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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Ботошани
0:1
Первый тайм: 43'

Стадион:
Вииторул Констанца
0'
16' Желтая карточка
Дава Джойским
0:1
23' Гол
Дюссо Дамьен
26' Желтая карточка
Mateus Criciuma
43'
1
Пап
Эдуард
47
Браун
Кристофер
5
Дава
Джойским
25
Раковитан
Богдан
30
Цигэнашу
Александр
8
Тирковеану
Андрей
18
Эджума
Малком
67
Папа
Энрико
9
Mateus
Criciuma
42
Лупета
Жуси
28
Фили
Реалдо
12
Айоани
Михай
4
Дюссо
Дамьен
17
Ларие
Йонуц
5
Младен
Себастьян
6
Де
Нойер
Брадлей
52
Пирес
Ромарио
18
Артян
Андрей
24
Грамени
Константин
25
Кицу
Аурелиан
10
Бетанкор
Хефте
11
Чобану
Андрей
Ботошани
Вииторул Констанца

История личных встреч

Ботошани
Вииторул Констанца

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

16 матчей

37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
2 победы 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
Л1
2:1
Л1
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
4:4
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онгенда Эрвин 3 (1) 0.21
Дава Джойским 2 0.14
Эрве Каж 2 (1) 0.14
Роман Михай 1 0.07
Киндриш Андрей 1 0.07
Петковски Петар 1 0.07
Папа Энрико 1 0.07
Раковитан Богдан 1 0.07
Mateus Criciuma 1 0.07
Браун Кристофер 0 0
Эджума Малком 0 0
Цигэнашу Александр 0 0
Вииторул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бетанкор Хефте 9 (2) 0.69
Петре Адриан 3 (1) 0.23
Чобану Андрей 1 0.08
Ганя Джордже 1 0.08
Enes Sali 1 0.08
Де Нойер Брадлей 0 0
Дюссо Дамьен 0 0
Питу Алекси 0 0
Артян Андрей 0 0
Раду Бобок 0 0

Карточки

Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marius Croitoru 4 0
Цигэнашу Александр 4 0
Шерони Алин 4 0
Папа Энрико 4 0
Эджума Малком 2 1
Браун Кристофер 3 0
Лупета Жуси 2 0
Петковски Петар 2 0
Флореску Эдуард 2 0
Сила Ришар 2 0
Раковитан Богдан 2 0
Роман Михай 1 0
Жажа Коэльо 1 0
Онгенда Эрвин 1 0
Пап Эдуард 1 0
Martin Remacle 1 0
Тирковеану Андрей 1 0
Дава Джойским 1 0
Mateus Criciuma 1 0
Вииторул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Младен Себастьян 3 0
Де Нойер Брадлей 3 0
Добросавлевичи Алин 3 0
Дюссо Дамьен 1 1
Артян Андрей 2 0
Питу Алекси 2 0
Пирес Ромарио 2 0
Георге Хаджи 2 0
Ларие Йонуц 1 0
Кастанеда Хосе 1 0
Чобану Андрей 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
75%
0
0%
61-75
1
25%
2
100%
76-90

Пропущено

4
7
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
75%
1
14%
76-90

Забито

9
13
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
6 Не забивали 7
2
22%
2
15%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
22%
5
38%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
4
31%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
100%
76-90

Забито

13
15
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
2
15%
2
13%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
15%
5
33%
46-60
5
38%
0
0%
61-75
2
15%
6
40%
76-90

Пропущено

9
8
1 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
6
67%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ботошани
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Миовени - Ботошани 1:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Ботошани 1:1 Ботошани - Университатя Крайова 1:1
Динамо Бухарест - Ботошани 1:2 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 Сепси - Ботошани 1:1 Ботошани - Рапид Бухарест 0:2 Газ-Метан Медиаш - Ботошани 0:1 Ботошани - УТА Арад 2:1 Университатя Крайова - Ботошани 1:2 Волунтари - Ботошани 0:1 Ботошани - ФКСБ 0:0 Уфа - Ботошани 2:1 Сепси - Ботошани 1:0 Ботошани - ЧФР Клуж 0:1 Академика Клинчени - Ботошани 4:3 Университатя Крайова - Ботошани 2:3 Ботошани - ФКСБ 1:3 Ботошани - Сепси 2:1
Вииторул Констанца
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Арджеш - Вииторул Констанца 2:1 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Миовени 2:1 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:0
Вииторул Констанца - Академика Клинчени 5:0 Галатасарай - Вииторул Констанца 1:3 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 3:0 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 0:0 Вииторул Констанца - Газ-Метан Медиаш 2:0 УТА Арад - Вииторул Констанца 0:0 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:3 Вииторул Констанца - Астра 1:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Германнштадт - Вииторул Констанца 0:0 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 25 11 4 10 31 - 24 37
2. ЧФР Клуж 13 11 0 2 19 - 8 33
3. ФКСБ 12 7 3 2 23 - 11 24
4. Ботошани 0:1 14 6 6 2 13 - 10 24
5. Волунтари 13 8 0 5 17 - 15 24
6. УТА Арад 13 6 5 2 15 - 8 23
7. Рапид Бухарест 13 6 4 3 16 - 10 22
8. Арджеш 13 6 3 4 12 - 7 21
9. Вииторул Констанца 1:0 13 6 3 4 16 - 8 21
10. Киндия Тырговиште 13 3 5 5 8 - 9 14
11. Миовени 13 3 3 7 7 - 17 12
12. Газ-Метан Медиаш 13 3 2 8 10 - 17 11
13. Сепси 13 1 7 5 10 - 15 10
14. Динамо Бухарест 13 2 2 9 11 - 29 8
15. Академика Клинчени 13 0 3 10 9 - 31 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 13 8 3 2 21 - 7 27
2. ЧФР Клуж 7 7 0 0 14 - 4 21
3. ФКСБ 6 5 1 0 19 - 5 16
4. Волунтари 7 5 0 2 10 - 5 15
5. Вииторул Констанца 1:0 5 5 0 0 13 - 1 15
6. УТА Арад 7 3 3 1 7 - 4 12
7. Рапид Бухарест 7 3 1 3 6 - 5 10
8. Ботошани 0:1 7 2 3 2 4 - 5 9
9. Киндия Тырговиште 6 2 2 2 6 - 5 8
10. Газ-Метан Медиаш 7 2 2 3 6 - 7 8
11. Динамо Бухарест 7 2 2 3 10 - 11 8
12. Арджеш 6 2 1 3 3 - 4 7
13. Сепси 7 1 3 3 7 - 9 6
14. Миовени 6 1 2 3 2 - 5 5
15. Академика Клинчени 6 0 2 4 4 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 0:1 7 4 3 0 9 - 5 15
2. Арджеш 7 4 2 1 9 - 3 14
3. Университатя Крайова 13 4 1 8 10 - 19 13
4. Рапид Бухарест 6 3 3 0 10 - 5 12
5. ЧФР Клуж 6 4 0 2 5 - 4 12
6. УТА Арад 6 3 2 1 8 - 4 11
7. Волунтари 6 3 0 3 7 - 10 9
8. ФКСБ 6 2 2 2 4 - 6 8
9. Миовени 7 2 1 4 5 - 12 7
10. Киндия Тырговиште 7 1 3 3 2 - 4 6
11. Вииторул Констанца 1:0 8 1 3 4 3 - 7 6
12. Сепси 6 0 4 2 3 - 6 4
13. Газ-Метан Медиаш 6 1 0 5 4 - 10 3
14. Академика Клинчени 7 0 1 6 5 - 21 1
15. Динамо Бухарест 6 0 0 6 1 - 18 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Botosani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Ботошани 0:1 Вииторул Констанца онлайн




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