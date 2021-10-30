Аргентина: Лига професьональ 2021
4:1
Конец матча
0:1
12' ГолLeonardo Heredia
18' Желтая карточкаJonathan Cabral
24' Желтая карточкаGuillermo Acosta
1:1
31' ГолMatias Tissera
32' Желтая карточкаФелипе Кампос
33' Желтая карточкаЭрбес Кристиан
46' Желтая карточкаRamiro Carrera
2:1
47' ГолHoracio Tijanovich
50' Красная карточкаMatias Orihuela
60' Желтая карточкаМуссис Франко
60' Желтая карточкаAugusto Schott
67' Желтая карточкаLeonardo Heredia
3:1
70' ГолHernan Lamberti
4:1
90' ГолTomas Sandoval
22
Охеда
Луис
21
Ivan
Gomez
- Основной состав
-
22 Охеда ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Ivan GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Pablo Gerzel
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Claudio Sponton
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Renzo TesuriПолузащитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
18 Ramiro Ruiz
-
Главный тренер: Pablo Guinazi
Ход матча
12'
18'
24'
31'
32'
33'
46'
47'
50'
60'
60'
67'
70'
3:1
90'
История личных встреч
Атлетико Платенсе
Атлетико Тукуман
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matias Tissera
|7
|0.37
|Augusto Schott
|3
|0.16
|Мансилья Брайан
|3 (1)
|0.16
|Куручет Факундо
|2
|0.11
|Hernan Lamberti
|2
|0.11
|Бертоло Николас
|1
|0.05
|Horacio Tijanovich
|1
|0.05
|Mauro Bogado
|1 (1)
|0.05
|Lucas Acevedo
|1
|0.05
|Tomas Sandoval
|1
|0.05
|Kevin Lomonaco
|1
|0.05
|Ivan Gomez
|0
|0
|Nicolas Zalazar
|0
|0
|Florian Monzon
|0
|0
|Franco Baldassarra
|0
|0
|Cristian Marcial
|0
|0
|Facundo Russo
|0
|0
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ramiro Carrera
|6
|0.32
|Augusto Lotti
|3
|0.16
|Муссис Франко
|2
|0.11
|Leonardo Heredia
|2
|0.11
|Guillermo Acosta
|1
|0.05
|Ramiro Ruiz
|1
|0.05
|Joaquin Pereyra1
|1
|0.05
|Marcelo Ortiz
|1
|0.05
|Renzo Tesuri
|1
|0.05
|Cristian Menendez
|0
|0
|Gabriel Risso
|0
|0
Карточки
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мансилья Брайан
|5
|0
|Augusto Schott
|5
|0
|Hernan Lamberti
|4
|0
|Facundo Cardozo
|4
|0
|Mauro Bogado
|2
|0
|Nahuel Iribarren
|2
|0
|Ivan Gomez
|2
|0
|Куручет Факундо
|2
|0
|Matias Tissera
|2
|0
|Pablo Gerzel
|2
|0
|Де Оливера Хорхе
|0
|1
|Бертоло Николас
|1
|0
|Lucas Acevedo
|1
|0
|Franco Baldassarra
|1
|0
|Tiago Palacios
|1
|0
|Nadir Zeineddin
|1
|0
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муссис Франко
|6
|1
|Эрбес Кристиан
|5
|0
|Фелипе Кампос
|4
|0
|Ramiro Carrera
|4
|0
|Guillermo Acosta
|4
|0
|Matias Orihuela
|2
|1
|Nicolas Lamendola
|2
|1
|Jonathan Cabral
|3
|0
|Marcelo Ortiz
|3
|0
|Marcos Valor
|1
|1
|Renzo Tesuri
|2
|0
|Abel Bustos
|2
|0
|Бенитес Оскар
|1
|0
|Cristian Menendez
|1
|0
|Вергини Сантьяго
|1
|0
|Augusto Lotti
|1
|0
|Leonardo Heredia
|1
|0
|Mauro Osores
|1
|0
|Ramiro Ruiz
|1
|0
|Augustin Lagos
|1
|0
|Joaquin Pereyra1
|1
|0
|Camilo Albornoz
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
7
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
0
0%
1
14%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
3
30%
1
14%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
2
20%
2
29%
61-75
1
10%
1
14%
76-90
Пропущено
9
22
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
1
11%
2
9%
1-15
2
22%
2
9%
16-30
1
11%
2
9%
31-45
1
11%
3
14%
46-60
2
22%
6
27%
61-75
2
22%
7
32%
76-90
Забито
13
11
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
1
8%
1
9%
1-15
1
8%
3
27%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
3
27%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
4
36%
76-90
Пропущено
15
10
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
4
27%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
5
33%
2
20%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
33%
4
40%
76-90
Забито
23
18
11 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
5 Не забивали 10
1
4%
2
11%
1-15
4
17%
3
17%
16-30
6
26%
1
6%
31-45
3
13%
5
28%
46-60
5
22%
2
11%
61-75
4
17%
5
28%
76-90
Пропущено
24
32
8 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 14
1
4%
3
9%
1-15
6
25%
3
9%
16-30
1
4%
4
13%
31-45
6
25%
5
16%
46-60
3
13%
6
19%
61-75
7
29%
29%
11
34%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Платенсе 0:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:2
Атлетико Платенсе - Патронато Парана 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Атлетико Платенсе 2:4 Атлетико Платенсе - Бока Хуниорс 1:3 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Арсенал Саранди 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сармиенто - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Альдосиви 0:1 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 4:1 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Платенсе 2:0
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Атлетико Тукуман - Патронато Парана 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 4:3 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0
Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 1:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Сармиенто - Атлетико Тукуман 3:0 Атлетико Тукуман - Альдосиви 2:2 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Атлетико Тукуман 1:2 Атлетико Тукуман - Уракан 1:0 Ланус - Атлетико Тукуман 4:2 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 5:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|18
|13
|3
|2
|37 - 12
|42
|2.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|19
|10
|4
|5
|27 - 19
|34
|3.
|Велес Сарсфилд
|1:0
|19
|9
|7
|3
|27 - 13
|34
|4.
|Ланус
|19
|10
|4
|5
|34 - 29
|34
|5.
|Дефенса и Хустисия
|19
|8
|7
|4
|27 - 18
|31
|6.
|Бока Хуниорс
|18
|8
|6
|4
|21 - 15
|30
|7.
|Колон
|18
|8
|5
|5
|16 - 20
|29
|8.
|Уракан
|0:0
|19
|7
|8
|4
|18 - 14
|29
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|18
|7
|7
|4
|19 - 16
|28
|10.
|Эстудиантес Ла Плата
|18
|7
|6
|5
|27 - 20
|27
|11.
|Годой Крус
|18
|7
|5
|6
|28 - 23
|26
|12.
|Химнасия Ла-Плата
|18
|6
|7
|5
|16 - 18
|25
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|19
|6
|6
|7
|18 - 19
|24
|14.
|Росарио Сентраль
|18
|7
|3
|8
|26 - 25
|24
|15.
|Расинг Авельянеда
|19
|5
|8
|6
|16 - 14
|23
|16.
|Сармиенто
|19
|6
|5
|8
|21 - 23
|23
|17.
|Атлетико Платенсе
|19
|5
|8
|6
|24 - 23
|23
|18.
|Унион Санта-Фе
|18
|6
|4
|8
|20 - 25
|22
|19.
|Атлетико Тукуман
|19
|5
|6
|8
|20 - 30
|21
|20.
|Альдосиви
|18
|6
|2
|10
|19 - 30
|20
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|18
|4
|5
|9
|18 - 26
|17
|22.
|Сан-Лоренсо
|18
|4
|5
|9
|16 - 25
|17
|23.
|Патронато Парана
|18
|3
|8
|7
|18 - 24
|17
|24.
|Арсенал Саранди
|19
|3
|7
|9
|8 - 23
|16
|25.
|Банфилд
|0:1
|19
|2
|9
|8
|13 - 22
|15
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|18
|2
|7
|9
|18 - 26
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|10
|7
|2
|1
|20 - 6
|23
|2.
|Дефенса и Хустисия
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|3.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|9
|6
|2
|1
|14 - 4
|20
|4.
|Велес Сарсфилд
|1:0
|10
|5
|4
|1
|20 - 7
|19
|5.
|Колон
|9
|5
|3
|1
|9 - 7
|18
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|4
|5
|1
|9 - 6
|17
|7.
|Сармиенто
|10
|5
|1
|4
|14 - 11
|16
|8.
|Ланус
|10
|4
|4
|2
|18 - 15
|16
|9.
|Годой Крус
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|4
|4
|2
|10 - 7
|16
|11.
|Бока Хуниорс
|8
|4
|3
|1
|9 - 6
|15
|12.
|Росарио Сентраль
|9
|5
|0
|4
|14 - 10
|15
|13.
|Уракан
|0:0
|10
|4
|3
|3
|9 - 9
|15
|14.
|Атлетико Тукуман
|9
|3
|5
|1
|12 - 9
|14
|15.
|Арсенал Саранди
|10
|3
|5
|2
|6 - 7
|14
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|4
|2
|3
|11 - 8
|14
|17.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|3
|4
|1
|12 - 6
|13
|18.
|Альдосиви
|10
|4
|0
|6
|12 - 17
|12
|19.
|Атлетико Платенсе
|9
|2
|5
|2
|10 - 9
|11
|20.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|2
|4
|11 - 9
|11
|21.
|Сан-Лоренсо
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|3
|2
|4
|12 - 14
|11
|23.
|Расинг Авельянеда
|9
|2
|4
|3
|6 - 6
|10
|24.
|Патронато Парана
|8
|2
|4
|2
|9 - 8
|10
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|13 - 17
|8
|26.
|Банфилд
|0:1
|9
|1
|2
|6
|7 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|8
|6
|1
|1
|17 - 6
|19
|2.
|Ланус
|9
|6
|0
|3
|16 - 14
|18
|3.
|Велес Сарсфилд
|1:0
|9
|4
|3
|2
|7 - 6
|15
|4.
|Бока Хуниорс
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|5.
|Уракан
|0:0
|9
|3
|5
|1
|9 - 5
|14
|6.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|10
|4
|2
|4
|13 - 15
|14
|7.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|8.
|Расинг Авельянеда
|10
|3
|4
|3
|10 - 8
|13
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|10.
|Атлетико Платенсе
|10
|3
|3
|4
|14 - 14
|12
|11.
|Колон
|9
|3
|2
|4
|7 - 13
|11
|12.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|2
|4
|9 - 16
|11
|13.
|Дефенса и Хустисия
|10
|2
|5
|3
|9 - 9
|11
|14.
|Годой Крус
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|2
|4
|4
|7 - 11
|10
|16.
|Банфилд
|0:1
|10
|1
|7
|2
|6 - 8
|10
|17.
|Росарио Сентраль
|9
|2
|3
|4
|12 - 15
|9
|18.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|19.
|Альдосиви
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|20.
|Патронато Парана
|10
|1
|4
|5
|9 - 16
|7
|21.
|Сармиенто
|9
|1
|4
|4
|7 - 12
|7
|22.
|Атлетико Тукуман
|10
|2
|1
|7
|8 - 21
|7
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|1
|3
|5
|6 - 12
|6
|24.
|Сан-Лоренсо
|10
|1
|3
|6
|6 - 16
|6
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|0
|5
|4
|5 - 9
|5
|26.
|Арсенал Саранди
|9
|0
|2
|7
|2 - 16
|2