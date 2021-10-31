Бразилия: Серия A 2021
84' Желтая карточкаFernando Pacheco2
88' Желтая карточкаVitor Mendes
90' Желтая карточкаGilberto IV
88
Мичел
Маседо
34
Vitor
Mendes
16
Jadson
III
78
Dawhan
21
Danilo
XVI
42
Renan
Guedes
45
Патрик
II
27
Жонас
18
Рай
- Основной состав
- Вратарь
-
88 Мичел МаседоЗащитник
-
34 Vitor MendesЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Jadson IIIПолузащитник
-
78 DawhanПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
96 Энрике ПаулоЗащитник
-
53 ДидиЗащитник
-
19 RobersonНападающий
-
37 Rafael Bilu
-
-
-
-
10 Wescley V
-
-
20 Wagner V
-
-
Главный тренер: Marquinhos Santos
- Основной состав
-
21 Danilo XVIВратарь
-
42 Renan GuedesЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Патрик IIПолузащитник
-
27 ЖонасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 РайНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
37 MayconПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Mateus Claus
-
-
-
-
-
14 Raniele
-
36 Van Van
-
Главный тренер: Guto Ferreira
Ход матча
63'
73'
88'
90'
История личных встреч
Жувентуде
Байя
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Жувентуде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matheus Peixoto
|7 (2)
|0.24
|Ricardo Bueno
|5 (1)
|0.17
|Guilherme Castilho
|3
|0.1
|Paulo1
|3 (1)
|0.1
|Wagner V
|2
|0.07
|Dawhan
|2
|0.07
|Marcos Vinicios
|1
|0.03
|Виллиам Матеус
|1
|0.03
|Roberson
|1
|0.03
|Wescley V
|1
|0.03
|Энрике Пауло
|0
|0
|Capixaba1
|0
|0
|Мичел Маседо
|0
|0
|Jose M.F. Moreno Chico II
|0
|0
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gilberto IV
|12 (2)
|0.41
|Родальега Уго
|5
|0.17
|Rodriguinho I
|3
|0.1
|Thaciano
|2
|0.07
|Отавио Луис
|2
|0.07
|Росси
|1
|0.03
|Matheus Bahia
|1
|0.03
|Рай
|1
|0.03
|Maycon
|1
|0.03
|Jose Ferreira
|1
|0.03
|Патрик II
|1
|0.03
|Жонас
|1
|0.03
|Rai Rocha
|1
|0.03
|Juninho Capixaba
|0
|0
|Nino Paraiba
|0
|0
|Daniel XII
|0
|0
|Thonny Anderson
|0
|0
Карточки
Жувентуде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Guilherme Castilho
|6
|2
|Vitor Mendes
|9
|0
|Виллиам Матеус
|7
|0
|Рафаэль Форстер
|4
|1
|Marcos Vinicios
|5
|0
|Paulo1
|4
|0
|Jadson III
|3
|0
|Elton I
|3
|0
|Matheus Jesus
|3
|0
|Dawhan
|3
|0
|Capixaba1
|3
|0
|Мичел Маседо
|2
|0
|Энрике Пауло
|2
|0
|Marcelo Carne
|2
|0
|Wagner V
|2
|0
|Wescley V
|2
|0
|Jose M.F. Moreno Chico II
|2
|0
|Fernando Pacheco2
|2
|0
|Ricardo Bueno
|1
|0
|Roberson
|1
|0
|Guilherme Santos
|1
|0
|Douglas Friedrich
|1
|0
|Juan Quintero II
|1
|0
|Matheus Peixoto
|1
|0
|Alyson1
|1
|0
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Росси
|7
|0
|Matheus Bahia
|6
|0
|Патрик II
|5
|0
|Gilberto IV
|5
|0
|Lucas Araujo
|3
|1
|Конти Херман
|4
|0
|Daniel XII
|4
|0
|Thonny Anderson
|4
|0
|Мугни Лукас
|3
|0
|Nino Paraiba
|3
|0
|Жонас
|3
|0
|Fernando Edson
|3
|0
|Родальега Уго
|2
|0
|Matheus Galdezani
|2
|0
|Thaciano
|2
|0
|Juninho Capixaba
|2
|0
|Matheus Teixeira
|2
|0
|Фузато Даниэл
|1
|0
|Рай
|1
|0
|Maycon
|1
|0
|Eugenio Isnaldo
|1
|0
|Danilo XVI
|1
|0
|Rodriguinho I
|1
|0
|Juan Pablo Ramirez
|1
|0
|Отавио Луис
|1
|0
|Renan Guedes
|1
|0
|Raniele
|1
|0
|Ronaldo Cesar
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
13
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
17 Не забивали 22
1
6%
1
8%
1-15
2
13%
3
23%
16-30
4
25%
4
31%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
2
13%
3
23%
61-75
5
31%
1
8%
76-90
Пропущено
12
21
2 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
8%
1
5%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
2
17%
4
19%
46-60
2
17%
3
14%
61-75
6
50%
7
33%
76-90
Забито
12
19
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
20 Не забивали 20
1
8%
1
5%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
4
33%
2
11%
31-45
3
25%
5
26%
46-60
1
8%
4
21%
61-75
3
25%
4
21%
76-90
Пропущено
23
18
9 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
2
9%
1
6%
1-15
5
22%
2
11%
16-30
2
9%
3
17%
31-45
6
26%
2
11%
46-60
4
17%
8
44%
61-75
4
17%
2
11%
76-90
Забито
28
32
12 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 12
8 Не забивали 13
2
7%
2
6%
1-15
2
7%
6
19%
16-30
8
29%
6
19%
31-45
5
18%
6
19%
46-60
3
11%
7
22%
61-75
8
29%
5
16%
76-90
Пропущено
35
39
11 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 26
14 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 19
3
9%
2
5%
1-15
6
17%
4
10%
16-30
2
6%
7
18%
31-45
8
23%
6
15%
46-60
6
17%
11
28%
61-75
10
29%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Жувентуде
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Жувентуде - Сеара 0:0 Гремио - Жувентуде 3:2 Фламенго - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Америка Минейро 1:1
Спорт Ресифи - Жувентуде 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Сантос 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Куяба 1:2 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Сан-Паулу 1:1 Жувентуде - Форталеза 1:1 Брагантино - Жувентуде 1:2 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:2 Жувентуде - Шапекоэнсе 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Атлетико Гойяненсе 1:1 Байя - Жувентуде 1:0 Сеара - Жувентуде 2:0
Байя
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Байя - Сеара 1:1 Байя - Шапекоэнсе 3:0 Америка Минейро - Байя 0:0 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 0:0
Атлетико Паранаэнсе - Байя 0:2 Коринтианс - Байя 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Байя - Брагантино 1:1 Сантос - Байя 0:0 Байя - Форталеза 4:2 Флуминенсе - Байя 2:0 Гремио - Байя 2:0 Байя - Атлетико Гойяненсе 1:2 Куяба - Байя 1:1 Байя - Атлетико Минейро 2:1 Байя - Спорт Ресифи 0:1 Атлетико Минейро - Байя 2:0 Атлетико Минейро - Байя 3:0 Байя - Фламенго 0:5 Сан-Паулу - Байя 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|28
|18
|5
|5
|44 - 21
|59
|2.
|Брагантино
|29
|12
|13
|4
|47 - 32
|49
|3.
|Фламенго
|26
|15
|4
|7
|48 - 24
|49
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|28
|15
|4
|9
|42 - 34
|49
|5.
|Форталеза
|0:1
|29
|14
|6
|9
|38 - 31
|48
|6.
|Коринтианс
|28
|10
|11
|7
|30 - 26
|41
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|28
|10
|11
|7
|37 - 30
|41
|8.
|Флуминенсе
|28
|10
|9
|9
|28 - 30
|39
|9.
|Америка Минейро
|1:0
|29
|9
|11
|9
|28 - 29
|38
|10.
|Атлетико Гойяненсе
|27
|9
|10
|8
|24 - 24
|37
|11.
|Куяба
|28
|7
|14
|7
|27 - 28
|35
|12.
|Сантос
|29
|8
|11
|10
|26 - 34
|35
|13.
|Сан-Паулу
|28
|7
|13
|8
|22 - 27
|34
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|28
|10
|4
|14
|32 - 37
|34
|15.
|Байя
|29
|8
|9
|12
|32 - 39
|33
|16.
|Сеара
|28
|6
|15
|7
|26 - 30
|33
|17.
|Жувентуде
|29
|6
|12
|11
|27 - 36
|30
|18.
|Спорт Ресифи
|29
|6
|9
|14
|15 - 27
|27
|19.
|Гремио
|26
|7
|5
|14
|23 - 32
|26
|20.
|Шапекоэнсе
|28
|1
|10
|17
|24 - 49
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|13
|11
|1
|1
|28 - 8
|34
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|15
|9
|2
|4
|26 - 22
|29
|3.
|Фламенго
|14
|9
|1
|4
|23 - 13
|28
|4.
|Форталеза
|0:1
|14
|8
|3
|3
|21 - 13
|27
|5.
|Сеара
|14
|6
|6
|2
|18 - 12
|24
|6.
|Брагантино
|15
|5
|8
|2
|23 - 17
|23
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|14
|6
|5
|3
|23 - 16
|23
|8.
|Америка Минейро
|1:0
|15
|6
|5
|4
|13 - 9
|23
|9.
|Сантос
|14
|6
|5
|3
|14 - 11
|23
|10.
|Флуминенсе
|14
|6
|5
|3
|15 - 13
|23
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|14
|6
|3
|5
|18 - 17
|21
|12.
|Жувентуде
|15
|5
|6
|4
|14 - 14
|21
|13.
|Сан-Паулу
|14
|4
|8
|2
|12 - 10
|20
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|14
|4
|7
|3
|11 - 11
|19
|15.
|Коринтианс
|13
|5
|4
|4
|17 - 15
|19
|16.
|Байя
|14
|5
|4
|5
|19 - 18
|19
|17.
|Гремио
|13
|4
|5
|4
|15 - 13
|17
|18.
|Куяба
|14
|4
|5
|5
|14 - 17
|17
|19.
|Спорт Ресифи
|14
|3
|5
|6
|6 - 8
|14
|20.
|Шапекоэнсе
|14
|0
|5
|9
|10 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брагантино
|14
|7
|5
|2
|24 - 15
|26
|2.
|Атлетико Минейро
|15
|7
|4
|4
|16 - 13
|25
|3.
|Коринтианс
|15
|5
|7
|3
|13 - 11
|22
|4.
|Фламенго
|12
|6
|3
|3
|25 - 11
|21
|5.
|Форталеза
|0:1
|15
|6
|3
|6
|17 - 18
|21
|6.
|Палмейрас Сан-Паулу
|13
|6
|2
|5
|16 - 12
|20
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|14
|4
|6
|4
|14 - 14
|18
|8.
|Куяба
|14
|3
|9
|2
|13 - 11
|18
|9.
|Атлетико Гойяненсе
|13
|5
|3
|5
|13 - 13
|18
|10.
|Флуминенсе
|14
|4
|4
|6
|13 - 17
|16
|11.
|Америка Минейро
|1:0
|14
|3
|6
|5
|15 - 20
|15
|12.
|Сан-Паулу
|14
|3
|5
|6
|10 - 17
|14
|13.
|Байя
|15
|3
|5
|7
|13 - 21
|14
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|14
|4
|1
|9
|14 - 20
|13
|15.
|Спорт Ресифи
|15
|3
|4
|8
|9 - 19
|13
|16.
|Сантос
|15
|2
|6
|7
|12 - 23
|12
|17.
|Сеара
|14
|0
|9
|5
|8 - 18
|9
|18.
|Жувентуде
|14
|1
|6
|7
|13 - 22
|9
|19.
|Гремио
|13
|3
|0
|10
|8 - 19
|9
|20.
|Шапекоэнсе
|14
|1
|5
|8
|14 - 26
|8