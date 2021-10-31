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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Висла Плоцк
2:0
Конец матча

Стадион:
Висла Краков
0'
10' Желтая карточка
Форбс Браун
1:0
39' Гол
Секульски Лукаш
42' Желтая карточка
Швох Матеуш
2:0
48' Гол
Секульски Лукаш
57' Желтая карточка
Вольски Рафал
69' Желтая карточка
Соболь Хуберт
84' Желтая карточка
Жезничак Якуб
90' Желтая карточка
Жуков Георгий
90'+7
1
Каминьски
Кжиштоф
33
Збозень
Дамьян
25
Жезничак
Якуб
2
Михальски
Дамян
5
Кривоцюк
Антон
32
Гербовски
Фридерик
6
Расак
Дамиан
24
Колар
Марко
10
Вольски
Рафал
14
Швох
Матеуш
20
Секульски
Лукаш
31
Mikolaj
Bieganski
20
Грушковски
Конрад
17
Шота
Серафин
6
Урига
Алан
15
Ганоушек
Матей
25
Фрыдрых
Михал
10
Жуков
Георгий
40
Йебоа
Яв
92
Шкварка
Михал
54
Piotr
Starzynski
91
Форбс
Браун
Висла Плоцк
4-2-3-1
Висла Краков
4-2-3-1

История личных встреч

Висла Плоцк
Висла Краков

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

120%
20%
6 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

14 матчей

28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

Э
1:3
Э
0:3
ЭГБ
1:0
Э
2:2
Э
2:1
ЭГБ
2:3
Э
1:2
Э
1:1
Э
2:2
Э
0:1
К
2:1
Э
0:1
Э
3:2
Э
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Висла Плоцк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Damian Warchol 5 0.38
Секульски Лукаш 5 0.38
Вольски Рафал 3 (1) 0.23
Кривоцюк Антон 2 0.15
Михальски Дамян 1 0.08
Колар Марко 1 0.08
Швох Матеуш 1 (1) 0.08
Лагатор Душан 1 0.08
Расак Дамиан 1 0.08
Томасик Пётр 0 0
Фурман Доминик 0 0
Валло Кристиан 0 0
Целеменцки Радослав 0 0
Висла Краков
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йебоа Яв 3 (1) 0.23
Фрыдрых Михал 3 0.23
Климент Ян 2 0.15
Форбс Браун 2 0.15
Шкварка Михал 1 0.08
Садлок Мацей 1 0.08
Жуков Георгий 1 0.08
Млыньски Матеуш 1 0.08
Хуги Дор 0 0
Ганоушек Матей 0 0
Грушковски Конрад 0 0

Карточки

Висла Плоцк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жезничак Якуб 5 1
Томасик Пётр 4 0
Секульски Лукаш 3 0
Швох Матеуш 3 0
Фурман Доминик 1 1
Вольски Рафал 2 0
Лесняк Филип 2 0
Damian Warchol 2 0
Лагатор Душан 2 0
Кривоцюк Антон 2 0
Михальски Дамян 2 0
Расак Дамиан 1 0
Коцыля Давид 1 0
Гербовски Фридерик 1 0
Висла Краков
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грушковски Конрад 5 0
Форбс Браун 4 0
Эль-Махдиуи Ашраф 4 0
Шота Серафин 2 1
Садлок Мацей 2 0
Фрыдрых Михал 2 0
Жуков Георгий 2 0
Млыньски Матеуш 2 0
Кишек Павел 1 0
Шкварка Михал 1 0
Климент Ян 1 0
Йебоа Яв 1 0
Савич Стефан V 1 0
Соболь Хуберт 1 0
Плевка Патрик 1 0
Шот Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
8
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
4
50%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
1
9%
1
13%
76-90

Пропущено

2
12
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
1
50%
2
17%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Забито

11
7
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
1
9%
0
0%
1-15
4
36%
4
57%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
1
9%
2
29%
76-90

Пропущено

18
10
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
11%
3
30%
1-15
3
17%
2
20%
16-30
2
11%
1
10%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
17%
1
10%
61-75
7
39%
3
30%
76-90

Забито

22
15
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
1 Не забивали 5
2
9%
0
0%
1-15
6
27%
5
33%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
5
23%
4
27%
46-60
4
18%
3
20%
61-75
2
9%
3
20%
76-90

Пропущено

20
22
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
2
10%
3
14%
1-15
4
20%
4
18%
16-30
2
10%
4
18%
31-45
1
5%
4
18%
46-60
4
20%
3
14%
61-75
7
35%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Висла Плоцк
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Лех - Висла Плоцк 4:1 Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0 Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2 Шлёнск - Висла Плоцк 3:1
Корона Кельце - Висла Плоцк 6:5 Висла Плоцк - Ягеллония 3:0 Гурник Ленчна - Висла Плоцк 3:2 Висла Плоцк - Ракув 1:1 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Пяст - Висла Плоцк 4:3 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:0 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Легия - Висла Плоцк 1:0 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Подбескидзе - Висла Плоцк 1:1 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:3 Гурник Забже - Висла Плоцк 0:2 Краковия - Висла Плоцк 1:0 Висла Плоцк - Ягеллония 2:2 Погонь Щецин - Висла Плоцк 2:0
Висла Краков
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Висла Краков - Шлёнск 0:5 Гурник Забже - Висла Краков 0:1 Пяст - Висла Краков 1:0 Висла Краков - Погонь Щецин 0:1
Сталь Мелец - Висла Краков 1:3 Лех - Висла Краков 5:0 Висла Краков - Лехия Гданьск 2:2 Висла Краков - Легия 1:0 Гурник Ленчна - Висла Краков 1:3 Сталь Мелец - Висла Краков 2:1 Висла Краков - Ракув 1:2 Висла Краков - Наполи 1:2 Брук-Бет Термалица - Висла Краков 2:2 Висла Краков - Заглембе Любин 3:0 Пяст - Висла Краков 2:3 Висла Краков - Лех 1:2 Легия - Висла Краков 0:0 Висла Краков - Краковия 0:0 Заглембе Любин - Висла Краков 4:1 Висла Краков - Варта Познань 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 13 8 4 1 27 - 7 28
2. Лехия Гданьск 13 7 5 1 23 - 10 26
3. Ракув 0:0 12 7 4 1 24 - 16 25
4. Погонь Щецин 12 6 4 2 20 - 10 22
5. Шлёнск 13 5 5 3 23 - 18 20
6. Радомьяк Радом 13 4 7 2 17 - 13 19
7. Пяст 13 5 3 5 21 - 19 18
8. Сталь Мелец 13 4 5 4 15 - 18 17
9. Краковия 13 4 5 4 20 - 21 17
10. Ягеллония 13 4 5 4 16 - 19 17
11. Заглембе Любин 12 5 2 5 14 - 18 17
12. Висла Плоцк 13 5 1 7 21 - 21 16
13. Гурник Забже 12 4 3 5 14 - 16 15
14. Висла Краков 13 4 2 7 14 - 23 14
15. Брук-Бет Термалица 12 2 4 6 16 - 21 10
16. Легия 10 3 0 7 11 - 17 9
17. Варта Познань 13 1 5 7 8 - 17 8
18. Гурник Ленчна 0:0 13 1 4 8 10 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 7 5 2 0 18 - 2 17
2. Висла Плоцк 6 5 1 0 12 - 1 16
3. Погонь Щецин 6 5 1 0 16 - 4 16
4. Лехия Гданьск 6 4 2 0 11 - 4 14
5. Сталь Мелец 7 4 1 2 9 - 8 13
6. Ягеллония 8 3 4 1 12 - 9 13
7. Радомьяк Радом 6 3 3 0 10 - 5 12
8. Заглембе Любин 6 3 1 2 9 - 7 10
9. Пяст 7 3 1 3 14 - 13 10
10. Гурник Забже 7 3 1 3 7 - 7 10
11. Шлёнск 6 2 3 1 8 - 6 9
12. Ракув 0:0 4 2 2 0 10 - 6 8
13. Краковия 6 2 2 2 11 - 10 8
14. Брук-Бет Термалица 7 2 2 3 12 - 14 8
15. Висла Краков 6 2 1 3 7 - 10 7
16. Легия 4 2 0 2 6 - 5 6
17. Гурник Ленчна 0:0 7 1 3 3 6 - 15 6
18. Варта Познань 7 0 4 3 2 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 0:0 8 5 2 1 14 - 10 17
2. Лехия Гданьск 7 3 3 1 12 - 6 12
3. Лех 6 3 2 1 9 - 5 11
4. Шлёнск 7 3 2 2 15 - 12 11
5. Краковия 7 2 3 2 9 - 11 9
6. Пяст 6 2 2 2 7 - 6 8
7. Висла Краков 7 2 1 4 7 - 13 7
8. Заглембе Любин 6 2 1 3 5 - 11 7
9. Радомьяк Радом 7 1 4 2 7 - 8 7
10. Погонь Щецин 6 1 3 2 4 - 6 6
11. Гурник Забже 5 1 2 2 7 - 9 5
12. Сталь Мелец 6 0 4 2 6 - 10 4
13. Ягеллония 5 1 1 3 4 - 10 4
14. Варта Познань 6 1 1 4 6 - 9 4
15. Легия 6 1 0 5 5 - 12 3
16. Брук-Бет Термалица 5 0 2 3 4 - 7 2
17. Гурник Ленчна 0:0 6 0 1 5 4 - 15 1
18. Висла Плоцк 7 0 0 7 9 - 20 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Швох Матеуш получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Секульски Лукаш бьет в цель!
  • Желтая карточка
    10'
    Форбс Браун получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Висла Плоцк 2:0 Висла Краков онлайн




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