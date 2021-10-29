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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Сталь Мелец
0:0
Конец матча

Стадион:
Лех
0'
36' Желтая карточка
Флис Марцин
79' Желтая карточка
Пясецки Фабиан
84' Желтая карточка
Милич Антонио
90' Желтая карточка
Чорбаджийски Божидар
90'+5
13
Стрончек
Рафал
45
Вжесиньски
Конрад
5
Жиро
Матеуш
6
Флис
Марцин
23
Гетингер
Крыстян
21
Матрас
Матеуш
10
Мак
Матеуш
8
Урбаньчик
Мацей
20
Томашевич
Гжегож
11
Ситек
Максимилиан
99
Пясецки
Фабиан
35
Беднарек
Филип
37
Шатка
Любомир
18
Саламон
Бартош
16
Милич
Антонио
5
Ребошу
Педру
6
Карлстрём
Йеспер
25
Тиба
Педру
50
Ба-Луа
Адриэль
24
Амарал
Жоау
7
Каминьски
Якуб
9
Исхак
Микаэль
Сталь Мелец
4-1-4-1
Лех
4-2-3-1

История личных встреч

Сталь Мелец
Лех

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

Э
1:2
Э
1:1
К
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мак Матеуш 5 0.38
Томашевич Гжегож 4 (3) 0.31
Пясецки Фабиан 2 (1) 0.15
Де Амо Хонатан 1 0.08
Колев Александар 1 0.08
Флис Марцин 1 0.08
Ситек Максимилиан 1 0.08
Гетингер Крыстян 0 0
Урбаньчик Мацей 0 0
Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 8 (1) 0.62
Амарал Жоау 5 0.38
Каминьски Якуб 5 0.38
Саламон Бартош 2 0.15
Ребошу Педру 1 0.08
Дуглас Барри 1 0.08
Квеквескири Ника 1 0.08
Муравски Радослав 1 0.08
Тиба Педру 1 0.08
Ба-Луа Адриэль 1 0.08
Скурась Михал 1 0.08
Рамирес Даниэль 0 0
Милич Антонио 0 0
Шатка Любомир 0 0
Joel V 0 0

Карточки

Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиро Матеуш 2 1
Мак Матеуш 3 0
Флис Марцин 3 0
Гетингер Крыстян 3 0
Урбаньчик Мацей 2 0
Пясецки Фабиан 2 0
Будзински Марчин 1 0
Янковски Мацей 1 0
Матрас Матеуш 1 0
Глива Михал 1 0
Де Амо Хонатан 1 0
Колев Александар 1 0
Томашевич Гжегож 1 0
Доманьски Мацей 1 0
Косцельны Камиль 1 0
Чорбаджийски Божидар 1 0
Ситек Максимилиан 1 0
Стрончек Рафал 1 0
Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуглас Барри 4 0
Карлстрём Йеспер 3 0
Квеквескири Ника 1 1
Исхак Микаэль 2 0
Тиба Педру 2 0
Милич Антонио 2 0
Joel V 0 1
Саламон Бартош 1 0
Шатка Любомир 1 0
Рамирес Даниэль 1 0
Ребошу Педру 1 0
Скурась Михал 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
9
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
3
30%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
1
11%
31-45
2
20%
3
33%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

8
18
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
2
25%
2
11%
1-15
1
13%
3
17%
16-30
2
25%
1
6%
31-45
2
25%
7
39%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
1
13%
4
22%
76-90

Пропущено

8
2
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
1
50%
76-90

Забито

18
27
11 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
5
28%
4
15%
1-15
1
6%
3
11%
16-30
5
28%
2
7%
31-45
4
22%
10
37%
46-60
2
11%
3
11%
61-75
1
6%
5
19%
76-90

Пропущено

15
7
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
1
7%
2
29%
1-15
3
20%
1
14%
16-30
2
13%
1
14%
31-45
3
20%
1
14%
46-60
3
20%
1
14%
61-75
3
20%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Сталь Мелец
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Краковия - Сталь Мелец 3:3 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:0
Сталь Мелец - Висла Краков 1:3 Сталь Мелец - Ракув 0:3 Ягеллония - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Гурник Ленчна 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:1 Сталь Мелец - Висла Краков 2:1 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Брук-Бет Термалица - Сталь Мелец 1:1 Шлёнск - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Легия 0:0 Сталь Мелец - Ракув 0:1 Лех - Сталь Мелец 1:2 Сталь Мелец - Погонь Щецин 1:0 Ягеллония - Сталь Мелец 3:3 Сталь Мелец - Заглембе Любин 0:2
Лех
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Скерневице - Лех 0:2 Лех - Висла Плоцк 4:1 Легия - Лех 0:1 Лех - Шлёнск 4:0
СКРА Ченстохова - Лех 0:3 Ягеллония - Лех 1:0 Лех - Висла Краков 5:0 Ракув - Лех 2:2 Лех - Погонь Щецин 1:1 Лех - Лехия Гданьск 2:0 Брук-Бет Термалица - Лех 1:3 Лех - Краковия 2:0 Гурник Забже - Лех 1:3 Лех - Радомьяк Радом 0:0 Лех - Митьюлланд 3:2 Лех - Гурник Забже 1:1 Висла Краков - Лех 1:2 Лех - Сталь Мелец 1:2 Подбескидзе - Лех 1:0 Лех - Лехия Гданьск 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 13 8 4 1 27 - 7 28
2. Ракув 11 7 3 1 24 - 16 24
3. Лехия Гданьск 12 6 5 1 21 - 10 23
4. Погонь Щецин 12 6 4 2 20 - 10 22
5. Шлёнск 12 5 5 2 20 - 14 20
6. Радомьяк Радом 13 4 7 2 17 - 13 19
7. Пяст 12 5 2 5 18 - 16 17
8. Сталь Мелец 13 4 5 4 15 - 18 17
9. Краковия 13 4 5 4 20 - 21 17
10. Ягеллония 12 4 4 4 13 - 16 16
11. Заглембе Любин 11 5 1 5 14 - 18 16
12. Висла Краков 12 4 2 6 14 - 21 14
13. Гурник Забже 11 4 2 5 14 - 16 14
14. Висла Плоцк 12 4 1 7 19 - 21 13
15. Легия 10 3 0 7 11 - 17 9
16. Варта Познань 12 1 5 6 8 - 15 8
17. Брук-Бет Термалица 11 1 4 6 12 - 18 7
18. Гурник Ленчна 12 1 3 8 10 - 30 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 7 5 2 0 18 - 2 17
2. Погонь Щецин 6 5 1 0 16 - 4 16
3. Лехия Гданьск 6 4 2 0 11 - 4 14
4. Висла Плоцк 5 4 1 0 10 - 1 13
5. Сталь Мелец 7 4 1 2 9 - 8 13
6. Радомьяк Радом 6 3 3 0 10 - 5 12
7. Ягеллония 7 3 3 1 9 - 6 12
8. Заглембе Любин 6 3 1 2 9 - 7 10
9. Пяст 7 3 1 3 14 - 13 10
10. Гурник Забже 6 3 0 3 7 - 7 9
11. Шлёнск 6 2 3 1 8 - 6 9
12. Ракув 4 2 2 0 10 - 6 8
13. Краковия 6 2 2 2 11 - 10 8
14. Висла Краков 6 2 1 3 7 - 10 7
15. Легия 4 2 0 2 6 - 5 6
16. Брук-Бет Термалица 6 1 2 3 8 - 11 5
17. Гурник Ленчна 6 1 2 3 6 - 15 5
18. Варта Познань 6 0 4 2 2 - 6 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 7 5 1 1 14 - 10 16
2. Лех 6 3 2 1 9 - 5 11
3. Шлёнск 6 3 2 1 12 - 8 11
4. Лехия Гданьск 6 2 3 1 10 - 6 9
5. Краковия 7 2 3 2 9 - 11 9
6. Пяст 5 2 1 2 4 - 3 7
7. Висла Краков 6 2 1 3 7 - 11 7
8. Радомьяк Радом 7 1 4 2 7 - 8 7
9. Заглембе Любин 5 2 0 3 5 - 11 6
10. Погонь Щецин 6 1 3 2 4 - 6 6
11. Гурник Забже 5 1 2 2 7 - 9 5
12. Сталь Мелец 6 0 4 2 6 - 10 4
13. Ягеллония 5 1 1 3 4 - 10 4
14. Варта Познань 6 1 1 4 6 - 9 4
15. Легия 6 1 0 5 5 - 12 3
16. Брук-Бет Термалица 5 0 2 3 4 - 7 2
17. Гурник Ленчна 6 0 1 5 4 - 15 1
18. Висла Плоцк 7 0 0 7 9 - 20 0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Флис Марцин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сталь Мелец 0:0 Лех онлайн




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