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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
ПАС Янина
1:1
Конец матча

Стадион:
Астерас
0'
23' Желтая карточка
Мунафо Хуан
31' Желтая карточка
Daniel Santafe
0:1
34' Гол
Паскуаль Андрес
1:1
37' Гол
Бренер Фабрисио
38' Желтая карточка
Гарсия Рубен
69' Желтая карточка
Карахалиос Зисис
83' Красная карточка
Барралес Джеронимо
90' Желтая карточка
Цифцис Антонис
90'+7
1
Лодыгин
Юрий
2
Салиакас
Манолис
15
Эррамуспе
Родриго
6
Каргас
Яннис
43
Пеерсман
Марвин
24
Ойкономопулос
Антониос
5
Карахалиос
Зисис
10
Домингес
Хуан
8
Бренер
Фабрисио
17
Шнайдер
Ян-Марк
21
Милинчану
Николай
99
Цифцис
Антонис
2
Гарсия
Рубен
II
18
Атьенса
Пичу
19
Костаньо
Хосе
29
Альварес
Федерико
14
Daniel
Santafe
8
Мунафо
Хуан
23
Риера
Адриан
27
Сони
Кевен
40
Паскуаль
Андрес
9
Барралес
Джеронимо
ПАС Янина
4-4-2
Астерас
4-2-3-1

История личных встреч

ПАС Янина
Астерас

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
100%
2 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

18 матчей

22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

11.1%
61.1%
27.8%
2 победы 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед

История матчей

С
0:1
С
2:2
С
0:0
С
1:0
С
0:0
С
1:2
С
1:1
С
1:2
С
0:0
С
1:2
С
2:2
С
3:1
С
0:2
С
3:3
С
2:1
С
2:1
С
1:2
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эррамуспе Родриго 1 (1) 0.13
Гардавски Михаэль 1 0.13
Милинчану Николай 1 0.13
Конде Педро 1 0.13
Бренер Фабрисио 1 0.13
Морейра Ахмад Мендес 1 0.13
Переа Хуан 0 0
Leonid Mina 0 0
Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сони Кевен 2 0.25
Барралес Джеронимо 2 (1) 0.25
Паскуаль Андрес 1 0.13
Альварес Федерико 0 0
Рехис Франсеск 0 0

Карточки

ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гардавски Михаэль 3 0
Эррамуспе Родриго 2 0
Лодыгин Юрий 2 0
Салиакас Манолис 2 0
Переа Хуан 2 0
Домингес Хуан 1 0
Пеерсман Марвин 1 0
Каргас Яннис 1 0
Шнайдер Ян-Марк 1 0
Конде Педро 1 0
Карахалиос Зисис 1 0
Бренер Фабрисио 1 0
Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барралес Джеронимо 3 1
Сони Кевен 2 0
Гарсия Рубен II 2 0
Daniel Santafe 2 0
Цифцис Антонис 2 0
Вальенте Хосе 2 0
Костаньо Хосе 2 0
Мунафо Хуан 1 0
Альварес Федерико 1 0
Христос Тасулис 1 0
Кармона Давид 1 0
Иглесиас Матиас 1 0
Бенито Асьер 1 0
Атьенса Пичу 1 0
Рехис Франсеск 1 0
Канеллопулос Гиоргос 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
3
75%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
33%
1
14%
1-15
1
17%
4
57%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

ПАС Янина
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Лариса - ПАС Янина 1:1 Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0 ПАС Янина - Олимпиакос 1:2 Атромитос - ПАС Янина 1:1
ПАС Янина - ОФИ 1:1 Ионикос - ПАС Янина 0:0 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0 ПАОК - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 0:2 Лариса - ПАС Янина 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 3:1 ПАС Янина - Панетоликос 0:1 Волос - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ламия 1:2 ПАС Янина - Олимпиакос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 2:1 ПАС Янина - Атромитос 1:0 Астерас - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - ПАС Янина 1:2
Астерас
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Левадиакос - Астерас 1:0 Астерас - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1 Волос - Астерас 2:1
Астерас - Олимпиакос 0:2 ОФИ - Астерас 0:0 Астерас - ПАОК 0:1 Панетоликос - Астерас 0:0 ПАОК - Астерас 0:1 Астерас - АЕК 1:1 Астерас - Олимпиакос 0:0 Панатинаикос - Астерас 2:2 Астерас - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Астерас 1:0 АЕК - Астерас 3:1 Астерас - ПАОК 1:1 Арис Салоники - Астерас 2:0 Астерас - Панатинаикос 2:2 Астерас - ПАС Янина 0:1 Атромитос - Астерас 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 8 6 2 0 14 - 5 20
2. АЕК 8 6 1 1 18 - 8 19
3. ПАОК 8 5 1 2 17 - 10 16
4. Арис Салоники 8 4 2 2 11 - 5 14
5. Волос 7 4 1 2 16 - 15 13
6. Панатинаикос 8 3 2 3 14 - 6 11
7. ПАС Янина 8 2 4 2 6 - 6 10
8. Астерас 8 2 3 3 5 - 7 9
9. ОФИ 8 1 6 1 7 - 8 9
10. Ионикос 7 2 2 3 5 - 9 8
11. Ламия 8 1 3 4 8 - 11 6
12. Панетоликос 8 1 2 5 9 - 17 5
13. Аполлон Смирнис 8 1 2 5 4 - 16 5
14. Атромитос 8 0 3 5 5 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 4 4 0 0 9 - 1 12
2. Панатинаикос 4 3 1 0 13 - 2 10
3. Волос 4 3 0 1 8 - 5 9
4. Арис Салоники 4 2 2 0 6 - 1 8
5. Олимпиакос 4 2 2 0 6 - 2 8
6. ПАОК 4 2 1 1 10 - 6 7
7. ПАС Янина 4 1 2 1 4 - 4 5
8. Ионикос 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Аполлон Смирнис 4 1 1 2 2 - 4 4
10. Астерас 3 1 0 2 2 - 4 3
11. ОФИ 4 0 3 1 4 - 6 3
12. Ламия 4 0 2 2 5 - 7 2
13. Панетоликос 5 0 1 4 4 - 9 1
14. Атромитос 4 0 1 3 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 4 4 0 0 8 - 3 12
2. ПАОК 4 3 0 1 7 - 4 9
3. АЕК 4 2 1 1 9 - 7 7
4. Арис Салоники 4 2 0 2 5 - 4 6
5. ОФИ 4 1 3 0 3 - 2 6
6. Астерас 5 1 3 1 3 - 3 6
7. ПАС Янина 4 1 2 1 2 - 2 5
8. Волос 3 1 1 1 8 - 10 4
9. Панетоликос 3 1 1 1 5 - 8 4
10. Ламия 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Ионикос 4 1 1 2 3 - 7 4
12. Атромитос 4 0 2 2 2 - 8 2
13. Панатинаикос 4 0 1 3 1 - 4 1
14. Аполлон Смирнис 4 0 1 3 2 - 12 1
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