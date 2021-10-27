Англия: Кубок лиги 2021-2022
2:2
Итог после пенальти
Стадион: Кинг Пауэр
1:0
6' ГолБарнс Харви
1:1
45' ГолУэбстер Адам
2:1
45' ГолЛукмен Адемола
2:2
71' ГолМвепу Энок
77' Желтая карточкаМенди Нампалис
89' Желтая карточкаИхеаначо Келечи
3:2
91' ПенальтиМэддисон Джеймс
3:3
91' ПенальтиГросс Паскаль
4:3
91' ПенальтиБарнс Харви
4:3
91' Не забитый пенальтиМопе Нил
5:3
91' ПенальтиДака Пэтсон
5:4
91' ПенальтиМакаллистер Алексис
6:4
91' ПенальтиРикарду Перейра
6:4
91' Не забитый пенальтиМвепу Энок
20
Чодури
Хамза
33
Томас
Люк
29
Дака
Пэтсон
23
Стил
Джейсон
24
Даффи
Шейн
33
Бёрн
Дэн
- Основной состав
-
12 Уорд ДэнниВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Чодури ХамзаПолузащитник
-
33 Томас ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Дака ПэтсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Основной состав
-
23 Стил ДжейсонВратарь
-
24 Даффи ШейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Бёрн ДэнПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
53 Цонгуй АнтефЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Мвепу ЭнокПолузащитник
-
42 Леонард МаркПолузащитник
-
9 Мопе НилНападающий
-
Главный тренер: Поттер Грэм
Ход матча
6'
1:0
45'
1:1
45'
2:1
46'
71'
2:2
77'
89'
91'
3:2
91'
3:3
91'
4:3
91'
4:3
91'
5:3
91'
91'
6:4
91'
6:4
Пен
4:2
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 5
-
3 Угловые 8
-
3 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
43 Владение мячом, % 57
История личных встреч
Лестер
Брайтон
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
18 матчей
50%
22.2%
27.8%
9 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукмен Адемола
|2
|1
|Ихеаначо Келечи
|1
|0.5
|Барнс Харви
|1
|0.5
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коннолли Аарон
|2
|0.67
|Уэбстер Адам
|1
|0.33
|Зачири Анди
|1
|0.33
|Мвепу Энок
|1
|0.33
|Модер Якуб
|1
|0.33
|Макаллистер Алексис
|0
|0
|Кукурелья Марк
|0
|0
Карточки
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менди Нампалис
|1
|0
|Ихеаначо Келечи
|1
|0
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
50%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лестер
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Брентфорд - Лестер 1:2 Спартак Москва - Лестер 3:4 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2
Легия - Лестер 1:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Миллуолл - Лестер 0:2 Брайтон - Лестер 2:1 Лестер - Наполи 2:2 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Норвич - Лестер 1:2 Вест Хэм - Лестер 4:1 Лестер - Вулверхэмптон 1:0 Лестер - Манчестер Сити 1:0 Лестер - Вильярреал 3:2 КПР - Лестер 3:3 Уиком - Лестер 1:0 Бёртон - Лестер 0:0 Лестер - Тоттенхэм 2:4 Челси - Лестер 2:1
Брайтон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Норвич - Брайтон 0:0 Брайтон - Арсенал 0:0 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1
Брайтон - Суонси 2:0 Брайтон - Лестер 2:1 Брентфорд - Брайтон 0:1 Брайтон - Эвертон 0:2 Кардифф Сити - Брайтон 0:2 Брайтон - Уотфорд 2:0 Бёрнли - Брайтон 1:2 Хетафе - Брайтон 2:0 Лутон Таун - Брайтон 1:3 Глазго Рейнджерс - Брайтон 0:0 Арсенал - Брайтон 2:0 Брайтон - Манчестер Сити 3:2 Брайтон - Вест Хэм 1:1 Вулверхэмптон - Брайтон 2:1 Брайтон - Лидс 2:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 1:0
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?