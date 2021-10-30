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Аргентина: Лига професьональ 2021

Атлетико Платенсе
4:1
Конец матча
Атлетико Тукуман
0'
0:1
12' Гол
Leonardo Heredia
18' Желтая карточка
Jonathan Cabral
24' Желтая карточка
Guillermo Acosta
1:1
31' Гол
Matias Tissera
32' Желтая карточка
Фелипе Кампос
33' Желтая карточка
Эрбес Кристиан
46' Желтая карточка
Ramiro Carrera
2:1
47' Гол
Horacio Tijanovich
50' Красная карточка
Matias Orihuela
60' Желтая карточка
Муссис Франко
60' Желтая карточка
Augusto Schott
67' Желтая карточка
Leonardo Heredia
3:1
70' Гол
Hernan Lamberti
4:1
90' Гол
Tomas Sandoval
90'+5
22
Охеда
Луис
4
Augusto
Schott
2
Nahuel
Iribarren
38
Kevin
Lomonaco
3
Juan
Infante
5
Hernan
Lamberti
21
Ivan
Gomez
18
Horacio
Tijanovich
35
Бертоло
Николас
9
Мансилья
Брайан
7
Matias
Tissera
1
Cristian
David
Lucchetti
4
Фелипе
Кампос
2
Marcelo
Ortiz
15
Jonathan
Cabral
30
Gabriel
Risso
8
Guillermo
Acosta
21
Эрбес
Кристиан
10
Leonardo
Heredia
23
Ramiro
Carrera
9
Augusto
Lotti
11
Cristian
Menendez
Атлетико Платенсе
4-2-3-1
Атлетико Тукуман
4-4-2

История личных встреч

Атлетико Платенсе
Атлетико Тукуман

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

К
1:0
НБ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matias Tissera 7 0.37
Augusto Schott 3 0.16
Мансилья Брайан 3 (1) 0.16
Куручет Факундо 2 0.11
Hernan Lamberti 2 0.11
Бертоло Николас 1 0.05
Horacio Tijanovich 1 0.05
Mauro Bogado 1 (1) 0.05
Lucas Acevedo 1 0.05
Tomas Sandoval 1 0.05
Kevin Lomonaco 1 0.05
Ivan Gomez 0 0
Nicolas Zalazar 0 0
Florian Monzon 0 0
Franco Baldassarra 0 0
Cristian Marcial 0 0
Facundo Russo 0 0
Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ramiro Carrera 6 0.32
Augusto Lotti 3 0.16
Муссис Франко 2 0.11
Leonardo Heredia 2 0.11
Guillermo Acosta 1 0.05
Ramiro Ruiz 1 0.05
Joaquin Pereyra1 1 0.05
Marcelo Ortiz 1 0.05
Renzo Tesuri 1 0.05
Cristian Menendez 0 0
Gabriel Risso 0 0

Карточки

Атлетико Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мансилья Брайан 5 0
Augusto Schott 5 0
Hernan Lamberti 4 0
Facundo Cardozo 4 0
Mauro Bogado 2 0
Nahuel Iribarren 2 0
Ivan Gomez 2 0
Куручет Факундо 2 0
Matias Tissera 2 0
Pablo Gerzel 2 0
Де Оливера Хорхе 0 1
Бертоло Николас 1 0
Lucas Acevedo 1 0
Franco Baldassarra 1 0
Tiago Palacios 1 0
Nadir Zeineddin 1 0
Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муссис Франко 6 1
Эрбес Кристиан 5 0
Фелипе Кампос 4 0
Ramiro Carrera 4 0
Guillermo Acosta 4 0
Matias Orihuela 2 1
Nicolas Lamendola 2 1
Jonathan Cabral 3 0
Marcelo Ortiz 3 0
Marcos Valor 1 1
Renzo Tesuri 2 0
Abel Bustos 2 0
Бенитес Оскар 1 0
Cristian Menendez 1 0
Вергини Сантьяго 1 0
Augusto Lotti 1 0
Leonardo Heredia 1 0
Mauro Osores 1 0
Ramiro Ruiz 1 0
Augustin Lagos 1 0
Joaquin Pereyra1 1 0
Camilo Albornoz 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
7
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
0
0%
1
14%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
3
30%
1
14%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
2
20%
2
29%
61-75
1
10%
1
14%
76-90

Пропущено

9
22
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
1
11%
2
9%
1-15
2
22%
2
9%
16-30
1
11%
2
9%
31-45
1
11%
3
14%
46-60
2
22%
6
27%
61-75
2
22%
7
32%
76-90

Забито

13
11
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
1
8%
1
9%
1-15
1
8%
3
27%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
3
27%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
4
36%
76-90

Пропущено

15
10
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
4
27%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
5
33%
2
20%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
33%
4
40%
76-90

Забито

23
18
11 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
5 Не забивали 10
1
4%
2
11%
1-15
4
17%
3
17%
16-30
6
26%
1
6%
31-45
3
13%
5
28%
46-60
5
22%
2
11%
61-75
4
17%
5
28%
76-90

Пропущено

24
32
8 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 14
1
4%
3
9%
1-15
6
25%
3
9%
16-30
1
4%
4
13%
31-45
6
25%
5
16%
46-60
3
13%
6
19%
61-75
7
29%
29%
11
34%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Платенсе
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Платенсе 0:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:2
Атлетико Платенсе - Патронато Парана 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Атлетико Платенсе 2:4 Атлетико Платенсе - Бока Хуниорс 1:3 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Арсенал Саранди 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сармиенто - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Альдосиви 0:1 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 4:1 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Платенсе 2:0
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Атлетико Тукуман - Патронато Парана 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 4:3 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0
Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 1:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Сармиенто - Атлетико Тукуман 3:0 Атлетико Тукуман - Альдосиви 2:2 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Атлетико Тукуман 1:2 Атлетико Тукуман - Уракан 1:0 Ланус - Атлетико Тукуман 4:2 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 5:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 18 13 3 2 37 - 12 42
2. Тальерес Кордоба 0:0 19 10 4 5 27 - 19 34
3. Велес Сарсфилд 1:0 19 9 7 3 27 - 13 34
4. Ланус 19 10 4 5 34 - 29 34
5. Дефенса и Хустисия 19 8 7 4 27 - 18 31
6. Бока Хуниорс 18 8 6 4 21 - 15 30
7. Колон 18 8 5 5 16 - 20 29
8. Уракан 0:0 19 7 8 4 18 - 14 29
9. Индепендьенте Авельянеда 18 7 7 4 19 - 16 28
10. Эстудиантес Ла Плата 18 7 6 5 27 - 20 27
11. Годой Крус 18 7 5 6 28 - 23 26
12. Химнасия Ла-Плата 18 6 7 5 16 - 18 25
13. Аргентинос Хуниорс 19 6 6 7 18 - 19 24
14. Росарио Сентраль 18 7 3 8 26 - 25 24
15. Расинг Авельянеда 19 5 8 6 16 - 14 23
16. Сармиенто 19 6 5 8 21 - 23 23
17. Атлетико Платенсе 19 5 8 6 24 - 23 23
18. Унион Санта-Фе 18 6 4 8 20 - 25 22
19. Атлетико Тукуман 19 5 6 8 20 - 30 21
20. Альдосиви 18 6 2 10 19 - 30 20
21. Ньюэллс Олд Бойз 18 4 5 9 18 - 26 17
22. Сан-Лоренсо 18 4 5 9 16 - 25 17
23. Патронато Парана 18 3 8 7 18 - 24 17
24. Арсенал Саранди 19 3 7 9 8 - 23 16
25. Банфилд 0:1 19 2 9 8 13 - 22 15
26. Сентраль Кордоба Росарио 18 2 7 9 18 - 26 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 10 7 2 1 20 - 6 23
2. Дефенса и Хустисия 9 6 2 1 18 - 9 20
3. Тальерес Кордоба 0:0 9 6 2 1 14 - 4 20
4. Велес Сарсфилд 1:0 10 5 4 1 20 - 7 19
5. Колон 9 5 3 1 9 - 7 18
6. Химнасия Ла-Плата 10 4 5 1 9 - 6 17
7. Сармиенто 10 5 1 4 14 - 11 16
8. Ланус 10 4 4 2 18 - 15 16
9. Годой Крус 10 4 4 2 16 - 11 16
10. Индепендьенте Авельянеда 10 4 4 2 10 - 7 16
11. Бока Хуниорс 8 4 3 1 9 - 6 15
12. Росарио Сентраль 9 5 0 4 14 - 10 15
13. Уракан 0:0 10 4 3 3 9 - 9 15
14. Атлетико Тукуман 9 3 5 1 12 - 9 14
15. Арсенал Саранди 10 3 5 2 6 - 7 14
16. Аргентинос Хуниорс 9 4 2 3 11 - 8 14
17. Эстудиантес Ла Плата 8 3 4 1 12 - 6 13
18. Альдосиви 10 4 0 6 12 - 17 12
19. Атлетико Платенсе 9 2 5 2 10 - 9 11
20. Унион Санта-Фе 9 3 2 4 11 - 9 11
21. Сан-Лоренсо 8 3 2 3 10 - 9 11
22. Ньюэллс Олд Бойз 9 3 2 4 12 - 14 11
23. Расинг Авельянеда 9 2 4 3 6 - 6 10
24. Патронато Парана 8 2 4 2 9 - 8 10
25. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 13 - 17 8
26. Банфилд 0:1 9 1 2 6 7 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 8 6 1 1 17 - 6 19
2. Ланус 9 6 0 3 16 - 14 18
3. Велес Сарсфилд 1:0 9 4 3 2 7 - 6 15
4. Бока Хуниорс 10 4 3 3 12 - 9 15
5. Уракан 0:0 9 3 5 1 9 - 5 14
6. Тальерес Кордоба 0:0 10 4 2 4 13 - 15 14
7. Эстудиантес Ла Плата 10 4 2 4 15 - 14 14
8. Расинг Авельянеда 10 3 4 3 10 - 8 13
9. Индепендьенте Авельянеда 8 3 3 2 9 - 9 12
10. Атлетико Платенсе 10 3 3 4 14 - 14 12
11. Колон 9 3 2 4 7 - 13 11
12. Унион Санта-Фе 9 3 2 4 9 - 16 11
13. Дефенса и Хустисия 10 2 5 3 9 - 9 11
14. Годой Крус 8 3 1 4 12 - 12 10
15. Аргентинос Хуниорс 10 2 4 4 7 - 11 10
16. Банфилд 0:1 10 1 7 2 6 - 8 10
17. Росарио Сентраль 9 2 3 4 12 - 15 9
18. Химнасия Ла-Плата 8 2 2 4 7 - 12 8
19. Альдосиви 8 2 2 4 7 - 13 8
20. Патронато Парана 10 1 4 5 9 - 16 7
21. Сармиенто 9 1 4 4 7 - 12 7
22. Атлетико Тукуман 10 2 1 7 8 - 21 7
23. Ньюэллс Олд Бойз 9 1 3 5 6 - 12 6
24. Сан-Лоренсо 10 1 3 6 6 - 16 6
25. Сентраль Кордоба Росарио 9 0 5 4 5 - 9 5
26. Арсенал Саранди 9 0 2 7 2 - 16 2
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