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Аргентина: Лига професьональ 2021

Бока Хуниорс
0:1
Второй тайм: 46'
Химнасия Ла-Плата
0'
0:1
15' Пенальти
Luis Miguel Rodriguez
45' Желтая карточка
Алеман Брайн
46' Желтая карточка
46' Красная карточка
63' Желтая карточка
Чеккини Эмануэль
46'
1
Росси
Агустин
17
Адвинкула
Луис
5
Самбрано
Очандарте
24
Искиэрдос
Карлос
18
Фабра
Франк
14
Эстебан
Ролон
32
Альмендра
Агустин
36
Медина
Кристиан
16
Молинас
Аарон
29
Бриаско-Балекян
Норберто
38
Васкес
Луис
17
Рей
Родриго
16
Francisco
Gerometta
4
Leonardo
Morales
23
Maximiliano
Angel
Coronel
24
German
Guiffrey
10
Алеман
Брайн
27
Manuel
Insurralde
5
Чеккини
Эмануэль
7
Карбонеро
Йохан
8
Luis
Miguel
Rodriguez
30
Rodrigo
Holgado
Бока Хуниорс
4-2-3-1
Химнасия Ла-Плата
4-3-2-1

История личных встреч

Бока Хуниорс
Химнасия Ла-Плата

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

17 матчей

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

29.4%
52.9%
17.7%
5 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

ЛП
2:2
С
1:0
С
2:1
К
0:1
С
2:2
П
0:3
П
1:2
П
0:2
П
0:1
П
1:1
ПА
2:2
ПА
1:1
ПА
1:0
ПА
4:0
ПА
1:2
ПА
0:0
ПАК
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Луис 5 0.26
Павон Кристиан 2 (1) 0.11
Альмендра Агустин 2 0.11
Самбрано Очандарте 1 0.05
Фабра Франк 1 0.05
Лопес Лисандро II 1 0.05
Орсини Николас 1 0.05
Гонсалес Диего Эрнан 1 0.05
Бриаско-Балекян Норберто 1 0.05
Вейгандт Марсело 1 0.05
Agustin Obando 1 0.05
Монтес Родриго 1 0.05
Рохо Маркос 1 (1) 0.05
Кардона Эдвин 0 0
Кампусано Хорман 0 0
Искиэрдос Карлос 0 0
Juan Edgardo Ramirez 0 0
Себальос Эсекиэль 0 0
Молинас Аарон 0 0
Сандез Агустин 0 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luis Miguel Rodriguez 4 (1) 0.21
Карбонеро Йохан 3 0.16
Leandro Contin 2 0.11
Матеас Перез Гарсия 2 0.11
Guillermo Fratta 2 0.11
Алеман Брайн 1 0.05
Maximiliano Angel Coronel 1 0.05
Leonardo Morales 1 0.05
German Guiffrey 1 0.05
Francisco Gerometta 0 0

Карточки

Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рохо Маркос 5 1
Кампусано Хорман 5 0
Сандез Агустин 3 0
Кардона Эдвин 1 1
Эстебан Ролон 2 0
Альмендра Агустин 2 0
Вейгандт Марсело 2 0
Искиэрдос Карлос 1 0
Фернандес Игнасио 1 0
Орсини Николас 1 0
Павон Кристиан 1 0
Israel Escalante 1 0
Alan Varela 1 0
Васкес Луис 1 0
Valentin Barco 1 0
Gabriel Aranda 1 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Manuel Insurralde 4 1
Matias Melluso 5 0
Алеман Брайн 4 0
Чеккини Эмануэль 3 0
Guillermo Fratta 3 0
Nery Leyes 1 1
Luis Miguel Rodriguez 2 0
Leandro Contin 2 0
Francisco Gerometta 2 0
Карбонеро Йохан 0 1
Лихт Лукас 1 0
Maximiliano Angel Coronel 1 0
Leonardo Morales 1 0
Рей Родриго 1 0
Erik Ramirez 1 0
Rodrigo Holgado 1 0
Harrinson Mancilla 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
4
50%
1
14%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

7
12
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
14%
1
8%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
4
33%
61-75
1
14%
5
42%
76-90

Забито

12
9
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
2
17%
1
11%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
2
22%
31-45
2
17%
3
33%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
3
25%
2
22%
76-90

Пропущено

9
6
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
1
11%
2
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Забито

20
16
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
8 Не забивали 7
2
10%
2
13%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
6
30%
3
19%
31-45
3
15%
5
31%
46-60
2
10%
3
19%
61-75
5
25%
2
13%
76-90

Пропущено

16
18
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
13%
3
17%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
4
25%
5
28%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
1
6%
5
28%
61-75
5
31%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Годой Крус 2:1 Уракан - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Ланус 4:2
Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Колон 1:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 0:0 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Атлетико Платенсе - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо 0:2 Банфилд - Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Минейро - Бока Хуниорс 0:0
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Химнасия Ла-Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:1
Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 0:1 Альдосиви - Химнасия Ла-Плата 1:3 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 0:0 Ланус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:3 Колон - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:0 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Платенсе 2:2 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 0:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 18 13 3 2 37 - 12 42
2. Тальерес Кордоба 19 11 3 5 28 - 19 36
3. Ланус 19 10 4 5 34 - 29 34
4. Велес Сарсфилд 19 8 7 4 27 - 15 31
5. Дефенса и Хустисия 19 8 7 4 27 - 18 31
6. Бока Хуниорс 0:1 19 8 6 5 21 - 16 30
7. Колон 18 8 5 5 16 - 20 29
8. Индепендьенте Авельянеда 18 7 7 4 19 - 16 28
9. Уракан 19 7 7 5 18 - 15 28
10. Химнасия Ла-Плата 1:0 19 7 7 5 17 - 18 28
11. Эстудиантес Ла Плата 18 7 6 5 27 - 20 27
12. Годой Крус 18 7 5 6 28 - 23 26
13. Аргентинос Хуниорс 19 6 6 7 18 - 19 24
14. Росарио Сентраль 18 7 3 8 26 - 25 24
15. Расинг Авельянеда 19 5 8 6 16 - 14 23
16. Сармиенто 19 6 5 8 21 - 23 23
17. Атлетико Платенсе 19 5 8 6 24 - 23 23
18. Унион Санта-Фе 18 6 4 8 20 - 25 22
19. Атлетико Тукуман 19 5 6 8 20 - 30 21
20. Альдосиви 18 6 2 10 19 - 30 20
21. Банфилд 19 3 9 7 15 - 22 18
22. Ньюэллс Олд Бойз 18 4 5 9 18 - 26 17
23. Сан-Лоренсо 18 4 5 9 16 - 25 17
24. Патронато Парана 18 3 8 7 18 - 24 17
25. Арсенал Саранди 19 3 7 9 8 - 23 16
26. Сентраль Кордоба Росарио 18 2 7 9 18 - 26 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 10 7 2 1 20 - 6 23
2. Тальерес Кордоба 9 7 1 1 15 - 4 22
3. Дефенса и Хустисия 9 6 2 1 18 - 9 20
4. Велес Сарсфилд 10 5 4 1 20 - 7 19
5. Колон 9 5 3 1 9 - 7 18
6. Химнасия Ла-Плата 1:0 10 4 5 1 9 - 6 17
7. Сармиенто 10 5 1 4 14 - 11 16
8. Ланус 10 4 4 2 18 - 15 16
9. Годой Крус 10 4 4 2 16 - 11 16
10. Индепендьенте Авельянеда 10 4 4 2 10 - 7 16
11. Бока Хуниорс 0:1 9 4 3 2 9 - 7 15
12. Росарио Сентраль 9 5 0 4 14 - 10 15
13. Уракан 10 4 3 3 9 - 9 15
14. Атлетико Тукуман 9 3 5 1 12 - 9 14
15. Арсенал Саранди 10 3 5 2 6 - 7 14
16. Аргентинос Хуниорс 9 4 2 3 11 - 8 14
17. Эстудиантес Ла Плата 8 3 4 1 12 - 6 13
18. Альдосиви 10 4 0 6 12 - 17 12
19. Атлетико Платенсе 9 2 5 2 10 - 9 11
20. Унион Санта-Фе 9 3 2 4 11 - 9 11
21. Сан-Лоренсо 8 3 2 3 10 - 9 11
22. Ньюэллс Олд Бойз 9 3 2 4 12 - 14 11
23. Расинг Авельянеда 9 2 4 3 6 - 6 10
24. Патронато Парана 8 2 4 2 9 - 8 10
25. Банфилд 9 2 2 5 9 - 14 8
26. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 13 - 17 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 8 6 1 1 17 - 6 19
2. Ланус 9 6 0 3 16 - 14 18
3. Бока Хуниорс 0:1 10 4 3 3 12 - 9 15
4. Тальерес Кордоба 10 4 2 4 13 - 15 14
5. Эстудиантес Ла Плата 10 4 2 4 15 - 14 14
6. Уракан 9 3 4 2 9 - 6 13
7. Расинг Авельянеда 10 3 4 3 10 - 8 13
8. Индепендьенте Авельянеда 8 3 3 2 9 - 9 12
9. Велес Сарсфилд 9 3 3 3 7 - 8 12
10. Атлетико Платенсе 10 3 3 4 14 - 14 12
11. Колон 9 3 2 4 7 - 13 11
12. Дефенса и Хустисия 10 2 5 3 9 - 9 11
13. Химнасия Ла-Плата 1:0 9 3 2 4 8 - 12 11
14. Унион Санта-Фе 9 3 2 4 9 - 16 11
15. Годой Крус 8 3 1 4 12 - 12 10
16. Аргентинос Хуниорс 10 2 4 4 7 - 11 10
17. Банфилд 10 1 7 2 6 - 8 10
18. Росарио Сентраль 9 2 3 4 12 - 15 9
19. Альдосиви 8 2 2 4 7 - 13 8
20. Патронато Парана 10 1 4 5 9 - 16 7
21. Сармиенто 9 1 4 4 7 - 12 7
22. Атлетико Тукуман 10 2 1 7 8 - 21 7
23. Ньюэллс Олд Бойз 9 1 3 5 6 - 12 6
24. Сан-Лоренсо 10 1 3 6 6 - 16 6
25. Сентраль Кордоба Росарио 9 0 5 4 5 - 9 5
26. Арсенал Саранди 9 0 2 7 2 - 16 2
  • Второй тайм
  • 65'
    Бриаско-Балекян Норберто уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • Желтая карточка
    46'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    46'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Молинас Аарон уходит с поля. Павон Кристиан выходит вместо него
  • 46'
    УДАЛЕНИЕ! - [player1] увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Лучшие коэффициенты
Бока Хуниорс
Ничья
Химнасия Ла-Плата
4.07
3.60
5.45
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Бока Хуниорс 0:1 Химнасия Ла-Плата онлайн




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