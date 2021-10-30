Бразилия: Серия A 2021
1:0
Второй тайм: 46'
20' Желтая карточкаGuga3
1:0
26' ГолMichael 3
27' Желтая карточкаNathan VI
39' Желтая карточкаРибейро Эвертон
45' Желтая карточкаЭнрике Бруно
36
Рамон
27
Энрике
Бруно
19
Michael
3
22
Эверсон
2
Guga3
40
Nathan
VI
8
Jair
II
29
Аллан
Соуза
11
Keno
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 РамонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Энрике БруноПолузащитник
-
19 Michael 3Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Виана БруноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
-
2 Guga3Защитник
-
40 Nathan VIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Jair IIПолузащитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 KenoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Че ЧеПолузащитник
-
20 HyoranПолузащитник
-
23 Натан АлланПолузащитник
-
19 Коста ДиегоНападающий
-
18 Саша ЭдуардоНападающий
- Нападающий
-
32 Рафаэл Пирес
-
Главный тренер: Cuca
Ход матча
20'
26'
1:0
27'
39'
45'
История личных встреч
Фламенго
Атлетико Минейро
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
30 матчей
40%
20%
40%
12 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
33.3%
36.7%
30%
10 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
20%
46.7%
10 побед 6 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрике Бруно
|9
|0.35
|Педро Гильерме
|7
|0.27
|Michael 3
|7
|0.27
|Витиньо Виктор
|3
|0.12
|Перейра Андреас
|3
|0.12
|Муниз Родриго
|3
|0.12
|Рибейро Эвертон
|2
|0.08
|Энрике Густаво
|2
|0.08
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0.04
|Мартинс Родригес
|1
|0.04
|Кенеди Роберт
|1
|0.04
|Виллиан Арао
|1
|0.04
|Тьяго Маия
|1
|0.04
|Луис Филипе
|0
|0
|Котулио Матеус
|0
|0
|Исла Маурисио
|0
|0
|Марсело Родиней
|0
|0
|Joao Gomes
|0
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|11 (3)
|0.39
|Фернандес Игнасио
|5 (1)
|0.18
|Саварино Джефферсон
|4
|0.14
|Nathan VI
|3
|0.11
|Сарачо Федерико
|3
|0.11
|Коста Диего
|3
|0.11
|Саша Эдуардо
|2
|0.07
|Варгас Эдуардо
|2 (2)
|0.07
|Jair II
|2
|0.07
|Dylan Borrero
|2
|0.07
|Натан Аллан
|2
|0.07
|Keno
|1
|0.04
|Алонсо Хуниор
|1
|0.04
|Antonio Neto
|1
|0.04
|Gabriel Paulista XVI
|1
|0.04
|Че Че
|1
|0.04
|Арана Гильерме
|0
|0
|Hyoran
|0
|0
|Феррейра Мариано
|0
|0
|Маррони
|0
|0
|Calebe
|0
|0
Карточки
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Витиньо Виктор
|7
|0
|Диего Рибас
|6
|0
|Энрике Бруно
|6
|0
|Кайо Родриго
|4
|0
|Joao Gomes
|4
|0
|Исла Маурисио
|3
|0
|Луис Филипе
|3
|0
|Виллиан Арао
|3
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|3
|0
|Котулио Матеус
|3
|0
|Габриэл Барбоза
|1
|1
|Рибейро Эвертон
|2
|0
|Max Alves
|2
|0
|Кенеди Роберт
|1
|0
|Лео Перейра
|1
|0
|Перейра Андреас
|1
|0
|Марсело Родиней
|1
|0
|Энрике Густаво
|1
|0
|Виана Бруно
|1
|0
|Педро Гильерме
|1
|0
|Мартинс Родригес
|1
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аллан Соуза
|4
|1
|Арана Гильерме
|4
|0
|Jair II
|4
|0
|Nathan VI
|4
|0
|Феррейра Мариано
|3
|0
|Додо Родолфо
|3
|0
|Че Че
|3
|0
|Igor Rabello
|3
|0
|Сарачо Федерико
|3
|0
|Варгас Эдуардо
|1
|1
|Халк Живанилдо
|2
|0
|Саша Эдуардо
|2
|0
|Фернандес Игнасио
|2
|0
|Алонсо Хуниор
|2
|0
|Маррони
|2
|0
|Guga3
|2
|0
|Ревер Умберто
|1
|0
|Antonio Neto
|1
|0
|Hyoran
|1
|0
|Gabriel Paulista XVI
|1
|0
|Dylan Borrero
|1
|0
|Matheus Mendes
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
17
11 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
4
20%
2
12%
1-15
4
20%
3
18%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
5
25%
4
24%
61-75
4
20%
6
35%
76-90
Пропущено
15
11
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
1
7%
1
9%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
5
33%
1
9%
46-60
3
20%
2
18%
61-75
3
20%
3
27%
76-90
Забито
25
29
8 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 12
14 Не забивали 14
2
8%
2
7%
1-15
2
8%
3
10%
16-30
4
16%
9
31%
31-45
4
16%
4
14%
46-60
6
24%
4
14%
61-75
7
28%
7
24%
76-90
Пропущено
11
7
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
3
27%
2
29%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
4
57%
76-90
Забито
45
46
19 В 1-м тайме 19
26 Во 2-м тайме 27
13 Забивали первыми 20
5 Не забивали 2
6
13%
4
9%
1-15
6
13%
6
13%
16-30
7
16%
9
20%
31-45
4
9%
6
13%
46-60
11
24%
8
17%
61-75
11
24%
13
28%
76-90
Пропущено
26
18
8 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 13
2
8%
1
6%
1-15
3
12%
2
11%
16-30
3
12%
3
17%
31-45
8
31%
3
17%
46-60
4
15%
2
11%
61-75
6
23%
7
39%
76-90
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Флуминенсе - Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Куяба 0:0
Фламенго - Жувентуде 3:1 Форталеза - Фламенго 0:3 Брагантино - Фламенго 1:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Барселона Гуаякиль - Фламенго 0:2 Америка Минейро - Фламенго 1:1 Фламенго - Барселона Гуаякиль 2:0 Фламенго - Гремио 0:1 Фламенго - Гремио 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Сантос - Фламенго 0:4 Гремио - Фламенго 0:4 Сеара - Фламенго 1:1 Фламенго - Олимпия Асунсьон 5:1 Фламенго - Спорт Ресифи 2:0 Олимпия Асунсьон - Фламенго 1:4
Атлетико Минейро
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Форталеза - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Куяба 2:1 Атлетико Минейро - Форталеза 4:0 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Минейро 2:1
Атлетико Минейро - Сантос 3:1 Атлетико Минейро - Сеара 3:1 Шапекоэнсе - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Спорт Ресифи 3:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 1:0 Форталеза - Атлетико Минейро 0:2 Брагантино - Атлетико Минейро 1:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:2 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Минейро 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|0:1
|28
|18
|5
|5
|44 - 21
|59
|2.
|Брагантино
|29
|12
|13
|4
|47 - 32
|49
|3.
|Фламенго
|1:0
|26
|15
|4
|7
|48 - 24
|49
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|28
|15
|4
|9
|42 - 34
|49
|5.
|Форталеза
|28
|14
|6
|8
|38 - 30
|48
|6.
|Коринтианс
|28
|10
|11
|7
|30 - 26
|41
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|28
|10
|11
|7
|37 - 30
|41
|8.
|Флуминенсе
|28
|10
|9
|9
|28 - 30
|39
|9.
|Атлетико Гойяненсе
|27
|9
|10
|8
|24 - 24
|37
|10.
|Америка Минейро
|28
|8
|11
|9
|27 - 29
|35
|11.
|Куяба
|28
|7
|14
|7
|27 - 28
|35
|12.
|Сантос
|29
|8
|11
|10
|26 - 34
|35
|13.
|Сан-Паулу
|28
|7
|13
|8
|22 - 27
|34
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|28
|10
|4
|14
|32 - 37
|34
|15.
|Байя
|0:0
|29
|8
|9
|12
|32 - 39
|33
|16.
|Сеара
|28
|6
|15
|7
|26 - 30
|33
|17.
|Жувентуде
|0:0
|29
|6
|12
|11
|27 - 36
|30
|18.
|Спорт Ресифи
|29
|6
|9
|14
|15 - 27
|27
|19.
|Гремио
|26
|7
|5
|14
|23 - 32
|26
|20.
|Шапекоэнсе
|28
|1
|10
|17
|24 - 49
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|0:1
|13
|11
|1
|1
|28 - 8
|34
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|15
|9
|2
|4
|26 - 22
|29
|3.
|Фламенго
|1:0
|14
|9
|1
|4
|23 - 13
|28
|4.
|Форталеза
|14
|8
|3
|3
|21 - 13
|27
|5.
|Сеара
|14
|6
|6
|2
|18 - 12
|24
|6.
|Брагантино
|15
|5
|8
|2
|23 - 17
|23
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|14
|6
|5
|3
|23 - 16
|23
|8.
|Сантос
|14
|6
|5
|3
|14 - 11
|23
|9.
|Флуминенсе
|14
|6
|5
|3
|15 - 13
|23
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|14
|6
|3
|5
|18 - 17
|21
|11.
|Жувентуде
|0:0
|15
|5
|6
|4
|14 - 14
|21
|12.
|Америка Минейро
|14
|5
|5
|4
|12 - 9
|20
|13.
|Сан-Паулу
|14
|4
|8
|2
|12 - 10
|20
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|14
|4
|7
|3
|11 - 11
|19
|15.
|Коринтианс
|13
|5
|4
|4
|17 - 15
|19
|16.
|Байя
|0:0
|14
|5
|4
|5
|19 - 18
|19
|17.
|Гремио
|13
|4
|5
|4
|15 - 13
|17
|18.
|Куяба
|14
|4
|5
|5
|14 - 17
|17
|19.
|Спорт Ресифи
|14
|3
|5
|6
|6 - 8
|14
|20.
|Шапекоэнсе
|14
|0
|5
|9
|10 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брагантино
|14
|7
|5
|2
|24 - 15
|26
|2.
|Атлетико Минейро
|0:1
|15
|7
|4
|4
|16 - 13
|25
|3.
|Коринтианс
|15
|5
|7
|3
|13 - 11
|22
|4.
|Фламенго
|1:0
|12
|6
|3
|3
|25 - 11
|21
|5.
|Форталеза
|14
|6
|3
|5
|17 - 17
|21
|6.
|Палмейрас Сан-Паулу
|13
|6
|2
|5
|16 - 12
|20
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|14
|4
|6
|4
|14 - 14
|18
|8.
|Куяба
|14
|3
|9
|2
|13 - 11
|18
|9.
|Атлетико Гойяненсе
|13
|5
|3
|5
|13 - 13
|18
|10.
|Флуминенсе
|14
|4
|4
|6
|13 - 17
|16
|11.
|Америка Минейро
|14
|3
|6
|5
|15 - 20
|15
|12.
|Сан-Паулу
|14
|3
|5
|6
|10 - 17
|14
|13.
|Байя
|0:0
|15
|3
|5
|7
|13 - 21
|14
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|14
|4
|1
|9
|14 - 20
|13
|15.
|Спорт Ресифи
|15
|3
|4
|8
|9 - 19
|13
|16.
|Сантос
|15
|2
|6
|7
|12 - 23
|12
|17.
|Сеара
|14
|0
|9
|5
|8 - 18
|9
|18.
|Жувентуде
|0:0
|14
|1
|6
|7
|13 - 22
|9
|19.
|Гремио
|13
|3
|0
|10
|8 - 19
|9
|20.
|Шапекоэнсе
|14
|1
|5
|8
|14 - 26
|8