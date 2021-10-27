Греция: Кубок 2021-2022
История личных встреч
Ксанти
Ионикос
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Ксанти
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Продефтики - Ксанти 0:2 Караискакис - Ксанти 0:2 Ксанти - Левадиакос 1:0 Ксанти - Эрготелис 0:1
Ионикос - Ксанти 0:2 Диагорас Родос - Ксанти 0:1 Ксанти - Киссамикос 1:1 Ксанти - Панахаики 4:0 Иерапетра - Ксанти 1:2 Ксанти - Диагорас Родос 2:0 Трикала - Ксанти 0:0 Ксанти - Караискакис 1:1 Ксанти - Эрготелис 1:0 Киссамикос - Ксанти 0:0 Ксанти - Левадиакос 1:0 Докса Драма - Ксанти 0:3 Ксанти - Докса Драма 1:0 Ионикос - Ксанти 1:1 Ксанти - Аполлон Лариса 0:0 Панахаики - Ксанти 1:0
Ионикос
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Атромитос - Ионикос 0:2 Панатинаикос - Ионикос 4:1 Ионикос - Ламия 1:2 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0
Ионикос - ПАС Янина 0:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0 АЕК - Ионикос 3:0 Ионикос - Эрготелис 2:1 Диагорас Родос - Ионикос 3:5 Ионикос - Ксанти 0:2 Киссамикос - Ионикос 1:0 Ионикос - Левадиакос 2:3 Ионикос - Киссамикос 1:1 Левадиакос - Ионикос 1:2 Ионикос - Докса Драма 4:2 Караискакис - Ионикос 0:3 Аполлон Лариса - Ионикос 0:1 Ионикос - Панахаики 1:0 Иерапетра - Ионикос 1:2 Ионикос - Диагорас Родос 3:1