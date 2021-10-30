Бразилия: Серия A 2021
88
Мичел
Маседо
34
Vitor
Mendes
16
Jadson
III
78
Dawhan
21
Danilo
XVI
42
Renan
Guedes
27
Жонас
18
Рай
45
Патрик
II
- Основной состав
- Вратарь
-
88 Мичел МаседоЗащитник
-
34 Vitor MendesЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Jadson IIIПолузащитник
-
78 DawhanПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
96 Энрике ПаулоЗащитник
-
53 ДидиЗащитник
-
19 RobersonНападающий
-
37 Rafael Bilu
-
-
-
-
10 Wescley V
-
-
20 Wagner V
-
-
Главный тренер: Marquinhos Santos
- Основной состав
-
21 Danilo XVIВратарь
-
42 Renan GuedesЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 ЖонасПолузащитник
-
18 РайПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Патрик IIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
37 MayconПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Mateus Claus
-
-
-
-
-
14 Raniele
-
36 Van Van
-
Главный тренер: Guto Ferreira
История личных встреч
Жувентуде
Байя
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Жувентуде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matheus Peixoto
|7 (2)
|0.24
|Ricardo Bueno
|5 (1)
|0.17
|Guilherme Castilho
|3
|0.1
|Paulo1
|3 (1)
|0.1
|Wagner V
|2
|0.07
|Dawhan
|2
|0.07
|Marcos Vinicios
|1
|0.03
|Виллиам Матеус
|1
|0.03
|Roberson
|1
|0.03
|Wescley V
|1
|0.03
|Энрике Пауло
|0
|0
|Capixaba1
|0
|0
|Мичел Маседо
|0
|0
|Jose M.F. Moreno Chico II
|0
|0
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gilberto IV
|12 (2)
|0.41
|Родальега Уго
|5
|0.17
|Rodriguinho I
|3
|0.1
|Thaciano
|2
|0.07
|Отавио Луис
|2
|0.07
|Росси
|1
|0.03
|Matheus Bahia
|1
|0.03
|Рай
|1
|0.03
|Maycon
|1
|0.03
|Jose Ferreira
|1
|0.03
|Патрик II
|1
|0.03
|Жонас
|1
|0.03
|Rai Rocha
|1
|0.03
|Juninho Capixaba
|0
|0
|Nino Paraiba
|0
|0
|Daniel XII
|0
|0
|Thonny Anderson
|0
|0
Карточки
Жувентуде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Guilherme Castilho
|6
|2
|Vitor Mendes
|8
|0
|Виллиам Матеус
|7
|0
|Рафаэль Форстер
|4
|1
|Marcos Vinicios
|5
|0
|Paulo1
|4
|0
|Jadson III
|3
|0
|Elton I
|3
|0
|Matheus Jesus
|3
|0
|Dawhan
|3
|0
|Capixaba1
|3
|0
|Мичел Маседо
|2
|0
|Энрике Пауло
|2
|0
|Marcelo Carne
|2
|0
|Wagner V
|2
|0
|Wescley V
|2
|0
|Jose M.F. Moreno Chico II
|2
|0
|Ricardo Bueno
|1
|0
|Roberson
|1
|0
|Guilherme Santos
|1
|0
|Douglas Friedrich
|1
|0
|Juan Quintero II
|1
|0
|Matheus Peixoto
|1
|0
|Fernando Pacheco2
|1
|0
|Alyson1
|1
|0
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Росси
|7
|0
|Matheus Bahia
|6
|0
|Патрик II
|5
|0
|Lucas Araujo
|3
|1
|Конти Херман
|4
|0
|Gilberto IV
|4
|0
|Daniel XII
|4
|0
|Thonny Anderson
|4
|0
|Мугни Лукас
|3
|0
|Nino Paraiba
|3
|0
|Жонас
|3
|0
|Fernando Edson
|3
|0
|Родальега Уго
|2
|0
|Matheus Galdezani
|2
|0
|Thaciano
|2
|0
|Juninho Capixaba
|2
|0
|Matheus Teixeira
|2
|0
|Фузато Даниэл
|1
|0
|Рай
|1
|0
|Maycon
|1
|0
|Eugenio Isnaldo
|1
|0
|Danilo XVI
|1
|0
|Rodriguinho I
|1
|0
|Juan Pablo Ramirez
|1
|0
|Отавио Луис
|1
|0
|Renan Guedes
|1
|0
|Raniele
|1
|0
|Ronaldo Cesar
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
13
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
16 Не забивали 21
1
6%
1
8%
1-15
2
13%
3
23%
16-30
4
25%
4
31%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
2
13%
3
23%
61-75
5
31%
1
8%
76-90
Пропущено
12
21
2 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
8%
1
5%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
2
17%
4
19%
46-60
2
17%
3
14%
61-75
6
50%
7
33%
76-90
Забито
12
19
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
1
8%
1
5%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
4
33%
2
11%
31-45
3
25%
5
26%
46-60
1
8%
4
21%
61-75
3
25%
4
21%
76-90
Пропущено
23
18
9 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
2
9%
1
6%
1-15
5
22%
2
11%
16-30
2
9%
3
17%
31-45
6
26%
2
11%
46-60
4
17%
8
44%
61-75
4
17%
2
11%
76-90
Забито
28
32
12 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 12
7 Не забивали 12
2
7%
2
6%
1-15
2
7%
6
19%
16-30
8
29%
6
19%
31-45
5
18%
6
19%
46-60
3
11%
7
22%
61-75
8
29%
5
16%
76-90
Пропущено
35
39
11 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 26
14 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 19
3
9%
2
5%
1-15
6
17%
4
10%
16-30
2
6%
7
18%
31-45
8
23%
6
15%
46-60
6
17%
11
28%
61-75
10
29%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Жувентуде
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Жувентуде - Сеара 0:0 Гремио - Жувентуде 3:2 Фламенго - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Америка Минейро 1:1
Спорт Ресифи - Жувентуде 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Сантос 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Куяба 1:2 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Сан-Паулу 1:1 Жувентуде - Форталеза 1:1 Брагантино - Жувентуде 1:2 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:2 Жувентуде - Шапекоэнсе 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Атлетико Гойяненсе 1:1 Байя - Жувентуде 1:0 Сеара - Жувентуде 2:0
Байя
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Байя - Сеара 1:1 Байя - Шапекоэнсе 3:0 Америка Минейро - Байя 0:0 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 0:0
Атлетико Паранаэнсе - Байя 0:2 Коринтианс - Байя 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Байя - Брагантино 1:1 Сантос - Байя 0:0 Байя - Форталеза 4:2 Флуминенсе - Байя 2:0 Гремио - Байя 2:0 Байя - Атлетико Гойяненсе 1:2 Куяба - Байя 1:1 Байя - Атлетико Минейро 2:1 Байя - Спорт Ресифи 0:1 Атлетико Минейро - Байя 2:0 Атлетико Минейро - Байя 3:0 Байя - Фламенго 0:5 Сан-Паулу - Байя 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|0:1
|28
|18
|5
|5
|44 - 21
|59
|2.
|Брагантино
|29
|12
|13
|4
|47 - 32
|49
|3.
|Фламенго
|1:0
|26
|15
|4
|7
|48 - 24
|49
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|28
|15
|4
|9
|42 - 34
|49
|5.
|Форталеза
|28
|14
|6
|8
|38 - 30
|48
|6.
|Коринтианс
|28
|10
|11
|7
|30 - 26
|41
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|28
|10
|11
|7
|37 - 30
|41
|8.
|Флуминенсе
|28
|10
|9
|9
|28 - 30
|39
|9.
|Атлетико Гойяненсе
|27
|9
|10
|8
|24 - 24
|37
|10.
|Америка Минейро
|28
|8
|11
|9
|27 - 29
|35
|11.
|Куяба
|28
|7
|14
|7
|27 - 28
|35
|12.
|Сантос
|29
|8
|11
|10
|26 - 34
|35
|13.
|Сан-Паулу
|28
|7
|13
|8
|22 - 27
|34
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|28
|10
|4
|14
|32 - 37
|34
|15.
|Байя
|0:0
|29
|8
|9
|12
|32 - 39
|33
|16.
|Сеара
|28
|6
|15
|7
|26 - 30
|33
|17.
|Жувентуде
|0:0
|29
|6
|12
|11
|27 - 36
|30
|18.
|Спорт Ресифи
|29
|6
|9
|14
|15 - 27
|27
|19.
|Гремио
|26
|7
|5
|14
|23 - 32
|26
|20.
|Шапекоэнсе
|28
|1
|10
|17
|24 - 49
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|0:1
|13
|11
|1
|1
|28 - 8
|34
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|15
|9
|2
|4
|26 - 22
|29
|3.
|Фламенго
|1:0
|14
|9
|1
|4
|23 - 13
|28
|4.
|Форталеза
|14
|8
|3
|3
|21 - 13
|27
|5.
|Сеара
|14
|6
|6
|2
|18 - 12
|24
|6.
|Брагантино
|15
|5
|8
|2
|23 - 17
|23
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|14
|6
|5
|3
|23 - 16
|23
|8.
|Сантос
|14
|6
|5
|3
|14 - 11
|23
|9.
|Флуминенсе
|14
|6
|5
|3
|15 - 13
|23
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|14
|6
|3
|5
|18 - 17
|21
|11.
|Жувентуде
|0:0
|15
|5
|6
|4
|14 - 14
|21
|12.
|Америка Минейро
|14
|5
|5
|4
|12 - 9
|20
|13.
|Сан-Паулу
|14
|4
|8
|2
|12 - 10
|20
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|14
|4
|7
|3
|11 - 11
|19
|15.
|Коринтианс
|13
|5
|4
|4
|17 - 15
|19
|16.
|Байя
|0:0
|14
|5
|4
|5
|19 - 18
|19
|17.
|Гремио
|13
|4
|5
|4
|15 - 13
|17
|18.
|Куяба
|14
|4
|5
|5
|14 - 17
|17
|19.
|Спорт Ресифи
|14
|3
|5
|6
|6 - 8
|14
|20.
|Шапекоэнсе
|14
|0
|5
|9
|10 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брагантино
|14
|7
|5
|2
|24 - 15
|26
|2.
|Атлетико Минейро
|0:1
|15
|7
|4
|4
|16 - 13
|25
|3.
|Коринтианс
|15
|5
|7
|3
|13 - 11
|22
|4.
|Фламенго
|1:0
|12
|6
|3
|3
|25 - 11
|21
|5.
|Форталеза
|14
|6
|3
|5
|17 - 17
|21
|6.
|Палмейрас Сан-Паулу
|13
|6
|2
|5
|16 - 12
|20
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|14
|4
|6
|4
|14 - 14
|18
|8.
|Куяба
|14
|3
|9
|2
|13 - 11
|18
|9.
|Атлетико Гойяненсе
|13
|5
|3
|5
|13 - 13
|18
|10.
|Флуминенсе
|14
|4
|4
|6
|13 - 17
|16
|11.
|Америка Минейро
|14
|3
|6
|5
|15 - 20
|15
|12.
|Сан-Паулу
|14
|3
|5
|6
|10 - 17
|14
|13.
|Байя
|0:0
|15
|3
|5
|7
|13 - 21
|14
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|14
|4
|1
|9
|14 - 20
|13
|15.
|Спорт Ресифи
|15
|3
|4
|8
|9 - 19
|13
|16.
|Сантос
|15
|2
|6
|7
|12 - 23
|12
|17.
|Сеара
|14
|0
|9
|5
|8 - 18
|9
|18.
|Жувентуде
|0:0
|14
|1
|6
|7
|13 - 22
|9
|19.
|Гремио
|13
|3
|0
|10
|8 - 19
|9
|20.
|Шапекоэнсе
|14
|1
|5
|8
|14 - 26
|8