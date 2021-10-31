Аргентина: Лига професьональ 2021
0:1
Второй тайм: 46'
0:1
15' ПенальтиLuis Miguel Rodriguez
45' Желтая карточкаАлеман Брайн
63' Желтая карточкаЧеккини Эмануэль
18
Фабра
Франк
38
Васкес
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Васкес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
40 Eros Mancuso
-
33 Alan Varela
-
Главный тренер: Батталья Себастьян
- Основной состав
-
17 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Алеман БрайнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
25 Лихт ЛукасЗащитник
-
33 Nery LeyesПолузащитник
-
43 Erik RamirezПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Горосито Нестор
Ход матча
15'
45'
46'
46'
63'
История личных встреч
Бока Хуниорс
Химнасия Ла-Плата
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
17 матчей
35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
29.4%
52.9%
17.7%
5 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Луис
|5
|0.26
|Павон Кристиан
|2 (1)
|0.11
|Альмендра Агустин
|2
|0.11
|Самбрано Очандарте
|1
|0.05
|Фабра Франк
|1
|0.05
|Лопес Лисандро II
|1
|0.05
|Орсини Николас
|1
|0.05
|Гонсалес Диего Эрнан
|1
|0.05
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0.05
|Вейгандт Марсело
|1
|0.05
|Agustin Obando
|1
|0.05
|Монтес Родриго
|1
|0.05
|Рохо Маркос
|1 (1)
|0.05
|Кардона Эдвин
|0
|0
|Кампусано Хорман
|0
|0
|Искиэрдос Карлос
|0
|0
|Juan Edgardo Ramirez
|0
|0
|Себальос Эсекиэль
|0
|0
|Молинас Аарон
|0
|0
|Сандез Агустин
|0
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luis Miguel Rodriguez
|4 (1)
|0.21
|Карбонеро Йохан
|3
|0.16
|Leandro Contin
|2
|0.11
|Матеас Перез Гарсия
|2
|0.11
|Guillermo Fratta
|2
|0.11
|Алеман Брайн
|1
|0.05
|Maximiliano Angel Coronel
|1
|0.05
|Leonardo Morales
|1
|0.05
|German Guiffrey
|1
|0.05
|Francisco Gerometta
|0
|0
Карточки
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рохо Маркос
|5
|1
|Кампусано Хорман
|5
|0
|Сандез Агустин
|3
|0
|Кардона Эдвин
|1
|1
|Эстебан Ролон
|2
|0
|Альмендра Агустин
|2
|0
|Вейгандт Марсело
|2
|0
|Искиэрдос Карлос
|1
|0
|Фернандес Игнасио
|1
|0
|Орсини Николас
|1
|0
|Павон Кристиан
|1
|0
|Israel Escalante
|1
|0
|Alan Varela
|1
|0
|Васкес Луис
|1
|0
|Valentin Barco
|1
|0
|Gabriel Aranda
|1
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Manuel Insurralde
|4
|1
|Matias Melluso
|5
|0
|Алеман Брайн
|4
|0
|Чеккини Эмануэль
|3
|0
|Guillermo Fratta
|3
|0
|Nery Leyes
|1
|1
|Luis Miguel Rodriguez
|2
|0
|Leandro Contin
|2
|0
|Francisco Gerometta
|2
|0
|Карбонеро Йохан
|0
|1
|Лихт Лукас
|1
|0
|Maximiliano Angel Coronel
|1
|0
|Leonardo Morales
|1
|0
|Рей Родриго
|1
|0
|Erik Ramirez
|1
|0
|Rodrigo Holgado
|1
|0
|Harrinson Mancilla
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
4
50%
1
14%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
7
12
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
14%
1
8%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
4
33%
61-75
1
14%
5
42%
76-90
Забито
12
9
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
2
17%
1
11%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
2
22%
31-45
2
17%
3
33%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
3
25%
2
22%
76-90
Пропущено
9
6
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
1
11%
2
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Забито
20
16
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
8 Не забивали 7
2
10%
2
13%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
6
30%
3
19%
31-45
3
15%
5
31%
46-60
2
10%
3
19%
61-75
5
25%
2
13%
76-90
Пропущено
16
18
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
13%
3
17%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
4
25%
5
28%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
1
6%
5
28%
61-75
5
31%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Бока Хуниорс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Годой Крус 2:1 Уракан - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Ланус 4:2
Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Колон 1:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 0:0 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Атлетико Платенсе - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо 0:2 Банфилд - Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Минейро - Бока Хуниорс 0:0
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Химнасия Ла-Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:1
Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 0:1 Альдосиви - Химнасия Ла-Плата 1:3 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 0:0 Ланус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:3 Колон - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:0 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 1:0 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Платенсе 2:2 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 0:5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|18
|13
|3
|2
|37 - 12
|42
|2.
|Тальерес Кордоба
|19
|11
|3
|5
|28 - 19
|36
|3.
|Ланус
|19
|10
|4
|5
|34 - 29
|34
|4.
|Велес Сарсфилд
|19
|8
|7
|4
|27 - 15
|31
|5.
|Дефенса и Хустисия
|19
|8
|7
|4
|27 - 18
|31
|6.
|Бока Хуниорс
|0:1
|19
|8
|6
|5
|21 - 16
|30
|7.
|Колон
|18
|8
|5
|5
|16 - 20
|29
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|18
|7
|7
|4
|19 - 16
|28
|9.
|Уракан
|19
|7
|7
|5
|18 - 15
|28
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|1:0
|19
|7
|7
|5
|17 - 18
|28
|11.
|Эстудиантес Ла Плата
|18
|7
|6
|5
|27 - 20
|27
|12.
|Годой Крус
|18
|7
|5
|6
|28 - 23
|26
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|19
|6
|6
|7
|18 - 19
|24
|14.
|Росарио Сентраль
|18
|7
|3
|8
|26 - 25
|24
|15.
|Расинг Авельянеда
|19
|5
|8
|6
|16 - 14
|23
|16.
|Сармиенто
|19
|6
|5
|8
|21 - 23
|23
|17.
|Атлетико Платенсе
|19
|5
|8
|6
|24 - 23
|23
|18.
|Унион Санта-Фе
|18
|6
|4
|8
|20 - 25
|22
|19.
|Атлетико Тукуман
|19
|5
|6
|8
|20 - 30
|21
|20.
|Альдосиви
|18
|6
|2
|10
|19 - 30
|20
|21.
|Банфилд
|19
|3
|9
|7
|15 - 22
|18
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|18
|4
|5
|9
|18 - 26
|17
|23.
|Сан-Лоренсо
|18
|4
|5
|9
|16 - 25
|17
|24.
|Патронато Парана
|18
|3
|8
|7
|18 - 24
|17
|25.
|Арсенал Саранди
|19
|3
|7
|9
|8 - 23
|16
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|18
|2
|7
|9
|18 - 26
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|10
|7
|2
|1
|20 - 6
|23
|2.
|Тальерес Кордоба
|9
|7
|1
|1
|15 - 4
|22
|3.
|Дефенса и Хустисия
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|4.
|Велес Сарсфилд
|10
|5
|4
|1
|20 - 7
|19
|5.
|Колон
|9
|5
|3
|1
|9 - 7
|18
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|1:0
|10
|4
|5
|1
|9 - 6
|17
|7.
|Сармиенто
|10
|5
|1
|4
|14 - 11
|16
|8.
|Ланус
|10
|4
|4
|2
|18 - 15
|16
|9.
|Годой Крус
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|4
|4
|2
|10 - 7
|16
|11.
|Бока Хуниорс
|0:1
|9
|4
|3
|2
|9 - 7
|15
|12.
|Росарио Сентраль
|9
|5
|0
|4
|14 - 10
|15
|13.
|Уракан
|10
|4
|3
|3
|9 - 9
|15
|14.
|Атлетико Тукуман
|9
|3
|5
|1
|12 - 9
|14
|15.
|Арсенал Саранди
|10
|3
|5
|2
|6 - 7
|14
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|4
|2
|3
|11 - 8
|14
|17.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|3
|4
|1
|12 - 6
|13
|18.
|Альдосиви
|10
|4
|0
|6
|12 - 17
|12
|19.
|Атлетико Платенсе
|9
|2
|5
|2
|10 - 9
|11
|20.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|2
|4
|11 - 9
|11
|21.
|Сан-Лоренсо
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|3
|2
|4
|12 - 14
|11
|23.
|Расинг Авельянеда
|9
|2
|4
|3
|6 - 6
|10
|24.
|Патронато Парана
|8
|2
|4
|2
|9 - 8
|10
|25.
|Банфилд
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|13 - 17
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|8
|6
|1
|1
|17 - 6
|19
|2.
|Ланус
|9
|6
|0
|3
|16 - 14
|18
|3.
|Бока Хуниорс
|0:1
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|4.
|Тальерес Кордоба
|10
|4
|2
|4
|13 - 15
|14
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|6.
|Уракан
|9
|3
|4
|2
|9 - 6
|13
|7.
|Расинг Авельянеда
|10
|3
|4
|3
|10 - 8
|13
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|9.
|Велес Сарсфилд
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|10.
|Атлетико Платенсе
|10
|3
|3
|4
|14 - 14
|12
|11.
|Колон
|9
|3
|2
|4
|7 - 13
|11
|12.
|Дефенса и Хустисия
|10
|2
|5
|3
|9 - 9
|11
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|1:0
|9
|3
|2
|4
|8 - 12
|11
|14.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|2
|4
|9 - 16
|11
|15.
|Годой Крус
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|2
|4
|4
|7 - 11
|10
|17.
|Банфилд
|10
|1
|7
|2
|6 - 8
|10
|18.
|Росарио Сентраль
|9
|2
|3
|4
|12 - 15
|9
|19.
|Альдосиви
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|20.
|Патронато Парана
|10
|1
|4
|5
|9 - 16
|7
|21.
|Сармиенто
|9
|1
|4
|4
|7 - 12
|7
|22.
|Атлетико Тукуман
|10
|2
|1
|7
|8 - 21
|7
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|1
|3
|5
|6 - 12
|6
|24.
|Сан-Лоренсо
|10
|1
|3
|6
|6 - 16
|6
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|0
|5
|4
|5 - 9
|5
|26.
|Арсенал Саранди
|9
|0
|2
|7
|2 - 16
|2