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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Краковия
1:2
Конец матча

Стадион:
Радомьяк Радом
0'
0:1
25' Пенальти
Ангельски Кароль
61' Желтая карточка
Michal Kaput
1:1
72' Гол
Пищек Филип
77' Желтая карточка
Damian Jakubik
83' Желтая карточка
Мишор Якуб
88' Желтая карточка
Лосаж Флорьян
90' Желтая карточка
Богуш Артур
1:2
90' Гол
Богуш Артур
90'+8
31
Грошшо
Лукаш
2
Рыпэ
Корнел
24
Югас
Якуб
88
Родин
Матай
33
Пестка
Камил
19
Садикович
Дамир
11
Ракочи
Михал
8
Хебо
Матиас
6
Лусюш
Сильвестер
4
Ханка
Серджу
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
1
Filip
Majchrowicz
14
Damian
Jakubik
29
Бранко
Рафаэл
16
Цихоцки
Матеуш
33
Абрамович
Давид
9
Леандро
11
Michal
Kaput
23
Нашименту
Филипе
20
Машаду
Луиш
19
Ангельски
Кароль
13
Мауридес
Жуниор
Краковия
4-1-4-1
Радомьяк Радом
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Амерсфоорт Пелле 7 (1) 0.54
Ханка Серджу 2 0.15
Родин Матай 2 0.15
Альварес Маркос 1 0.08
Рыпэ Корнел 1 0.08
Мишор Якуб 1 0.08
Какабадзе Отар 1 0.08
Хебо Матиас 1 0.08
Пищек Филип 1 0.08
Ракочи Михал 1 0.08
Лосаж Флорьян 0 0
Сиплак Михал 0 0
Роша Луиш 0 0
Пестка Камил 0 0
Karol Knap 0 0
Радомьяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ангельски Кароль 5 (3) 0.38
Мауридес Жуниор 3 0.23
Леандро 2 0.15
Машаду Луиш 2 0.15
Радецки Матеуш 1 0.08
Рондон Марио 1 0.08
Богуш Артур 1 0.08
Dominik Sokol 1 0.08
Tiago Matos 1 0.08
Meik Karwot 0 0
Нашименту Филипе 0 0
Damian Jakubik 0 0

Карточки

Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосаж Флорьян 4 1
Ван Амерсфоорт Пелле 3 0
Родин Матай 3 0
Рыпэ Корнел 2 0
Грошшо Лукаш 2 0
Сиплак Михал 2 0
Лусюш Сильвестер 2 0
Альварес Маркос 1 0
Какабадзе Отар 1 0
Югас Якуб 1 0
Ханка Серджу 1 0
Пестка Камил 1 0
Зауха Патрик 1 0
Мишор Якуб 1 0
Karol Knap 1 0
Радомьяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michal Kaput 5 0
Нашименту Филипе 3 1
Damian Jakubik 4 0
Машаду Луиш 3 0
Радецки Матеуш 3 0
Meik Karwot 2 0
Леандро 2 0
Бранко Рафаэл 2 0
Рондон Марио 1 0
Богуш Артур 1 0
Абрамович Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
7
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
3
30%
2
29%
61-75
4
40%
1
14%
76-90

Пропущено

11
8
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
18%
2
25%
1-15
3
27%
3
38%
16-30
2
18%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
3
27%
1
13%
76-90

Забито

8
10
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
2
25%
5
50%
76-90

Пропущено

12
5
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
8%
1
20%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
1
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
2
40%
76-90

Забито

18
17
4 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
4
24%
16-30
2
11%
2
12%
31-45
3
17%
2
12%
46-60
5
28%
3
18%
61-75
6
33%
6
35%
76-90

Пропущено

23
13
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
3
13%
3
23%
1-15
4
17%
4
31%
16-30
4
17%
1
8%
31-45
3
13%
1
8%
46-60
2
9%
1
8%
61-75
7
30%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Краковия
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Заглембе Любин - Краковия 1:1 Краковия - Варта Познань 2:0 Краковия - Сталь Мелец 3:3 Пяст - Краковия 2:4
ЛКС Лодзь - Краковия 0:0 Погонь Щецин - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 2:2 Брук-Бет Термалица - Краковия 1:2 Краковия - Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск - Краковия 3:0 Лех - Краковия 2:0 Краковия - Шлёнск 1:2 Гурник Ленчна - Краковия 1:1 Штурм - Краковия 0:1 Краковия - Локомотив Москва 2:2 Краковия - Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 1:0 Висла Краков - Краковия 0:0 Краковия - Висла Плоцк 1:0
Радомьяк Радом
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Радомьяк Радом - Гурник Ленчна 3:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:1 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1 Ракув - Радомьяк Радом 2:2
Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 2:0 Радомьяк Радом - Шлёнск 1:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 2:2 Радомьяк Радом - Варта Познань 1:0 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:0 Радомьяк Радом - Легия 3:1 Лех - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Корона Кельце 2:0 Арка Гдыня - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - ЦВКС Ресовия 3:1 Бельхатув - Радомьяк Радом 0:1 Радомьяк Радом - Сандецья 3:0 Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 0:1 Заглембе Сосновец - Радомьяк Радом 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 12 8 3 1 27 - 7 27
2. Ракув 11 7 3 1 24 - 16 24
3. Лехия Гданьск 12 6 5 1 21 - 10 23
4. Погонь Щецин 12 6 4 2 20 - 10 22
5. Шлёнск 12 5 5 2 20 - 14 20
6. Радомьяк Радом 13 4 7 2 17 - 13 19
7. Краковия 13 4 5 4 20 - 21 17
8. Пяст 12 5 2 5 18 - 16 17
9. Сталь Мелец 12 4 4 4 15 - 18 16
10. Ягеллония 12 4 4 4 13 - 16 16
11. Заглембе Любин 11 5 1 5 14 - 18 16
12. Висла Краков 12 4 2 6 14 - 21 14
13. Гурник Забже 11 4 2 5 14 - 16 14
14. Висла Плоцк 12 4 1 7 19 - 21 13
15. Легия 10 3 0 7 11 - 17 9
16. Варта Познань 12 1 5 6 8 - 15 8
17. Брук-Бет Термалица 11 1 4 6 12 - 18 7
18. Гурник Ленчна 12 1 3 8 10 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 7 5 2 0 18 - 2 17
2. Погонь Щецин 6 5 1 0 16 - 4 16
3. Лехия Гданьск 6 4 2 0 11 - 4 14
4. Висла Плоцк 5 4 1 0 10 - 1 13
5. Сталь Мелец 6 4 0 2 9 - 8 12
6. Радомьяк Радом 6 3 3 0 10 - 5 12
7. Ягеллония 7 3 3 1 9 - 6 12
8. Заглембе Любин 6 3 1 2 9 - 7 10
9. Пяст 7 3 1 3 14 - 13 10
10. Гурник Забже 6 3 0 3 7 - 7 9
11. Шлёнск 6 2 3 1 8 - 6 9
12. Ракув 4 2 2 0 10 - 6 8
13. Краковия 6 2 2 2 11 - 10 8
14. Висла Краков 6 2 1 3 7 - 10 7
15. Легия 4 2 0 2 6 - 5 6
16. Брук-Бет Термалица 6 1 2 3 8 - 11 5
17. Гурник Ленчна 6 1 2 3 6 - 15 5
18. Варта Познань 6 0 4 2 2 - 6 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 7 5 1 1 14 - 10 16
2. Шлёнск 6 3 2 1 12 - 8 11
3. Лех 5 3 1 1 9 - 5 10
4. Лехия Гданьск 6 2 3 1 10 - 6 9
5. Краковия 7 2 3 2 9 - 11 9
6. Пяст 5 2 1 2 4 - 3 7
7. Висла Краков 6 2 1 3 7 - 11 7
8. Радомьяк Радом 7 1 4 2 7 - 8 7
9. Заглембе Любин 5 2 0 3 5 - 11 6
10. Погонь Щецин 6 1 3 2 4 - 6 6
11. Гурник Забже 5 1 2 2 7 - 9 5
12. Сталь Мелец 6 0 4 2 6 - 10 4
13. Ягеллония 5 1 1 3 4 - 10 4
14. Варта Познань 6 1 1 4 6 - 9 4
15. Легия 6 1 0 5 5 - 12 3
16. Брук-Бет Термалица 5 0 2 3 4 - 7 2
17. Гурник Ленчна 6 0 1 5 4 - 15 1
18. Висла Плоцк 7 0 0 7 9 - 20 0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Ангельски Кароль из команды Радомьяк Радом забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Краковия 1:2 Радомьяк Радом онлайн




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