Польша: Экстракласса 2021-2022
2:0
Второй тайм: 50'
Стадион: Казимеж Гурски
10' Желтая карточкаФорбс Браун
1:0
39' ГолСекульски Лукаш
42' Желтая карточкаШвох Матеуш
2:0
48' ГолСекульски Лукаш
24
Колар
Марко
14
Швох
Матеуш
17
Шота
Серафин
40
Йебоа
Яв
91
Форбс
Браун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Колар МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Швох МатеушПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 ЖоржиньоПолузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Maciej Bartoszek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Шота СерафинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Йебоа ЯвПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Форбс БраунНападающий
- Запасные игроки
-
43 Шот ДавидЗащитник
- Защитник
-
7 Хуги ДорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Kacper Rosa
-
-
35 Dorian Gadek
-
Главный тренер: Гуля Адриан
Ход матча
10'
39'
1:0
42'
48'
2:0
История личных встреч
Висла Плоцк
Висла Краков
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
120%
20%
6 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
14 матчей
28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Висла Плоцк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Damian Warchol
|5
|0.38
|Секульски Лукаш
|4
|0.31
|Вольски Рафал
|3 (1)
|0.23
|Кривоцюк Антон
|2
|0.15
|Колар Марко
|1
|0.08
|Михальски Дамян
|1
|0.08
|Швох Матеуш
|1 (1)
|0.08
|Лагатор Душан
|1
|0.08
|Расак Дамиан
|1
|0.08
|Томасик Пётр
|0
|0
|Фурман Доминик
|0
|0
|Валло Кристиан
|0
|0
|Целеменцки Радослав
|0
|0
Висла Краков
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йебоа Яв
|3 (1)
|0.23
|Фрыдрых Михал
|3
|0.23
|Климент Ян
|2
|0.15
|Форбс Браун
|2
|0.15
|Шкварка Михал
|1
|0.08
|Садлок Мацей
|1
|0.08
|Жуков Георгий
|1
|0.08
|Млыньски Матеуш
|1
|0.08
|Хуги Дор
|0
|0
|Ганоушек Матей
|0
|0
|Грушковски Конрад
|0
|0
Карточки
Висла Плоцк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жезничак Якуб
|4
|1
|Томасик Пётр
|4
|0
|Секульски Лукаш
|3
|0
|Швох Матеуш
|3
|0
|Фурман Доминик
|1
|1
|Лесняк Филип
|2
|0
|Damian Warchol
|2
|0
|Лагатор Душан
|2
|0
|Кривоцюк Антон
|2
|0
|Михальски Дамян
|2
|0
|Вольски Рафал
|1
|0
|Расак Дамиан
|1
|0
|Коцыля Давид
|1
|0
|Гербовски Фридерик
|1
|0
Висла Краков
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грушковски Конрад
|5
|0
|Форбс Браун
|4
|0
|Эль-Махдиуи Ашраф
|4
|0
|Шота Серафин
|2
|1
|Садлок Мацей
|2
|0
|Фрыдрых Михал
|2
|0
|Млыньски Матеуш
|2
|0
|Кишек Павел
|1
|0
|Шкварка Михал
|1
|0
|Климент Ян
|1
|0
|Жуков Георгий
|1
|0
|Йебоа Яв
|1
|0
|Савич Стефан V
|1
|0
|Плевка Патрик
|1
|0
|Шот Давид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
8
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
4
50%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
1
11%
1
13%
76-90
Пропущено
2
10
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
50%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Забито
11
7
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
1
9%
0
0%
1-15
4
36%
4
57%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
1
9%
2
29%
76-90
Пропущено
18
10
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
11%
3
30%
1-15
3
17%
2
20%
16-30
2
11%
1
10%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
17%
1
10%
61-75
7
39%
3
30%
76-90
Забито
20
15
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
2
10%
0
0%
1-15
6
30%
5
33%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
4
20%
4
27%
46-60
4
20%
3
20%
61-75
2
10%
3
20%
76-90
Пропущено
20
20
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
2
10%
3
15%
1-15
4
20%
4
20%
16-30
2
10%
3
15%
31-45
1
5%
3
15%
46-60
4
20%
3
15%
61-75
7
35%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Висла Плоцк
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Лех - Висла Плоцк 4:1 Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0 Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2 Шлёнск - Висла Плоцк 3:1
Корона Кельце - Висла Плоцк 6:5 Висла Плоцк - Ягеллония 3:0 Гурник Ленчна - Висла Плоцк 3:2 Висла Плоцк - Ракув 1:1 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Пяст - Висла Плоцк 4:3 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:0 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Легия - Висла Плоцк 1:0 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Подбескидзе - Висла Плоцк 1:1 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:3 Гурник Забже - Висла Плоцк 0:2 Краковия - Висла Плоцк 1:0 Висла Плоцк - Ягеллония 2:2 Погонь Щецин - Висла Плоцк 2:0
Висла Краков
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Висла Краков - Шлёнск 0:5 Гурник Забже - Висла Краков 0:1 Пяст - Висла Краков 1:0 Висла Краков - Погонь Щецин 0:1
Сталь Мелец - Висла Краков 1:3 Лех - Висла Краков 5:0 Висла Краков - Лехия Гданьск 2:2 Висла Краков - Легия 1:0 Гурник Ленчна - Висла Краков 1:3 Сталь Мелец - Висла Краков 2:1 Висла Краков - Ракув 1:2 Висла Краков - Наполи 1:2 Брук-Бет Термалица - Висла Краков 2:2 Висла Краков - Заглембе Любин 3:0 Пяст - Висла Краков 2:3 Висла Краков - Лех 1:2 Легия - Висла Краков 0:0 Висла Краков - Краковия 0:0 Заглембе Любин - Висла Краков 4:1 Висла Краков - Варта Познань 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|13
|8
|4
|1
|27 - 7
|28
|2.
|Лехия Гданьск
|13
|7
|5
|1
|23 - 10
|26
|3.
|Ракув
|11
|7
|3
|1
|24 - 16
|24
|4.
|Погонь Щецин
|12
|6
|4
|2
|20 - 10
|22
|5.
|Шлёнск
|13
|5
|5
|3
|23 - 18
|20
|6.
|Радомьяк Радом
|13
|4
|7
|2
|17 - 13
|19
|7.
|Пяст
|13
|5
|3
|5
|21 - 19
|18
|8.
|Сталь Мелец
|13
|4
|5
|4
|15 - 18
|17
|9.
|Краковия
|13
|4
|5
|4
|20 - 21
|17
|10.
|Ягеллония
|13
|4
|5
|4
|16 - 19
|17
|11.
|Заглембе Любин
|12
|5
|2
|5
|14 - 18
|17
|12.
|Висла Плоцк
|2:0
|13
|5
|1
|7
|21 - 21
|16
|13.
|Гурник Забже
|12
|4
|3
|5
|14 - 16
|15
|14.
|Висла Краков
|0:2
|13
|4
|2
|7
|14 - 23
|14
|15.
|Брук-Бет Термалица
|12
|2
|4
|6
|16 - 21
|10
|16.
|Легия
|10
|3
|0
|7
|11 - 17
|9
|17.
|Варта Познань
|13
|1
|5
|7
|8 - 17
|8
|18.
|Гурник Ленчна
|12
|1
|3
|8
|10 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|7
|5
|2
|0
|18 - 2
|17
|2.
|Висла Плоцк
|2:0
|6
|5
|1
|0
|12 - 1
|16
|3.
|Погонь Щецин
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|4.
|Лехия Гданьск
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|5.
|Сталь Мелец
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|6.
|Ягеллония
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|7.
|Радомьяк Радом
|6
|3
|3
|0
|10 - 5
|12
|8.
|Заглембе Любин
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|9.
|Пяст
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|10.
|Гурник Забже
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|11.
|Шлёнск
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|12.
|Ракув
|4
|2
|2
|0
|10 - 6
|8
|13.
|Краковия
|6
|2
|2
|2
|11 - 10
|8
|14.
|Брук-Бет Термалица
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|15.
|Висла Краков
|0:2
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|16.
|Легия
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|17.
|Гурник Ленчна
|6
|1
|2
|3
|6 - 15
|5
|18.
|Варта Познань
|7
|0
|4
|3
|2 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|7
|5
|1
|1
|14 - 10
|16
|2.
|Лехия Гданьск
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|3.
|Лех
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|4.
|Шлёнск
|7
|3
|2
|2
|15 - 12
|11
|5.
|Краковия
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|6.
|Пяст
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|7.
|Висла Краков
|0:2
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|8.
|Заглембе Любин
|6
|2
|1
|3
|5 - 11
|7
|9.
|Радомьяк Радом
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|10.
|Погонь Щецин
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|11.
|Гурник Забже
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|12.
|Сталь Мелец
|6
|0
|4
|2
|6 - 10
|4
|13.
|Ягеллония
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|14.
|Варта Познань
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|15.
|Легия
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|17.
|Гурник Ленчна
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
|18.
|Висла Плоцк
|2:0
|7
|0
|0
|7
|9 - 20
|0