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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Панатинаикос
0:0
Перерыв

Стадион:
ОФИ
0'
20' Желтая карточка
Велес Фран
28' Желтая карточка
Мельядо Мигель
42' Желтая карточка
Маринакис Никос
91
Бриньоли
Альберто
27
Котсирас
Яннис
4
Велес
Фран
31
Шарлия
Звонимир
3
Хуанкар
6
Александропулос
Сотириос
17
Перес
Рубен
11
Хадзийованнис
Анастасиос
10
Карлитос
Карлос
98
Mateus
Vital
7
Иоаннидис
Фотис
1
Эпасси
Дэвис
6
Маринакис
Никос
14
Вурос
Праксителис
15
Диамантис
Апостолос
38
Балояннис
Константинос
8
Нейра
Хуан
29
Мельядо
Мигель
16
Luis
Gallegos
21
Тораль
Хон
17
Дурмишай
Фиорин
7
Лампру
Лазарос
Панатинаикос
4-2-3-1
ОФИ
4-3-3

Ход матча

20'
Велес Фран
 
22'
 
Камау Брюс
Нейра Хуан
28'
 
Мельядо Мигель
42'
 
Маринакис Никос

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 8
  • 52 Владение мячом, % 48

История личных встреч

Панатинаикос
ОФИ

11 матчей

100%
11 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
18.2%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 8 побед

23 матча

47.8%
21.7%
30.5%
11 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

47.8%
26.1%
26.1%
11 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

43.5%
21.7%
34.8%
10 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

С
2:0
С
2:2
ТМС
1:0
С
3:2
С
0:0
С
1:1
С
1:3
С
1:3
С
3:1
К
2:1
С
2:3
С
1:2
КГ
3:0
КГ
1:0
С
1:1
С
1:0
С
3:1
С
2:2
С
3:1
С
3:1
С
0:3
С
4:1
С
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлитос Карлос 8 1
Иоаннидис Фотис 1 0.13
Александропулос Сотириос 1 0.13
Паласиос Себастьян 1 (1) 0.13
Маурисио Жозе 1 0.13
Хадзийованнис Анастасиос 1 0.13
Mateus Vital 1 (1) 0.13
Перес Рубен 0 0
Хуанкар 0 0
Велес Фран 0 0
ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нейра Хуан 4 (2) 0.5
Наби Адил 1 0.13
Вурос Праксителис 1 0.13
Luis Gallegos 0 0
Коровесис Никос 0 0

Карточки

Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуанкар 3 0
Перес Рубен 2 0
Карлитос Карлос 2 0
Шарлия Звонимир 2 0
Маурисио Жозе 1 0
Бриньоли Альберто 1 0
Велес Фран 1 0
Пуггурас Ахиллеас 1 0
Лундквист Рамон-Паскаль 1 0
Хадзийованнис Анастасиос 1 0
Котсирас Яннис 1 0
Александропулос Сотириос 1 0
ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пасалидис Триантафиллос 5 0
Нейра Хуан 4 0
Luis Gallegos 2 0
Мельядо Мигель 2 0
Яннулис Костас 1 0
Ван Дёйнен Майк 1 0
Кастаньос Люк 1 0
Маринакис Никос 1 0
Вурос Праксителис 1 0
Камау Брюс 1 0
Лампру Лазарос 1 0
Селимович Вахид 1 0
Ус Абдул Рахман 1 0
Диамантис Апостолос 1 0
Балояннис Константинос 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
2
8 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
3
23%
1
50%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
1
50%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
100%
76-90

Пропущено

4
6
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
50%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

14
6
9 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
3
21%
1
17%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
1
17%
61-75
1
7%
4
67%
76-90

Пропущено

6
9
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
3
50%
3
33%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
33%
1
11%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Панатинаикос
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Атромитос - Панатинаикос 0:1 Астерас - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Ионикос 4:1 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0
Панатинаикос - Волос 5:1 Арис Салоники - Панатинаикос 1:0 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - Аполлон Смирнис 4:0 Милан - Панатинаикос 2:1 АЗ Алкмаар - Панатинаикос 3:0 Панатинаикос - Олимпиакос 1:4 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - АЕК 0:1 Панатинаикос - Астерас 2:2 ПАОК - Панатинаикос 0:0 АЕК - Панатинаикос 1:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 3:1 Панатинаикос - ПАОК 3:0 Астерас - Панатинаикос 2:2
ОФИ
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
Ахерон Каналаки - ОФИ 0:1 ОФИ - Ламия 0:0 Панетоликос - ОФИ 1:2 ОФИ - ПАОК 1:3
ПАС Янина - ОФИ 1:1 ОФИ - Астерас 0:0 ОФИ - АЕК 3:3 Арис Салоники - ОФИ 0:0 НЕК Неймеген - ОФИ 2:0 АЗ Алкмаар - ОФИ 2:0 Фортуна Ситтард - ОФИ 1:1 Андерлехт - ОФИ 1:1 Витесс - ОФИ 2:1 ОФИ - Панетоликос 2:2 Ламия - ОФИ 0:2 Лариса - ОФИ 0:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:0 ОФИ - ПАС Янина 2:1 Волос - ОФИ 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 8 6 2 0 14 - 5 20
2. ПАОК 8 5 1 2 17 - 10 16
3. АЕК 7 5 1 1 16 - 7 16
4. Арис Салоники 7 4 2 1 10 - 3 14
5. Волос 7 4 1 2 16 - 15 13
6. Панатинаикос 0:0 8 3 2 3 14 - 6 11
7. ОФИ 0:0 8 1 6 1 7 - 8 9
8. ПАС Янина 7 2 3 2 5 - 5 9
9. Астерас 7 2 2 3 4 - 6 8
10. Ионикос 7 2 2 3 5 - 9 8
11. Ламия 8 1 3 4 8 - 11 6
12. Панетоликос 8 1 2 5 9 - 17 5
13. Аполлон Смирнис 8 1 2 5 4 - 16 5
14. Атромитос 8 0 3 5 5 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 0:0 4 3 1 0 13 - 2 10
2. АЕК 3 3 0 0 7 - 0 9
3. Волос 4 3 0 1 8 - 5 9
4. Арис Салоники 4 2 2 0 6 - 1 8
5. Олимпиакос 4 2 2 0 6 - 2 8
6. ПАОК 4 2 1 1 10 - 6 7
7. Ионикос 3 1 1 1 2 - 2 4
8. Аполлон Смирнис 4 1 1 2 2 - 4 4
9. ПАС Янина 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Астерас 3 1 0 2 2 - 4 3
11. ОФИ 0:0 4 0 3 1 4 - 6 3
12. Ламия 4 0 2 2 5 - 7 2
13. Панетоликос 5 0 1 4 4 - 9 1
14. Атромитос 4 0 1 3 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 4 4 0 0 8 - 3 12
2. ПАОК 4 3 0 1 7 - 4 9
3. АЕК 4 2 1 1 9 - 7 7
4. Арис Салоники 3 2 0 1 4 - 2 6
5. ОФИ 0:0 4 1 3 0 3 - 2 6
6. Астерас 4 1 2 1 2 - 2 5
7. ПАС Янина 4 1 2 1 2 - 2 5
8. Волос 3 1 1 1 8 - 10 4
9. Панетоликос 3 1 1 1 5 - 8 4
10. Ламия 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Ионикос 4 1 1 2 3 - 7 4
12. Атромитос 4 0 2 2 2 - 8 2
13. Панатинаикос 0:0 4 0 1 3 1 - 4 1
14. Аполлон Смирнис 4 0 1 3 2 - 12 1
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Маринакис Никос получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Мельядо Мигель получил желтую карточку от судьи
  • 22'
    Нейра Хуан уходит с поля. Камау Брюс выходит вместо него
  • Желтая карточка
    20'
    Велес Фран получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Панатинаикос
Ничья
ОФИ
1.73
4.15
8.05
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Панатинаикос 0:0 ОФИ онлайн




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