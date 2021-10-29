Румыния: Первая лига 2021-2022
0:1
Первый тайм: 43'
Стадион: Муниципальный, Ботошани
16' Желтая карточкаДава Джойским
0:1
23' ГолДюссо Дамьен
26' Желтая карточкаMateus Criciuma
67
Папа
Энрико
42
Лупета
Жуси
28
Фили
Реалдо
12
Айоани
Михай
17
Ларие
Йонуц
18
Артян
Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
67 Папа ЭнрикоПолузащитник
- Нападающий
-
42 Лупета ЖусиНападающий
-
28 Фили РеалдоНападающий
- Запасные игроки
-
22 Контра МариоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Сила РишарНападающий
-
11 Роман МихайНападающий
- Нападающий
-
17 Жажа КоэльоНападающий
-
77 Andrei Dragu
-
Главный тренер: Кройтору Мариус
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
- Защитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Эли ЛопесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
80 Питу АлексиНападающий
-
-
Главный тренер: Георге Хаджи
Ход матча
16'
23'
0:1
26'
Владение мячом
История личных встреч
Ботошани
Вииторул Констанца
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
16 матчей
37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
2 победы 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онгенда Эрвин
|3 (1)
|0.21
|Дава Джойским
|2
|0.14
|Эрве Каж
|2 (1)
|0.14
|Роман Михай
|1
|0.07
|Киндриш Андрей
|1
|0.07
|Петковски Петар
|1
|0.07
|Папа Энрико
|1
|0.07
|Раковитан Богдан
|1
|0.07
|Mateus Criciuma
|1
|0.07
|Браун Кристофер
|0
|0
|Эджума Малком
|0
|0
|Цигэнашу Александр
|0
|0
Вииторул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бетанкор Хефте
|9 (2)
|0.69
|Петре Адриан
|3 (1)
|0.23
|Чобану Андрей
|1
|0.08
|Ганя Джордже
|1
|0.08
|Enes Sali
|1
|0.08
|Де Нойер Брадлей
|0
|0
|Дюссо Дамьен
|0
|0
|Питу Алекси
|0
|0
|Артян Андрей
|0
|0
|Раду Бобок
|0
|0
Карточки
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marius Croitoru
|4
|0
|Цигэнашу Александр
|4
|0
|Шерони Алин
|4
|0
|Папа Энрико
|4
|0
|Эджума Малком
|2
|1
|Браун Кристофер
|3
|0
|Лупета Жуси
|2
|0
|Петковски Петар
|2
|0
|Флореску Эдуард
|2
|0
|Сила Ришар
|2
|0
|Раковитан Богдан
|2
|0
|Роман Михай
|1
|0
|Жажа Коэльо
|1
|0
|Онгенда Эрвин
|1
|0
|Пап Эдуард
|1
|0
|Martin Remacle
|1
|0
|Тирковеану Андрей
|1
|0
|Дава Джойским
|1
|0
|Mateus Criciuma
|1
|0
Вииторул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Младен Себастьян
|3
|0
|Де Нойер Брадлей
|3
|0
|Добросавлевичи Алин
|3
|0
|Дюссо Дамьен
|1
|1
|Артян Андрей
|2
|0
|Питу Алекси
|2
|0
|Пирес Ромарио
|2
|0
|Георге Хаджи
|2
|0
|Ларие Йонуц
|1
|0
|Кастанеда Хосе
|1
|0
|Чобану Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
2
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
75%
0
0%
61-75
1
25%
2
100%
76-90
Пропущено
4
7
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
75%
1
14%
76-90
Забито
9
13
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
6 Не забивали 7
2
22%
2
15%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
22%
5
38%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
4
31%
76-90
Пропущено
5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
100%
76-90
Забито
13
15
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
2
15%
2
13%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
15%
5
33%
46-60
5
38%
0
0%
61-75
2
15%
6
40%
76-90
Пропущено
9
8
1 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
6
67%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ботошани
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Миовени - Ботошани 1:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Ботошани 1:1 Ботошани - Университатя Крайова 1:1
Динамо Бухарест - Ботошани 1:2 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 Сепси - Ботошани 1:1 Ботошани - Рапид Бухарест 0:2 Газ-Метан Медиаш - Ботошани 0:1 Ботошани - УТА Арад 2:1 Университатя Крайова - Ботошани 1:2 Волунтари - Ботошани 0:1 Ботошани - ФКСБ 0:0 Уфа - Ботошани 2:1 Сепси - Ботошани 1:0 Ботошани - ЧФР Клуж 0:1 Академика Клинчени - Ботошани 4:3 Университатя Крайова - Ботошани 2:3 Ботошани - ФКСБ 1:3 Ботошани - Сепси 2:1
Вииторул Констанца
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Арджеш - Вииторул Констанца 2:1 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Миовени 2:1 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:0
Вииторул Констанца - Академика Клинчени 5:0 Галатасарай - Вииторул Констанца 1:3 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 3:0 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 0:0 Вииторул Констанца - Газ-Метан Медиаш 2:0 УТА Арад - Вииторул Констанца 0:0 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:3 Вииторул Констанца - Астра 1:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Германнштадт - Вииторул Констанца 0:0 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|25
|11
|4
|10
|31 - 24
|37
|2.
|ЧФР Клуж
|13
|11
|0
|2
|19 - 8
|33
|3.
|ФКСБ
|12
|7
|3
|2
|23 - 11
|24
|4.
|Ботошани
|0:1
|14
|6
|6
|2
|13 - 10
|24
|5.
|Волунтари
|13
|8
|0
|5
|17 - 15
|24
|6.
|УТА Арад
|13
|6
|5
|2
|15 - 8
|23
|7.
|Рапид Бухарест
|13
|6
|4
|3
|16 - 10
|22
|8.
|Арджеш
|13
|6
|3
|4
|12 - 7
|21
|9.
|Вииторул Констанца
|1:0
|13
|6
|3
|4
|16 - 8
|21
|10.
|Киндия Тырговиште
|13
|3
|5
|5
|8 - 9
|14
|11.
|Миовени
|13
|3
|3
|7
|7 - 17
|12
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|13
|3
|2
|8
|10 - 17
|11
|13.
|Сепси
|13
|1
|7
|5
|10 - 15
|10
|14.
|Динамо Бухарест
|13
|2
|2
|9
|11 - 29
|8
|15.
|Академика Клинчени
|13
|0
|3
|10
|9 - 31
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|13
|8
|3
|2
|21 - 7
|27
|2.
|ЧФР Клуж
|7
|7
|0
|0
|14 - 4
|21
|3.
|ФКСБ
|6
|5
|1
|0
|19 - 5
|16
|4.
|Волунтари
|7
|5
|0
|2
|10 - 5
|15
|5.
|Вииторул Констанца
|1:0
|5
|5
|0
|0
|13 - 1
|15
|6.
|УТА Арад
|7
|3
|3
|1
|7 - 4
|12
|7.
|Рапид Бухарест
|7
|3
|1
|3
|6 - 5
|10
|8.
|Ботошани
|0:1
|7
|2
|3
|2
|4 - 5
|9
|9.
|Киндия Тырговиште
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|11.
|Динамо Бухарест
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|12.
|Арджеш
|6
|2
|1
|3
|3 - 4
|7
|13.
|Сепси
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|14.
|Миовени
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|15.
|Академика Клинчени
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|0:1
|7
|4
|3
|0
|9 - 5
|15
|2.
|Арджеш
|7
|4
|2
|1
|9 - 3
|14
|3.
|Университатя Крайова
|13
|4
|1
|8
|10 - 19
|13
|4.
|Рапид Бухарест
|6
|3
|3
|0
|10 - 5
|12
|5.
|ЧФР Клуж
|6
|4
|0
|2
|5 - 4
|12
|6.
|УТА Арад
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|7.
|Волунтари
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|8.
|ФКСБ
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|9.
|Миовени
|7
|2
|1
|4
|5 - 12
|7
|10.
|Киндия Тырговиште
|7
|1
|3
|3
|2 - 4
|6
|11.
|Вииторул Констанца
|1:0
|8
|1
|3
|4
|3 - 7
|6
|12.
|Сепси
|6
|0
|4
|2
|3 - 6
|4
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|6
|1
|0
|5
|4 - 10
|3
|14.
|Академика Клинчени
|7
|0
|1
|6
|5 - 21
|1
|15.
|Динамо Бухарест
|6
|0
|0
|6
|1 - 18
|0