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Бразилия: Серия A 2021

2021
Палмейрас Сан-Паулу
0:1
Первый тайм: 17'
Спорт Ресифи
0'
0:1
4' Гол
Leandro Barcia
17'
21
Перейра
Вевертон
2
Роша
Маркос
15
Гомес
Густаво
13
Луан
Гарсия
IV
22
Joaquin
Piquerez
30
Мело
Фелипе
28
Данило
Ларанжера
7
Рони
III
23
Вейга
Рафаэль
43
Dudu
X
10
Адриано
Луис
1
Mailson2
66
Эвертон
15
Рафаэл
Тьере
44
Чико
Флорес
3
Sabino2
14
Jose
Welison
77
Marcao
VI
11
Leandro
Barcia
10
Густаво
Луис
46
Да
Силва
Лусиано
99
Mikael
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1
Спорт Ресифи
4-2-3-1

Ход матча

4'
0:1
Leandro Barcia
(Да Силва Лусиано)

История личных встреч

Палмейрас Сан-Паулу
Спорт Ресифи

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед

28 матчей

42.9%
21.4%
35.7%
12 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

32.1%
46.4%
21.5%
9 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.6%
32.1%
39.3%
8 побед 9 ничьих 11 побед

История матчей

СA
0:1
СA
0:1
СA
2:2
СA
0:1
СA
2:3
СA
5:1
СA
0:2
СA
2:1
СA
1:3
СA
0:2
СA
2:2
БСА
0:2
БСА
2:1
БСБ
2:1
БСБ
1:0
СA
3:1
СA
1:2
СA
2:2
СA
0:1
КЛ
1:0
КЛ
1:0
КЛ
1:1
КЛ
0:2
СA
0:3
СA
2:0
КБ
4:1
КБ
0:0
СA
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вейга Рафаэль 6 (2) 0.21
Лопес Брено 5 0.18
Виллиан Сикейра 4 0.14
Скарпа Густаво 3 0.11
Дейверсон Силва 3 0.11
Уэсли Лопес 3 0.11
Адриано Луис 2 0.07
Данило Ларанжера 2 0.07
Рони III 2 0.07
Менино Габриэль 2 0.07
Dudu X 1 0.04
Гомес Густаво 1 0.04
Рафаэл Жозе 1 0.04
Луан Гарсия IV 1 0.04
Луис Виктор 0 0
Кушчевич Бенхамин 0 0
Данило Барбоза 0 0
Винья Матиас 0 0
Joaquin Piquerez 0 0
Спорт Ресифи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mikael 3 0.11
Паулиньо Жозе 2 0.07
Андре Филипе 2 (1) 0.07
Густаво Луис 1 0.04
Jose Welison 1 0.04
Patric II 1 0.04
Marcao VI 1 0.04
Sander 1 0.04
Чико Флорес 1 0.04
Santiago Trellez Viveros 1 0.04
Leandro Barcia 1 0.04
Тиаго Невес 1 (1) 0.04
Everaldo 0 0
Да Силва Лусиано 0 0
Hayner 0 0

Карточки

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каррейро Патрик 7 1
Мело Фелипе 7 0
Уэсли Лопес 4 1
Рафаэл Жозе 3 1
Renan Victor 4 0
Кушчевич Бенхамин 2 1
Роша Маркос 3 0
Данило Ларанжера 3 0
Жаилсон Марселино 3 0
Лопес Брено 3 0
Менино Габриэль 3 0
Луис Виктор 1 1
Дейверсон Силва 2 0
Скарпа Густаво 2 0
Рони III 2 0
Гомес Густаво 1 0
Майке Роша 1 0
Перейра Вевертон 1 0
Жорже Марко 1 0
Вейга Рафаэль 1 0
Dudu X 1 0
Винья Матиас 1 0
Верон Габриэл 1 0
Спорт Ресифи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паулиньо Жозе 8 0
Густаво Луис 5 0
Marcao VI 5 0
Эрнанес Лима 3 1
Андре Филипе 4 0
Santiago Trellez Viveros 4 0
Everaldo 3 0
Рафаэл Тьере 3 0
Jose Welison 3 0
Hayner 3 0
Sander 3 0
Тиаго Невес 1 1
Iago Maidana 2 0
Mailson2 2 0
Sabino2 2 0
Emaxwell 0 1
Чико Флорес 1 0
Да Силва Лусиано 1 0
Энрике Педро 1 0
Неилтон Мейра 1 0
Ricardinho IV 1 0
Luan Polli 1 0
Ronaldo II 1 0
Жуниор Таварес 1 0
Thiago Xavier II 1 0
Betinho2 1 0
Marquinhos2 1 0
Mikael 1 0
Victor Gabriel 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
10
15 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 20
6
27%
0
0%
1-15
5
23%
0
0%
16-30
4
18%
1
10%
31-45
1
5%
3
30%
46-60
2
9%
2
20%
61-75
4
18%
4
40%
76-90

Пропущено

23
12
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
5
22%
1
8%
1-15
3
13%
1
8%
16-30
3
13%
3
25%
31-45
4
17%
2
17%
46-60
3
13%
1
8%
61-75
5
22%
4
33%
76-90

Забито

14
6
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
18 Не забивали 23
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
21%
1
17%
61-75
4
29%
1
17%
76-90

Пропущено

14
8
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
1
7%
3
38%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
2
25%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
4
29%
2
25%
61-75
4
29%
1
13%
76-90

Забито

36
16
22 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 9
6 Не забивали 16
8
22%
0
0%
1-15
7
19%
0
0%
16-30
7
19%
4
25%
31-45
1
3%
4
25%
46-60
5
14%
3
19%
61-75
8
22%
5
31%
76-90

Пропущено

37
20
15 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 16
6
16%
4
20%
1-15
4
11%
1
5%
16-30
5
14%
5
25%
31-45
6
16%
2
10%
46-60
7
19%
3
15%
61-75
9
24%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Брагантино 2:4
Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 1:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Шапекоэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза 2:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Универсидад Католика Чили 1:0
Спорт Ресифи
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Спорт Ресифи - Сантос 0:0 Куяба - Спорт Ресифи 1:0 Спорт Ресифи - Коринтианс 1:0 Спорт Ресифи - Жувентуде 3:1
Гремио - Спорт Ресифи 1:2 Спорт Ресифи - Форталеза 0:1 Атлетико Минейро - Спорт Ресифи 3:0 Спорт Ресифи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Спорт Ресифи 0:0 Спорт Ресифи - Шапекоэнсе 0:0 Спорт Ресифи - Сан-Паулу 0:1 Фламенго - Спорт Ресифи 2:0 Спорт Ресифи - Брагантино 0:0 Байя - Спорт Ресифи 0:1 Спорт Ресифи - Сеара 0:0 Америка Минейро - Спорт Ресифи 0:1 Спорт Ресифи - Флуминенсе 1:2 Атлетико Гойяненсе - Спорт Ресифи 1:1 Спорт Ресифи - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Сантос - Спорт Ресифи 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 27 18 5 4 44 - 20 59
2. Форталеза 28 14 6 8 38 - 30 48
3. Брагантино 28 11 13 4 44 - 32 46
4. Фламенго 25 14 4 7 47 - 24 46
5. Палмейрас Сан-Паулу 0:1 28 14 4 10 40 - 34 46
6. Коринтианс 28 10 11 7 30 - 26 41
7. Интернасьонал Порту Алегре 28 10 11 7 37 - 30 41
8. Флуминенсе 27 10 9 8 28 - 28 39
9. Атлетико Гойяненсе 2:0 27 9 10 8 24 - 24 37
10. Америка Минейро 28 8 11 9 27 - 29 35
11. Куяба 28 7 14 7 27 - 28 35
12. Сан-Паулу 28 7 13 8 22 - 27 34
13. Атлетико Паранаэнсе 27 10 4 13 32 - 36 34
14. Сеара 27 6 14 7 25 - 29 32
15. Байя 27 8 7 12 31 - 38 31
16. Спорт Ресифи 1:0 28 7 9 12 15 - 22 30
17. Жувентуде 28 6 11 11 27 - 36 29
18. Сантос 27 6 11 10 23 - 34 29
19. Гремио 0:2 26 7 5 14 23 - 32 26
20. Шапекоэнсе 28 1 10 17 24 - 49 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 13 11 1 1 28 - 8 34
2. Форталеза 14 8 3 3 21 - 13 27
3. Палмейрас Сан-Паулу 0:1 15 8 2 5 24 - 22 26
4. Фламенго 13 8 1 4 22 - 13 25
5. Сеара 14 6 6 2 18 - 12 24
6. Интернасьонал Порту Алегре 14 6 5 3 23 - 16 23
7. Флуминенсе 14 6 5 3 15 - 13 23
8. Атлетико Паранаэнсе 13 6 3 4 18 - 16 21
9. Брагантино 14 4 8 2 20 - 17 20
10. Америка Минейро 14 5 5 4 12 - 9 20
11. Сан-Паулу 14 4 8 2 12 - 10 20
12. Жувентуде 14 5 5 4 14 - 14 20
13. Сантос 13 5 5 3 12 - 11 20
14. Атлетико Гойяненсе 2:0 14 4 7 3 11 - 11 19
15. Коринтианс 13 5 4 4 17 - 15 19
16. Байя 13 5 3 5 18 - 17 18
17. Гремио 0:2 13 4 5 4 15 - 13 17
18. Куяба 14 4 5 5 14 - 17 17
19. Спорт Ресифи 1:0 14 3 5 6 6 - 8 14
20. Шапекоэнсе 14 0 5 9 10 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брагантино 14 7 5 2 24 - 15 26
2. Атлетико Минейро 14 7 4 3 16 - 12 25
3. Коринтианс 15 5 7 3 13 - 11 22
4. Фламенго 12 6 3 3 25 - 11 21
5. Форталеза 14 6 3 5 17 - 17 21
6. Палмейрас Сан-Паулу 0:1 13 6 2 5 16 - 12 20
7. Интернасьонал Порту Алегре 14 4 6 4 14 - 14 18
8. Куяба 14 3 9 2 13 - 11 18
9. Атлетико Гойяненсе 2:0 13 5 3 5 13 - 13 18
10. Флуминенсе 13 4 4 5 13 - 15 16
11. Спорт Ресифи 1:0 14 4 4 6 9 - 14 16
12. Америка Минейро 14 3 6 5 15 - 20 15
13. Сан-Паулу 14 3 5 6 10 - 17 14
14. Байя 14 3 4 7 13 - 21 13
15. Атлетико Паранаэнсе 14 4 1 9 14 - 20 13
16. Жувентуде 14 1 6 7 13 - 22 9
17. Сантос 14 1 6 7 11 - 23 9
18. Гремио 0:2 13 3 0 10 8 - 19 9
19. Сеара 13 0 8 5 7 - 17 8
20. Шапекоэнсе 14 1 5 8 14 - 26 8
  • Первый тайм
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Леандро Барсия бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Палмейрас Сан-Паулу
Ничья
Спорт Ресифи
1.99
4.85
9.45
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Спорт Ресифи онлайн




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