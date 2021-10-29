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Аргентина: Лига професьональ 2021

Расинг Авельянеда
0:0
Первый тайм: 42'
Дефенса и Хустисия
0'
33' Желтая карточка
Matias Rojas II
42'
21
Ариас
Габриэль
2
Juan
Caceres
30
Сигали
Леонардо
12
Fernando
Prado
5
Мена
Эухенио
29
Морено
Анибал
16
Мартинес
Маурисио
28
Чанкалай
Томас
10
Matias
Rojas
II
9
Enzo
Copetti
15
Лисандро
Лопес
III
22
Унсаин
Луис
14
Nicolas
Tripicchio
2
Adonis
Frias
6
Nazareno
Colombo
3
Marcelo
Benitez
II
19
Gabriel
Hachen
31
Facundo
Gutierrez
29
Пиццини
Франсиско
7
Walter
Bou
11
Carlos
Rodolfo
Rotondi
9
Miguel
Merentiel
Расинг Авельянеда
4-4-1-1
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1

Ход матча

33'
Matias Rojas II
 

История личных встреч

Расинг Авельянеда
Дефенса и Хустисия

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед

8 матчей

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

История матчей

С
1:1
С
1:1
С
3:2
ТМК
0:1
П
1:1
П
2:1
П
1:1
П
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Enzo Copetti 3 0.16
Чанкалай Томас 2 0.11
Лисандро Лопес III 2 (1) 0.11
Цвитанич Дарио 1 0.05
Javier Correa 1 0.05
Морено Анибал 1 0.05
Пиатти Игнасио 1 0.05
Nery Dominguez 1 0.05
Гарре Бенжамин 1 0.05
Fabricio Dominguez 1 0.05
Leonel Ariel Miranda 0 0
Matias Rojas II 0 0
Carlos Alcaraz 0 0
Juan Caceres 0 0
Gaston Agustin Viera 0 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пиццини Франсиско 5 0.26
Miguel Merentiel 5 0.26
Walter Bou 3 0.16
Carlos Rodolfo Rotondi 2 0.11
Барриос Лукас 2 0.11
Gabriel Hachen 2 0.11
Rodrigo Contreras 2 0.11
Nicolas Tripicchio 2 0.11
Hugo Ezequiel Silva 1 0.05
Raul Loaiza 1 0.05
Сото Алексис 0 0
Marcelo Benitez II 0 0
Matías Rodríguez I 0 0
Facundo Gutierrez 0 0
Adonis Frias 0 0
Nazareno Colombo 0 0

Карточки

Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Carlos Alcaraz 5 0
Сигали Леонардо 4 0
Мартинес Маурисио 4 0
Matias Rojas II 4 0
Juan Caceres 4 0
Морено Анибал 3 0
Ловера Максимилиано 2 0
Чанкалай Томас 2 0
Enzo Copetti 0 1
Пиатти Игнасио 1 0
Leonel Ariel Miranda 1 0
Nery Dominguez 1 0
Javier Correa 1 0
Ариас Габриэль 1 0
Лисандро Лопес III 1 0
Fabricio Dominguez 1 0
Fernando Prado 1 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Adonis Frias 5 0
Nicolas Tripicchio 4 0
Matías Rodríguez I 3 0
Gabriel Hachen 2 0
Rodrigo Contreras 2 0
Кардона Томас 2 0
Hugo Ezequiel Silva 2 0
Сото Алексис 2 0
Miguel Merentiel 2 0
Carlos Rodolfo Rotondi 2 0
Braian Rivero 1 0
Facundo Gutierrez 1 0
Raul Loaiza 1 0
Hugo Fernandez 1 0
Nazareno Colombo 1 0
Lautaro Tomas Escalante 1 0
Franco Paredes 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
14 Не забивали 14
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
1
25%
2
25%
76-90

Пропущено

5
7
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

10
18
1 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 7
12 Не забивали 10
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
1
10%
1
6%
31-45
3
30%
3
17%
46-60
2
20%
3
17%
61-75
4
40%
6
33%
76-90

Пропущено

8
9
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 6
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
25%
2
22%
46-60
3
38%
2
22%
61-75
1
13%
4
44%
76-90

Забито

14
26
2 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 9
8 Не забивали 6
0
0%
2
8%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
2
14%
3
12%
31-45
4
29%
4
15%
46-60
3
21%
5
19%
61-75
5
36%
8
31%
76-90

Пропущено

13
16
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
3
23%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
3
23%
4
25%
46-60
4
31%
2
13%
61-75
3
23%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Росарио Сентраль - Расинг Авельянеда 2:1 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Платенсе 0:1 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 1:2
Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 2:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 3:3 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:2 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Расинг Авельянеда - Сан-Паулу 1:3 Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 0:0
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Дефенса и Хустисия 3:3 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:2
Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 3:0 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Тигре 0:0 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Сармиенто 4:2 Альдосиви - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Годой Крус 1:2 Фламенго - Дефенса и Хустисия 4:1 Уракан - Дефенса и Хустисия 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 18 13 3 2 37 - 12 42
2. Тальерес Кордоба 18 10 3 5 27 - 19 33
3. Велес Сарсфилд 18 8 7 3 26 - 13 31
4. Ланус 18 9 4 5 33 - 29 31
5. Бока Хуниорс 18 8 6 4 21 - 15 30
6. Колон 18 8 5 5 16 - 20 29
7. Дефенса и Хустисия 0:0 19 7 8 4 25 - 17 29
8. Индепендьенте Авельянеда 18 7 7 4 19 - 16 28
9. Уракан 18 7 7 4 18 - 14 28
10. Эстудиантес Ла Плата 18 7 6 5 27 - 20 27
11. Годой Крус 18 7 5 6 28 - 23 26
12. Химнасия Ла-Плата 18 6 7 5 16 - 18 25
13. Аргентинос Хуниорс 18 6 6 6 18 - 18 24
14. Росарио Сентраль 18 7 3 8 26 - 25 24
15. Расинг Авельянеда 0:0 19 5 9 5 15 - 12 24
16. Сармиенто 18 6 5 7 21 - 22 23
17. Унион Санта-Фе 18 6 4 8 20 - 25 22
18. Атлетико Тукуман 18 5 6 7 19 - 26 21
19. Альдосиви 18 6 2 10 19 - 30 20
20. Атлетико Платенсе 18 4 8 6 20 - 22 20
21. Ньюэллс Олд Бойз 18 4 5 9 18 - 26 17
22. Сан-Лоренсо 18 4 5 9 16 - 25 17
23. Патронато Парана 18 3 8 7 18 - 24 17
24. Банфилд 18 2 9 7 13 - 21 15
25. Сентраль Кордоба Росарио 18 2 7 9 18 - 26 13
26. Арсенал Саранди 18 2 7 9 7 - 23 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 10 7 2 1 20 - 6 23
2. Дефенса и Хустисия 0:0 9 6 2 1 18 - 9 20
3. Тальерес Кордоба 8 6 1 1 14 - 4 19
4. Велес Сарсфилд 10 5 4 1 20 - 7 19
5. Колон 9 5 3 1 9 - 7 18
6. Химнасия Ла-Плата 10 4 5 1 9 - 6 17
7. Сармиенто 10 5 1 4 14 - 11 16
8. Ланус 10 4 4 2 18 - 15 16
9. Годой Крус 10 4 4 2 16 - 11 16
10. Индепендьенте Авельянеда 10 4 4 2 10 - 7 16
11. Бока Хуниорс 8 4 3 1 9 - 6 15
12. Росарио Сентраль 9 5 0 4 14 - 10 15
13. Уракан 10 4 3 3 9 - 9 15
14. Атлетико Тукуман 9 3 5 1 12 - 9 14
15. Аргентинос Хуниорс 8 4 2 2 11 - 7 14
16. Эстудиантес Ла Плата 8 3 4 1 12 - 6 13
17. Альдосиви 10 4 0 6 12 - 17 12
18. Расинг Авельянеда 0:0 9 2 5 2 5 - 4 11
19. Унион Санта-Фе 9 3 2 4 11 - 9 11
20. Сан-Лоренсо 8 3 2 3 10 - 9 11
21. Ньюэллс Олд Бойз 9 3 2 4 12 - 14 11
22. Арсенал Саранди 9 2 5 2 5 - 7 11
23. Патронато Парана 8 2 4 2 9 - 8 10
24. Атлетико Платенсе 8 1 5 2 6 - 8 8
25. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 13 - 17 8
26. Банфилд 8 1 2 5 7 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 8 6 1 1 17 - 6 19
2. Бока Хуниорс 10 4 3 3 12 - 9 15
3. Ланус 8 5 0 3 15 - 14 15
4. Тальерес Кордоба 10 4 2 4 13 - 15 14
5. Эстудиантес Ла Плата 10 4 2 4 15 - 14 14
6. Уракан 8 3 4 1 9 - 5 13
7. Расинг Авельянеда 0:0 10 3 4 3 10 - 8 13
8. Индепендьенте Авельянеда 8 3 3 2 9 - 9 12
9. Велес Сарсфилд 8 3 3 2 6 - 6 12
10. Атлетико Платенсе 10 3 3 4 14 - 14 12
11. Колон 9 3 2 4 7 - 13 11
12. Унион Санта-Фе 9 3 2 4 9 - 16 11
13. Годой Крус 8 3 1 4 12 - 12 10
14. Аргентинос Хуниорс 10 2 4 4 7 - 11 10
15. Банфилд 10 1 7 2 6 - 8 10
16. Росарио Сентраль 9 2 3 4 12 - 15 9
17. Дефенса и Хустисия 0:0 10 1 6 3 7 - 8 9
18. Химнасия Ла-Плата 8 2 2 4 7 - 12 8
19. Альдосиви 8 2 2 4 7 - 13 8
20. Патронато Парана 10 1 4 5 9 - 16 7
21. Сармиенто 8 1 4 3 7 - 11 7
22. Атлетико Тукуман 9 2 1 6 7 - 17 7
23. Ньюэллс Олд Бойз 9 1 3 5 6 - 12 6
24. Сан-Лоренсо 10 1 3 6 6 - 16 6
25. Сентраль Кордоба Росарио 9 0 5 4 5 - 9 5
26. Арсенал Саранди 9 0 2 7 2 - 16 2
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    33'
    Матиас Рохас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Расинг Авельянеда
Ничья
Дефенса и Хустисия
2.89
3.19
2.71
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Расинг Авельянеда 0:0 Дефенса и Хустисия онлайн




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