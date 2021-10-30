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Аргентина: Лига професьональ 2021

Банфилд
0:1
Первый тайм: 25'
Велес Сарсфилд
0'
0:1
13' Гол
Juan Martin Lucero
25'
21
Facundo
Cambeses
32
Emanuel
Coronel
2
Alexis
Maldonado
6
Лолло
Лусиано
3
Franco
Quinteros
8
Giuliano
Galoppo
27
Доминго
Николас
20
Joel
Sonora
7
Куэро
Маурисио
9
Juan
Manuel
Cruz
22
Juan
Alvarez2
12
Lucas
Hoyos
24
Tomas
Ezequiel
Guidara
6
Matias
De
los
Santos
II
17
Хианетти
Лаутаро
5
Ортега
Франсиско
23
Agustin
Bouzat
16
Поблет
Херонимо
30
Манкуэльо
Федерико
11
Дженсон
Лукас
10
Thiago
Almada
19
Juan
Martin
Lucero
Банфилд
4-3-3
Велес Сарсфилд
4-4-1-1

Ход матча

13'
0:1
Juan Martin Lucero
(Thiago Almada)

История личных встреч

Банфилд
Велес Сарсфилд

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

21 матч

28.6%
28.6%
42.8%
6 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

19%
47.6%
33.4%
4 победы 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.8%
33.3%
42.9%
5 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

CDAMCS
2:3
С
1:0
С
1:1
С
1:0
ТМК
1:0
ТМК
2:2
П
1:0
П
0:0
П
1:3
П
1:0
ПА
0:4
ПА
3:0
ПА
2:0
ПА
2:3
КС
1:1
КС
0:1
ПА
0:0
ПА
3:0
ПА
2:1
ПА
2:2
ПАК
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Manuel Cruz 7 0.37
Датоло Хесус 2 0.11
Giuliano Galoppo 2 (1) 0.11
Luciano Pons 1 0.05
Ramiro Enrique 1 0.05
Emanuel Coronel 0 0
Joel Sonora 0 0
Alexis Maldonado 0 0
Урси Агустин 0 0
Juan Alvarez2 0 0
Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Martin Lucero 7 (1) 0.37
Thiago Almada 4 0.21
Манкуэльо Федерико 3 0.16
Luca Orellano 2 0.11
Адриан Рикардо 2 0.11
Cristian Alberto Tarragona 2 0.11
Agustin Bouzat 2 0.11
Ортега Франсиско 1 0.05
Дженсон Лукас 1 0.05
Matias De los Santos II 1 0.05
Касерес Сантьяго 1 0.05
Tomas Ezequiel Guidara 0 0
Поблет Херонимо 0 0
Mateo Pellegrino 0 0

Карточки

Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alexis Maldonado 5 1
Lautaro Rios 6 0
Emanuel Coronel 5 0
Giuliano Galoppo 3 1
Лолло Лусиано 4 0
Franco Quinteros 3 0
Урси Агустин 3 0
Ramiro Enrique 3 0
Датоло Хесус 2 0
Куэро Маурисио 2 0
Nicolas Linares 2 0
Juan Alvarez2 2 0
Alexis Sosa 0 1
Матиас Гонсалез 1 0
Доминго Николас 1 0
Valentin Barbero 1 0
Juan Manuel Cruz 1 0
Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касерес Сантьяго 4 0
Ортега Франсиско 4 0
Адриан Рикардо 2 1
Манкуэльо Федерико 3 0
Поблет Херонимо 3 0
Cristian Alberto Tarragona 3 0
Damian Fernandez 1 1
Хианетти Лаутаро 2 0
Juan Martin Lucero 2 0
Matias De los Santos II 2 0
Tomas Ezequiel Guidara 2 0
Lucas Hoyos 1 0
Agustin Bouzat 1 0
Enzo Martinez3 1 0
Miguel Brizuela 1 0
Agustin Mulet 1 0
Nazareno Romero 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
6
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
2
25%
1
17%
1-15
3
38%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
3
50%
61-75
1
13%
1
17%
76-90

Пропущено

12
6
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
25%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
42%
3
50%
76-90

Забито

6
19
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
0
0%
2
11%
1-15
1
17%
1
5%
16-30
1
17%
2
11%
31-45
1
17%
3
16%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
3
50%
9
47%
76-90

Пропущено

8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
13%
61-75
1
13%
4
50%
76-90

Забито

14
25
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 8
6 Не забивали 8
2
14%
3
12%
1-15
4
29%
2
8%
16-30
1
7%
2
8%
31-45
2
14%
3
12%
46-60
1
7%
5
20%
61-75
4
29%
10
40%
76-90

Пропущено

20
14
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
3
15%
3
21%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
20%
2
14%
31-45
4
20%
1
7%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
6
30%
7
50%
76-90

Результаты последних матчей

Банфилд
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Годой Крус - Банфилд 2:1 Банфилд - Уракан 1:4 Ланус - Банфилд 1:1 Банфилд - Ривер Плейт 0:1
Колон - Банфилд 0:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Банфилд 0:0 Банфилд - Росарио Сентраль 1:2 Расинг Авельянеда - Банфилд 0:0 Банфилд - Атлетико Платенсе 2:4 Патронато Парана - Банфилд 1:1 Банфилд - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс - Банфилд 2:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Сан-Лоренсо - Банфилд 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 0:1 Банфилд - Бока Хуниорс 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Банфилд 1:1 Сан-Тельмо - Банфилд 1:0 Годой Крус - Банфилд 0:1
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:2
Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Сармиенто - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Альдосиви 3:2 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 4:0 Велес Сарсфилд - Годой Крус 3:0 Уракан - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Ланус 5:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Колон 0:1 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0 Барселона Гуаякиль - Велес Сарсфилд 3:1 Велес Сарсфилд - Расинг Авельянеда 0:0 Велес Сарсфилд - Барселона Гуаякиль 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 18 13 3 2 37 - 12 42
2. Тальерес Кордоба 0:0 19 10 4 5 27 - 19 34
3. Велес Сарсфилд 1:0 19 9 7 3 27 - 13 34
4. Ланус 19 10 4 5 34 - 29 34
5. Дефенса и Хустисия 19 8 7 4 27 - 18 31
6. Бока Хуниорс 18 8 6 4 21 - 15 30
7. Колон 18 8 5 5 16 - 20 29
8. Уракан 0:0 19 7 8 4 18 - 14 29
9. Индепендьенте Авельянеда 18 7 7 4 19 - 16 28
10. Эстудиантес Ла Плата 18 7 6 5 27 - 20 27
11. Годой Крус 18 7 5 6 28 - 23 26
12. Химнасия Ла-Плата 18 6 7 5 16 - 18 25
13. Аргентинос Хуниорс 19 6 6 7 18 - 19 24
14. Росарио Сентраль 18 7 3 8 26 - 25 24
15. Расинг Авельянеда 19 5 8 6 16 - 14 23
16. Сармиенто 19 6 5 8 21 - 23 23
17. Атлетико Платенсе 19 5 8 6 24 - 23 23
18. Унион Санта-Фе 18 6 4 8 20 - 25 22
19. Атлетико Тукуман 19 5 6 8 20 - 30 21
20. Альдосиви 18 6 2 10 19 - 30 20
21. Ньюэллс Олд Бойз 18 4 5 9 18 - 26 17
22. Сан-Лоренсо 18 4 5 9 16 - 25 17
23. Патронато Парана 18 3 8 7 18 - 24 17
24. Арсенал Саранди 19 3 7 9 8 - 23 16
25. Банфилд 0:1 19 2 9 8 13 - 22 15
26. Сентраль Кордоба Росарио 18 2 7 9 18 - 26 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 10 7 2 1 20 - 6 23
2. Дефенса и Хустисия 9 6 2 1 18 - 9 20
3. Тальерес Кордоба 0:0 9 6 2 1 14 - 4 20
4. Велес Сарсфилд 1:0 10 5 4 1 20 - 7 19
5. Колон 9 5 3 1 9 - 7 18
6. Химнасия Ла-Плата 10 4 5 1 9 - 6 17
7. Сармиенто 10 5 1 4 14 - 11 16
8. Ланус 10 4 4 2 18 - 15 16
9. Годой Крус 10 4 4 2 16 - 11 16
10. Индепендьенте Авельянеда 10 4 4 2 10 - 7 16
11. Бока Хуниорс 8 4 3 1 9 - 6 15
12. Росарио Сентраль 9 5 0 4 14 - 10 15
13. Уракан 0:0 10 4 3 3 9 - 9 15
14. Атлетико Тукуман 9 3 5 1 12 - 9 14
15. Арсенал Саранди 10 3 5 2 6 - 7 14
16. Аргентинос Хуниорс 9 4 2 3 11 - 8 14
17. Эстудиантес Ла Плата 8 3 4 1 12 - 6 13
18. Альдосиви 10 4 0 6 12 - 17 12
19. Атлетико Платенсе 9 2 5 2 10 - 9 11
20. Унион Санта-Фе 9 3 2 4 11 - 9 11
21. Сан-Лоренсо 8 3 2 3 10 - 9 11
22. Ньюэллс Олд Бойз 9 3 2 4 12 - 14 11
23. Расинг Авельянеда 9 2 4 3 6 - 6 10
24. Патронато Парана 8 2 4 2 9 - 8 10
25. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 13 - 17 8
26. Банфилд 0:1 9 1 2 6 7 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 8 6 1 1 17 - 6 19
2. Ланус 9 6 0 3 16 - 14 18
3. Велес Сарсфилд 1:0 9 4 3 2 7 - 6 15
4. Бока Хуниорс 10 4 3 3 12 - 9 15
5. Уракан 0:0 9 3 5 1 9 - 5 14
6. Тальерес Кордоба 0:0 10 4 2 4 13 - 15 14
7. Эстудиантес Ла Плата 10 4 2 4 15 - 14 14
8. Расинг Авельянеда 10 3 4 3 10 - 8 13
9. Индепендьенте Авельянеда 8 3 3 2 9 - 9 12
10. Атлетико Платенсе 10 3 3 4 14 - 14 12
11. Колон 9 3 2 4 7 - 13 11
12. Унион Санта-Фе 9 3 2 4 9 - 16 11
13. Дефенса и Хустисия 10 2 5 3 9 - 9 11
14. Годой Крус 8 3 1 4 12 - 12 10
15. Аргентинос Хуниорс 10 2 4 4 7 - 11 10
16. Банфилд 0:1 10 1 7 2 6 - 8 10
17. Росарио Сентраль 9 2 3 4 12 - 15 9
18. Химнасия Ла-Плата 8 2 2 4 7 - 12 8
19. Альдосиви 8 2 2 4 7 - 13 8
20. Патронато Парана 10 1 4 5 9 - 16 7
21. Сармиенто 9 1 4 4 7 - 12 7
22. Атлетико Тукуман 10 2 1 7 8 - 21 7
23. Ньюэллс Олд Бойз 9 1 3 5 6 - 12 6
24. Сан-Лоренсо 10 1 3 6 6 - 16 6
25. Сентраль Кордоба Росарио 9 0 5 4 5 - 9 5
26. Арсенал Саранди 9 0 2 7 2 - 16 2
Лучшие коэффициенты
Банфилд
Ничья
Велес Сарсфилд
9.21
4.33
2.27
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Банфилд 0:1 Велес Сарсфилд онлайн




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