Польша: Экстракласса 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Казимеж Гурски
10' Желтая карточкаФорбс Браун
1:0
39' ГолСекульски Лукаш
42' Желтая карточкаШвох Матеуш
2:0
48' ГолСекульски Лукаш
57' Желтая карточкаВольски Рафал
69' Желтая карточкаСоболь Хуберт
84' Желтая карточкаЖезничак Якуб
90' Желтая карточкаЖуков Георгий
24
Колар
Марко
14
Швох
Матеуш
17
Шота
Серафин
40
Йебоа
Яв
91
Форбс
Браун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Колар МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Швох МатеушПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 ЖоржиньоПолузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Maciej Bartoszek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Шота СерафинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Йебоа ЯвПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Форбс БраунНападающий
- Запасные игроки
-
43 Шот ДавидЗащитник
- Защитник
-
7 Хуги ДорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Kacper Rosa
-
-
35 Dorian Gadek
-
Главный тренер: Гуля Адриан
Ход матча
10'
39'
1:0
42'
48'
57'
69'
76'
84'
90'
История личных встреч
Висла Плоцк
Висла Краков
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
120%
20%
6 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
14 матчей
28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Висла Плоцк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Damian Warchol
|5
|0.38
|Секульски Лукаш
|5
|0.38
|Вольски Рафал
|3 (1)
|0.23
|Кривоцюк Антон
|2
|0.15
|Михальски Дамян
|1
|0.08
|Колар Марко
|1
|0.08
|Швох Матеуш
|1 (1)
|0.08
|Лагатор Душан
|1
|0.08
|Расак Дамиан
|1
|0.08
|Томасик Пётр
|0
|0
|Фурман Доминик
|0
|0
|Валло Кристиан
|0
|0
|Целеменцки Радослав
|0
|0
Висла Краков
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йебоа Яв
|3 (1)
|0.23
|Фрыдрых Михал
|3
|0.23
|Климент Ян
|2
|0.15
|Форбс Браун
|2
|0.15
|Шкварка Михал
|1
|0.08
|Садлок Мацей
|1
|0.08
|Жуков Георгий
|1
|0.08
|Млыньски Матеуш
|1
|0.08
|Хуги Дор
|0
|0
|Ганоушек Матей
|0
|0
|Грушковски Конрад
|0
|0
Карточки
Висла Плоцк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жезничак Якуб
|5
|1
|Томасик Пётр
|4
|0
|Секульски Лукаш
|3
|0
|Швох Матеуш
|3
|0
|Фурман Доминик
|1
|1
|Вольски Рафал
|2
|0
|Лесняк Филип
|2
|0
|Damian Warchol
|2
|0
|Лагатор Душан
|2
|0
|Кривоцюк Антон
|2
|0
|Михальски Дамян
|2
|0
|Расак Дамиан
|1
|0
|Коцыля Давид
|1
|0
|Гербовски Фридерик
|1
|0
Висла Краков
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грушковски Конрад
|5
|0
|Форбс Браун
|4
|0
|Эль-Махдиуи Ашраф
|4
|0
|Шота Серафин
|2
|1
|Садлок Мацей
|2
|0
|Фрыдрых Михал
|2
|0
|Жуков Георгий
|2
|0
|Млыньски Матеуш
|2
|0
|Кишек Павел
|1
|0
|Шкварка Михал
|1
|0
|Климент Ян
|1
|0
|Йебоа Яв
|1
|0
|Савич Стефан V
|1
|0
|Соболь Хуберт
|1
|0
|Плевка Патрик
|1
|0
|Шот Давид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
8
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
4
50%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
1
9%
1
13%
76-90
Пропущено
2
12
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
1
50%
2
17%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Забито
11
7
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
1
9%
0
0%
1-15
4
36%
4
57%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
1
9%
2
29%
76-90
Пропущено
18
10
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
11%
3
30%
1-15
3
17%
2
20%
16-30
2
11%
1
10%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
17%
1
10%
61-75
7
39%
3
30%
76-90
Забито
22
15
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
1 Не забивали 5
2
9%
0
0%
1-15
6
27%
5
33%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
5
23%
4
27%
46-60
4
18%
3
20%
61-75
2
9%
3
20%
76-90
Пропущено
20
22
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
2
10%
3
14%
1-15
4
20%
4
18%
16-30
2
10%
4
18%
31-45
1
5%
4
18%
46-60
4
20%
3
14%
61-75
7
35%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Висла Плоцк
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Лех - Висла Плоцк 4:1 Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0 Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2 Шлёнск - Висла Плоцк 3:1
Корона Кельце - Висла Плоцк 6:5 Висла Плоцк - Ягеллония 3:0 Гурник Ленчна - Висла Плоцк 3:2 Висла Плоцк - Ракув 1:1 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Пяст - Висла Плоцк 4:3 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:0 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Легия - Висла Плоцк 1:0 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Подбескидзе - Висла Плоцк 1:1 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:3 Гурник Забже - Висла Плоцк 0:2 Краковия - Висла Плоцк 1:0 Висла Плоцк - Ягеллония 2:2 Погонь Щецин - Висла Плоцк 2:0
Висла Краков
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Висла Краков - Шлёнск 0:5 Гурник Забже - Висла Краков 0:1 Пяст - Висла Краков 1:0 Висла Краков - Погонь Щецин 0:1
Сталь Мелец - Висла Краков 1:3 Лех - Висла Краков 5:0 Висла Краков - Лехия Гданьск 2:2 Висла Краков - Легия 1:0 Гурник Ленчна - Висла Краков 1:3 Сталь Мелец - Висла Краков 2:1 Висла Краков - Ракув 1:2 Висла Краков - Наполи 1:2 Брук-Бет Термалица - Висла Краков 2:2 Висла Краков - Заглембе Любин 3:0 Пяст - Висла Краков 2:3 Висла Краков - Лех 1:2 Легия - Висла Краков 0:0 Висла Краков - Краковия 0:0 Заглембе Любин - Висла Краков 4:1 Висла Краков - Варта Познань 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|13
|8
|4
|1
|27 - 7
|28
|2.
|Лехия Гданьск
|13
|7
|5
|1
|23 - 10
|26
|3.
|Ракув
|0:0
|12
|7
|4
|1
|24 - 16
|25
|4.
|Погонь Щецин
|12
|6
|4
|2
|20 - 10
|22
|5.
|Шлёнск
|13
|5
|5
|3
|23 - 18
|20
|6.
|Радомьяк Радом
|13
|4
|7
|2
|17 - 13
|19
|7.
|Пяст
|13
|5
|3
|5
|21 - 19
|18
|8.
|Сталь Мелец
|13
|4
|5
|4
|15 - 18
|17
|9.
|Краковия
|13
|4
|5
|4
|20 - 21
|17
|10.
|Ягеллония
|13
|4
|5
|4
|16 - 19
|17
|11.
|Заглембе Любин
|12
|5
|2
|5
|14 - 18
|17
|12.
|Висла Плоцк
|13
|5
|1
|7
|21 - 21
|16
|13.
|Гурник Забже
|12
|4
|3
|5
|14 - 16
|15
|14.
|Висла Краков
|13
|4
|2
|7
|14 - 23
|14
|15.
|Брук-Бет Термалица
|12
|2
|4
|6
|16 - 21
|10
|16.
|Легия
|10
|3
|0
|7
|11 - 17
|9
|17.
|Варта Познань
|13
|1
|5
|7
|8 - 17
|8
|18.
|Гурник Ленчна
|0:0
|13
|1
|4
|8
|10 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|7
|5
|2
|0
|18 - 2
|17
|2.
|Висла Плоцк
|6
|5
|1
|0
|12 - 1
|16
|3.
|Погонь Щецин
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|4.
|Лехия Гданьск
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|5.
|Сталь Мелец
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|6.
|Ягеллония
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|7.
|Радомьяк Радом
|6
|3
|3
|0
|10 - 5
|12
|8.
|Заглембе Любин
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|9.
|Пяст
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|10.
|Гурник Забже
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|11.
|Шлёнск
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|12.
|Ракув
|0:0
|4
|2
|2
|0
|10 - 6
|8
|13.
|Краковия
|6
|2
|2
|2
|11 - 10
|8
|14.
|Брук-Бет Термалица
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|15.
|Висла Краков
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|16.
|Легия
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|17.
|Гурник Ленчна
|0:0
|7
|1
|3
|3
|6 - 15
|6
|18.
|Варта Познань
|7
|0
|4
|3
|2 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|0:0
|8
|5
|2
|1
|14 - 10
|17
|2.
|Лехия Гданьск
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|3.
|Лех
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|4.
|Шлёнск
|7
|3
|2
|2
|15 - 12
|11
|5.
|Краковия
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|6.
|Пяст
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|7.
|Висла Краков
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|8.
|Заглембе Любин
|6
|2
|1
|3
|5 - 11
|7
|9.
|Радомьяк Радом
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|10.
|Погонь Щецин
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|11.
|Гурник Забже
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|12.
|Сталь Мелец
|6
|0
|4
|2
|6 - 10
|4
|13.
|Ягеллония
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|14.
|Варта Познань
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|15.
|Легия
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|17.
|Гурник Ленчна
|0:0
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
|18.
|Висла Плоцк
|7
|0
|0
|7
|9 - 20
|0