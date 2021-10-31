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Бразилия: Серия A 2021

2021
Жувентуде
0:0
Конец матча
Байя
0'
84' Желтая карточка
Fernando Pacheco2
88' Желтая карточка
Vitor Mendes
90' Желтая карточка
Gilberto IV
90'+65
22
Marcelo
Carne
88
Мичел
Маседо
34
Vitor
Mendes
12
Рафаэль
Форстер
66
Виллиам
Матеус
16
Jadson
III
78
Dawhan
7
Capixaba1
99
Guilherme
Castilho
77
Marcos
Vinicios
9
Ricardo
Bueno
21
Danilo
XVI
42
Renan
Guedes
5
Конти
Херман
3
Отавио
Луис
29
Juninho
Capixaba
45
Патрик
II
27
Жонас
8
Daniel
XII
57
Ronaldo
Cesar
23
Родальега
Уго
18
Рай
Жувентуде
4-2-3-1
Байя
4-3-3

История личных встреч

Жувентуде
Байя

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

СA
1:0
СB
0:1
СB
2:2
СB
1:0
СB
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Жувентуде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matheus Peixoto 7 (2) 0.24
Ricardo Bueno 5 (1) 0.17
Guilherme Castilho 3 0.1
Paulo1 3 (1) 0.1
Wagner V 2 0.07
Dawhan 2 0.07
Marcos Vinicios 1 0.03
Виллиам Матеус 1 0.03
Roberson 1 0.03
Wescley V 1 0.03
Энрике Пауло 0 0
Capixaba1 0 0
Мичел Маседо 0 0
Jose M.F. Moreno Chico II 0 0
Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gilberto IV 12 (2) 0.41
Родальега Уго 5 0.17
Rodriguinho I 3 0.1
Thaciano 2 0.07
Отавио Луис 2 0.07
Росси 1 0.03
Matheus Bahia 1 0.03
Рай 1 0.03
Maycon 1 0.03
Jose Ferreira 1 0.03
Патрик II 1 0.03
Жонас 1 0.03
Rai Rocha 1 0.03
Juninho Capixaba 0 0
Nino Paraiba 0 0
Daniel XII 0 0
Thonny Anderson 0 0

Карточки

Жувентуде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Guilherme Castilho 6 2
Vitor Mendes 9 0
Виллиам Матеус 7 0
Рафаэль Форстер 4 1
Marcos Vinicios 5 0
Paulo1 4 0
Jadson III 3 0
Elton I 3 0
Matheus Jesus 3 0
Dawhan 3 0
Capixaba1 3 0
Мичел Маседо 2 0
Энрике Пауло 2 0
Marcelo Carne 2 0
Wagner V 2 0
Wescley V 2 0
Jose M.F. Moreno Chico II 2 0
Fernando Pacheco2 2 0
Ricardo Bueno 1 0
Roberson 1 0
Guilherme Santos 1 0
Douglas Friedrich 1 0
Juan Quintero II 1 0
Matheus Peixoto 1 0
Alyson1 1 0
Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росси 7 0
Matheus Bahia 6 0
Патрик II 5 0
Gilberto IV 5 0
Lucas Araujo 3 1
Конти Херман 4 0
Daniel XII 4 0
Thonny Anderson 4 0
Мугни Лукас 3 0
Nino Paraiba 3 0
Жонас 3 0
Fernando Edson 3 0
Родальега Уго 2 0
Matheus Galdezani 2 0
Thaciano 2 0
Juninho Capixaba 2 0
Matheus Teixeira 2 0
Фузато Даниэл 1 0
Рай 1 0
Maycon 1 0
Eugenio Isnaldo 1 0
Danilo XVI 1 0
Rodriguinho I 1 0
Juan Pablo Ramirez 1 0
Отавио Луис 1 0
Renan Guedes 1 0
Raniele 1 0
Ronaldo Cesar 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
13
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
17 Не забивали 22
1
6%
1
8%
1-15
2
13%
3
23%
16-30
4
25%
4
31%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
2
13%
3
23%
61-75
5
31%
1
8%
76-90

Пропущено

12
21
2 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
8%
1
5%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
2
17%
4
19%
46-60
2
17%
3
14%
61-75
6
50%
7
33%
76-90

Забито

12
19
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
20 Не забивали 20
1
8%
1
5%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
4
33%
2
11%
31-45
3
25%
5
26%
46-60
1
8%
4
21%
61-75
3
25%
4
21%
76-90

Пропущено

23
18
9 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
2
9%
1
6%
1-15
5
22%
2
11%
16-30
2
9%
3
17%
31-45
6
26%
2
11%
46-60
4
17%
8
44%
61-75
4
17%
2
11%
76-90

Забито

28
32
12 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 12
8 Не забивали 13
2
7%
2
6%
1-15
2
7%
6
19%
16-30
8
29%
6
19%
31-45
5
18%
6
19%
46-60
3
11%
7
22%
61-75
8
29%
5
16%
76-90

Пропущено

35
39
11 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 26
14 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 19
3
9%
2
5%
1-15
6
17%
4
10%
16-30
2
6%
7
18%
31-45
8
23%
6
15%
46-60
6
17%
11
28%
61-75
10
29%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Жувентуде
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Жувентуде - Сеара 0:0 Гремио - Жувентуде 3:2 Фламенго - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Америка Минейро 1:1
Спорт Ресифи - Жувентуде 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Сантос 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Куяба 1:2 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Сан-Паулу 1:1 Жувентуде - Форталеза 1:1 Брагантино - Жувентуде 1:2 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:2 Жувентуде - Шапекоэнсе 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Атлетико Гойяненсе 1:1 Байя - Жувентуде 1:0 Сеара - Жувентуде 2:0
Байя
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Байя - Сеара 1:1 Байя - Шапекоэнсе 3:0 Америка Минейро - Байя 0:0 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 0:0
Атлетико Паранаэнсе - Байя 0:2 Коринтианс - Байя 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Байя - Брагантино 1:1 Сантос - Байя 0:0 Байя - Форталеза 4:2 Флуминенсе - Байя 2:0 Гремио - Байя 2:0 Байя - Атлетико Гойяненсе 1:2 Куяба - Байя 1:1 Байя - Атлетико Минейро 2:1 Байя - Спорт Ресифи 0:1 Атлетико Минейро - Байя 2:0 Атлетико Минейро - Байя 3:0 Байя - Фламенго 0:5 Сан-Паулу - Байя 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 28 18 5 5 44 - 21 59
2. Брагантино 29 12 13 4 47 - 32 49
3. Фламенго 26 15 4 7 48 - 24 49
4. Палмейрас Сан-Паулу 28 15 4 9 42 - 34 49
5. Форталеза 0:1 29 14 6 9 38 - 31 48
6. Коринтианс 28 10 11 7 30 - 26 41
7. Интернасьонал Порту Алегре 28 10 11 7 37 - 30 41
8. Флуминенсе 28 10 9 9 28 - 30 39
9. Америка Минейро 1:0 29 9 11 9 28 - 29 38
10. Атлетико Гойяненсе 27 9 10 8 24 - 24 37
11. Куяба 28 7 14 7 27 - 28 35
12. Сантос 29 8 11 10 26 - 34 35
13. Сан-Паулу 28 7 13 8 22 - 27 34
14. Атлетико Паранаэнсе 28 10 4 14 32 - 37 34
15. Байя 29 8 9 12 32 - 39 33
16. Сеара 28 6 15 7 26 - 30 33
17. Жувентуде 29 6 12 11 27 - 36 30
18. Спорт Ресифи 29 6 9 14 15 - 27 27
19. Гремио 26 7 5 14 23 - 32 26
20. Шапекоэнсе 28 1 10 17 24 - 49 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 13 11 1 1 28 - 8 34
2. Палмейрас Сан-Паулу 15 9 2 4 26 - 22 29
3. Фламенго 14 9 1 4 23 - 13 28
4. Форталеза 0:1 14 8 3 3 21 - 13 27
5. Сеара 14 6 6 2 18 - 12 24
6. Брагантино 15 5 8 2 23 - 17 23
7. Интернасьонал Порту Алегре 14 6 5 3 23 - 16 23
8. Америка Минейро 1:0 15 6 5 4 13 - 9 23
9. Сантос 14 6 5 3 14 - 11 23
10. Флуминенсе 14 6 5 3 15 - 13 23
11. Атлетико Паранаэнсе 14 6 3 5 18 - 17 21
12. Жувентуде 15 5 6 4 14 - 14 21
13. Сан-Паулу 14 4 8 2 12 - 10 20
14. Атлетико Гойяненсе 14 4 7 3 11 - 11 19
15. Коринтианс 13 5 4 4 17 - 15 19
16. Байя 14 5 4 5 19 - 18 19
17. Гремио 13 4 5 4 15 - 13 17
18. Куяба 14 4 5 5 14 - 17 17
19. Спорт Ресифи 14 3 5 6 6 - 8 14
20. Шапекоэнсе 14 0 5 9 10 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брагантино 14 7 5 2 24 - 15 26
2. Атлетико Минейро 15 7 4 4 16 - 13 25
3. Коринтианс 15 5 7 3 13 - 11 22
4. Фламенго 12 6 3 3 25 - 11 21
5. Форталеза 0:1 15 6 3 6 17 - 18 21
6. Палмейрас Сан-Паулу 13 6 2 5 16 - 12 20
7. Интернасьонал Порту Алегре 14 4 6 4 14 - 14 18
8. Куяба 14 3 9 2 13 - 11 18
9. Атлетико Гойяненсе 13 5 3 5 13 - 13 18
10. Флуминенсе 14 4 4 6 13 - 17 16
11. Америка Минейро 1:0 14 3 6 5 15 - 20 15
12. Сан-Паулу 14 3 5 6 10 - 17 14
13. Байя 15 3 5 7 13 - 21 14
14. Атлетико Паранаэнсе 14 4 1 9 14 - 20 13
15. Спорт Ресифи 15 3 4 8 9 - 19 13
16. Сантос 15 2 6 7 12 - 23 12
17. Сеара 14 0 9 5 8 - 18 9
18. Жувентуде 14 1 6 7 13 - 22 9
19. Гремио 13 3 0 10 8 - 19 9
20. Шапекоэнсе 14 1 5 8 14 - 26 8
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 19'
    Жонас уходит с поля. Raniele выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Жувентуде 0:0 Байя онлайн




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