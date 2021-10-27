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Англия: Кубок лиги 2021-2022

2021-2022
Сток Сити
0:1
Первый тайм: 30'

Стадион:
Брентфорд
0'
0:1
22' Гол
Каньос Серхи
30'
12
Барсик
Джозеф
19
Оэстигор
Лео
36
Суттар
Гарри
16
Уилмот
Бен
21
Дахени
Демиако
28
Сойерс
Ромен
15
Томпсон
Джордан
14
Таймон
Джош
11
Доти
Алфи
9
Флетчер
Стивен
10
Кэмпбелл
Тайрес
40
Фернандес
Альваро
III
20
Айер
Кристоффер
4
Гуд
Чарли
22
Йоргенсен
Матиас
30
Расмуссен
Мадс
28
Бидструп
Мадс
8
Йенсен
Матиас
14
Годдос
Саман
7
Каньос
Серхи
9
Форсс
Маркус
17
Тони
Айвен
Сток Сити
3-5-2
Брентфорд
3-5-2

Ход матча

22'
0:1
Каньос Серхи
(Тони Айвен)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

История личных встреч

Сток Сити
Брентфорд

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

8 матчей

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

Ч
2:1
Ч
3:2
Ч
1:0
К
1:0
Ч
0:0
Ч
3:1
Ч
1:1
ТМС
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Сток Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарридж Сэм 2 0.5
Инс Томас 1 0.25
Пауэлл Ник 1 0.25
Клукас Сэм 1 0.25
Суттар Гарри 1 0.25
Таймон Джош 1 0.25
Томпсон Джордан 0 0
Браун Джейкоб 0 0
Доти Алфи 0 0
Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форсс Маркус 5 (1) 1.67
Висса Йоан 3 1
Мбеумо Брайан 1 0.33
Годдос Саман 0 0
Йенсен Матиас 0 0
Расмуссен Мадс 0 0

Карточки

Сток Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Батт Дэнни 1 0
Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
9
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
67%
2
22%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
50%
2
22%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сток Сити
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Миллуолл - Сток Сити 2:1 Сток Сити - Борнмут 0:1 Шеффилд Юнайтед - Сток Сити 2:1 Сток Сити - Вест Бромвич 1:0
Престон Норт Энд - Сток Сити 1:1 Сток Сити - Халл Сити 2:0 Уотфорд - Сток Сити 1:3 Дерби - Сток Сити 2:1 Сток Сити - Барнсли 1:1 Сток Сити - Хаддерсфилд Таун 2:1 Фулхэм - Сток Сити 3:0 Сток Сити - Донкастер 2:0 Сток Сити - Ноттингем Форест 1:0 Суонси - Сток Сити 1:3 Бирмингем - Сток Сити 0:0 Сток Сити - Флитвуд Таун 2:1 Сток Сити - Рединг 3:2 Вулверхэмптон - Сток Сити 1:1 Уиган - Сток Сити 2:1 Сток Сити - Астон Вилла 2:0
Брентфорд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Брентфорд - Лестер 1:2 Брентфорд - Челси 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Ливерпуль 3:3
Брентфорд - Олдхэм Атлетик 7:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Брайтон 0:1 Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Форест Грин 3:1 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Арсенал 2:0 Брентфорд - Валенсия 2:1 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:2 Кембридж Юнайтед - Брентфорд 1:3 Борэм Вуд - Брентфорд 0:2 Уимблдон - Брентфорд 0:1 Брентфорд - Суонси 2:0 Брентфорд - Борнмут 3:1 Борнмут - Брентфорд 1:0
1/8 финала
5 Челси
4 Саутгемптон
1 КПР
3 Сандерленд
2 Арсенал
0 Лидс
0 Сток Сити
0 Брентфорд
0 Бёрнли
0 Тоттенхэм
0 Лестер
0 Брайтон
0 Престон Норт Энд
0 Ливерпуль
0 Вест Хэм
0 Манчестер Сити
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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  • Первый тайм
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Каньос Серхи бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
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Лучшие коэффициенты
Сток Сити
Ничья
Брентфорд
3.44
3.64
2.31
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сток Сити 0:1 Брентфорд онлайн




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