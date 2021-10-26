Бразилия: Серия A 2021
2:1
Конец матча
0:1
4' ГолLeandro Barcia
36' Желтая карточкаMarcao VI
43' Желтая карточкаSabino2
1:1
53' ГолАдриано Луис
74' Желтая карточкаJose Welison
2:1
81' ГолМело Фелипе
85' Желтая карточкаГомес Густаво
30
Мело
Фелипе
7
Рони
III
43
Dudu
X
10
Адриано
Луис
1
Mailson2
66
Эвертон
15
Рафаэл
Тьере
35
Sabino2
44
Чико
Флорес
77
Marcao
VI
14
Jose
Welison
10
Густаво
Луис
99
Mikael
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Луан ГарсияЗащитник
- Защитник
-
30 Мело ФелипеПолузащитник
-
28 ДанилоПолузащитник
-
7 Рони IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Dudu XПолузащитник
-
10 Адриано ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уэсли ЛопесПолузащитник
-
19 Лопес БреноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
-
1 Mailson2Вратарь
-
66 ЭвертонЗащитник
-
15 Рафаэл ТьереЗащитник
-
35 Sabino2Защитник
-
44 Чико ФлоресЗащитник
-
77 Marcao VIПолузащитник
-
14 Jose WelisonПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Густаво ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
99 MikaelНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
53 Pedrao
-
-
-
59 Flavio Souza
-
2 Hayner
-
91 Виктор Педро
-
32 Denival
-
Главный тренер: Gustavo Florentin
Ход матча
4'
36'
43'
46'
53'
1:1
68'
74'
81'
2:1
85'
90'
История личных встреч
Палмейрас Сан-Паулу
Спорт Ресифи
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед
28 матчей
42.9%
21.4%
35.7%
12 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
32.1%
46.4%
21.5%
9 побед 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
28.6%
32.1%
39.3%
8 побед 9 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вейга Рафаэль
|6 (2)
|0.21
|Лопес Брено
|5
|0.18
|Виллиан Сикейра
|4
|0.14
|Скарпа Густаво
|3
|0.11
|Дейверсон Силва
|3
|0.11
|Адриано Луис
|3
|0.11
|Уэсли Лопес
|3
|0.11
|Данило Ларанжера
|2
|0.07
|Рони III
|2
|0.07
|Менино Габриэль
|2
|0.07
|Dudu X
|1
|0.04
|Мело Фелипе
|1
|0.04
|Гомес Густаво
|1
|0.04
|Рафаэл Жозе
|1
|0.04
|Луан Гарсия IV
|1
|0.04
|Луис Виктор
|0
|0
|Кушчевич Бенхамин
|0
|0
|Данило Барбоза
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Joaquin Piquerez
|0
|0
Спорт Ресифи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mikael
|3
|0.11
|Паулиньо Жозе
|2
|0.07
|Андре Филипе
|2 (1)
|0.07
|Густаво Луис
|1
|0.04
|Jose Welison
|1
|0.04
|Patric II
|1
|0.04
|Marcao VI
|1
|0.04
|Sander
|1
|0.04
|Чико Флорес
|1
|0.04
|Santiago Trellez Viveros
|1
|0.04
|Leandro Barcia
|1
|0.04
|Тиаго Невес
|1 (1)
|0.04
|Everaldo
|0
|0
|Да Силва Лусиано
|0
|0
|Hayner
|0
|0
Карточки
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каррейро Патрик
|7
|1
|Мело Фелипе
|7
|0
|Уэсли Лопес
|4
|1
|Рафаэл Жозе
|3
|1
|Renan Victor
|4
|0
|Кушчевич Бенхамин
|2
|1
|Роша Маркос
|3
|0
|Данило Ларанжера
|3
|0
|Жаилсон Марселино
|3
|0
|Лопес Брено
|3
|0
|Менино Габриэль
|3
|0
|Луис Виктор
|1
|1
|Гомес Густаво
|2
|0
|Дейверсон Силва
|2
|0
|Скарпа Густаво
|2
|0
|Рони III
|2
|0
|Майке Роша
|1
|0
|Перейра Вевертон
|1
|0
|Жорже Марко
|1
|0
|Вейга Рафаэль
|1
|0
|Dudu X
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Верон Габриэл
|1
|0
Спорт Ресифи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паулиньо Жозе
|8
|0
|Marcao VI
|6
|0
|Густаво Луис
|5
|0
|Эрнанес Лима
|3
|1
|Андре Филипе
|4
|0
|Santiago Trellez Viveros
|4
|0
|Jose Welison
|4
|0
|Everaldo
|3
|0
|Рафаэл Тьере
|3
|0
|Hayner
|3
|0
|Sander
|3
|0
|Sabino2
|3
|0
|Тиаго Невес
|1
|1
|Iago Maidana
|2
|0
|Mailson2
|2
|0
|Emaxwell
|0
|1
|Чико Флорес
|1
|0
|Да Силва Лусиано
|1
|0
|Энрике Педро
|1
|0
|Неилтон Мейра
|1
|0
|Ricardinho IV
|1
|0
|Luan Polli
|1
|0
|Ronaldo II
|1
|0
|Жуниор Таварес
|1
|0
|Thiago Xavier II
|1
|0
|Betinho2
|1
|0
|Marquinhos2
|1
|0
|Mikael
|1
|0
|Victor Gabriel
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
11
15 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 20
6
25%
1
9%
1-15
5
21%
0
0%
16-30
4
17%
1
9%
31-45
2
8%
3
27%
46-60
2
8%
2
18%
61-75
5
21%
4
36%
76-90
Пропущено
24
14
12 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
6
25%
1
7%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
3
13%
3
21%
31-45
4
17%
3
21%
46-60
3
13%
1
7%
61-75
5
21%
5
36%
76-90
Забито
14
6
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
19 Не забивали 24
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
21%
1
17%
61-75
4
29%
1
17%
76-90
Пропущено
14
8
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
1
7%
3
38%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
2
25%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
4
29%
2
25%
61-75
4
29%
1
13%
76-90
Забито
38
17
22 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 10
6 Не забивали 16
8
21%
1
6%
1-15
7
18%
0
0%
16-30
7
18%
4
24%
31-45
2
5%
4
24%
46-60
5
13%
3
18%
61-75
9
24%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
38
22
16 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 17
7
18%
4
18%
1-15
4
11%
1
5%
16-30
5
13%
5
23%
31-45
6
16%
3
14%
46-60
7
18%
3
14%
61-75
9
24%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Брагантино 2:4
Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 1:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Шапекоэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза 2:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Универсидад Католика Чили 1:0
Спорт Ресифи
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Спорт Ресифи - Сантос 0:0 Куяба - Спорт Ресифи 1:0 Спорт Ресифи - Коринтианс 1:0 Спорт Ресифи - Жувентуде 3:1
Гремио - Спорт Ресифи 1:2 Спорт Ресифи - Форталеза 0:1 Атлетико Минейро - Спорт Ресифи 3:0 Спорт Ресифи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Спорт Ресифи 0:0 Спорт Ресифи - Шапекоэнсе 0:0 Спорт Ресифи - Сан-Паулу 0:1 Фламенго - Спорт Ресифи 2:0 Спорт Ресифи - Брагантино 0:0 Байя - Спорт Ресифи 0:1 Спорт Ресифи - Сеара 0:0 Америка Минейро - Спорт Ресифи 0:1 Спорт Ресифи - Флуминенсе 1:2 Атлетико Гойяненсе - Спорт Ресифи 1:1 Спорт Ресифи - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Сантос - Спорт Ресифи 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|27
|18
|5
|4
|44 - 20
|59
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|28
|15
|4
|9
|42 - 34
|49
|3.
|Форталеза
|28
|14
|6
|8
|38 - 30
|48
|4.
|Брагантино
|28
|11
|13
|4
|44 - 32
|46
|5.
|Фламенго
|25
|14
|4
|7
|47 - 24
|46
|6.
|Коринтианс
|28
|10
|11
|7
|30 - 26
|41
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|28
|10
|11
|7
|37 - 30
|41
|8.
|Флуминенсе
|27
|10
|9
|8
|28 - 28
|39
|9.
|Атлетико Гойяненсе
|27
|9
|10
|8
|24 - 24
|37
|10.
|Америка Минейро
|28
|8
|11
|9
|27 - 29
|35
|11.
|Куяба
|28
|7
|14
|7
|27 - 28
|35
|12.
|Сан-Паулу
|28
|7
|13
|8
|22 - 27
|34
|13.
|Атлетико Паранаэнсе
|27
|10
|4
|13
|32 - 36
|34
|14.
|Сеара
|27
|6
|14
|7
|25 - 29
|32
|15.
|Байя
|27
|8
|7
|12
|31 - 38
|31
|16.
|Жувентуде
|28
|6
|11
|11
|27 - 36
|29
|17.
|Сантос
|27
|6
|11
|10
|23 - 34
|29
|18.
|Спорт Ресифи
|28
|6
|9
|13
|15 - 24
|27
|19.
|Гремио
|26
|7
|5
|14
|23 - 32
|26
|20.
|Шапекоэнсе
|28
|1
|10
|17
|24 - 49
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|13
|11
|1
|1
|28 - 8
|34
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|15
|9
|2
|4
|26 - 22
|29
|3.
|Форталеза
|14
|8
|3
|3
|21 - 13
|27
|4.
|Фламенго
|13
|8
|1
|4
|22 - 13
|25
|5.
|Сеара
|14
|6
|6
|2
|18 - 12
|24
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|14
|6
|5
|3
|23 - 16
|23
|7.
|Флуминенсе
|14
|6
|5
|3
|15 - 13
|23
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|13
|6
|3
|4
|18 - 16
|21
|9.
|Жувентуде
|14
|5
|5
|4
|14 - 14
|20
|10.
|Сантос
|13
|5
|5
|3
|12 - 11
|20
|11.
|Брагантино
|14
|4
|8
|2
|20 - 17
|20
|12.
|Америка Минейро
|14
|5
|5
|4
|12 - 9
|20
|13.
|Сан-Паулу
|14
|4
|8
|2
|12 - 10
|20
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|14
|4
|7
|3
|11 - 11
|19
|15.
|Коринтианс
|13
|5
|4
|4
|17 - 15
|19
|16.
|Байя
|13
|5
|3
|5
|18 - 17
|18
|17.
|Гремио
|13
|4
|5
|4
|15 - 13
|17
|18.
|Куяба
|14
|4
|5
|5
|14 - 17
|17
|19.
|Спорт Ресифи
|14
|3
|5
|6
|6 - 8
|14
|20.
|Шапекоэнсе
|14
|0
|5
|9
|10 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брагантино
|14
|7
|5
|2
|24 - 15
|26
|2.
|Атлетико Минейро
|14
|7
|4
|3
|16 - 12
|25
|3.
|Коринтианс
|15
|5
|7
|3
|13 - 11
|22
|4.
|Фламенго
|12
|6
|3
|3
|25 - 11
|21
|5.
|Форталеза
|14
|6
|3
|5
|17 - 17
|21
|6.
|Палмейрас Сан-Паулу
|13
|6
|2
|5
|16 - 12
|20
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|14
|4
|6
|4
|14 - 14
|18
|8.
|Куяба
|14
|3
|9
|2
|13 - 11
|18
|9.
|Атлетико Гойяненсе
|13
|5
|3
|5
|13 - 13
|18
|10.
|Флуминенсе
|13
|4
|4
|5
|13 - 15
|16
|11.
|Америка Минейро
|14
|3
|6
|5
|15 - 20
|15
|12.
|Сан-Паулу
|14
|3
|5
|6
|10 - 17
|14
|13.
|Байя
|14
|3
|4
|7
|13 - 21
|13
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|14
|4
|1
|9
|14 - 20
|13
|15.
|Спорт Ресифи
|14
|3
|4
|7
|9 - 16
|13
|16.
|Жувентуде
|14
|1
|6
|7
|13 - 22
|9
|17.
|Сантос
|14
|1
|6
|7
|11 - 23
|9
|18.
|Гремио
|13
|3
|0
|10
|8 - 19
|9
|19.
|Сеара
|13
|0
|8
|5
|7 - 17
|8
|20.
|Шапекоэнсе
|14
|1
|5
|8
|14 - 26
|8