Греция: Суперлига 2021-2022
0:1
Первый тайм: 36'
Стадион: Зоссимадес
23' Желтая карточкаМунафо Хуан
31' Желтая карточкаDaniel Santafe
0:1
34' ГолПаскуаль Андрес
18
Атьенса
Пичу
23
Риера
Адриан
27
Сони
Кевен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Leonid Mina
-
-
Главный тренер: Iraklis Metaxas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
-
27 Сони КевенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бенито АсьерНападающий
-
Главный тренер: Milan Rastavac
Ход матча
23'
31'
34'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 10
-
43 Владение мячом, % 57
История личных встреч
ПАС Янина
Астерас
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
100%
2 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
18 матчей
22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
11.1%
61.1%
27.8%
2 победы 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гардавски Михаэль
|1
|0.13
|Милинчану Николай
|1
|0.13
|Конде Педро
|1
|0.13
|Морейра Ахмад Мендес
|1
|0.13
|Эррамуспе Родриго
|1 (1)
|0.13
|Переа Хуан
|0
|0
|Leonid Mina
|0
|0
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сони Кевен
|2
|0.25
|Барралес Джеронимо
|2 (1)
|0.25
|Паскуаль Андрес
|0
|0
|Рехис Франсеск
|0
|0
Карточки
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гардавски Михаэль
|3
|0
|Эррамуспе Родриго
|2
|0
|Лодыгин Юрий
|2
|0
|Салиакас Манолис
|2
|0
|Переа Хуан
|2
|0
|Домингес Хуан
|1
|0
|Пеерсман Марвин
|1
|0
|Каргас Яннис
|1
|0
|Шнайдер Ян-Марк
|1
|0
|Конде Педро
|1
|0
|Бренер Фабрисио
|1
|0
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барралес Джеронимо
|3
|0
|Сони Кевен
|2
|0
|Вальенте Хосе
|2
|0
|Костаньо Хосе
|2
|0
|Мунафо Хуан
|1
|0
|Альварес Федерико
|1
|0
|Христос Тасулис
|1
|0
|Гарсия Рубен II
|1
|0
|Кармона Давид
|1
|0
|Иглесиас Матиас
|1
|0
|Бенито Асьер
|1
|0
|Атьенса Пичу
|1
|0
|Рехис Франсеск
|1
|0
|Daniel Santafe
|1
|0
|Цифцис Антонис
|1
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
3
75%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
40%
1
17%
1-15
1
20%
4
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
ПАС Янина
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Лариса - ПАС Янина 1:1 Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0 ПАС Янина - Олимпиакос 1:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1
ПАС Янина - ОФИ 1:1 Ионикос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0 ПАОК - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 0:2 Лариса - ПАС Янина 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Панетоликос 0:1 Волос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ламия 1:2 ПАС Янина - Олимпиакос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Атромитос 1:0 Астерас - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - ПАС Янина 1:2
Астерас
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Левадиакос - Астерас 1:0 Астерас - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Волос - Астерас 2:1
Астерас - Олимпиакос 0:2 ОФИ - Астерас 0:0 Астерас - ПАОК 0:1 Панетоликос - Астерас 0:0 ПАОК - Астерас 0:1 Астерас - АЕК 1:1 Астерас - Олимпиакос 0:0 Панатинаикос - Астерас 2:2 Астерас - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Астерас 1:0 АЕК - Астерас 3:1 Астерас - ПАОК 1:1 Арис Салоники - Астерас 2:0 Астерас - Панатинаикос 2:2 Астерас - ПАС Янина 0:1 Атромитос - Астерас 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|8
|6
|2
|0
|14 - 5
|20
|2.
|АЕК
|1:0
|8
|6
|1
|1
|17 - 7
|19
|3.
|ПАОК
|8
|5
|1
|2
|17 - 10
|16
|4.
|Арис Салоники
|0:1
|8
|4
|2
|2
|10 - 4
|14
|5.
|Волос
|7
|4
|1
|2
|16 - 15
|13
|6.
|Астерас
|1:0
|8
|3
|2
|3
|5 - 6
|11
|7.
|Панатинаикос
|8
|3
|2
|3
|14 - 6
|11
|8.
|ОФИ
|8
|1
|6
|1
|7 - 8
|9
|9.
|ПАС Янина
|0:1
|8
|2
|3
|3
|5 - 6
|9
|10.
|Ионикос
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|11.
|Ламия
|8
|1
|3
|4
|8 - 11
|6
|12.
|Панетоликос
|8
|1
|2
|5
|9 - 17
|5
|13.
|Аполлон Смирнис
|8
|1
|2
|5
|4 - 16
|5
|14.
|Атромитос
|8
|0
|3
|5
|5 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|1:0
|4
|4
|0
|0
|8 - 0
|12
|2.
|Панатинаикос
|4
|3
|1
|0
|13 - 2
|10
|3.
|Волос
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|4.
|Арис Салоники
|0:1
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|5.
|Олимпиакос
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|6.
|ПАОК
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|7.
|Ионикос
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|Аполлон Смирнис
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|9.
|ПАС Янина
|0:1
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|Астерас
|1:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|11.
|ОФИ
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|12.
|Ламия
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|13.
|Панетоликос
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|14.
|Атромитос
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|4
|4
|0
|0
|8 - 3
|12
|2.
|ПАОК
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|3.
|Астерас
|1:0
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|4.
|АЕК
|1:0
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|5.
|Арис Салоники
|0:1
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|6.
|ОФИ
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|7.
|ПАС Янина
|0:1
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|8.
|Волос
|3
|1
|1
|1
|8 - 10
|4
|9.
|Панетоликос
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|10.
|Ламия
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|Ионикос
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|12.
|Атромитос
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|13.
|Панатинаикос
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|14.
|Аполлон Смирнис
|4
|0
|1
|3
|2 - 12
|1