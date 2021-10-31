Польша: Экстракласса 2021-2022
0:2
Второй тайм: 80'
Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского
0:1
45' ГолЗахович Лука
0:2
47' ГолКужава Рафал
29
Роуз
Линдси
27
Жозуэ
Филипе
11
Эмрели
Махир
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
-
11 Эмрели МахирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Лопеш РафаэлПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Мучи ЭрнестНападающий
-
-
Главный тренер: Marek Golebiewski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Малец МариушЗащитник
-
97 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаНападающий
- Запасные игроки
-
26 Бурштын ЯкубВратарь
-
55 Ласицки ИгорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
Ход матча
45'
47'
0:2
История личных встреч
Легия
Погонь Щецин
18 матчей
94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
16.7%
16 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
26 матчей
65.4%
11.5%
23.1%
17 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
34.6%
30.8%
34.6%
9 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
61.5%
26.9%
11.6%
16 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мучи Эрнест
|3
|0.27
|Эмрели Махир
|2
|0.18
|Пекхарт Томаш
|2 (1)
|0.18
|Лопеш Рафаэл
|1
|0.09
|Навроцкий Майк
|1
|0.09
|Харатин Игорь
|1
|0.09
|Младенович Филип
|0
|0
|Ветеска Матеуш
|0
|0
|Жозуэ Филипе
|0
|0
|Лима Лукас II
|0
|0
|Холовня Матеуш
|0
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Захович Лука
|3
|0.23
|Козловски Кацпер
|3
|0.23
|Дрыгас Камил
|3 (3)
|0.23
|Ковальчик Себастьян
|2
|0.15
|Салес Жеан Карлос
|2
|0.15
|Кухарчик Михал
|2
|0.15
|Журавски Мачей
|1
|0.08
|Гросицки Камил
|1
|0.08
|Пажишек Пётр
|1
|0.08
|Кужава Рафал
|1
|0.08
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0.08
|Мата Луиш
|0
|0
|Бартковски Якуб
|0
|0
|Столярски Павел
|0
|0
|Смолиньски Кацпер
|0
|0
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енджейчик Артур
|4
|0
|Слиш Бартош
|4
|0
|Младенович Филип
|2
|1
|Навроцкий Майк
|3
|0
|Мартинш Андре
|2
|0
|Лопеш Рафаэл
|2
|0
|Пекхарт Томаш
|2
|0
|Ветеска Матеуш
|2
|0
|Харатин Игорь
|2
|0
|Жозуэ Филипе
|0
|1
|Боруц Артур
|1
|0
|Лима Лукас II
|1
|0
|Абу-Ханна Джоэл
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кухарчик Михал
|3
|0
|Дабровски Дамьян
|3
|0
|Журавски Мачей
|1
|1
|Дрыгас Камил
|2
|0
|Бартковски Якуб
|1
|0
|Пажишек Пётр
|1
|0
|Кужава Рафал
|1
|0
|Мата Луиш
|1
|0
|Ковальчик Себастьян
|1
|0
|Бурштын Якуб
|1
|0
|Козловски Кацпер
|1
|0
|Смолиньски Кацпер
|1
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
0
0%
3
75%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
67%
76-90
Забито
5
15
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
3
20%
16-30
1
20%
3
20%
31-45
1
20%
4
27%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
40%
3
20%
76-90
Пропущено
12
5
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
1
8%
3
60%
31-45
3
25%
1
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Забито
10
19
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 9
3 Не забивали 2
0
0%
3
16%
1-15
3
30%
3
16%
16-30
2
20%
3
16%
31-45
1
10%
4
21%
46-60
1
10%
2
11%
61-75
3
30%
4
21%
76-90
Пропущено
18
11
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
3
17%
0
0%
1-15
2
11%
2
18%
16-30
2
11%
3
27%
31-45
6
33%
2
18%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
22%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Свит Сколвин - Легия 0:1 Пяст - Легия 4:1 Наполи - Легия 3:0 Легия - Лех 0:1
Лехия Гданьск - Легия 3:1 Легия - Лестер 1:0 Легия - Ракув 2:3 Вигры Сувалки - Легия 1:3 Легия - Гурник Ленчна 3:1 Спартак Москва - Легия 0:1 Шлёнск - Легия 1:0 Висла Краков - Легия 1:0 Легия - Славия Прага 2:1 Славия Прага - Легия 2:2 Варта Познань - Легия 0:2 Легия - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Легия 1:1 Радомьяк Радом - Легия 3:1 Флора Таллин - Легия 0:1 Легия - Висла Плоцк 1:0
Погонь Щецин
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Погонь Щецин - Ягеллония 4:1 Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гурник Ленчна 4:1 Висла Краков - Погонь Щецин 0:1
Погонь Щецин - Краковия 1:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:1 Лех - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:1 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Пяст 1:0 Варта Познань - Погонь Щецин 1:1 Осиек - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:0 Погонь Щецин - Осиек 0:0 Погонь Щецин - Ракув 1:3 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Сталь Мелец - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:0 Подбескидзе - Погонь Щецин 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|13
|8
|4
|1
|27 - 7
|28
|2.
|Лехия Гданьск
|13
|7
|5
|1
|23 - 10
|26
|3.
|Ракув
|12
|7
|4
|1
|24 - 16
|25
|4.
|Погонь Щецин
|2:0
|13
|7
|4
|2
|22 - 10
|25
|5.
|Шлёнск
|13
|5
|5
|3
|23 - 18
|20
|6.
|Радомьяк Радом
|13
|4
|7
|2
|17 - 13
|19
|7.
|Пяст
|13
|5
|3
|5
|21 - 19
|18
|8.
|Сталь Мелец
|13
|4
|5
|4
|15 - 18
|17
|9.
|Краковия
|13
|4
|5
|4
|20 - 21
|17
|10.
|Ягеллония
|13
|4
|5
|4
|16 - 19
|17
|11.
|Заглембе Любин
|12
|5
|2
|5
|14 - 18
|17
|12.
|Висла Плоцк
|13
|5
|1
|7
|21 - 21
|16
|13.
|Гурник Забже
|12
|4
|3
|5
|14 - 16
|15
|14.
|Висла Краков
|13
|4
|2
|7
|14 - 23
|14
|15.
|Брук-Бет Термалица
|12
|2
|4
|6
|16 - 21
|10
|16.
|Легия
|0:2
|11
|3
|0
|8
|11 - 19
|9
|17.
|Варта Познань
|13
|1
|5
|7
|8 - 17
|8
|18.
|Гурник Ленчна
|13
|1
|4
|8
|10 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|7
|5
|2
|0
|18 - 2
|17
|2.
|Висла Плоцк
|6
|5
|1
|0
|12 - 1
|16
|3.
|Погонь Щецин
|2:0
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|4.
|Лехия Гданьск
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|5.
|Сталь Мелец
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|6.
|Ягеллония
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|7.
|Радомьяк Радом
|6
|3
|3
|0
|10 - 5
|12
|8.
|Заглембе Любин
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|9.
|Пяст
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|10.
|Гурник Забже
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|11.
|Шлёнск
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|12.
|Ракув
|4
|2
|2
|0
|10 - 6
|8
|13.
|Краковия
|6
|2
|2
|2
|11 - 10
|8
|14.
|Брук-Бет Термалица
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|15.
|Висла Краков
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|16.
|Легия
|0:2
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|17.
|Гурник Ленчна
|7
|1
|3
|3
|6 - 15
|6
|18.
|Варта Познань
|7
|0
|4
|3
|2 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|8
|5
|2
|1
|14 - 10
|17
|2.
|Лехия Гданьск
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|3.
|Лех
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|4.
|Шлёнск
|7
|3
|2
|2
|15 - 12
|11
|5.
|Краковия
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|6.
|Погонь Щецин
|2:0
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|7.
|Пяст
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|Висла Краков
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|9.
|Заглембе Любин
|6
|2
|1
|3
|5 - 11
|7
|10.
|Радомьяк Радом
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|11.
|Гурник Забже
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|12.
|Сталь Мелец
|6
|0
|4
|2
|6 - 10
|4
|13.
|Ягеллония
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|14.
|Варта Познань
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|15.
|Легия
|0:2
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|17.
|Гурник Ленчна
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
|18.
|Висла Плоцк
|7
|0
|0
|7
|9 - 20
|0