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Бразилия: Серия A 2021

2021
Палмейрас Сан-Паулу
2:1
Конец матча
Спорт Ресифи
0'
0:1
4' Гол
Leandro Barcia
36' Желтая карточка
Marcao VI
43' Желтая карточка
Sabino2
1:1
53' Гол
Адриано Луис
74' Желтая карточка
Jose Welison
2:1
81' Гол
Мело Фелипе
85' Желтая карточка
Гомес Густаво
90'+7
21
Перейра
Вевертон
2
Роша
Маркос
15
Гомес
Густаво
13
Луан
Гарсия
IV
22
Joaquin
Piquerez
30
Мело
Фелипе
28
Данило
Ларанжера
7
Рони
III
23
Вейга
Рафаэль
43
Dudu
X
10
Адриано
Луис
1
Mailson2
66
Эвертон
15
Рафаэл
Тьере
35
Sabino2
44
Чико
Флорес
77
Marcao
VI
14
Jose
Welison
11
Leandro
Barcia
10
Густаво
Луис
46
Да
Силва
Лусиано
99
Mikael
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1
Спорт Ресифи
4-2-3-1

История личных встреч

Палмейрас Сан-Паулу
Спорт Ресифи

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед

28 матчей

42.9%
21.4%
35.7%
12 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

32.1%
46.4%
21.5%
9 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.6%
32.1%
39.3%
8 побед 9 ничьих 11 побед

История матчей

СA
0:1
СA
0:1
СA
2:2
СA
0:1
СA
2:3
СA
5:1
СA
0:2
СA
2:1
СA
1:3
СA
0:2
СA
2:2
БСА
0:2
БСА
2:1
БСБ
2:1
БСБ
1:0
СA
3:1
СA
1:2
СA
2:2
СA
0:1
КЛ
1:0
КЛ
1:0
КЛ
1:1
КЛ
0:2
СA
0:3
СA
2:0
КБ
4:1
КБ
0:0
СA
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вейга Рафаэль 6 (2) 0.21
Лопес Брено 5 0.18
Виллиан Сикейра 4 0.14
Скарпа Густаво 3 0.11
Дейверсон Силва 3 0.11
Адриано Луис 3 0.11
Уэсли Лопес 3 0.11
Данило Ларанжера 2 0.07
Рони III 2 0.07
Менино Габриэль 2 0.07
Dudu X 1 0.04
Мело Фелипе 1 0.04
Гомес Густаво 1 0.04
Рафаэл Жозе 1 0.04
Луан Гарсия IV 1 0.04
Луис Виктор 0 0
Кушчевич Бенхамин 0 0
Данило Барбоза 0 0
Винья Матиас 0 0
Joaquin Piquerez 0 0
Спорт Ресифи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mikael 3 0.11
Паулиньо Жозе 2 0.07
Андре Филипе 2 (1) 0.07
Густаво Луис 1 0.04
Jose Welison 1 0.04
Patric II 1 0.04
Marcao VI 1 0.04
Sander 1 0.04
Чико Флорес 1 0.04
Santiago Trellez Viveros 1 0.04
Leandro Barcia 1 0.04
Тиаго Невес 1 (1) 0.04
Everaldo 0 0
Да Силва Лусиано 0 0
Hayner 0 0

Карточки

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каррейро Патрик 7 1
Мело Фелипе 7 0
Уэсли Лопес 4 1
Рафаэл Жозе 3 1
Renan Victor 4 0
Кушчевич Бенхамин 2 1
Роша Маркос 3 0
Данило Ларанжера 3 0
Жаилсон Марселино 3 0
Лопес Брено 3 0
Менино Габриэль 3 0
Луис Виктор 1 1
Гомес Густаво 2 0
Дейверсон Силва 2 0
Скарпа Густаво 2 0
Рони III 2 0
Майке Роша 1 0
Перейра Вевертон 1 0
Жорже Марко 1 0
Вейга Рафаэль 1 0
Dudu X 1 0
Винья Матиас 1 0
Верон Габриэл 1 0
Спорт Ресифи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паулиньо Жозе 8 0
Marcao VI 6 0
Густаво Луис 5 0
Эрнанес Лима 3 1
Андре Филипе 4 0
Santiago Trellez Viveros 4 0
Jose Welison 4 0
Everaldo 3 0
Рафаэл Тьере 3 0
Hayner 3 0
Sander 3 0
Sabino2 3 0
Тиаго Невес 1 1
Iago Maidana 2 0
Mailson2 2 0
Emaxwell 0 1
Чико Флорес 1 0
Да Силва Лусиано 1 0
Энрике Педро 1 0
Неилтон Мейра 1 0
Ricardinho IV 1 0
Luan Polli 1 0
Ronaldo II 1 0
Жуниор Таварес 1 0
Thiago Xavier II 1 0
Betinho2 1 0
Marquinhos2 1 0
Mikael 1 0
Victor Gabriel 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
11
15 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 20
6
25%
1
9%
1-15
5
21%
0
0%
16-30
4
17%
1
9%
31-45
2
8%
3
27%
46-60
2
8%
2
18%
61-75
5
21%
4
36%
76-90

Пропущено

24
14
12 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
6
25%
1
7%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
3
13%
3
21%
31-45
4
17%
3
21%
46-60
3
13%
1
7%
61-75
5
21%
5
36%
76-90

Забито

14
6
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
19 Не забивали 24
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
21%
1
17%
61-75
4
29%
1
17%
76-90

Пропущено

14
8
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
1
7%
3
38%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
2
25%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
4
29%
2
25%
61-75
4
29%
1
13%
76-90

Забито

38
17
22 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 10
6 Не забивали 16
8
21%
1
6%
1-15
7
18%
0
0%
16-30
7
18%
4
24%
31-45
2
5%
4
24%
46-60
5
13%
3
18%
61-75
9
24%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

38
22
16 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 17
7
18%
4
18%
1-15
4
11%
1
5%
16-30
5
13%
5
23%
31-45
6
16%
3
14%
46-60
7
18%
3
14%
61-75
9
24%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Брагантино 2:4
Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 1:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Шапекоэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза 2:3 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Флуминенсе 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Универсидад Католика Чили 1:0
Спорт Ресифи
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Спорт Ресифи - Сантос 0:0 Куяба - Спорт Ресифи 1:0 Спорт Ресифи - Коринтианс 1:0 Спорт Ресифи - Жувентуде 3:1
Гремио - Спорт Ресифи 1:2 Спорт Ресифи - Форталеза 0:1 Атлетико Минейро - Спорт Ресифи 3:0 Спорт Ресифи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Спорт Ресифи 0:0 Спорт Ресифи - Шапекоэнсе 0:0 Спорт Ресифи - Сан-Паулу 0:1 Фламенго - Спорт Ресифи 2:0 Спорт Ресифи - Брагантино 0:0 Байя - Спорт Ресифи 0:1 Спорт Ресифи - Сеара 0:0 Америка Минейро - Спорт Ресифи 0:1 Спорт Ресифи - Флуминенсе 1:2 Атлетико Гойяненсе - Спорт Ресифи 1:1 Спорт Ресифи - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Сантос - Спорт Ресифи 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 27 18 5 4 44 - 20 59
2. Палмейрас Сан-Паулу 28 15 4 9 42 - 34 49
3. Форталеза 28 14 6 8 38 - 30 48
4. Брагантино 28 11 13 4 44 - 32 46
5. Фламенго 25 14 4 7 47 - 24 46
6. Коринтианс 28 10 11 7 30 - 26 41
7. Интернасьонал Порту Алегре 28 10 11 7 37 - 30 41
8. Флуминенсе 27 10 9 8 28 - 28 39
9. Атлетико Гойяненсе 27 9 10 8 24 - 24 37
10. Америка Минейро 28 8 11 9 27 - 29 35
11. Куяба 28 7 14 7 27 - 28 35
12. Сан-Паулу 28 7 13 8 22 - 27 34
13. Атлетико Паранаэнсе 27 10 4 13 32 - 36 34
14. Сеара 27 6 14 7 25 - 29 32
15. Байя 27 8 7 12 31 - 38 31
16. Жувентуде 28 6 11 11 27 - 36 29
17. Сантос 27 6 11 10 23 - 34 29
18. Спорт Ресифи 28 6 9 13 15 - 24 27
19. Гремио 26 7 5 14 23 - 32 26
20. Шапекоэнсе 28 1 10 17 24 - 49 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 13 11 1 1 28 - 8 34
2. Палмейрас Сан-Паулу 15 9 2 4 26 - 22 29
3. Форталеза 14 8 3 3 21 - 13 27
4. Фламенго 13 8 1 4 22 - 13 25
5. Сеара 14 6 6 2 18 - 12 24
6. Интернасьонал Порту Алегре 14 6 5 3 23 - 16 23
7. Флуминенсе 14 6 5 3 15 - 13 23
8. Атлетико Паранаэнсе 13 6 3 4 18 - 16 21
9. Жувентуде 14 5 5 4 14 - 14 20
10. Сантос 13 5 5 3 12 - 11 20
11. Брагантино 14 4 8 2 20 - 17 20
12. Америка Минейро 14 5 5 4 12 - 9 20
13. Сан-Паулу 14 4 8 2 12 - 10 20
14. Атлетико Гойяненсе 14 4 7 3 11 - 11 19
15. Коринтианс 13 5 4 4 17 - 15 19
16. Байя 13 5 3 5 18 - 17 18
17. Гремио 13 4 5 4 15 - 13 17
18. Куяба 14 4 5 5 14 - 17 17
19. Спорт Ресифи 14 3 5 6 6 - 8 14
20. Шапекоэнсе 14 0 5 9 10 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брагантино 14 7 5 2 24 - 15 26
2. Атлетико Минейро 14 7 4 3 16 - 12 25
3. Коринтианс 15 5 7 3 13 - 11 22
4. Фламенго 12 6 3 3 25 - 11 21
5. Форталеза 14 6 3 5 17 - 17 21
6. Палмейрас Сан-Паулу 13 6 2 5 16 - 12 20
7. Интернасьонал Порту Алегре 14 4 6 4 14 - 14 18
8. Куяба 14 3 9 2 13 - 11 18
9. Атлетико Гойяненсе 13 5 3 5 13 - 13 18
10. Флуминенсе 13 4 4 5 13 - 15 16
11. Америка Минейро 14 3 6 5 15 - 20 15
12. Сан-Паулу 14 3 5 6 10 - 17 14
13. Байя 14 3 4 7 13 - 21 13
14. Атлетико Паранаэнсе 14 4 1 9 14 - 20 13
15. Спорт Ресифи 14 3 4 7 9 - 16 13
16. Жувентуде 14 1 6 7 13 - 22 9
17. Сантос 14 1 6 7 11 - 23 9
18. Гремио 13 3 0 10 8 - 19 9
19. Сеара 13 0 8 5 7 - 17 8
20. Шапекоэнсе 14 1 5 8 14 - 26 8
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Сабино получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Маркао получил желтую карточку от судьи
  • 19'
    Леандро Барсия уходит с поля. Паулиньо выходит вместо него
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Леандро Барсия бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Спорт Ресифи онлайн




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