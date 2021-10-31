Голкипер мог бы сыграть и получше

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Команда Сепси играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Матей Космин разрезает оборону соперника отличным пасом

46' Отличные скиллы показывает Матей Космин , обводя своих соперников

46' Григоре Рикардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

39' Плохо сыграл Razvan Catalin Began - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

39' Иту Кэтэлин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' Паун Николае не смог попасть в створ ударом издали

35' Отличные скиллы показывает Ахабар Анасс , обводя своих соперников

35' Митря Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Гонсалес Эдер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

33' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Лукассен Кевин из команды Сепси наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

31' Отличные скиллы показывает Лукассен Кевин , обводя своих соперников

31' Отличный пас сделал Асковски Стефан из команды Сепси . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

30' Сепси нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

29' Marius Stefanescu из команды Сепси попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.

29' ШАНС! Marius Stefanescu вышел один на один с голкипером...

28' Marius Stefanescu из команды Сепси идет с мячом вперед на обострение...

28' Лукассен Кевин разрезает оборону соперника отличным пасом

28' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Ниняй Бранислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Ниняй Бранислав выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Матей Космин наказан за толчок Marius Stefanescu

21' Г О О О О Л - Marius Stefanescu забивает с левой ноги!

21' Димитров Радослав из команды Сепси делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

20' Игра в одни ворота сейчас. Сепси доминирует и владеет мячом

20' Лукассен Кевин из команды Сепси сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

19' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Сепси вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Сепси вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Игрок из команды Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

15' Попа Рэзван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Команда Сепси забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

13' Г О О О О Л - Marius Stefanescu наносит удар левой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

13' Ахабар Анасс разрезает оборону соперника отличным пасом

13' Илиев Пламен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Marius Stefanescu из команды Сепси делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

12' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Сореску Деян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

10' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Ахабар Анасс из команды Сепси наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

8' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Сореску Деян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Marius Stefanescu нанес удар, но тот был заблокирован.

6' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Хорошую попытку сделал Иту Кэтэлин . Удар в створ, но вратарь начеку

5' Отличные скиллы показывает Иту Кэтэлин , обводя своих соперников

5' Голкипер мог бы сыграть и получше

4' Ахабар Анасс из команды Сепси делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

4' Marius Stefanescu из команды Сепси делает пас партнеру.

3' Матч возобновится спорным мячом

3' Ох, нехорошо это выглядит. Эспиноза Мишель получил травму и медбригада забирает его с поля.

3' Эспиноза Мишель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Сепси выполняет удар от ворот.

2' Торже Андрей-Габриэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

1' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Сепси начинает с центра поля