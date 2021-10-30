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Бразилия: Серия A 2021

2021
Фламенго
1:0
Второй тайм: 46'
Атлетико Минейро
0'
20' Желтая карточка
Guga3
1:0
26' Гол
Michael 3
27' Желтая карточка
Nathan VI
39' Желтая карточка
Рибейро Эвертон
45' Желтая карточка
Энрике Бруно
46'
1
Алвес
Диего
44
Исла
Маурисио
3
Кайо
Родриго
4
Лео
Перейра
36
Рамон
5
Виллиан
Арао
18
Перейра
Андреас
7
Рибейро
Эвертон
27
Энрике
Бруно
19
Michael
3
9
Габриэл
Барбоза
22
Эверсон
2
Guga3
40
Nathan
VI
3
Алонсо
Хуниор
13
Арана
Гильерме
8
Jair
II
29
Аллан
Соуза
15
Сарачо
Федерико
26
Фернандес
Игнасио
11
Keno
7
Халк
Живанилдо
Фламенго
4-2-3-1
Атлетико Минейро
4-2-3-1

Ход матча

20'
 
Guga3
26'
Michael 3
1:0
27'
 
Nathan VI
39'
Рибейро Эвертон
 
45'
Энрике Бруно
 

История личных встреч

Фламенго
Атлетико Минейро

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

30 матчей

40%
20%
40%
12 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

33.3%
36.7%
30%
10 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
20%
46.7%
10 побед 6 ничьих 14 побед

История матчей

СA
2:1
СA
4:0
СA
0:1
СA
3:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
1:1
СA
2:2
СA
2:0
КСМР
0:2
СA
4:1
СA
0:2
БСА
4:0
КБ
4:1
КБ
2:0
БСА
2:1
БСА
1:0
БСА
3:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
4:1
СA
4:1
СA
0:0
СA
1:3
СA
3:1
СA
0:3
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрике Бруно 9 0.35
Педро Гильерме 7 0.27
Michael 3 7 0.27
Витиньо Виктор 3 0.12
Перейра Андреас 3 0.12
Муниз Родриго 3 0.12
Рибейро Эвертон 2 0.08
Энрике Густаво 2 0.08
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0.04
Мартинс Родригес 1 0.04
Кенеди Роберт 1 0.04
Виллиан Арао 1 0.04
Тьяго Маия 1 0.04
Луис Филипе 0 0
Котулио Матеус 0 0
Исла Маурисио 0 0
Марсело Родиней 0 0
Joao Gomes 0 0
Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 11 (3) 0.39
Фернандес Игнасио 5 (1) 0.18
Саварино Джефферсон 4 0.14
Nathan VI 3 0.11
Сарачо Федерико 3 0.11
Коста Диего 3 0.11
Саша Эдуардо 2 0.07
Варгас Эдуардо 2 (2) 0.07
Jair II 2 0.07
Dylan Borrero 2 0.07
Натан Аллан 2 0.07
Keno 1 0.04
Алонсо Хуниор 1 0.04
Antonio Neto 1 0.04
Gabriel Paulista XVI 1 0.04
Че Че 1 0.04
Арана Гильерме 0 0
Hyoran 0 0
Феррейра Мариано 0 0
Маррони 0 0
Calebe 0 0

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Витиньо Виктор 7 0
Диего Рибас 6 0
Энрике Бруно 6 0
Кайо Родриго 4 0
Joao Gomes 4 0
Исла Маурисио 3 0
Луис Филипе 3 0
Виллиан Арао 3 0
Де Арраскаэта Джорджиан 3 0
Котулио Матеус 3 0
Габриэл Барбоза 1 1
Рибейро Эвертон 2 0
Max Alves 2 0
Кенеди Роберт 1 0
Лео Перейра 1 0
Перейра Андреас 1 0
Марсело Родиней 1 0
Энрике Густаво 1 0
Виана Бруно 1 0
Педро Гильерме 1 0
Мартинс Родригес 1 0
Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аллан Соуза 4 1
Арана Гильерме 4 0
Jair II 4 0
Nathan VI 4 0
Феррейра Мариано 3 0
Додо Родолфо 3 0
Че Че 3 0
Igor Rabello 3 0
Сарачо Федерико 3 0
Варгас Эдуардо 1 1
Халк Живанилдо 2 0
Саша Эдуардо 2 0
Фернандес Игнасио 2 0
Алонсо Хуниор 2 0
Маррони 2 0
Guga3 2 0
Ревер Умберто 1 0
Antonio Neto 1 0
Hyoran 1 0
Gabriel Paulista XVI 1 0
Dylan Borrero 1 0
Matheus Mendes 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
17
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
4
20%
2
12%
1-15
4
20%
3
18%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
5
25%
4
24%
61-75
4
20%
6
35%
76-90

Пропущено

15
11
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
1
7%
1
9%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
5
33%
1
9%
46-60
3
20%
2
18%
61-75
3
20%
3
27%
76-90

Забито

25
29
8 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 12
14 Не забивали 14
2
8%
2
7%
1-15
2
8%
3
10%
16-30
4
16%
9
31%
31-45
4
16%
4
14%
46-60
6
24%
4
14%
61-75
7
28%
7
24%
76-90

Пропущено

11
7
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
3
27%
2
29%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
4
57%
76-90

Забито

45
46
19 В 1-м тайме 19
26 Во 2-м тайме 27
13 Забивали первыми 20
5 Не забивали 2
6
13%
4
9%
1-15
6
13%
6
13%
16-30
7
16%
9
20%
31-45
4
9%
6
13%
46-60
11
24%
8
17%
61-75
11
24%
13
28%
76-90

Пропущено

26
18
8 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 13
2
8%
1
6%
1-15
3
12%
2
11%
16-30
3
12%
3
17%
31-45
8
31%
3
17%
46-60
4
15%
2
11%
61-75
6
23%
7
39%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Флуминенсе - Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Куяба 0:0
Фламенго - Жувентуде 3:1 Форталеза - Фламенго 0:3 Брагантино - Фламенго 1:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Барселона Гуаякиль - Фламенго 0:2 Америка Минейро - Фламенго 1:1 Фламенго - Барселона Гуаякиль 2:0 Фламенго - Гремио 0:1 Фламенго - Гремио 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Сантос - Фламенго 0:4 Гремио - Фламенго 0:4 Сеара - Фламенго 1:1 Фламенго - Олимпия Асунсьон 5:1 Фламенго - Спорт Ресифи 2:0 Олимпия Асунсьон - Фламенго 1:4
Атлетико Минейро
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Форталеза - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Куяба 2:1 Атлетико Минейро - Форталеза 4:0 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Минейро 2:1
Атлетико Минейро - Сантос 3:1 Атлетико Минейро - Сеара 3:1 Шапекоэнсе - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Спорт Ресифи 3:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 1:0 Форталеза - Атлетико Минейро 0:2 Брагантино - Атлетико Минейро 1:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:2 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Минейро 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 0:1 28 18 5 5 44 - 21 59
2. Брагантино 29 12 13 4 47 - 32 49
3. Фламенго 1:0 26 15 4 7 48 - 24 49
4. Палмейрас Сан-Паулу 28 15 4 9 42 - 34 49
5. Форталеза 28 14 6 8 38 - 30 48
6. Коринтианс 28 10 11 7 30 - 26 41
7. Интернасьонал Порту Алегре 28 10 11 7 37 - 30 41
8. Флуминенсе 28 10 9 9 28 - 30 39
9. Атлетико Гойяненсе 27 9 10 8 24 - 24 37
10. Америка Минейро 28 8 11 9 27 - 29 35
11. Куяба 28 7 14 7 27 - 28 35
12. Сантос 29 8 11 10 26 - 34 35
13. Сан-Паулу 28 7 13 8 22 - 27 34
14. Атлетико Паранаэнсе 28 10 4 14 32 - 37 34
15. Байя 0:0 29 8 9 12 32 - 39 33
16. Сеара 28 6 15 7 26 - 30 33
17. Жувентуде 0:0 29 6 12 11 27 - 36 30
18. Спорт Ресифи 29 6 9 14 15 - 27 27
19. Гремио 26 7 5 14 23 - 32 26
20. Шапекоэнсе 28 1 10 17 24 - 49 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 0:1 13 11 1 1 28 - 8 34
2. Палмейрас Сан-Паулу 15 9 2 4 26 - 22 29
3. Фламенго 1:0 14 9 1 4 23 - 13 28
4. Форталеза 14 8 3 3 21 - 13 27
5. Сеара 14 6 6 2 18 - 12 24
6. Брагантино 15 5 8 2 23 - 17 23
7. Интернасьонал Порту Алегре 14 6 5 3 23 - 16 23
8. Сантос 14 6 5 3 14 - 11 23
9. Флуминенсе 14 6 5 3 15 - 13 23
10. Атлетико Паранаэнсе 14 6 3 5 18 - 17 21
11. Жувентуде 0:0 15 5 6 4 14 - 14 21
12. Америка Минейро 14 5 5 4 12 - 9 20
13. Сан-Паулу 14 4 8 2 12 - 10 20
14. Атлетико Гойяненсе 14 4 7 3 11 - 11 19
15. Коринтианс 13 5 4 4 17 - 15 19
16. Байя 0:0 14 5 4 5 19 - 18 19
17. Гремио 13 4 5 4 15 - 13 17
18. Куяба 14 4 5 5 14 - 17 17
19. Спорт Ресифи 14 3 5 6 6 - 8 14
20. Шапекоэнсе 14 0 5 9 10 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брагантино 14 7 5 2 24 - 15 26
2. Атлетико Минейро 0:1 15 7 4 4 16 - 13 25
3. Коринтианс 15 5 7 3 13 - 11 22
4. Фламенго 1:0 12 6 3 3 25 - 11 21
5. Форталеза 14 6 3 5 17 - 17 21
6. Палмейрас Сан-Паулу 13 6 2 5 16 - 12 20
7. Интернасьонал Порту Алегре 14 4 6 4 14 - 14 18
8. Куяба 14 3 9 2 13 - 11 18
9. Атлетико Гойяненсе 13 5 3 5 13 - 13 18
10. Флуминенсе 14 4 4 6 13 - 17 16
11. Америка Минейро 14 3 6 5 15 - 20 15
12. Сан-Паулу 14 3 5 6 10 - 17 14
13. Байя 0:0 15 3 5 7 13 - 21 14
14. Атлетико Паранаэнсе 14 4 1 9 14 - 20 13
15. Спорт Ресифи 15 3 4 8 9 - 19 13
16. Сантос 15 2 6 7 12 - 23 12
17. Сеара 14 0 9 5 8 - 18 9
18. Жувентуде 0:0 14 1 6 7 13 - 22 9
19. Гремио 13 3 0 10 8 - 19 9
20. Шапекоэнсе 14 1 5 8 14 - 26 8
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Энрике Бруно получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Рибейро Эвертон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Натан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Михаэль бьет в цель!
  • Желтая карточка
    20'
    Гуга получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Фламенго
Ничья
Атлетико Минейро
2.35
4.01
9.71
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Фламенго 1:0 Атлетико Минейро онлайн




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