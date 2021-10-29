Польша: Экстракласса 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски
0:1
25' ПенальтиАнгельски Кароль
61' Желтая карточкаMichal Kaput
1:1
72' ГолПищек Филип
77' Желтая карточкаDamian Jakubik
83' Желтая карточкаМишор Якуб
88' Желтая карточкаЛосаж Флорьян
90' Желтая карточкаБогуш Артур
1:2
90' ГолБогуш Артур
31
Грошшо
Лукаш
24
Югас
Якуб
88
Родин
Матай
33
Пестка
Камил
11
Ракочи
Михал
9
Леандро
11
Michal
Kaput
20
Машаду
Луиш
- Основной состав
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
-
24 Югас ЯкубЗащитник
-
88 Родин МатайЗащитник
-
33 Пестка КамилЗащитник
- Полузащитник
-
11 Ракочи МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Роша ЛуишЗащитник
-
38 Мишор ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Пищек ФилипНападающий
- Нападающий
-
20 Karol Knap
-
-
Главный тренер: Пробирз Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
-
11 Michal KaputПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Машаду ЛуишПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Meik KarwotПолузащитник
-
99 Рондон МариоНападающий
-
22 Tiago Matos
-
-
-
-
Главный тренер: Dariusz Banasik
Ход матча
25'
0:1
61'
72'
1:1
74'
77'
83'
88'
90'
90'
1:2
Бомбардиры внутри турнира
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Амерсфоорт Пелле
|7 (1)
|0.54
|Ханка Серджу
|2
|0.15
|Родин Матай
|2
|0.15
|Альварес Маркос
|1
|0.08
|Рыпэ Корнел
|1
|0.08
|Мишор Якуб
|1
|0.08
|Какабадзе Отар
|1
|0.08
|Хебо Матиас
|1
|0.08
|Пищек Филип
|1
|0.08
|Ракочи Михал
|1
|0.08
|Лосаж Флорьян
|0
|0
|Сиплак Михал
|0
|0
|Роша Луиш
|0
|0
|Пестка Камил
|0
|0
|Karol Knap
|0
|0
Радомьяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ангельски Кароль
|5 (3)
|0.38
|Мауридес Жуниор
|3
|0.23
|Леандро
|2
|0.15
|Машаду Луиш
|2
|0.15
|Радецки Матеуш
|1
|0.08
|Рондон Марио
|1
|0.08
|Богуш Артур
|1
|0.08
|Dominik Sokol
|1
|0.08
|Tiago Matos
|1
|0.08
|Meik Karwot
|0
|0
|Нашименту Филипе
|0
|0
|Damian Jakubik
|0
|0
Карточки
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лосаж Флорьян
|4
|1
|Ван Амерсфоорт Пелле
|3
|0
|Родин Матай
|3
|0
|Рыпэ Корнел
|2
|0
|Грошшо Лукаш
|2
|0
|Сиплак Михал
|2
|0
|Лусюш Сильвестер
|2
|0
|Альварес Маркос
|1
|0
|Какабадзе Отар
|1
|0
|Югас Якуб
|1
|0
|Ханка Серджу
|1
|0
|Пестка Камил
|1
|0
|Зауха Патрик
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
|Karol Knap
|1
|0
Радомьяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michal Kaput
|5
|0
|Нашименту Филипе
|3
|1
|Damian Jakubik
|4
|0
|Машаду Луиш
|3
|0
|Радецки Матеуш
|3
|0
|Meik Karwot
|2
|0
|Леандро
|2
|0
|Бранко Рафаэл
|2
|0
|Рондон Марио
|1
|0
|Богуш Артур
|1
|0
|Абрамович Давид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
7
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
3
30%
2
29%
61-75
4
40%
1
14%
76-90
Пропущено
11
8
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
18%
2
25%
1-15
3
27%
3
38%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
3
27%
1
13%
76-90
Забито
8
10
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
2
25%
5
50%
76-90
Пропущено
12
5
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
8%
1
20%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
1
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
2
40%
76-90
Забито
18
17
4 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
4
24%
16-30
2
11%
2
12%
31-45
3
17%
2
12%
46-60
5
28%
3
18%
61-75
6
33%
6
35%
76-90
Пропущено
23
13
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
3
13%
3
23%
1-15
4
17%
4
31%
16-30
4
17%
1
8%
31-45
3
13%
1
8%
46-60
2
9%
1
8%
61-75
7
30%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Краковия
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Заглембе Любин - Краковия 1:1 Краковия - Варта Познань 2:0 Краковия - Сталь Мелец 3:3 Пяст - Краковия 2:4
ЛКС Лодзь - Краковия 0:0 Погонь Щецин - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 2:2 Брук-Бет Термалица - Краковия 1:2 Краковия - Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск - Краковия 3:0 Лех - Краковия 2:0 Краковия - Шлёнск 1:2 Гурник Ленчна - Краковия 1:1 Штурм - Краковия 0:1 Краковия - Локомотив Москва 2:2 Краковия - Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 1:0 Висла Краков - Краковия 0:0 Краковия - Висла Плоцк 1:0
Радомьяк Радом
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Радомьяк Радом - Гурник Ленчна 3:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1 Ракув - Радомьяк Радом 2:2
Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 2:0 Радомьяк Радом - Шлёнск 1:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 2:2 Радомьяк Радом - Варта Познань 1:0 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:0 Радомьяк Радом - Легия 3:1 Лех - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Корона Кельце 2:0 Арка Гдыня - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - ЦВКС Ресовия 3:1 Бельхатув - Радомьяк Радом 0:1 Радомьяк Радом - Сандецья 3:0 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 0:1 Заглембе Сосновец - Радомьяк Радом 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|12
|8
|3
|1
|27 - 7
|27
|2.
|Ракув
|11
|7
|3
|1
|24 - 16
|24
|3.
|Лехия Гданьск
|12
|6
|5
|1
|21 - 10
|23
|4.
|Погонь Щецин
|12
|6
|4
|2
|20 - 10
|22
|5.
|Шлёнск
|12
|5
|5
|2
|20 - 14
|20
|6.
|Радомьяк Радом
|13
|4
|7
|2
|17 - 13
|19
|7.
|Краковия
|13
|4
|5
|4
|20 - 21
|17
|8.
|Пяст
|12
|5
|2
|5
|18 - 16
|17
|9.
|Сталь Мелец
|12
|4
|4
|4
|15 - 18
|16
|10.
|Ягеллония
|12
|4
|4
|4
|13 - 16
|16
|11.
|Заглембе Любин
|11
|5
|1
|5
|14 - 18
|16
|12.
|Висла Краков
|12
|4
|2
|6
|14 - 21
|14
|13.
|Гурник Забже
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|14.
|Висла Плоцк
|12
|4
|1
|7
|19 - 21
|13
|15.
|Легия
|10
|3
|0
|7
|11 - 17
|9
|16.
|Варта Познань
|12
|1
|5
|6
|8 - 15
|8
|17.
|Брук-Бет Термалица
|11
|1
|4
|6
|12 - 18
|7
|18.
|Гурник Ленчна
|12
|1
|3
|8
|10 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|7
|5
|2
|0
|18 - 2
|17
|2.
|Погонь Щецин
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|3.
|Лехия Гданьск
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|4.
|Висла Плоцк
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|5.
|Сталь Мелец
|6
|4
|0
|2
|9 - 8
|12
|6.
|Радомьяк Радом
|6
|3
|3
|0
|10 - 5
|12
|7.
|Ягеллония
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|8.
|Заглембе Любин
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|9.
|Пяст
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|10.
|Гурник Забже
|6
|3
|0
|3
|7 - 7
|9
|11.
|Шлёнск
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|12.
|Ракув
|4
|2
|2
|0
|10 - 6
|8
|13.
|Краковия
|6
|2
|2
|2
|11 - 10
|8
|14.
|Висла Краков
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|15.
|Легия
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|16.
|Брук-Бет Термалица
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|17.
|Гурник Ленчна
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|18.
|Варта Познань
|6
|0
|4
|2
|2 - 6
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|7
|5
|1
|1
|14 - 10
|16
|2.
|Шлёнск
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|3.
|Лех
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|Лехия Гданьск
|6
|2
|3
|1
|10 - 6
|9
|5.
|Краковия
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|6.
|Пяст
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|7.
|Висла Краков
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|8.
|Радомьяк Радом
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|9.
|Заглембе Любин
|5
|2
|0
|3
|5 - 11
|6
|10.
|Погонь Щецин
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|11.
|Гурник Забже
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|12.
|Сталь Мелец
|6
|0
|4
|2
|6 - 10
|4
|13.
|Ягеллония
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|14.
|Варта Познань
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|15.
|Легия
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|17.
|Гурник Ленчна
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
|18.
|Висла Плоцк
|7
|0
|0
|7
|9 - 20
|0