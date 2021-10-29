Польша: Экстракласса 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Stadion Stali Mielec
36' Желтая карточкаФлис Марцин
79' Желтая карточкаПясецки Фабиан
84' Желтая карточкаМилич Антонио
90' Желтая карточкаЧорбаджийски Божидар
10
Мак
Матеуш
25
Тиба
Педру
24
Амарал
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Мак МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Корт ДавидПолузащитник
- Нападающий
-
22 Koki Hinokio
-
17 Wiktor Klos
-
Главный тренер: Adam Majewski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Собех АртурНападающий
-
-
2 Joel V
-
Главный тренер: Мацей Скожа
Ход матча
36'
46'
79'
84'
История личных встреч
Сталь Мелец
Лех
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мак Матеуш
|5
|0.38
|Томашевич Гжегож
|4 (3)
|0.31
|Пясецки Фабиан
|2 (1)
|0.15
|Де Амо Хонатан
|1
|0.08
|Колев Александар
|1
|0.08
|Флис Марцин
|1
|0.08
|Ситек Максимилиан
|1
|0.08
|Гетингер Крыстян
|0
|0
|Урбаньчик Мацей
|0
|0
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|8 (1)
|0.62
|Амарал Жоау
|5
|0.38
|Каминьски Якуб
|5
|0.38
|Саламон Бартош
|2
|0.15
|Ребошу Педру
|1
|0.08
|Дуглас Барри
|1
|0.08
|Квеквескири Ника
|1
|0.08
|Муравски Радослав
|1
|0.08
|Тиба Педру
|1
|0.08
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0.08
|Скурась Михал
|1
|0.08
|Рамирес Даниэль
|0
|0
|Милич Антонио
|0
|0
|Шатка Любомир
|0
|0
|Joel V
|0
|0
Карточки
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиро Матеуш
|2
|1
|Мак Матеуш
|3
|0
|Флис Марцин
|3
|0
|Гетингер Крыстян
|3
|0
|Урбаньчик Мацей
|2
|0
|Пясецки Фабиан
|2
|0
|Будзински Марчин
|1
|0
|Янковски Мацей
|1
|0
|Матрас Матеуш
|1
|0
|Глива Михал
|1
|0
|Де Амо Хонатан
|1
|0
|Колев Александар
|1
|0
|Томашевич Гжегож
|1
|0
|Доманьски Мацей
|1
|0
|Косцельны Камиль
|1
|0
|Чорбаджийски Божидар
|1
|0
|Ситек Максимилиан
|1
|0
|Стрончек Рафал
|1
|0
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуглас Барри
|4
|0
|Карлстрём Йеспер
|3
|0
|Квеквескири Ника
|1
|1
|Исхак Микаэль
|2
|0
|Тиба Педру
|2
|0
|Милич Антонио
|2
|0
|Joel V
|0
|1
|Саламон Бартош
|1
|0
|Шатка Любомир
|1
|0
|Рамирес Даниэль
|1
|0
|Ребошу Педру
|1
|0
|Скурась Михал
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
9
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
3
30%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
1
11%
31-45
2
20%
3
33%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
8
18
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
2
25%
2
11%
1-15
1
13%
3
17%
16-30
2
25%
1
6%
31-45
2
25%
7
39%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
1
13%
4
22%
76-90
Пропущено
8
2
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
1
50%
76-90
Забито
18
27
11 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
5
28%
4
15%
1-15
1
6%
3
11%
16-30
5
28%
2
7%
31-45
4
22%
10
37%
46-60
2
11%
3
11%
61-75
1
6%
5
19%
76-90
Пропущено
15
7
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
1
7%
2
29%
1-15
3
20%
1
14%
16-30
2
13%
1
14%
31-45
3
20%
1
14%
46-60
3
20%
1
14%
61-75
3
20%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Сталь Мелец
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Краковия - Сталь Мелец 3:3 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:0
Сталь Мелец - Висла Краков 1:3 Сталь Мелец - Ракув 0:3 Ягеллония - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Гурник Ленчна 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:1 Сталь Мелец - Висла Краков 2:1 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Брук-Бет Термалица - Сталь Мелец 1:1 Шлёнск - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Легия 0:0 Сталь Мелец - Ракув 0:1 Лех - Сталь Мелец 1:2 Сталь Мелец - Погонь Щецин 1:0 Ягеллония - Сталь Мелец 3:3 Сталь Мелец - Заглембе Любин 0:2
Лех
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Скерневице - Лех 0:2 Лех - Висла Плоцк 4:1 Легия - Лех 0:1 Лех - Шлёнск 4:0
СКРА Ченстохова - Лех 0:3 Ягеллония - Лех 1:0 Лех - Висла Краков 5:0 Ракув - Лех 2:2 Лех - Погонь Щецин 1:1 Лех - Лехия Гданьск 2:0 Брук-Бет Термалица - Лех 1:3 Лех - Краковия 2:0 Гурник Забже - Лех 1:3 Лех - Радомьяк Радом 0:0 Лех - Митьюлланд 3:2 Лех - Гурник Забже 1:1 Висла Краков - Лех 1:2 Лех - Сталь Мелец 1:2 Подбескидзе - Лех 1:0 Лех - Лехия Гданьск 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|13
|8
|4
|1
|27 - 7
|28
|2.
|Ракув
|11
|7
|3
|1
|24 - 16
|24
|3.
|Лехия Гданьск
|12
|6
|5
|1
|21 - 10
|23
|4.
|Погонь Щецин
|12
|6
|4
|2
|20 - 10
|22
|5.
|Шлёнск
|12
|5
|5
|2
|20 - 14
|20
|6.
|Радомьяк Радом
|13
|4
|7
|2
|17 - 13
|19
|7.
|Пяст
|12
|5
|2
|5
|18 - 16
|17
|8.
|Сталь Мелец
|13
|4
|5
|4
|15 - 18
|17
|9.
|Краковия
|13
|4
|5
|4
|20 - 21
|17
|10.
|Ягеллония
|12
|4
|4
|4
|13 - 16
|16
|11.
|Заглембе Любин
|11
|5
|1
|5
|14 - 18
|16
|12.
|Висла Краков
|12
|4
|2
|6
|14 - 21
|14
|13.
|Гурник Забже
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|14.
|Висла Плоцк
|12
|4
|1
|7
|19 - 21
|13
|15.
|Легия
|10
|3
|0
|7
|11 - 17
|9
|16.
|Варта Познань
|12
|1
|5
|6
|8 - 15
|8
|17.
|Брук-Бет Термалица
|11
|1
|4
|6
|12 - 18
|7
|18.
|Гурник Ленчна
|12
|1
|3
|8
|10 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|7
|5
|2
|0
|18 - 2
|17
|2.
|Погонь Щецин
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|3.
|Лехия Гданьск
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|4.
|Висла Плоцк
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|5.
|Сталь Мелец
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|6.
|Радомьяк Радом
|6
|3
|3
|0
|10 - 5
|12
|7.
|Ягеллония
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|8.
|Заглембе Любин
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|9.
|Пяст
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|10.
|Гурник Забже
|6
|3
|0
|3
|7 - 7
|9
|11.
|Шлёнск
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|12.
|Ракув
|4
|2
|2
|0
|10 - 6
|8
|13.
|Краковия
|6
|2
|2
|2
|11 - 10
|8
|14.
|Висла Краков
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|15.
|Легия
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|16.
|Брук-Бет Термалица
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|17.
|Гурник Ленчна
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|18.
|Варта Познань
|6
|0
|4
|2
|2 - 6
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|7
|5
|1
|1
|14 - 10
|16
|2.
|Лех
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|3.
|Шлёнск
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|4.
|Лехия Гданьск
|6
|2
|3
|1
|10 - 6
|9
|5.
|Краковия
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|6.
|Пяст
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|7.
|Висла Краков
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|8.
|Радомьяк Радом
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|9.
|Заглембе Любин
|5
|2
|0
|3
|5 - 11
|6
|10.
|Погонь Щецин
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|11.
|Гурник Забже
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|12.
|Сталь Мелец
|6
|0
|4
|2
|6 - 10
|4
|13.
|Ягеллония
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|14.
|Варта Познань
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|15.
|Легия
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|17.
|Гурник Ленчна
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
|18.
|Висла Плоцк
|7
|0
|0
|7
|9 - 20
|0