Греция: Кубок 2021-2022
1:3
Конец матча
История личных встреч
Пансерраикос
Волос
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Пансерраикос
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Пансерраикос - Ираклис 2:1 Thiseas Agria - Пансерраикос 2:2 Теспротос - Пансерраикос 3:2 Пансерраикос - Apollon Pontou 2:0
Алмопос Аридая - Пансерраикос 1:0 Пансерраикос - Олимпиакос Волос 0:1 Elpis Skoutari - Пансерраикос 1:0 Пансерраикос - АЕП Караянниа 1:0 Пансерраикос - Теспротос 1:0 Пансерраикос - PO Triglia 1:0 Пиерикос - Пансерраикос 1:0 Пансерраикос - Кавала 1:3 Apollon Pontou - Пансерраикос 0:3 Пансерраикос - Алмопос Аридая 3:0 Олимпиакос Волос - Пансерраикос 0:1 Пансерраикос - Elpis Skoutari 1:0 АЕП Караянниа - Пансерраикос 0:2 PO Triglia - Пансерраикос 0:0 Пансерраикос - Пиерикос 2:0 Кавала - Пансерраикос 2:1
Волос
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Волос - АЕК 1:3 ПАОК - Волос 4:4 Волос - Астерас 2:1 Панатинаикос - Волос 5:1
Волос - Атромитос 3:0 Аполлон Смирнис - Волос 1:3 Волос - Ламия 2:1 Утрехт - Волос 6:2 Мехелен - Волос 2:1 Атромитос - Волос 1:0 Волос - Лариса 3:1 Аполлон Смирнис - Волос 0:0 Волос - ПАС Янина 1:1 Волос - Панетоликос 3:1 Ламия - Волос 1:1 Волос - ОФИ 0:0 Волос - АЕК 1:0 Панетоликос - Волос 1:0 Волос - АЕК 1:0 Волос - Олимпиакос 1:2