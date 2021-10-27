Англия: Кубок лиги 2021-2022
0:1
68' ГолЛукас Моура
70' Желтая карточкаРобертс Коннор
90' Желтая карточкаСон Хынмин
1
Поуп
Ник
6
Ми
Бен
23
Питерс
Эрик
11
Макнил
Дуайт
27
Выдра
Матей
33
Дэвис
Бен
29
Скипп
Оливер
11
Хиль
Бриан
10
Кейн
Гарри
- Основной состав
-
1 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 Ми БенЗащитник
-
23 Питерс ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Макнил ДуайтПолузащитник
- Нападающий
-
27 Выдра МатейНападающий
- Запасные игроки
-
25 Норрис УиллВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Лонг КевинЗащитник
-
18 Вествуд ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Леннон АаронПолузащитник
-
9 Вуд КрисНападающий
-
10 Барнс ЭшлиНападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Полузащитник
-
29 Скипп ОливерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хиль БрианПолузащитник
-
10 Кейн ГарриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Родон ДжоЗащитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Лукас МоураПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
Ход матча
60'
68'
0:1
70'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 4
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
41 Владение мячом, % 59
История личных встреч
Бёрнли
Тоттенхэм
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 11 побед
18 матчей
16.7%
22.2%
61.1%
3 победы 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
3 победы 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
11.1%
27.8%
61.1%
2 победы 5 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Джей
|4
|1.33
|Вествуд Эшли
|0
|0
|Выдра Матей
|0
|0
|Корне Максвелл
|0
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|1
|0.5
|Лукас Моура
|1
|0.5
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0.5
|Алли Деле
|0
|0
|Эмерсон Жуниор
|0
|0
Карточки
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тарковски Джеймс
|1
|0
|Робертс Коннор II
|1
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сон Хынмин
|1
|0
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
3
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бёрнли
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Лестер - Бёрнли 2:2
Бёрнли - Рочдейл 4:1 Бёрнли - Арсенал 0:1 Эвертон - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лидс 1:1 Ньюкасл - Бёрнли 0:0 Ливерпуль - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Брайтон 1:2 Бёрнли - Кадис 0:2 Транмир - Бёрнли 1:2 Блэкпул - Бёрнли 0:1 Олдхэм Атлетик - Бёрнли 0:2 Шеффилд Юнайтед - Бёрнли 1:0 Бёрнли - Ливерпуль 0:3 Бёрнли - Лидс 0:4 Фулхэм - Бёрнли 0:2 Бёрнли - Вест Хэм 1:2
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Витесс - Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1
Тоттенхэм - Мура 5:1 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2 Тоттенхэм - Челси 0:3 Ренн - Тоттенхэм 2:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Тоттенхэм - Пасуш де Феррейра 3:0 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1 Пасуш де Феррейра - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм - Арсенал 1:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Милтон-Кейнс Донс - Тоттенхэм 1:3 Колчестер - Тоттенхэм 0:3 Лейтон Ориент - Тоттенхэм 1:1
1/8 финала
1/4 финала
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— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?