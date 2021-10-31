Греция: Суперлига 2021-2022
0:0
Перерыв
Стадион: Апостолос Николаидис
20' Желтая карточкаВелес Фран
28' Желтая карточкаМельядо Мигель
42' Желтая карточкаМаринакис Никос
3
Хуанкар
17
Перес
Рубен
98
Mateus
Vital
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Перес РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Mateus VitalПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Иван Джованович
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Тораль ХонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Камау БрюсПолузащитник
-
10 Наби АдилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ниоплиас Никос
Ход матча
20'
22'
28'
42'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 8
-
52 Владение мячом, % 48
История личных встреч
Панатинаикос
ОФИ
11 матчей
100%
11 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
18.2%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 8 побед
23 матча
47.8%
21.7%
30.5%
11 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
47.8%
26.1%
26.1%
11 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
43.5%
21.7%
34.8%
10 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлитос Карлос
|8
|1
|Иоаннидис Фотис
|1
|0.13
|Александропулос Сотириос
|1
|0.13
|Паласиос Себастьян
|1 (1)
|0.13
|Маурисио Жозе
|1
|0.13
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0.13
|Mateus Vital
|1 (1)
|0.13
|Перес Рубен
|0
|0
|Хуанкар
|0
|0
|Велес Фран
|0
|0
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нейра Хуан
|4 (2)
|0.5
|Наби Адил
|1
|0.13
|Вурос Праксителис
|1
|0.13
|Luis Gallegos
|0
|0
|Коровесис Никос
|0
|0
Карточки
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуанкар
|3
|0
|Перес Рубен
|2
|0
|Карлитос Карлос
|2
|0
|Шарлия Звонимир
|2
|0
|Маурисио Жозе
|1
|0
|Бриньоли Альберто
|1
|0
|Велес Фран
|1
|0
|Пуггурас Ахиллеас
|1
|0
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0
|Котсирас Яннис
|1
|0
|Александропулос Сотириос
|1
|0
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пасалидис Триантафиллос
|5
|0
|Нейра Хуан
|4
|0
|Luis Gallegos
|2
|0
|Мельядо Мигель
|2
|0
|Яннулис Костас
|1
|0
|Ван Дёйнен Майк
|1
|0
|Кастаньос Люк
|1
|0
|Маринакис Никос
|1
|0
|Вурос Праксителис
|1
|0
|Камау Брюс
|1
|0
|Лампру Лазарос
|1
|0
|Селимович Вахид
|1
|0
|Ус Абдул Рахман
|1
|0
|Диамантис Апостолос
|1
|0
|Балояннис Константинос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
2
8 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
3
23%
1
50%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
1
50%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
100%
76-90
Пропущено
4
6
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
50%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
14
6
9 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
3
21%
1
17%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
1
17%
61-75
1
7%
4
67%
76-90
Пропущено
6
9
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
3
50%
3
33%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
33%
1
11%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Панатинаикос
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Атромитос - Панатинаикос 0:1 Астерас - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Ионикос 4:1 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0
Панатинаикос - Волос 5:1 Арис Салоники - Панатинаикос 1:0 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - Аполлон Смирнис 4:0 Милан - Панатинаикос 2:1 АЗ Алкмаар - Панатинаикос 3:0 Панатинаикос - Олимпиакос 1:4 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - АЕК 0:1 Панатинаикос - Астерас 2:2 ПАОК - Панатинаикос 0:0 АЕК - Панатинаикос 1:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 3:1 Панатинаикос - ПАОК 3:0 Астерас - Панатинаикос 2:2
ОФИ
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
Ахерон Каналаки - ОФИ 0:1 ОФИ - Ламия 0:0 Панетоликос - ОФИ 1:2 ОФИ - ПАОК 1:3
ПАС Янина - ОФИ 1:1 ОФИ - Астерас 0:0 ОФИ - АЕК 3:3 Арис Салоники - ОФИ 0:0 НЕК Неймеген - ОФИ 2:0 АЗ Алкмаар - ОФИ 2:0 Фортуна Ситтард - ОФИ 1:1 Андерлехт - ОФИ 1:1 Витесс - ОФИ 2:1 ОФИ - Панетоликос 2:2 Ламия - ОФИ 0:2 Лариса - ОФИ 0:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:0 ОФИ - ПАС Янина 2:1 Волос - ОФИ 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|8
|6
|2
|0
|14 - 5
|20
|2.
|ПАОК
|8
|5
|1
|2
|17 - 10
|16
|3.
|АЕК
|7
|5
|1
|1
|16 - 7
|16
|4.
|Арис Салоники
|7
|4
|2
|1
|10 - 3
|14
|5.
|Волос
|7
|4
|1
|2
|16 - 15
|13
|6.
|Панатинаикос
|0:0
|8
|3
|2
|3
|14 - 6
|11
|7.
|ОФИ
|0:0
|8
|1
|6
|1
|7 - 8
|9
|8.
|ПАС Янина
|7
|2
|3
|2
|5 - 5
|9
|9.
|Астерас
|7
|2
|2
|3
|4 - 6
|8
|10.
|Ионикос
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|11.
|Ламия
|8
|1
|3
|4
|8 - 11
|6
|12.
|Панетоликос
|8
|1
|2
|5
|9 - 17
|5
|13.
|Аполлон Смирнис
|8
|1
|2
|5
|4 - 16
|5
|14.
|Атромитос
|8
|0
|3
|5
|5 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|0:0
|4
|3
|1
|0
|13 - 2
|10
|2.
|АЕК
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|3.
|Волос
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|4.
|Арис Салоники
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|5.
|Олимпиакос
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|6.
|ПАОК
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|7.
|Ионикос
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|Аполлон Смирнис
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|9.
|ПАС Янина
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Астерас
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|11.
|ОФИ
|0:0
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|12.
|Ламия
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|13.
|Панетоликос
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|14.
|Атромитос
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|4
|4
|0
|0
|8 - 3
|12
|2.
|ПАОК
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|3.
|АЕК
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|4.
|Арис Салоники
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|ОФИ
|0:0
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|6.
|Астерас
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|7.
|ПАС Янина
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|8.
|Волос
|3
|1
|1
|1
|8 - 10
|4
|9.
|Панетоликос
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|10.
|Ламия
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|Ионикос
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|12.
|Атромитос
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|13.
|Панатинаикос
|0:0
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|14.
|Аполлон Смирнис
|4
|0
|1
|3
|2 - 12
|1