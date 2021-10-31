Румыния: Первая лига 2021-2022
2:1
Перерыв
Стадион: Stadionul Municipal, Sfantu Gheorghe
1:0
13' ГолШтефэнеску Мариус
2:0
21' ГолШтефэнеску Мариус
33' Желтая карточкаГонсалес Эдер
2:1
39' ГолТорже Андрей-Габриэль
10
Ахабар
Анасс
91
Илиев
Пламен
22
Сореску
Деян
35
Попа
Рэзван
10
Матей
Космин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Ахабар АнассНападающий
- Запасные игроки
-
98 Джедо ХунорВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Rares Ispas
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Основной состав
-
91 Илиев ПламенВратарь
-
22 Сореску ДеянЗащитник
-
35 Попа РэзванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Матей КосминНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Гиафер ДенисЗащитник
-
75 Амзар ЙонуцЗащитник
-
32 Крету ДжаниЗащитник
- Защитник
-
28 Борча ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Бани АндрейНападающий
-
-
Главный тренер: Mircea Rednic
Ход матча
13'
21'
33'
39'
Владение мячом
История личных встреч
Сепси
Динамо Бухарест
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
11 матчей
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штефэнеску Мариус
|2
|0.14
|Лукассен Кевин
|2 (1)
|0.14
|Митря Богдан
|1
|0.07
|Боич Петар
|1
|0.07
|Аганович Аднан
|1
|0.07
|Реп Райко
|1
|0.07
|Асковски Стефан
|1
|0.07
|Чунчуков Цветелин
|1
|0.07
|Фофана Бубакар II
|1
|0.07
|Думитреску Андрес
|1
|0.07
|Ахабар Анасс
|0
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сореску Деян
|6 (1)
|0.43
|Торже Андрей-Габриэль
|4 (1)
|0.29
|Михаю Андреас
|1
|0.07
|Ивановски Мирко
|1 (1)
|0.07
|Филип Стелиано
|0
|0
|Молдовяну Роберт
|0
|0
|Иту Кэтэлин
|0
|0
|Григоре Рикардо
|0
|0
|Бани Андрей
|0
|0
Карточки
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниняй Бранислав
|4
|0
|Митря Богдан
|4
|0
|Паун Николае
|4
|0
|Фофана Бубакар II
|3
|0
|Аганович Аднан
|2
|0
|Лукассен Кевин
|2
|0
|Штефэнеску Мариус
|2
|0
|Leontin Grozavu
|2
|0
|Гонсалес Эдер
|2
|0
|Димитров Радослав
|1
|0
|Боич Петар
|1
|0
|Никзули Роланд
|1
|0
|Тамаш Нандор
|1
|0
|Rares Ispas
|1
|0
|Думитреску Андрес
|1
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Филип Стелиано
|6
|1
|Сореску Деян
|6
|0
|Рэуцэ Александру
|4
|0
|Молдовяну Роберт
|4
|0
|Крету Джани
|4
|0
|Гиафер Денис
|2
|1
|Раду Йонуц
|3
|0
|Ивановски Мирко
|2
|0
|Матей Космин
|2
|0
|Эшану Михай
|2
|0
|Григоре Рикардо
|2
|0
|Alin Dudea
|0
|1
|Stefan Catalin Tira
|1
|0
|Нейкуцеску Михай
|1
|0
|Иту Кэтэлин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
1
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
8 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
1
100%
76-90
Пропущено
9
18
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
2
22%
1
6%
1-15
1
11%
3
17%
16-30
2
22%
5
28%
31-45
2
22%
5
28%
46-60
2
22%
3
17%
61-75
0
0%
1
6%
76-90
Забито
3
10
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
0
0%
1
10%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
20%
31-45
1
33%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
6
11
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
3
27%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
3
50%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
17%
2
18%
76-90
Забито
10
11
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
0
0%
1
9%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
18%
31-45
2
20%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
4
40%
3
27%
76-90
Пропущено
15
29
7 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 13
2
13%
4
14%
1-15
2
13%
4
14%
16-30
3
20%
6
21%
31-45
5
33%
6
21%
46-60
2
13%
6
21%
61-75
1
7%
3
10%
76-90
Результаты последних матчей
Сепси
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
ЧФР Клуж - Сепси 2:0 Сепси - Волунтари 1:2 Сепси - Рапид Бухарест 2:2 Газ-Метан Медиаш - Сепси 0:0
Сепси - УТА Арад 0:0 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Сепси - Ботошани 1:1 ФКСБ - Сепси 1:1 Сепси - Арджеш 0:2 Вииторул Констанца - Сепси 1:0 Сепси - Миовени 1:2 Сепси - Спартак Трнава 1:1 Киндия Тырговиште - Сепси 1:1 Спартак Трнава - Сепси 0:0 Сепси - Академика Клинчени 2:0 Уфа - Сепси 1:3 Краснодар - Сепси 1:2 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Сепси - Ботошани 1:0 Академика Клинчени - Сепси 2:1
Динамо Бухарест
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:1 Газ-Метан Медиаш - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:2 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 5:0
Динамо Бухарест - Ботошани 1:2 ФКСБ - Динамо Бухарест 6:0 Динамо Бухарест - Арджеш 0:2 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 3:0 Динамо Бухарест - Миовени 0:1 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Академика Клинчени 3:1 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Волунтари 3:2 Галатасарай - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 0:0 Арджеш - Динамо Бухарест 1:2 Динамо Бухарест - Астра 1:0 Динамо Бухарест - Германнштадт 2:0 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 1:2 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|26
|12
|4
|10
|36 - 26
|40
|2.
|ЧФР Клуж
|14
|12
|0
|2
|20 - 8
|36
|3.
|ФКСБ
|12
|7
|3
|2
|23 - 11
|24
|4.
|Ботошани
|14
|6
|6
|2
|13 - 11
|24
|5.
|Волунтари
|14
|8
|0
|6
|17 - 16
|24
|6.
|УТА Арад
|13
|6
|5
|2
|15 - 8
|23
|7.
|Рапид Бухарест
|13
|6
|4
|3
|16 - 10
|22
|8.
|Арджеш
|13
|6
|3
|4
|12 - 7
|21
|9.
|Вииторул Констанца
|13
|6
|3
|4
|17 - 8
|21
|10.
|Киндия Тырговиште
|13
|3
|5
|5
|8 - 9
|14
|11.
|Сепси
|2:1
|14
|2
|7
|5
|12 - 16
|13
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|14
|3
|3
|8
|11 - 18
|12
|13.
|Миовени
|14
|3
|3
|8
|9 - 22
|12
|14.
|Динамо Бухарест
|1:2
|14
|2
|2
|10
|12 - 31
|8
|15.
|Академика Клинчени
|14
|0
|4
|10
|10 - 32
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|14
|9
|3
|2
|26 - 9
|30
|2.
|ЧФР Клуж
|8
|8
|0
|0
|15 - 4
|24
|3.
|ФКСБ
|6
|5
|1
|0
|19 - 5
|16
|4.
|Волунтари
|7
|5
|0
|2
|10 - 5
|15
|5.
|Вииторул Констанца
|5
|5
|0
|0
|13 - 1
|15
|6.
|УТА Арад
|7
|3
|3
|1
|7 - 4
|12
|7.
|Рапид Бухарест
|7
|3
|1
|3
|6 - 5
|10
|8.
|Ботошани
|7
|2
|3
|2
|4 - 6
|9
|9.
|Газ-Метан Медиаш
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|10.
|Сепси
|2:1
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|11.
|Киндия Тырговиште
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|12.
|Динамо Бухарест
|1:2
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|13.
|Арджеш
|6
|2
|1
|3
|3 - 4
|7
|14.
|Миовени
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|15.
|Академика Клинчени
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|7
|4
|3
|0
|9 - 5
|15
|2.
|Арджеш
|7
|4
|2
|1
|9 - 3
|14
|3.
|Университатя Крайова
|13
|4
|1
|8
|10 - 19
|13
|4.
|Рапид Бухарест
|6
|3
|3
|0
|10 - 5
|12
|5.
|ЧФР Клуж
|6
|4
|0
|2
|5 - 4
|12
|6.
|УТА Арад
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|7.
|Волунтари
|7
|3
|0
|4
|7 - 11
|9
|8.
|ФКСБ
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|9.
|Миовени
|8
|2
|1
|5
|7 - 17
|7
|10.
|Киндия Тырговиште
|7
|1
|3
|3
|2 - 4
|6
|11.
|Вииторул Констанца
|8
|1
|3
|4
|4 - 7
|6
|12.
|Сепси
|2:1
|6
|0
|4
|2
|3 - 6
|4
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|6
|1
|0
|5
|4 - 10
|3
|14.
|Академика Клинчени
|8
|0
|2
|6
|6 - 22
|2
|15.
|Динамо Бухарест
|1:2
|7
|0
|0
|7
|2 - 20
|0