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Анагенниси Кардица
0:0
Итог после пенальти
Каллитея
0'
5:4
Пен' Пенальти

Ход матча

Пен
5:4

История личных встреч

Анагенниси Кардица
Каллитея

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

ФЛ
3:1
ФЛ
2:1
ФЛ
1:0
ФЛ
2:2
ФЛ
1:1
ФЛ
1:0

Результаты последних матчей

Анагенниси Кардица
(20 матчей)
10%
5%
85%
2 победы 1 ничья 17 поражений
Анагенниси Кардица - Алмопос Аридая 1:1 Elpis Skoutari - Анагенниси Кардица 0:1 Анагенниси Кардица - Ахиллес Неокесария 0:3 Фокикос - Анагенниси Кардица 3:0
Анагенниси Кардица - Селлана 0:3 Анагенниси Кардица - Олимпиакос Волос 0:3 Астерас Итея - Анагенниси Кардица 3:0 Анагенниси Кардица - Apollon Makrychori 0:3 Ники Волоу - Анагенниси Кардица 3:0 Анагенниси Кардица - AO Stylis 0:3 Анагенниси Кардица - Meteora 0:3 Ахиллес Неокесария - Анагенниси Кардица 3:0 Ойкономос - Анагенниси Кардица 3:0 Анагенниси Кардица - Фокикос 0:0 Селлана - Анагенниси Кардица 3:0 Олимпиакос Волос - Анагенниси Кардица 2:1 Анагенниси Кардица - Астерас Итея 1:4 Apollon Makrychori - Анагенниси Кардица 2:0 AO Stylis - Анагенниси Кардица 4:3 Анагенниси Кардица - Thiseas Agria 0:3
Каллитея
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Каллитея - Эпископи 2:1 Egaleo1 - Каллитея 0:0 Каллитея - Ники Волоу 0:0 Каламата - Каллитея 1:0
Каллитея - Астерас Влахиоти 1:0 AS Santorini 2020 - Каллитея 1:0 Родос - Каллитея 3:2 Каллитея - Иалисос 2:1 Каллитея - Эпископи 2:0 Каллитея - Egaleo1 1:0 Каллитея - Аспропиргос Эносис 1:0 Ники Волоу - Каллитея 1:0 Каллитея - Каламата 2:1 Астерас Влахиоти - Каллитея 1:2 Каллитея - Родос 2:3 Эпископи - Каллитея 0:0 Аспропиргос Эносис - Каллитея 0:3 Каллитея - AS Santorini 2020 1:1 Иалисос - Каллитея 1:1 Пантираикос - Каллитея 1:1
  • Дополнительное время
  • Свисток
    121'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Второй тайм начался
    106'
    Второй тайм дополнительного времени начался
  • Свисток
    105'
    Первая половина дополнительного времени закончена.
  • Перерыв
    91'
    Мы ожидаем дополнительного времени
  • Первый тайм начался
    91'
    Начался первый тайм дополнительного времени
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Анагенниси Кардица 0:0 Каллитея онлайн




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