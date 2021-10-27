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Англия: Кубок лиги 2021-2022

2021-2022
Бёрнли
0:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
Тоттенхэм
0' 31'
1
Поуп
Ник
14
Робертс
Коннор
II
22
Коллинз
Натан
6
Ми
Бен
23
Питерс
Эрик
7
Гудмундссон
Йоханн
8
Браунхилл
Джош
4
Корк
Джек
11
Макнил
Дуайт
19
Родригес
Джей
27
Выдра
Матей
22
Голлини
Пьерлуиджи
12
Эмерсон
Жуниор
6
Санчес
Давинсон
4
Ромеро
Кристиан
33
Дэвис
Бен
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
29
Скипп
Оливер
23
Бергвейн
Стевен
18
Ло
Чельсо
Джовани
11
Хиль
Бриан
10
Кейн
Гарри
Бёрнли
4-4-2
Тоттенхэм
4-2-3-1

Ход матча

25'
 
Лукас Моура
Хиль Бриан

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 43 Владение мячом, % 57

История личных встреч

Бёрнли
Тоттенхэм

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 11 побед

18 матчей

16.7%
22.2%
61.1%
3 победы 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
3 победы 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

11.1%
27.8%
61.1%
2 победы 5 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
5:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
К
4:2
К
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
4:2
ПЛ
5:0
КC
3:2
КC
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Джей 4 1.33
Вествуд Эшли 0 0
Выдра Матей 0 0
Корне Максвелл 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 1 0.5
Н'Домбеле Тангай 1 0.5
Алли Деле 0 0

Карточки

Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тарковски Джеймс 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Н'Домбеле Тангай 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бёрнли
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Лестер - Бёрнли 2:2
Бёрнли - Рочдейл 4:1 Бёрнли - Арсенал 0:1 Эвертон - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лидс 1:1 Ньюкасл - Бёрнли 0:0 Ливерпуль - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Брайтон 1:2 Бёрнли - Кадис 0:2 Транмир - Бёрнли 1:2 Блэкпул - Бёрнли 0:1 Олдхэм Атлетик - Бёрнли 0:2 Шеффилд Юнайтед - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Ливерпуль 0:3 Бёрнли - Лидс 0:4 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Бёрнли - Вест Хэм 1:2
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Витесс - Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1
Тоттенхэм - Мура 5:1 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Челси 0:3 Ренн - Тоттенхэм 2:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Тоттенхэм - Пасуш де Феррейра 3:0 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1 Пасуш де Феррейра - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм - Арсенал 1:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Милтон-Кейнс Донс - Тоттенхэм 1:3 Колчестер - Тоттенхэм 0:3 Лейтон Ориент - Тоттенхэм 1:1
1/8 финала
5 Челси
4 Саутгемптон
1 КПР
3 Сандерленд
2 Арсенал
0 Лидс
0 Сток Сити
0 Брентфорд
0 Бёрнли
0 Тоттенхэм
0 Лестер
0 Брайтон
0 Престон Норт Энд
0 Ливерпуль
0 Вест Хэм
0 Манчестер Сити
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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  • До матча
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Лучшие коэффициенты
Бёрнли
Ничья
Тоттенхэм
3.94
3.45
2.28
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Бёрнли 0:0 Тоттенхэм онлайн




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