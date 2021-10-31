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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Сепси
4:1
Конец матча

Стадион:
Динамо Бухарест
0'
1:0
13' Гол
Штефэнеску Мариус
2:0
21' Гол
Штефэнеску Мариус
33' Желтая карточка
Гонсалес Эдер
2:1
39' Гол
Торже Андрей-Габриэль
3:1
72' Гол
Митря Богдан
81' Желтая карточка
Фофана Бубакар
4:1
86' Гол
Фофана Бубакар
90' Желтая карточка
Торже Андрей-Габриэль
90'+3
12
Razvan
Catalin
Began
88
Димитров
Радослав
82
Ниняй
Бранислав
3
Митря
Богдан
20
Думитреску
Андрес
6
Паун
Николае
14
Гонсалес
Эдер
11
Штефэнеску
Мариус
15
Асковски
Стефан
42
Лукассен
Кевин
10
Ахабар
Анасс
91
Илиев
Пламен
22
Сореску
Деян
35
Попа
Рэзван
4
Пинту
Андре
3
Раду
Йонуц
9
Торже
Андрей-Габриэль
30
Эспиноза
Мишель
8
Иту
Кэтэлин
10
Матей
Космин
44
Ивановски
Мирко
29
Мэгуряну
Кэтэлин
Сепси
Динамо Бухарест

История личных встреч

Сепси
Динамо Бухарест

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

11 матчей

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
Л1ГБ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
Л1ГБ
0:0
Л1
2:0
Л1
0:3
Л1
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митря Богдан 2 0.14
Штефэнеску Мариус 2 0.14
Фофана Бубакар II 2 0.14
Лукассен Кевин 2 (1) 0.14
Боич Петар 1 0.07
Аганович Аднан 1 0.07
Реп Райко 1 0.07
Асковски Стефан 1 0.07
Чунчуков Цветелин 1 0.07
Думитреску Андрес 1 0.07
Ахабар Анасс 0 0
Бэрбуц Кристиан 0 0
Гонсалес Эдер 0 0
Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сореску Деян 6 (1) 0.43
Торже Андрей-Габриэль 4 (1) 0.29
Михаю Андреас 1 0.07
Ивановски Мирко 1 (1) 0.07
Филип Стелиано 0 0
Молдовяну Роберт 0 0
Иту Кэтэлин 0 0
Григоре Рикардо 0 0
Бани Андрей 0 0

Карточки

Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниняй Бранислав 4 0
Митря Богдан 4 0
Фофана Бубакар II 4 0
Паун Николае 4 0
Аганович Аднан 2 0
Лукассен Кевин 2 0
Штефэнеску Мариус 2 0
Leontin Grozavu 2 0
Гонсалес Эдер 2 0
Димитров Радослав 1 0
Боич Петар 1 0
Никзули Роланд 1 0
Тамаш Нандор 1 0
Rares Ispas 1 0
Думитреску Андрес 1 0
Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Филип Стелиано 6 1
Сореску Деян 6 0
Рэуцэ Александру 4 0
Молдовяну Роберт 4 0
Крету Джани 4 0
Гиафер Денис 2 1
Раду Йонуц 3 0
Ивановски Мирко 2 0
Матей Космин 2 0
Эшану Михай 2 0
Григоре Рикардо 2 0
Alin Dudea 0 1
Торже Андрей-Габриэль 1 0
Stefan Catalin Tira 1 0
Нейкуцеску Михай 1 0
Иту Кэтэлин 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
2
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
8 Не забивали 12
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
50%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
5
45%
1
50%
76-90

Пропущено

10
22
6 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
2
20%
2
9%
1-15
1
10%
4
18%
16-30
3
30%
5
23%
31-45
2
20%
5
23%
46-60
2
20%
4
18%
61-75
0
0%
2
9%
76-90

Забито

3
10
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 9
0
0%
1
10%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
20%
31-45
1
33%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

6
11
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
3
27%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
3
50%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
17%
2
18%
76-90

Забито

14
12
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
1
7%
1
8%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
3
25%
31-45
2
14%
3
25%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
5
36%
3
25%
76-90

Пропущено

16
33
8 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 14
2
13%
5
15%
1-15
2
13%
5
15%
16-30
4
25%
6
18%
31-45
5
31%
6
18%
46-60
2
13%
7
21%
61-75
1
6%
4
12%
76-90

Результаты последних матчей

Сепси
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
ЧФР Клуж - Сепси 2:0 Сепси - Волунтари 1:2 Сепси - Рапид Бухарест 2:2 Газ-Метан Медиаш - Сепси 0:0
Сепси - УТА Арад 0:0 Университатя Крайова - Сепси 1:1 Сепси - Ботошани 1:1 ФКСБ - Сепси 1:1 Сепси - Арджеш 0:2 Вииторул Констанца - Сепси 1:0 Сепси - Миовени 1:2 Сепси - Спартак Трнава 1:1 Киндия Тырговиште - Сепси 1:1 Спартак Трнава - Сепси 0:0 Сепси - Академика Клинчени 2:0 Уфа - Сепси 1:3 Краснодар - Сепси 1:2 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Сепси - Ботошани 1:0 Академика Клинчени - Сепси 2:1
Динамо Бухарест
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:1 Газ-Метан Медиаш - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:2 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 5:0
Динамо Бухарест - Ботошани 1:2 ФКСБ - Динамо Бухарест 6:0 Динамо Бухарест - Арджеш 0:2 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 3:0 Динамо Бухарест - Миовени 0:1 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Академика Клинчени 3:1 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Волунтари 3:2 Галатасарай - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 0:0 Арджеш - Динамо Бухарест 1:2 Динамо Бухарест - Астра 1:0 Динамо Бухарест - Германнштадт 2:0 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 1:2 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 26 12 4 10 36 - 26 40
2. ЧФР Клуж 14 12 0 2 20 - 8 36
3. ФКСБ 12 7 3 2 23 - 11 24
4. Ботошани 14 6 6 2 13 - 11 24
5. Волунтари 14 8 0 6 17 - 16 24
6. УТА Арад 13 6 5 2 15 - 8 23
7. Рапид Бухарест 13 6 4 3 16 - 10 22
8. Арджеш 13 6 3 4 12 - 7 21
9. Вииторул Констанца 13 6 3 4 17 - 8 21
10. Киндия Тырговиште 13 3 5 5 8 - 9 14
11. Сепси 14 2 7 5 14 - 16 13
12. Газ-Метан Медиаш 14 3 3 8 11 - 18 12
13. Миовени 14 3 3 8 9 - 22 12
14. Динамо Бухарест 14 2 2 10 12 - 33 8
15. Академика Клинчени 14 0 4 10 10 - 32 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 14 9 3 2 26 - 9 30
2. ЧФР Клуж 8 8 0 0 15 - 4 24
3. ФКСБ 6 5 1 0 19 - 5 16
4. Волунтари 7 5 0 2 10 - 5 15
5. Вииторул Констанца 5 5 0 0 13 - 1 15
6. УТА Арад 7 3 3 1 7 - 4 12
7. Рапид Бухарест 7 3 1 3 6 - 5 10
8. Ботошани 7 2 3 2 4 - 6 9
9. Сепси 8 2 3 3 11 - 10 9
10. Газ-Метан Медиаш 8 2 3 3 7 - 8 9
11. Киндия Тырговиште 6 2 2 2 6 - 5 8
12. Динамо Бухарест 7 2 2 3 10 - 11 8
13. Арджеш 6 2 1 3 3 - 4 7
14. Миовени 6 1 2 3 2 - 5 5
15. Академика Клинчени 6 0 2 4 4 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 7 4 3 0 9 - 5 15
2. Арджеш 7 4 2 1 9 - 3 14
3. Университатя Крайова 13 4 1 8 10 - 19 13
4. Рапид Бухарест 6 3 3 0 10 - 5 12
5. ЧФР Клуж 6 4 0 2 5 - 4 12
6. УТА Арад 6 3 2 1 8 - 4 11
7. Волунтари 7 3 0 4 7 - 11 9
8. ФКСБ 6 2 2 2 4 - 6 8
9. Миовени 8 2 1 5 7 - 17 7
10. Киндия Тырговиште 7 1 3 3 2 - 4 6
11. Вииторул Констанца 8 1 3 4 4 - 7 6
12. Сепси 6 0 4 2 3 - 6 4
13. Газ-Метан Медиаш 6 1 0 5 4 - 10 3
14. Академика Клинчени 8 0 2 6 6 - 22 2
15. Динамо Бухарест 7 0 0 7 2 - 22 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Sfantu Gheorghe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Сепси 4:1 Динамо Бухарест онлайн




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