Аргентина: Лига професьональ 2021
1:1
Перерыв
0:1
13' ГолLeonardo Heredia
18' Желтая карточкаJonathan Cabral
24' Желтая карточкаGuillermo Acosta
1:1
30' ГолMatias Tissera
32' Желтая карточкаФелипе Кампос
33' Желтая карточкаЭрбес Кристиан
22
Охеда
Луис
21
Ivan
Gomez
- Основной состав
-
22 Охеда ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Ivan GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Pablo Gerzel
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Claudio Sponton
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Renzo TesuriПолузащитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
18 Ramiro Ruiz
-
Главный тренер: Pablo Guinazi
Ход матча
13'
18'
24'
30'
32'
33'
История личных встреч
Атлетико Платенсе
Атлетико Тукуман
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matias Tissera
|7
|0.37
|Augusto Schott
|3
|0.16
|Мансилья Брайан
|3 (1)
|0.16
|Куручет Факундо
|2
|0.11
|Бертоло Николас
|1
|0.05
|Mauro Bogado
|1 (1)
|0.05
|Hernan Lamberti
|1
|0.05
|Lucas Acevedo
|1
|0.05
|Kevin Lomonaco
|1
|0.05
|Ivan Gomez
|0
|0
|Horacio Tijanovich
|0
|0
|Nicolas Zalazar
|0
|0
|Florian Monzon
|0
|0
|Franco Baldassarra
|0
|0
|Facundo Russo
|0
|0
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ramiro Carrera
|6
|0.32
|Augusto Lotti
|3
|0.16
|Муссис Франко
|2
|0.11
|Leonardo Heredia
|2
|0.11
|Guillermo Acosta
|1
|0.05
|Ramiro Ruiz
|1
|0.05
|Joaquin Pereyra1
|1
|0.05
|Marcelo Ortiz
|1
|0.05
|Renzo Tesuri
|1
|0.05
|Cristian Menendez
|0
|0
|Gabriel Risso
|0
|0
Карточки
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мансилья Брайан
|5
|0
|Hernan Lamberti
|4
|0
|Facundo Cardozo
|4
|0
|Augusto Schott
|4
|0
|Mauro Bogado
|2
|0
|Nahuel Iribarren
|2
|0
|Ivan Gomez
|2
|0
|Куручет Факундо
|2
|0
|Matias Tissera
|2
|0
|Pablo Gerzel
|2
|0
|Де Оливера Хорхе
|0
|1
|Бертоло Николас
|1
|0
|Lucas Acevedo
|1
|0
|Franco Baldassarra
|1
|0
|Tiago Palacios
|1
|0
|Nadir Zeineddin
|1
|0
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муссис Франко
|5
|1
|Эрбес Кристиан
|5
|0
|Фелипе Кампос
|4
|0
|Guillermo Acosta
|4
|0
|Nicolas Lamendola
|2
|1
|Ramiro Carrera
|3
|0
|Jonathan Cabral
|3
|0
|Marcelo Ortiz
|3
|0
|Marcos Valor
|1
|1
|Matias Orihuela
|2
|0
|Renzo Tesuri
|2
|0
|Abel Bustos
|2
|0
|Бенитес Оскар
|1
|0
|Cristian Menendez
|1
|0
|Вергини Сантьяго
|1
|0
|Augusto Lotti
|1
|0
|Mauro Osores
|1
|0
|Ramiro Ruiz
|1
|0
|Augustin Lagos
|1
|0
|Joaquin Pereyra1
|1
|0
|Camilo Albornoz
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
6
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
13 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
8
18
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
0
0%
2
11%
1-15
2
25%
2
11%
16-30
1
13%
1
6%
31-45
1
13%
2
11%
46-60
2
25%
5
28%
61-75
2
25%
6
33%
76-90
Забито
13
11
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 13
1
8%
1
9%
1-15
1
8%
3
27%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
3
27%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
4
36%
76-90
Пропущено
15
10
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
4
27%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
5
33%
2
20%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
33%
4
40%
76-90
Забито
19
17
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
5 Не забивали 10
1
5%
1
6%
1-15
4
21%
3
18%
16-30
5
26%
1
6%
31-45
2
11%
5
29%
29%
46-60
4
21%
2
12%
61-75
3
16%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
23
28
7 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
0
0%
3
11%
1-15
6
26%
3
11%
16-30
1
4%
3
11%
31-45
6
26%
4
14%
46-60
3
13%
5
18%
61-75
7
30%
10
36%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Платенсе 0:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:2
Атлетико Платенсе - Патронато Парана 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Атлетико Платенсе 2:4 Атлетико Платенсе - Бока Хуниорс 1:3 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Арсенал Саранди 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сармиенто - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Альдосиви 0:1 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 4:1 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Платенсе 2:0
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Атлетико Тукуман - Патронато Парана 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 4:3 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0
Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 1:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Сармиенто - Атлетико Тукуман 3:0 Атлетико Тукуман - Альдосиви 2:2 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Атлетико Тукуман 1:2 Атлетико Тукуман - Уракан 1:0 Ланус - Атлетико Тукуман 4:2 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 5:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|18
|13
|3
|2
|37 - 12
|42
|2.
|Ланус
|19
|10
|4
|5
|34 - 29
|34
|3.
|Тальерес Кордоба
|18
|10
|3
|5
|27 - 19
|33
|4.
|Велес Сарсфилд
|18
|8
|7
|3
|26 - 13
|31
|5.
|Дефенса и Хустисия
|19
|8
|7
|4
|27 - 18
|31
|6.
|Бока Хуниорс
|18
|8
|6
|4
|21 - 15
|30
|7.
|Колон
|18
|8
|5
|5
|16 - 20
|29
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|18
|7
|7
|4
|19 - 16
|28
|9.
|Уракан
|18
|7
|7
|4
|18 - 14
|28
|10.
|Эстудиантес Ла Плата
|18
|7
|6
|5
|27 - 20
|27
|11.
|Годой Крус
|18
|7
|5
|6
|28 - 23
|26
|12.
|Химнасия Ла-Плата
|18
|6
|7
|5
|16 - 18
|25
|13.
|Сармиенто
|0:0
|19
|6
|6
|7
|21 - 22
|24
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|19
|6
|6
|7
|18 - 19
|24
|15.
|Росарио Сентраль
|18
|7
|3
|8
|26 - 25
|24
|16.
|Расинг Авельянеда
|19
|5
|8
|6
|16 - 14
|23
|17.
|Унион Санта-Фе
|18
|6
|4
|8
|20 - 25
|22
|18.
|Атлетико Тукуман
|1:1
|19
|5
|7
|7
|20 - 27
|22
|19.
|Атлетико Платенсе
|1:1
|19
|4
|9
|6
|21 - 23
|21
|20.
|Альдосиви
|18
|6
|2
|10
|19 - 30
|20
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|18
|4
|5
|9
|18 - 26
|17
|22.
|Сан-Лоренсо
|18
|4
|5
|9
|16 - 25
|17
|23.
|Патронато Парана
|18
|3
|8
|7
|18 - 24
|17
|24.
|Банфилд
|18
|2
|9
|7
|13 - 21
|15
|25.
|Арсенал Саранди
|0:0
|19
|2
|8
|9
|7 - 23
|14
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|18
|2
|7
|9
|18 - 26
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|10
|7
|2
|1
|20 - 6
|23
|2.
|Дефенса и Хустисия
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|3.
|Тальерес Кордоба
|8
|6
|1
|1
|14 - 4
|19
|4.
|Велес Сарсфилд
|10
|5
|4
|1
|20 - 7
|19
|5.
|Колон
|9
|5
|3
|1
|9 - 7
|18
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|4
|5
|1
|9 - 6
|17
|7.
|Сармиенто
|0:0
|10
|5
|1
|4
|14 - 11
|16
|8.
|Ланус
|10
|4
|4
|2
|18 - 15
|16
|9.
|Годой Крус
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|4
|4
|2
|10 - 7
|16
|11.
|Бока Хуниорс
|8
|4
|3
|1
|9 - 6
|15
|12.
|Росарио Сентраль
|9
|5
|0
|4
|14 - 10
|15
|13.
|Уракан
|10
|4
|3
|3
|9 - 9
|15
|14.
|Атлетико Тукуман
|1:1
|9
|3
|5
|1
|12 - 9
|14
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|4
|2
|3
|11 - 8
|14
|16.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|3
|4
|1
|12 - 6
|13
|17.
|Альдосиви
|10
|4
|0
|6
|12 - 17
|12
|18.
|Арсенал Саранди
|0:0
|10
|2
|6
|2
|5 - 7
|12
|19.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|2
|4
|11 - 9
|11
|20.
|Сан-Лоренсо
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|3
|2
|4
|12 - 14
|11
|22.
|Расинг Авельянеда
|9
|2
|4
|3
|6 - 6
|10
|23.
|Патронато Парана
|8
|2
|4
|2
|9 - 8
|10
|24.
|Атлетико Платенсе
|1:1
|9
|1
|6
|2
|7 - 9
|9
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|13 - 17
|8
|26.
|Банфилд
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|8
|6
|1
|1
|17 - 6
|19
|2.
|Ланус
|9
|6
|0
|3
|16 - 14
|18
|3.
|Бока Хуниорс
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|4.
|Тальерес Кордоба
|10
|4
|2
|4
|13 - 15
|14
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|6.
|Уракан
|8
|3
|4
|1
|9 - 5
|13
|7.
|Расинг Авельянеда
|10
|3
|4
|3
|10 - 8
|13
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|9.
|Велес Сарсфилд
|8
|3
|3
|2
|6 - 6
|12
|10.
|Атлетико Платенсе
|1:1
|10
|3
|3
|4
|14 - 14
|12
|11.
|Колон
|9
|3
|2
|4
|7 - 13
|11
|12.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|2
|4
|9 - 16
|11
|13.
|Дефенса и Хустисия
|10
|2
|5
|3
|9 - 9
|11
|14.
|Годой Крус
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|2
|4
|4
|7 - 11
|10
|16.
|Банфилд
|10
|1
|7
|2
|6 - 8
|10
|17.
|Росарио Сентраль
|9
|2
|3
|4
|12 - 15
|9
|18.
|Сармиенто
|0:0
|9
|1
|5
|3
|7 - 11
|8
|19.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|20.
|Альдосиви
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|21.
|Атлетико Тукуман
|1:1
|10
|2
|2
|6
|8 - 18
|8
|22.
|Патронато Парана
|10
|1
|4
|5
|9 - 16
|7
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|1
|3
|5
|6 - 12
|6
|24.
|Сан-Лоренсо
|10
|1
|3
|6
|6 - 16
|6
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|0
|5
|4
|5 - 9
|5
|26.
|Арсенал Саранди
|0:0
|9
|0
|2
|7
|2 - 16
|2