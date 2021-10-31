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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Панатинаикос
0:0
Конец матча

Стадион:
ОФИ
0'
20' Желтая карточка
Велес Фран
28' Желтая карточка
Мельядо Мигель
43' Желтая карточка
Маринакис Никос
44' Желтая карточка
Нейра Хуан
86' Желтая карточка
Шарлия Звонимир
90' Желтая карточка
Эпасси Дэвис
90'+6
91
Бриньоли
Альберто
27
Котсирас
Яннис
4
Велес
Фран
31
Шарлия
Звонимир
3
Хуанкар
6
Александропулос
Сотириос
17
Перес
Рубен
11
Хадзийованнис
Анастасиос
10
Карлитос
Карлос
98
Mateus
Vital
7
Иоаннидис
Фотис
1
Эпасси
Дэвис
6
Маринакис
Никос
14
Вурос
Праксителис
15
Диамантис
Апостолос
38
Балояннис
Константинос
8
Нейра
Хуан
29
Мельядо
Мигель
16
Luis
Gallegos
21
Тораль
Хон
17
Дурмишай
Фиорин
7
Лампру
Лазарос
Панатинаикос
4-2-3-1
ОФИ
4-3-3

История личных встреч

Панатинаикос
ОФИ

11 матчей

100%
11 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
18.2%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 8 побед

23 матча

47.8%
21.7%
30.5%
11 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

47.8%
26.1%
26.1%
11 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

43.5%
21.7%
34.8%
10 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

С
2:0
С
2:2
ТМС
1:0
С
3:2
С
0:0
С
1:1
С
1:3
С
1:3
С
3:1
К
2:1
С
2:3
С
1:2
КГ
3:0
КГ
1:0
С
1:1
С
1:0
С
3:1
С
2:2
С
3:1
С
3:1
С
0:3
С
4:1
С
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлитос Карлос 8 1
Иоаннидис Фотис 1 0.13
Александропулос Сотириос 1 0.13
Паласиос Себастьян 1 (1) 0.13
Маурисио Жозе 1 0.13
Хадзийованнис Анастасиос 1 0.13
Mateus Vital 1 (1) 0.13
Перес Рубен 0 0
Хуанкар 0 0
Велес Фран 0 0
ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нейра Хуан 4 (2) 0.5
Наби Адил 1 0.13
Вурос Праксителис 1 0.13
Luis Gallegos 0 0
Коровесис Никос 0 0

Карточки

Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуанкар 3 0
Шарлия Звонимир 3 0
Перес Рубен 2 0
Карлитос Карлос 2 0
Маурисио Жозе 1 0
Бриньоли Альберто 1 0
Велес Фран 1 0
Пуггурас Ахиллеас 1 0
Лундквист Рамон-Паскаль 1 0
Хадзийованнис Анастасиос 1 0
Котсирас Яннис 1 0
Александропулос Сотириос 1 0
ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нейра Хуан 5 0
Пасалидис Триантафиллос 5 0
Luis Gallegos 2 0
Мельядо Мигель 2 0
Яннулис Костас 1 0
Ван Дёйнен Майк 1 0
Кастаньос Люк 1 0
Маринакис Никос 1 0
Вурос Праксителис 1 0
Камау Брюс 1 0
Лампру Лазарос 1 0
Эпасси Дэвис 1 0
Селимович Вахид 1 0
Ус Абдул Рахман 1 0
Диамантис Апостолос 1 0
Балояннис Константинос 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
2
8 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
3
23%
1
50%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
1
50%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
100%
76-90

Пропущено

4
6
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
50%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

14
6
9 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
3
21%
1
17%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
1
17%
61-75
1
7%
4
67%
76-90

Пропущено

6
9
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
3
50%
3
33%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
33%
1
11%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Панатинаикос
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Атромитос - Панатинаикос 0:1 Астерас - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Ионикос 4:1 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0
Панатинаикос - Волос 5:1 Арис Салоники - Панатинаикос 1:0 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - Аполлон Смирнис 4:0 Милан - Панатинаикос 2:1 АЗ Алкмаар - Панатинаикос 3:0 Панатинаикос - Олимпиакос 1:4 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - АЕК 0:1 Панатинаикос - Астерас 2:2 ПАОК - Панатинаикос 0:0 АЕК - Панатинаикос 1:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 3:1 Панатинаикос - ПАОК 3:0 Астерас - Панатинаикос 2:2
ОФИ
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
Ахерон Каналаки - ОФИ 0:1 ОФИ - Ламия 0:0 Панетоликос - ОФИ 1:2 ОФИ - ПАОК 1:3
ПАС Янина - ОФИ 1:1 ОФИ - Астерас 0:0 ОФИ - АЕК 3:3 Арис Салоники - ОФИ 0:0 НЕК Неймеген - ОФИ 2:0 АЗ Алкмаар - ОФИ 2:0 Фортуна Ситтард - ОФИ 1:1 Андерлехт - ОФИ 1:1 Витесс - ОФИ 2:1 ОФИ - Панетоликос 2:2 Ламия - ОФИ 0:2 Лариса - ОФИ 0:1 ОФИ - Атромитос 1:1 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:0 ОФИ - ПАС Янина 2:1 Волос - ОФИ 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 8 6 2 0 14 - 5 20
2. АЕК 1:0 8 6 1 1 17 - 7 19
3. ПАОК 8 5 1 2 17 - 10 16
4. Арис Салоники 0:1 8 4 2 2 10 - 4 14
5. Волос 7 4 1 2 16 - 15 13
6. Астерас 1:0 8 3 2 3 5 - 6 11
7. Панатинаикос 8 3 2 3 14 - 6 11
8. ОФИ 8 1 6 1 7 - 8 9
9. ПАС Янина 0:1 8 2 3 3 5 - 6 9
10. Ионикос 7 2 2 3 5 - 9 8
11. Ламия 8 1 3 4 8 - 11 6
12. Панетоликос 8 1 2 5 9 - 17 5
13. Аполлон Смирнис 8 1 2 5 4 - 16 5
14. Атромитос 8 0 3 5 5 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 1:0 4 4 0 0 8 - 0 12
2. Панатинаикос 4 3 1 0 13 - 2 10
3. Волос 4 3 0 1 8 - 5 9
4. Арис Салоники 0:1 4 2 2 0 6 - 1 8
5. Олимпиакос 4 2 2 0 6 - 2 8
6. ПАОК 4 2 1 1 10 - 6 7
7. Ионикос 3 1 1 1 2 - 2 4
8. Аполлон Смирнис 4 1 1 2 2 - 4 4
9. ПАС Янина 0:1 4 1 1 2 3 - 4 4
10. Астерас 1:0 3 1 0 2 2 - 4 3
11. ОФИ 4 0 3 1 4 - 6 3
12. Ламия 4 0 2 2 5 - 7 2
13. Панетоликос 5 0 1 4 4 - 9 1
14. Атромитос 4 0 1 3 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 4 4 0 0 8 - 3 12
2. ПАОК 4 3 0 1 7 - 4 9
3. Астерас 1:0 5 2 2 1 3 - 2 8
4. АЕК 1:0 4 2 1 1 9 - 7 7
5. Арис Салоники 0:1 4 2 0 2 4 - 3 6
6. ОФИ 4 1 3 0 3 - 2 6
7. ПАС Янина 0:1 4 1 2 1 2 - 2 5
8. Волос 3 1 1 1 8 - 10 4
9. Панетоликос 3 1 1 1 5 - 8 4
10. Ламия 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Ионикос 4 1 1 2 3 - 7 4
12. Атромитос 4 0 2 2 2 - 8 2
13. Панатинаикос 4 0 1 3 1 - 4 1
14. Аполлон Смирнис 4 0 1 3 2 - 12 1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Нейра Хуан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    43'
    Маринакис Никос получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Мельядо Мигель получил желтую карточку от судьи
  • 22'
    Нейра Хуан уходит с поля. Камау Брюс выходит вместо него
  • Желтая карточка
    20'
    Велес Фран получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Панатинаикос 0:0 ОФИ онлайн




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