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Англия: Кубок лиги 2021-2022

2021-2022
Лестер
2:2
Итог после пенальти

Стадион:
Брайтон
0'
1:0
6' Гол
Барнс Харви
1:1
45' Гол
Уэбстер Адам
2:1
45' Гол
Лукмен Адемола
2:2
71' Гол
Мвепу Энок
77' Желтая карточка
Менди Нампалис
89' Желтая карточка
Ихеаначо Келечи
3:2
91' Пенальти
Мэддисон Джеймс
3:3
91' Пенальти
Гросс Паскаль
4:3
91' Пенальти
Барнс Харви
4:3
91' Не забитый пенальти
Мопе Нил
5:3
91' Пенальти
Дака Пэтсон
5:4
91' Пенальти
Макаллистер Алексис
6:4
91' Пенальти
Рикарду Перейра
6:4
91' Не забитый пенальти
Мвепу Энок
4:2
Пен' Пенальти
12
Уорд
Дэнни
II
4
Сёюнджю
Чаглар
23
Вестергор
Янник
5
Бертранд
Райан
38
Дэйли-Кэмпбелл
Вонте
22
Дьюзбери-Холл
Кирнан
20
Чодури
Хамза
33
Томас
Люк
37
Лукмен
Адемола
7
Барнс
Харви
29
Дака
Пэтсон
23
Стил
Джейсон
24
Даффи
Шейн
4
Уэбстер
Адам
28
Робертс
Хэйдон
34
Вельтман
Йоел
13
Гросс
Паскаль
10
Макаллистер
Алексис
33
Бёрн
Дэн
60
Сармиенто
Джереми
7
Коннолли
Аарон
27
Локадия
Юрген
Лестер
3-4-2-1
Брайтон
3-4-3

История личных встреч

Лестер
Брайтон

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

18 матчей

50%
22.2%
27.8%
9 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
К
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
Ч
1:4
Ч
3:1
Ч
1:1
Ч
1:0
Ч
1:0
Ч
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукмен Адемола 2 1
Ихеаначо Келечи 1 0.5
Барнс Харви 1 0.5
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коннолли Аарон 2 0.67
Уэбстер Адам 1 0.33
Зачири Анди 1 0.33
Мвепу Энок 1 0.33
Модер Якуб 1 0.33
Макаллистер Алексис 0 0
Кукурелья Марк 0 0

Карточки

Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Нампалис 1 0
Ихеаначо Келечи 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
50%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лестер
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Брентфорд - Лестер 1:2 Спартак Москва - Лестер 3:4 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2
Легия - Лестер 1:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Миллуолл - Лестер 0:2 Брайтон - Лестер 2:1 Лестер - Наполи 2:2 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Норвич - Лестер 1:2 Вест Хэм - Лестер 4:1 Лестер - Вулверхэмптон 1:0 Лестер - Манчестер Сити 1:0 Лестер - Вильярреал 3:2 КПР - Лестер 3:3 Уиком - Лестер 1:0 Бёртон - Лестер 0:0 Лестер - Тоттенхэм 2:4 Челси - Лестер 2:1
Брайтон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Норвич - Брайтон 0:0 Брайтон - Арсенал 0:0 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1
Брайтон - Суонси 2:0 Брайтон - Лестер 2:1 Брентфорд - Брайтон 0:1 Брайтон - Эвертон 0:2 Кардифф Сити - Брайтон 0:2 Брайтон - Уотфорд 2:0 Бёрнли - Брайтон 1:2 Хетафе - Брайтон 2:0 Лутон Таун - Брайтон 1:3 Глазго Рейнджерс - Брайтон 0:0 Арсенал - Брайтон 2:0 Брайтон - Манчестер Сити 3:2 Брайтон - Вест Хэм 1:1 Вулверхэмптон - Брайтон 2:1 Брайтон - Лидс 2:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 1:0
1/8 финала
5 Челси
4 Саутгемптон
1 КПР
3 Сандерленд
2 Арсенал
0 Лидс
1 Сток Сити
2 Брентфорд
0 Бёрнли
1 Тоттенхэм
6 Лестер
4 Брайтон
0 Престон Норт Энд
2 Ливерпуль
5 Вест Хэм
3 Манчестер Сити
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    50'
    Г О О О О Л - Лукмен Адемола бьет в цель!
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Уэбстер Адам бьет в цель!
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Барнс Харви бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на King Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Лестер 2:2 Брайтон онлайн




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