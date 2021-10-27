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Греция: Кубок 2021-2022

2021-2022
Ксанти
1:2
Конец матча
Ионикос
0' 90'+6

История личных встреч

Ксанти
Ионикос

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

С
0:2
С
1:1
С
1:0

Результаты последних матчей

Ксанти
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Продефтики - Ксанти 0:2 Караискакис - Ксанти 0:2 Ксанти - Левадиакос 1:0 Ксанти - Эрготелис 0:1
Ионикос - Ксанти 0:2 Диагорас Родос - Ксанти 0:1 Ксанти - Киссамикос 1:1 Ксанти - Панахаики 4:0 Иерапетра - Ксанти 1:2 Ксанти - Диагорас Родос 2:0 Трикала - Ксанти 0:0 Ксанти - Караискакис 1:1 Ксанти - Эрготелис 1:0 Киссамикос - Ксанти 0:0 Ксанти - Левадиакос 1:0 Докса Драма - Ксанти 0:3 Ксанти - Докса Драма 1:0 Ионикос - Ксанти 1:1 Ксанти - Аполлон Лариса 0:0 Панахаики - Ксанти 1:0
Ионикос
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Атромитос - Ионикос 0:2 Панатинаикос - Ионикос 4:1 Ионикос - Ламия 1:2 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0
Ионикос - ПАС Янина 0:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0 АЕК - Ионикос 3:0 Ионикос - Эрготелис 2:1 Диагорас Родос - Ионикос 3:5 Ионикос - Ксанти 0:2 Киссамикос - Ионикос 1:0 Ионикос - Левадиакос 2:3 Ионикос - Киссамикос 1:1 Левадиакос - Ионикос 1:2 Ионикос - Докса Драма 4:2 Караискакис - Ионикос 0:3 Аполлон Лариса - Ионикос 0:1 Ионикос - Панахаики 1:0 Иерапетра - Ионикос 1:2 Ионикос - Диагорас Родос 3:1
  • Второй тайм
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ксанти 1:2 Ионикос онлайн




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