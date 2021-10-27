Англия: Кубок лиги 2021-2022
0:1
22' ГолКаньос Серхи
19
Оэстигор
Лео
36
Суттар
Гарри
16
Уилмот
Бен
28
Сойерс
Ромен
14
Таймон
Джош
11
Доти
Алфи
14
Годдос
Саман
17
Тони
Айвен
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Оэстигор ЛеоЗащитник
-
36 Суттар ГарриЗащитник
-
16 Уилмот БенЗащитник
- Полузащитник
-
28 Сойерс РоменПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Таймон ДжошПолузащитник
-
11 Доти АлфиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
2 Смит ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Инс ТомасПолузащитник
- Нападающий
-
22 Сарридж СэмНападающий
-
27 Сима АбдаллаНападающий
-
Главный тренер: О'Нил Майкл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Годдос СаманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Тони АйвенНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ониика ФрэнкПолузащитник
-
24 Фосу ТарикПолузащитник
- Нападающий
-
-
41 Matthew Cox
-
Главный тренер: Франк Томас
Ход матча
22'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
История личных встреч
Сток Сити
Брентфорд
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед
8 матчей
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сток Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарридж Сэм
|2
|0.5
|Инс Томас
|1
|0.25
|Пауэлл Ник
|1
|0.25
|Клукас Сэм
|1
|0.25
|Суттар Гарри
|1
|0.25
|Таймон Джош
|1
|0.25
|Томпсон Джордан
|0
|0
|Браун Джейкоб
|0
|0
|Доти Алфи
|0
|0
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форсс Маркус
|5 (1)
|1.67
|Висса Йоан
|3
|1
|Мбеумо Брайан
|1
|0.33
|Годдос Саман
|0
|0
|Йенсен Матиас
|0
|0
|Расмуссен Мадс
|0
|0
Карточки
Сток Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Батт Дэнни
|1
|0
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
9
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
67%
2
22%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
50%
2
22%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сток Сити
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Миллуолл - Сток Сити 2:1 Сток Сити - Борнмут 0:1 Шеффилд Юнайтед - Сток Сити 2:1 Сток Сити - Вест Бромвич 1:0
Престон Норт Энд - Сток Сити 1:1 Сток Сити - Халл Сити 2:0 Уотфорд - Сток Сити 1:3 Дерби - Сток Сити 2:1 Сток Сити - Барнсли 1:1 Сток Сити - Хаддерсфилд Таун 2:1 Фулхэм - Сток Сити 3:0 Сток Сити - Донкастер 2:0 Сток Сити - Ноттингем Форест 1:0 Суонси - Сток Сити 1:3 Бирмингем - Сток Сити 0:0 Сток Сити - Флитвуд Таун 2:1 Сток Сити - Рединг 3:2 Вулверхэмптон - Сток Сити 1:1 Уиган - Сток Сити 2:1 Сток Сити - Астон Вилла 2:0
Брентфорд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Брентфорд - Лестер 1:2 Брентфорд - Челси 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Ливерпуль 3:3
Брентфорд - Олдхэм Атлетик 7:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Брайтон 0:1 Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Форест Грин 3:1 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Арсенал 2:0 Брентфорд - Валенсия 2:1 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:2 Кембридж Юнайтед - Брентфорд 1:3 Борэм Вуд - Брентфорд 0:2 Уимблдон - Брентфорд 0:1 Брентфорд - Суонси 2:0 Брентфорд - Борнмут 3:1 Борнмут - Брентфорд 1:0
1/8 финала
1/4 финала
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— ?
— ?
1/2 финала
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— ?
— ?
— ?
Финал
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— ?