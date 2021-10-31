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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Ламия
1:2
Второй тайм: 75'

Стадион:
Атромитос
0'
0:1
19' Гол
Струнгис Стефанос
29' Желтая карточка
Денич Джордже
1:1
45' Гол в свои ворота
Пападопулос Кирьякос
1:2
58' Гол
Василантонопулос Ставрос
75'
1
Гаравелис
Атанасиос
23
Скондрас
Яннис
41
Големич
Владимир
4
Адежо
Даниэл
12
Мартинес
Анхель
II
16
Бехарано
Данни
6
Theofanis
Tsandaris
11
Караманос
Тасос
10
Тайрон
Густаво
9
Манусос
Йоргос
8
Арабули
Бачана
1
Пирич
Кенан
29
Струнгис
Стефанос
44
Пападопулос
Кирьякос
3
Галвао
Лукас
2
Василантонопулос
Ставрос
4
Денич
Джордже
21
Саломон
Патрик
7
Карталис
Александрос
33
Кастельяно
Дани
10
Томас
Бединелли
20
Кулурис
Эфтимос
Ламия
4-2-3-1
Атромитос
3-5-2

Ход матча

19'
0:1
Струнгис Стефанос
29'
 
Денич Джордже
45'
Пападопулос Кирьякос
1:1
58'
1:2
Василантонопулос Ставрос
(Денич Джордже)
62'
Элефтериадис Христос
Караманос Тасос
 
63'
Гентсоглу Савас
Theofanis Tsandaris
 
63'
Провидакис Константинос
Скондрас Яннис
 
67'
 
Нацос Спиридон
Денич Джордже

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 17
  • 59 Владение мячом, % 41

История личных встреч

Ламия
Атромитос

5 матчей

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа

12 матчей

8.3%
58.3%
33.4%
1 победа 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

8.3%
83.3%
8.4%
1 победа 10 ничьих 1 победа

История матчей

С
0:0
С
0:0
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
2:2
С
2:1
С
1:0
С
1:1
С
3:0
К
2:0
К
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тайрон Густаво 1 0.13
Манусос Йоргос 1 (1) 0.13
Караманос Тасос 1 0.13
Големич Владимир 1 0.13
Kyriakos Mazoulouxis 1 0.13
Cristopher Nunez 1 0.13
Романич Лазар 0 0
Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Струнгис Стефанос 2 0.25
Клонаридис Виктор 1 0.13
Спиридонович Срджан 1 0.13
Василантонопулос Ставрос 1 0.13
Муньис Хуан 0 0
Денич Джордже 0 0

Карточки

Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манусос Йоргос 2 0
Адежо Даниэл 2 0
Бехарано Данни 2 0
Големич Владимир 2 0
Theofanis Tsandaris 2 0
Романич Лазар 2 0
Элефтериадис Христос 0 1
Гентсоглу Савас 1 0
Шаранов Боян 1 0
Караманос Тасос 1 0
Сарамантас Гиоргос 1 0
Цукалос Николаос 1 0
Тайрон Густаво 1 0
Мартинес Анхель II 1 0
Kyriakos Mazoulouxis 1 0
Cristopher Nunez 1 0
Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томас Бединелли 1 1
Саломон Патрик 2 0
Кастельяно Дани 2 0
Кулурис Эфтимос 2 0
Коцопулос Костас 2 0
Пападопулос Кирьякос 1 0
Matias Pisano 1 0
Василантонопулос Ставрос 1 0
Галвао Лукас 1 0
Денич Джордже 1 0
Пирич Кенан 1 0
Струнгис Стефанос 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
4
67%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
8
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
17%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
14
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
22%
1
7%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
2
14%
46-60
1
11%
3
21%
61-75
1
11%
6
43%
76-90

Результаты последних матчей

Ламия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ilioupoli GS - Ламия 0:3 ОФИ - Ламия 0:0 Ламия - Арис Салоники 0:1 Ионикос - Ламия 1:2
Ламия - Панетоликос 2:2 АЕК - Ламия 1:0 Ламия - Олимпиакос 1:2 Волос - Ламия 2:1 Аполлон Смирнис - Ламия 0:1 Ламия - ОФИ 0:2 Атромитос - Ламия 0:0 Ламия - Лариса 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:2 Ламия - Волос 1:1 Панетоликос - Ламия 0:3 Ламия - Атромитос 0:0 Ламия - Лариса 2:1 Олимпиакос - Ламия 3:0 Ламия - ПАОК 1:1 Ламия - ПАС Янина 0:0
Атромитос
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Атромитос - Панатинаикос 0:1 Атромитос - Ионикос 0:2 АЕК - Атромитос 3:0 Атромитос - ПАС Янина 1:1
Атромитос - Арис Салоники 1:3 Волос - Атромитос 3:0 Атромитос - Панетоликос 1:2 Олимпиакос - Атромитос 0:0 Леванте - Атромитос 2:1 Хетафе - Атромитос 3:0 Валенсия - Атромитос 3:0 Эльче - Атромитос 6:1 Атромитос - Волос 1:0 Панетоликос - Атромитос 1:3 Атромитос - Ламия 0:0 ОФИ - Атромитос 1:1 Атромитос - Лариса 0:1 Атромитос - Аполлон Смирнис 1:1 ПАС Янина - Атромитос 1:0 Ламия - Атромитос 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 8 6 2 0 14 - 5 20
2. ПАОК 8 5 1 2 17 - 10 16
3. АЕК 7 5 1 1 16 - 7 16
4. Арис Салоники 7 4 2 1 10 - 3 14
5. Волос 7 4 1 2 16 - 15 13
6. Панатинаикос 7 3 1 3 14 - 6 10
7. ПАС Янина 7 2 3 2 5 - 5 9
8. Астерас 7 2 2 3 4 - 6 8
9. Ионикос 7 2 2 3 5 - 9 8
10. ОФИ 7 1 5 1 7 - 8 8
11. Панетоликос 8 1 2 5 9 - 17 5
12. Атромитос 2:1 8 1 2 5 5 - 15 5
13. Ламия 1:2 8 1 2 5 7 - 11 5
14. Аполлон Смирнис 8 1 2 5 4 - 16 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 3 3 0 0 13 - 2 9
2. АЕК 3 3 0 0 7 - 0 9
3. Волос 4 3 0 1 8 - 5 9
4. Арис Салоники 4 2 2 0 6 - 1 8
5. Олимпиакос 4 2 2 0 6 - 2 8
6. ПАОК 4 2 1 1 10 - 6 7
7. Ионикос 3 1 1 1 2 - 2 4
8. Аполлон Смирнис 4 1 1 2 2 - 4 4
9. ПАС Янина 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Астерас 3 1 0 2 2 - 4 3
11. ОФИ 4 0 3 1 4 - 6 3
12. Панетоликос 5 0 1 4 4 - 9 1
13. Атромитос 2:1 4 0 1 3 3 - 8 1
14. Ламия 1:2 4 0 1 3 4 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 4 4 0 0 8 - 3 12
2. ПАОК 4 3 0 1 7 - 4 9
3. АЕК 4 2 1 1 9 - 7 7
4. Арис Салоники 3 2 0 1 4 - 2 6
5. ОФИ 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Астерас 4 1 2 1 2 - 2 5
7. ПАС Янина 4 1 2 1 2 - 2 5
8. Волос 3 1 1 1 8 - 10 4
9. Панетоликос 3 1 1 1 5 - 8 4
10. Ионикос 4 1 1 2 3 - 7 4
11. Атромитос 2:1 4 1 1 2 2 - 7 4
12. Ламия 1:2 4 1 1 2 3 - 4 4
13. Панатинаикос 4 0 1 3 1 - 4 1
14. Аполлон Смирнис 4 0 1 3 2 - 12 1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Пападопулос Кирьякос уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    29'
    Денич Джордже получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Струнгис Стефанос бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ламия
Ничья
Атромитос
2.30
3.89
3.25
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ламия 1:2 Атромитос онлайн




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