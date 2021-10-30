Аргентина: Лига професьональ 2021
1:2
Конец матча
33' Желтая карточкаMatias Rojas II
0:1
47' ГолWalter Bou
0:2
51' ГолFranco Paredes
73' Желтая карточкаNazareno Colombo
1:2
74' ПенальтиEnzo Copetti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Gaston Gomez
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Сото АлексисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
30 Raul Loaiza
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Beccacece
Ход матча
33'
47'
0:1
51'
0:2
73'
74'
1:2
История личных встреч
Расинг Авельянеда
Дефенса и Хустисия
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед
8 матчей
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Enzo Copetti
|4 (1)
|0.21
|Чанкалай Томас
|2
|0.11
|Лисандро Лопес III
|2 (1)
|0.11
|Цвитанич Дарио
|1
|0.05
|Javier Correa
|1
|0.05
|Морено Анибал
|1
|0.05
|Пиатти Игнасио
|1
|0.05
|Nery Dominguez
|1
|0.05
|Гарре Бенжамин
|1
|0.05
|Fabricio Dominguez
|1
|0.05
|Leonel Ariel Miranda
|0
|0
|Matias Rojas II
|0
|0
|Carlos Alcaraz
|0
|0
|Juan Caceres
|0
|0
|Gaston Agustin Viera
|0
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пиццини Франсиско
|5
|0.26
|Miguel Merentiel
|5
|0.26
|Walter Bou
|4
|0.21
|Carlos Rodolfo Rotondi
|2
|0.11
|Барриос Лукас
|2
|0.11
|Gabriel Hachen
|2
|0.11
|Rodrigo Contreras
|2
|0.11
|Nicolas Tripicchio
|2
|0.11
|Hugo Ezequiel Silva
|1
|0.05
|Raul Loaiza
|1
|0.05
|Franco Paredes
|1
|0.05
|Сото Алексис
|0
|0
|Marcelo Benitez II
|0
|0
|Matías Rodríguez I
|0
|0
|Facundo Gutierrez
|0
|0
|Adonis Frias
|0
|0
|Nazareno Colombo
|0
|0
Карточки
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Carlos Alcaraz
|5
|0
|Сигали Леонардо
|4
|0
|Мартинес Маурисио
|4
|0
|Matias Rojas II
|4
|0
|Juan Caceres
|4
|0
|Морено Анибал
|3
|0
|Ловера Максимилиано
|2
|0
|Чанкалай Томас
|2
|0
|Enzo Copetti
|0
|1
|Пиатти Игнасио
|1
|0
|Leonel Ariel Miranda
|1
|0
|Nery Dominguez
|1
|0
|Javier Correa
|1
|0
|Ариас Габриэль
|1
|0
|Лисандро Лопес III
|1
|0
|Fabricio Dominguez
|1
|0
|Fernando Prado
|1
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Adonis Frias
|5
|0
|Nicolas Tripicchio
|4
|0
|Matías Rodríguez I
|3
|0
|Gabriel Hachen
|2
|0
|Rodrigo Contreras
|2
|0
|Кардона Томас
|2
|0
|Hugo Ezequiel Silva
|2
|0
|Сото Алексис
|2
|0
|Miguel Merentiel
|2
|0
|Carlos Rodolfo Rotondi
|2
|0
|Nazareno Colombo
|2
|0
|Braian Rivero
|1
|0
|Facundo Gutierrez
|1
|0
|Raul Loaiza
|1
|0
|Hugo Fernandez
|1
|0
|Lautaro Tomas Escalante
|1
|0
|Franco Paredes
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
10
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
14 Не забивали 14
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
1
20%
3
30%
46-60
2
40%
2
20%
61-75
1
20%
2
20%
76-90
Пропущено
7
8
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
3
43%
2
25%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
10
18
1 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 7
13 Не забивали 11
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
1
10%
1
6%
31-45
3
30%
3
17%
46-60
2
20%
3
17%
61-75
4
40%
6
33%
76-90
Пропущено
8
9
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 6
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
25%
2
22%
46-60
3
38%
2
22%
61-75
1
13%
4
44%
76-90
Забито
15
28
2 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 10
8 Не забивали 6
0
0%
2
7%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
2
13%
3
11%
31-45
4
27%
6
21%
46-60
4
27%
5
18%
61-75
5
33%
8
29%
76-90
Пропущено
15
17
3 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 11
3
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
5
33%
4
24%
46-60
4
27%
3
18%
61-75
3
20%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Росарио Сентраль - Расинг Авельянеда 2:1 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Платенсе 0:1 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 1:2
Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 2:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 3:3 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:2 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Расинг Авельянеда - Сан-Паулу 1:3 Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 0:0
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Дефенса и Хустисия 3:3 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:2
Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 3:0 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Тигре 0:0 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Сармиенто 4:2 Альдосиви - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Годой Крус 1:2 Фламенго - Дефенса и Хустисия 4:1 Уракан - Дефенса и Хустисия 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|18
|13
|3
|2
|37 - 12
|42
|2.
|Тальерес Кордоба
|18
|10
|3
|5
|27 - 19
|33
|3.
|Ланус
|0:0
|19
|9
|5
|5
|33 - 29
|32
|4.
|Велес Сарсфилд
|18
|8
|7
|3
|26 - 13
|31
|5.
|Дефенса и Хустисия
|19
|8
|7
|4
|27 - 18
|31
|6.
|Бока Хуниорс
|18
|8
|6
|4
|21 - 15
|30
|7.
|Колон
|18
|8
|5
|5
|16 - 20
|29
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|18
|7
|7
|4
|19 - 16
|28
|9.
|Уракан
|18
|7
|7
|4
|18 - 14
|28
|10.
|Эстудиантес Ла Плата
|18
|7
|6
|5
|27 - 20
|27
|11.
|Годой Крус
|18
|7
|5
|6
|28 - 23
|26
|12.
|Химнасия Ла-Плата
|18
|6
|7
|5
|16 - 18
|25
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|0:0
|19
|6
|7
|6
|18 - 18
|25
|14.
|Росарио Сентраль
|18
|7
|3
|8
|26 - 25
|24
|15.
|Расинг Авельянеда
|19
|5
|8
|6
|16 - 14
|23
|16.
|Сармиенто
|18
|6
|5
|7
|21 - 22
|23
|17.
|Унион Санта-Фе
|18
|6
|4
|8
|20 - 25
|22
|18.
|Атлетико Тукуман
|18
|5
|6
|7
|19 - 26
|21
|19.
|Альдосиви
|18
|6
|2
|10
|19 - 30
|20
|20.
|Атлетико Платенсе
|18
|4
|8
|6
|20 - 22
|20
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|18
|4
|5
|9
|18 - 26
|17
|22.
|Сан-Лоренсо
|18
|4
|5
|9
|16 - 25
|17
|23.
|Патронато Парана
|18
|3
|8
|7
|18 - 24
|17
|24.
|Банфилд
|18
|2
|9
|7
|13 - 21
|15
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|18
|2
|7
|9
|18 - 26
|13
|26.
|Арсенал Саранди
|18
|2
|7
|9
|7 - 23
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|10
|7
|2
|1
|20 - 6
|23
|2.
|Дефенса и Хустисия
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|3.
|Тальерес Кордоба
|8
|6
|1
|1
|14 - 4
|19
|4.
|Велес Сарсфилд
|10
|5
|4
|1
|20 - 7
|19
|5.
|Колон
|9
|5
|3
|1
|9 - 7
|18
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|4
|5
|1
|9 - 6
|17
|7.
|Сармиенто
|10
|5
|1
|4
|14 - 11
|16
|8.
|Ланус
|0:0
|10
|4
|4
|2
|18 - 15
|16
|9.
|Годой Крус
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|4
|4
|2
|10 - 7
|16
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|0:0
|9
|4
|3
|2
|11 - 7
|15
|12.
|Бока Хуниорс
|8
|4
|3
|1
|9 - 6
|15
|13.
|Росарио Сентраль
|9
|5
|0
|4
|14 - 10
|15
|14.
|Уракан
|10
|4
|3
|3
|9 - 9
|15
|15.
|Атлетико Тукуман
|9
|3
|5
|1
|12 - 9
|14
|16.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|3
|4
|1
|12 - 6
|13
|17.
|Альдосиви
|10
|4
|0
|6
|12 - 17
|12
|18.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|2
|4
|11 - 9
|11
|19.
|Сан-Лоренсо
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|3
|2
|4
|12 - 14
|11
|21.
|Арсенал Саранди
|9
|2
|5
|2
|5 - 7
|11
|22.
|Расинг Авельянеда
|9
|2
|4
|3
|6 - 6
|10
|23.
|Патронато Парана
|8
|2
|4
|2
|9 - 8
|10
|24.
|Атлетико Платенсе
|8
|1
|5
|2
|6 - 8
|8
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|13 - 17
|8
|26.
|Банфилд
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|8
|6
|1
|1
|17 - 6
|19
|2.
|Ланус
|0:0
|9
|5
|1
|3
|15 - 14
|16
|3.
|Бока Хуниорс
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|4.
|Тальерес Кордоба
|10
|4
|2
|4
|13 - 15
|14
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|6.
|Уракан
|8
|3
|4
|1
|9 - 5
|13
|7.
|Расинг Авельянеда
|10
|3
|4
|3
|10 - 8
|13
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|9.
|Велес Сарсфилд
|8
|3
|3
|2
|6 - 6
|12
|10.
|Атлетико Платенсе
|10
|3
|3
|4
|14 - 14
|12
|11.
|Колон
|9
|3
|2
|4
|7 - 13
|11
|12.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|2
|4
|9 - 16
|11
|13.
|Дефенса и Хустисия
|10
|2
|5
|3
|9 - 9
|11
|14.
|Годой Крус
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|0:0
|10
|2
|4
|4
|7 - 11
|10
|16.
|Банфилд
|10
|1
|7
|2
|6 - 8
|10
|17.
|Росарио Сентраль
|9
|2
|3
|4
|12 - 15
|9
|18.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|19.
|Альдосиви
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|20.
|Патронато Парана
|10
|1
|4
|5
|9 - 16
|7
|21.
|Сармиенто
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|22.
|Атлетико Тукуман
|9
|2
|1
|6
|7 - 17
|7
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|1
|3
|5
|6 - 12
|6
|24.
|Сан-Лоренсо
|10
|1
|3
|6
|6 - 16
|6
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|0
|5
|4
|5 - 9
|5
|26.
|Арсенал Саранди
|9
|0
|2
|7
|2 - 16
|2