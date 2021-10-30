Аргентина: Лига професьональ 2021
0:1
Первый тайм: 25'
0:1
13' ГолJuan Martin Lucero
20
Joel
Sonora
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Joel SonoraПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Alexis SosaЗащитник
- Полузащитник
-
10 Датоло ХесусПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Урси АгустинПолузащитник
-
-
-
-
15 Lautaro Rios
-
-
34 Axel Ovejero
-
Главный тренер: Javier Sanguinetti
- Основной состав
-
12 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лампе КарлосВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Пратто ЛукасНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио
Ход матча
13'
История личных встреч
Банфилд
Велес Сарсфилд
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
21 матч
28.6%
28.6%
42.8%
6 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
19%
47.6%
33.4%
4 победы 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
23.8%
33.3%
42.9%
5 побед 7 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Manuel Cruz
|7
|0.37
|Датоло Хесус
|2
|0.11
|Giuliano Galoppo
|2 (1)
|0.11
|Luciano Pons
|1
|0.05
|Ramiro Enrique
|1
|0.05
|Emanuel Coronel
|0
|0
|Joel Sonora
|0
|0
|Alexis Maldonado
|0
|0
|Урси Агустин
|0
|0
|Juan Alvarez2
|0
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Martin Lucero
|7 (1)
|0.37
|Thiago Almada
|4
|0.21
|Манкуэльо Федерико
|3
|0.16
|Luca Orellano
|2
|0.11
|Адриан Рикардо
|2
|0.11
|Cristian Alberto Tarragona
|2
|0.11
|Agustin Bouzat
|2
|0.11
|Ортега Франсиско
|1
|0.05
|Дженсон Лукас
|1
|0.05
|Matias De los Santos II
|1
|0.05
|Касерес Сантьяго
|1
|0.05
|Tomas Ezequiel Guidara
|0
|0
|Поблет Херонимо
|0
|0
|Mateo Pellegrino
|0
|0
Карточки
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alexis Maldonado
|5
|1
|Lautaro Rios
|6
|0
|Emanuel Coronel
|5
|0
|Giuliano Galoppo
|3
|1
|Лолло Лусиано
|4
|0
|Franco Quinteros
|3
|0
|Урси Агустин
|3
|0
|Ramiro Enrique
|3
|0
|Датоло Хесус
|2
|0
|Куэро Маурисио
|2
|0
|Nicolas Linares
|2
|0
|Juan Alvarez2
|2
|0
|Alexis Sosa
|0
|1
|Матиас Гонсалез
|1
|0
|Доминго Николас
|1
|0
|Valentin Barbero
|1
|0
|Juan Manuel Cruz
|1
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Касерес Сантьяго
|4
|0
|Ортега Франсиско
|4
|0
|Адриан Рикардо
|2
|1
|Манкуэльо Федерико
|3
|0
|Поблет Херонимо
|3
|0
|Cristian Alberto Tarragona
|3
|0
|Damian Fernandez
|1
|1
|Хианетти Лаутаро
|2
|0
|Juan Martin Lucero
|2
|0
|Matias De los Santos II
|2
|0
|Tomas Ezequiel Guidara
|2
|0
|Lucas Hoyos
|1
|0
|Agustin Bouzat
|1
|0
|Enzo Martinez3
|1
|0
|Miguel Brizuela
|1
|0
|Agustin Mulet
|1
|0
|Nazareno Romero
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
6
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
2
25%
1
17%
1-15
3
38%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
3
50%
61-75
1
13%
1
17%
76-90
Пропущено
12
6
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
25%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
42%
3
50%
76-90
Забито
6
19
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
0
0%
2
11%
1-15
1
17%
1
5%
16-30
1
17%
2
11%
31-45
1
17%
3
16%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
3
50%
9
47%
76-90
Пропущено
8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
1
13%
4
50%
76-90
Забито
14
25
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 8
6 Не забивали 8
2
14%
3
12%
1-15
4
29%
2
8%
16-30
1
7%
2
8%
31-45
2
14%
3
12%
46-60
1
7%
5
20%
61-75
4
29%
10
40%
76-90
Пропущено
20
14
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
3
15%
3
21%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
20%
2
14%
31-45
4
20%
1
7%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
6
30%
7
50%
76-90
Результаты последних матчей
Банфилд
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Годой Крус - Банфилд 2:1 Банфилд - Уракан 1:4 Ланус - Банфилд 1:1 Банфилд - Ривер Плейт 0:1
Колон - Банфилд 0:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Банфилд 0:0 Банфилд - Росарио Сентраль 1:2 Расинг Авельянеда - Банфилд 0:0 Банфилд - Атлетико Платенсе 2:4 Патронато Парана - Банфилд 1:1 Банфилд - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс - Банфилд 2:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Сан-Лоренсо - Банфилд 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 0:1 Банфилд - Бока Хуниорс 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Банфилд 1:1 Сан-Тельмо - Банфилд 1:0 Годой Крус - Банфилд 0:1
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:2
Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Сармиенто - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Альдосиви 3:2 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 4:0 Велес Сарсфилд - Годой Крус 3:0 Уракан - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Ланус 5:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Колон 0:1 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0 Барселона Гуаякиль - Велес Сарсфилд 3:1 Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 0:0 Велес Сарсфилд - Барселона Гуаякиль 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|18
|13
|3
|2
|37 - 12
|42
|2.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|19
|10
|4
|5
|27 - 19
|34
|3.
|Велес Сарсфилд
|1:0
|19
|9
|7
|3
|27 - 13
|34
|4.
|Ланус
|19
|10
|4
|5
|34 - 29
|34
|5.
|Дефенса и Хустисия
|19
|8
|7
|4
|27 - 18
|31
|6.
|Бока Хуниорс
|18
|8
|6
|4
|21 - 15
|30
|7.
|Колон
|18
|8
|5
|5
|16 - 20
|29
|8.
|Уракан
|0:0
|19
|7
|8
|4
|18 - 14
|29
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|18
|7
|7
|4
|19 - 16
|28
|10.
|Эстудиантес Ла Плата
|18
|7
|6
|5
|27 - 20
|27
|11.
|Годой Крус
|18
|7
|5
|6
|28 - 23
|26
|12.
|Химнасия Ла-Плата
|18
|6
|7
|5
|16 - 18
|25
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|19
|6
|6
|7
|18 - 19
|24
|14.
|Росарио Сентраль
|18
|7
|3
|8
|26 - 25
|24
|15.
|Расинг Авельянеда
|19
|5
|8
|6
|16 - 14
|23
|16.
|Сармиенто
|19
|6
|5
|8
|21 - 23
|23
|17.
|Атлетико Платенсе
|19
|5
|8
|6
|24 - 23
|23
|18.
|Унион Санта-Фе
|18
|6
|4
|8
|20 - 25
|22
|19.
|Атлетико Тукуман
|19
|5
|6
|8
|20 - 30
|21
|20.
|Альдосиви
|18
|6
|2
|10
|19 - 30
|20
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|18
|4
|5
|9
|18 - 26
|17
|22.
|Сан-Лоренсо
|18
|4
|5
|9
|16 - 25
|17
|23.
|Патронато Парана
|18
|3
|8
|7
|18 - 24
|17
|24.
|Арсенал Саранди
|19
|3
|7
|9
|8 - 23
|16
|25.
|Банфилд
|0:1
|19
|2
|9
|8
|13 - 22
|15
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|18
|2
|7
|9
|18 - 26
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|10
|7
|2
|1
|20 - 6
|23
|2.
|Дефенса и Хустисия
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|3.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|9
|6
|2
|1
|14 - 4
|20
|4.
|Велес Сарсфилд
|1:0
|10
|5
|4
|1
|20 - 7
|19
|5.
|Колон
|9
|5
|3
|1
|9 - 7
|18
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|4
|5
|1
|9 - 6
|17
|7.
|Сармиенто
|10
|5
|1
|4
|14 - 11
|16
|8.
|Ланус
|10
|4
|4
|2
|18 - 15
|16
|9.
|Годой Крус
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|4
|4
|2
|10 - 7
|16
|11.
|Бока Хуниорс
|8
|4
|3
|1
|9 - 6
|15
|12.
|Росарио Сентраль
|9
|5
|0
|4
|14 - 10
|15
|13.
|Уракан
|0:0
|10
|4
|3
|3
|9 - 9
|15
|14.
|Атлетико Тукуман
|9
|3
|5
|1
|12 - 9
|14
|15.
|Арсенал Саранди
|10
|3
|5
|2
|6 - 7
|14
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|4
|2
|3
|11 - 8
|14
|17.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|3
|4
|1
|12 - 6
|13
|18.
|Альдосиви
|10
|4
|0
|6
|12 - 17
|12
|19.
|Атлетико Платенсе
|9
|2
|5
|2
|10 - 9
|11
|20.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|2
|4
|11 - 9
|11
|21.
|Сан-Лоренсо
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|3
|2
|4
|12 - 14
|11
|23.
|Расинг Авельянеда
|9
|2
|4
|3
|6 - 6
|10
|24.
|Патронато Парана
|8
|2
|4
|2
|9 - 8
|10
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|13 - 17
|8
|26.
|Банфилд
|0:1
|9
|1
|2
|6
|7 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|8
|6
|1
|1
|17 - 6
|19
|2.
|Ланус
|9
|6
|0
|3
|16 - 14
|18
|3.
|Велес Сарсфилд
|1:0
|9
|4
|3
|2
|7 - 6
|15
|4.
|Бока Хуниорс
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|5.
|Уракан
|0:0
|9
|3
|5
|1
|9 - 5
|14
|6.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|10
|4
|2
|4
|13 - 15
|14
|7.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|8.
|Расинг Авельянеда
|10
|3
|4
|3
|10 - 8
|13
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|10.
|Атлетико Платенсе
|10
|3
|3
|4
|14 - 14
|12
|11.
|Колон
|9
|3
|2
|4
|7 - 13
|11
|12.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|2
|4
|9 - 16
|11
|13.
|Дефенса и Хустисия
|10
|2
|5
|3
|9 - 9
|11
|14.
|Годой Крус
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|2
|4
|4
|7 - 11
|10
|16.
|Банфилд
|0:1
|10
|1
|7
|2
|6 - 8
|10
|17.
|Росарио Сентраль
|9
|2
|3
|4
|12 - 15
|9
|18.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|2
|2
|4
|7 - 12
|8
|19.
|Альдосиви
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|20.
|Патронато Парана
|10
|1
|4
|5
|9 - 16
|7
|21.
|Сармиенто
|9
|1
|4
|4
|7 - 12
|7
|22.
|Атлетико Тукуман
|10
|2
|1
|7
|8 - 21
|7
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|1
|3
|5
|6 - 12
|6
|24.
|Сан-Лоренсо
|10
|1
|3
|6
|6 - 16
|6
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|0
|5
|4
|5 - 9
|5
|26.
|Арсенал Саранди
|9
|0
|2
|7
|2 - 16
|2