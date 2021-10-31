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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Легия
0:2
Конец матча

Стадион:
Погонь Щецин
0'
0:1
45' Гол
Захович Лука
0:2
47' Гол
Кужава Рафал
84' Желтая карточка
Ленговски Матеуш
89' Желтая карточка
Жозуэ Филипе
90'+4
31
Мишта
Цезарий
29
Роуз
Линдси
4
Ветеска
Матеуш
55
Енджейчик
Артур
6
Йоханссон
Маттиас
8
Мартинш
Андре
14
Харатин
Игорь
25
Младенович
Филип
27
Жозуэ
Филипе
82
Лима
Лукас
II
11
Эмрели
Махир
1
Стипица
Данте
2
Бартковски
Якуб
13
Триантафиллопулос
Константинос
33
Малец
Мариуш
97
Мата
Луиш
8
Дабровски
Дамьян
21
Салес
Жеан
Карлос
64
Козловски
Кацпер
27
Ковальчик
Себастьян
7
Кужава
Рафал
10
Захович
Лука
Легия
3-4-2-1
Погонь Щецин
4-1-4-1

История личных встреч

Легия
Погонь Щецин

18 матчей

94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
16.7%
16 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

26 матчей

65.4%
11.5%
23.1%
17 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

34.6%
30.8%
34.6%
9 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

61.5%
26.9%
11.6%
16 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

Э
4:2
Э
0:0
ЭГА
1:2
Э
3:1
Э
1:2
ЭГА
1:1
Э
3:1
Э
2:1
Э
3:0
Э
1:3
ЭГА
0:2
Э
2:0
Э
3:2
ЭГА
3:0
Э
0:0
Э
1:0
ЭГА
0:1
Э
2:1
Э
2:1
КП
3:1
ТМС
4:1
Э
0:1
Э
3:1
Э
0:3
Э
3:1
Э
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мучи Эрнест 3 0.27
Эмрели Махир 2 0.18
Пекхарт Томаш 2 (1) 0.18
Лопеш Рафаэл 1 0.09
Навроцкий Майк 1 0.09
Харатин Игорь 1 0.09
Младенович Филип 0 0
Ветеска Матеуш 0 0
Жозуэ Филипе 0 0
Лима Лукас II 0 0
Холовня Матеуш 0 0
Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захович Лука 3 0.23
Козловски Кацпер 3 0.23
Дрыгас Камил 3 (3) 0.23
Ковальчик Себастьян 2 0.15
Салес Жеан Карлос 2 0.15
Кухарчик Михал 2 0.15
Журавски Мачей 1 0.08
Гросицки Камил 1 0.08
Пажишек Пётр 1 0.08
Кужава Рафал 1 0.08
Триантафиллопулос Константинос 1 0.08
Мата Луиш 0 0
Бартковски Якуб 0 0
Столярски Павел 0 0
Смолиньски Кацпер 0 0

Карточки

Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енджейчик Артур 4 0
Слиш Бартош 4 0
Младенович Филип 2 1
Навроцкий Майк 3 0
Жозуэ Филипе 1 1
Мартинш Андре 2 0
Лопеш Рафаэл 2 0
Пекхарт Томаш 2 0
Ветеска Матеуш 2 0
Харатин Игорь 2 0
Боруц Артур 1 0
Лима Лукас II 1 0
Абу-Ханна Джоэл 1 0
Кастрати Лирим 1 0
Мучи Эрнест 1 0
Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кухарчик Михал 3 0
Дабровски Дамьян 3 0
Журавски Мачей 1 1
Дрыгас Камил 2 0
Бартковски Якуб 1 0
Пажишек Пётр 1 0
Кужава Рафал 1 0
Мата Луиш 1 0
Ковальчик Себастьян 1 0
Бурштын Якуб 1 0
Козловски Кацпер 1 0
Смолиньски Кацпер 1 0
Триантафиллопулос Константинос 1 0
Ленговски Матеуш 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
0
0%
3
50%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
4
50%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
67%
76-90

Забито

5
15
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
3
20%
16-30
1
20%
3
20%
31-45
1
20%
4
27%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
40%
3
20%
76-90

Пропущено

12
5
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
1
8%
3
60%
31-45
3
25%
1
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Забито

10
21
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 10
4 Не забивали 2
0
0%
3
14%
1-15
3
30%
3
14%
16-30
2
20%
4
19%
31-45
1
10%
5
24%
46-60
1
10%
2
10%
61-75
3
30%
4
19%
76-90

Пропущено

20
11
8 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
3
15%
0
0%
1-15
2
10%
2
18%
16-30
3
15%
3
27%
31-45
7
35%
2
18%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
4
20%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Легия
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Свит Сколвин - Легия 0:1 Пяст - Легия 4:1 Наполи - Легия 3:0 Легия - Лех 0:1
Лехия Гданьск - Легия 3:1 Легия - Лестер 1:0 Легия - Ракув 2:3 Вигры Сувалки - Легия 1:3 Легия - Гурник Ленчна 3:1 Спартак Москва - Легия 0:1 Шлёнск - Легия 1:0 Висла Краков - Легия 1:0 Легия - Славия Прага 2:1 Славия Прага - Легия 2:2 Варта Познань - Легия 0:2 Легия - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Легия 1:1 Радомьяк Радом - Легия 3:1 Флора Таллин - Легия 0:1 Легия - Висла Плоцк 1:0
Погонь Щецин
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Погонь Щецин - Ягеллония 4:1 Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гурник Ленчна 4:1 Висла Краков - Погонь Щецин 0:1
Погонь Щецин - Краковия 1:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:1 Лех - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:1 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Пяст 1:0 Варта Познань - Погонь Щецин 1:1 Осиек - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:0 Погонь Щецин - Осиек 0:0 Погонь Щецин - Ракув 1:3 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Сталь Мелец - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:0 Подбескидзе - Погонь Щецин 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 13 8 4 1 27 - 7 28
2. Лехия Гданьск 13 7 5 1 23 - 10 26
3. Ракув 12 7 4 1 24 - 16 25
4. Погонь Щецин 13 7 4 2 22 - 10 25
5. Шлёнск 13 5 5 3 23 - 18 20
6. Радомьяк Радом 13 4 7 2 17 - 13 19
7. Пяст 13 5 3 5 21 - 19 18
8. Сталь Мелец 13 4 5 4 15 - 18 17
9. Краковия 13 4 5 4 20 - 21 17
10. Ягеллония 13 4 5 4 16 - 19 17
11. Заглембе Любин 12 5 2 5 14 - 18 17
12. Висла Плоцк 13 5 1 7 21 - 21 16
13. Гурник Забже 12 4 3 5 14 - 16 15
14. Висла Краков 13 4 2 7 14 - 23 14
15. Брук-Бет Термалица 12 2 4 6 16 - 21 10
16. Легия 11 3 0 8 11 - 19 9
17. Варта Познань 13 1 5 7 8 - 17 8
18. Гурник Ленчна 13 1 4 8 10 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 7 5 2 0 18 - 2 17
2. Висла Плоцк 6 5 1 0 12 - 1 16
3. Погонь Щецин 6 5 1 0 16 - 4 16
4. Лехия Гданьск 6 4 2 0 11 - 4 14
5. Сталь Мелец 7 4 1 2 9 - 8 13
6. Ягеллония 8 3 4 1 12 - 9 13
7. Радомьяк Радом 6 3 3 0 10 - 5 12
8. Заглембе Любин 6 3 1 2 9 - 7 10
9. Пяст 7 3 1 3 14 - 13 10
10. Гурник Забже 7 3 1 3 7 - 7 10
11. Шлёнск 6 2 3 1 8 - 6 9
12. Ракув 4 2 2 0 10 - 6 8
13. Краковия 6 2 2 2 11 - 10 8
14. Брук-Бет Термалица 7 2 2 3 12 - 14 8
15. Висла Краков 6 2 1 3 7 - 10 7
16. Легия 5 2 0 3 6 - 7 6
17. Гурник Ленчна 7 1 3 3 6 - 15 6
18. Варта Познань 7 0 4 3 2 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 8 5 2 1 14 - 10 17
2. Лехия Гданьск 7 3 3 1 12 - 6 12
3. Лех 6 3 2 1 9 - 5 11
4. Шлёнск 7 3 2 2 15 - 12 11
5. Краковия 7 2 3 2 9 - 11 9
6. Погонь Щецин 7 2 3 2 6 - 6 9
7. Пяст 6 2 2 2 7 - 6 8
8. Висла Краков 7 2 1 4 7 - 13 7
9. Заглембе Любин 6 2 1 3 5 - 11 7
10. Радомьяк Радом 7 1 4 2 7 - 8 7
11. Гурник Забже 5 1 2 2 7 - 9 5
12. Сталь Мелец 6 0 4 2 6 - 10 4
13. Ягеллония 5 1 1 3 4 - 10 4
14. Варта Познань 6 1 1 4 6 - 9 4
15. Легия 6 1 0 5 5 - 12 3
16. Брук-Бет Термалица 5 0 2 3 4 - 7 2
17. Гурник Ленчна 6 0 1 5 4 - 15 1
18. Висла Плоцк 7 0 0 7 9 - 20 0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Захович Лука бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Легия 0:2 Погонь Щецин онлайн




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