Первый тайм

43' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Матч возобновлен

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Бетанкор Хефте пробил со штрафного прямо в стенку

40' Тактическая замена. Лупета Жуси уходит с поля и его заменяет Richard Sila

39' Бетанкор Хефте выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Чобану Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

35' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Папа Энрико не смог попасть в створ ударом издали

33' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

32' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Чобану Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Ботошани выполняет удар от ворот.

27' Бетанкор Хефте решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

26' Mateus Criciuma получает желтую карточку за нырок

26' Mateus Criciuma упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил

25' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Матч возобновлен

21' Ох, нехорошо это выглядит. Младен Себастьян получил травму и медбригада забирает его с поля.

21' Младен Себастьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Тирковеану Андрей пробует нанести удар издали, но Mihai Aioani держит все под контролем

17' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Удар от ворот произведет Ботошани

17' Чобану Андрей решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

15' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Младен Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Дава Джойским из команды Ботошани делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

8' Матч возобновлен

8' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

7' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Дюссо Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Mihai Aioani выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Фили Реалдо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

3' Фили Реалдо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

2' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру