Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

93' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Jaja нанес удар, но тот был заблокирован.

88' Г О О О О О Л - Петре Адриан из команды Вииторул Констанца забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Eduard Pap прыгнул не в ту сторону.

87' Эджума Малком из команды Ботошани направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

86' Грамени Константин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Роман Михай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

85' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Ларие Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Хорошую попытку сделал Mateus Criciuma . Удар в створ, но вратарь начеку

80' Jaja из команды Ботошани делает пас партнеру.

80' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Матч возобновлен

79' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

78' Богдан Раковитан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Эджума Малком выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Грамени Константин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

75' Близко! Mateus Criciuma нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

74' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

73' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Ботошани выполняет удар от ворот.

73' Бетанкор Хефте оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Эджума Малком из команды Ботошани делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

72' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Mihai Aioani выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Jaja нанес удар, но тот был заблокирован.

68' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

65' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

64' Флореску Эдуард из команды Ботошани не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

64' Ларие Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Mateus Criciuma нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!

63' Richard Sila нанес удар, мяч был парирован, но Mihai Aioani не удержал его в руках.

63' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

62' Richard Sila из команды Ботошани в офсайде

61' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Матч возобновлен

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Тактическая замена. Фили Реалдо уходит с поля и его заменяет Jaja

59' Артян Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Mateus Criciuma из команды Ботошани делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.

57' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Ботошани выполняет удар от ворот.

54' Хорошую попытку сделал Бетанкор Хефте . Удар в створ, но вратарь начеку

54' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Чобану Андрей бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв

53' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

50' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Дава Джойским выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Тирковеану Андрей получает желтую карточку за нырок

48' Тирковеану Андрей упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил

47' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Артян Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля