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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
АЕК
1:0
Первый тайм: 35'

Стадион:
Арис Салоники
0'
7' Желтая карточка
Рота Лазарос
1:0
16' Гол
Митоглу Герасимос
21' Желтая карточка
Фабиано Лейсманн
35'
23
Станкович
Цицан
12
Рота
Лазарос
21
Враньеш
Огнен
24
Митоглу
Герасимос
3
Мохаммади
Милад
8
Симоэш
Андре
4
Шимански
Дамиан
22
Танкович
Муамер
20
Манталос
Петрос
17
Цубер
Стивен
10
Ансарифард
Карим
23
Хулиан
Диас
21
Сундгрен
Даниэль
4
Фабиано
Лейсманн
14
Брабец
Якуб
22
Ганя
Кристиан
17
Н'Диайе
Папа
6
Джегго
Джеймс
10
Матео
Гарсия
18
Бертолио
Факундо
16
Бруну
Гама
47
Камара
Абубакар
АЕК
4-2-3-1
Арис Салоники
4-2-3-1

Ход матча

7'
Рота Лазарос
 
16'
Митоглу Герасимос
(Манталос Петрос)
1:0
21'
 
Фабиано Лейсманн
26'
Мишлен Клеман
Рота Лазарос
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 42 Владение мячом, % 58

История личных встреч

АЕК
Арис Салоники

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
37.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

27 матчей

40.7%
37%
22.3%
11 побед 10 ничьих 6 побед

Первый тайм

25.9%
48.1%
26%
7 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

40.7%
37%
22.3%
11 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

С
0:0
С
1:3
С
0:2
С
0:1
С
1:4
К
2:2
С
2:2
К
2:1
С
0:1
С
1:1
С
2:0
С
4:0
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
3:0
С
1:2
С
0:4
С
1:1
С
4:2
С
1:0
С
1:1
С
0:1
С
1:1
С
4:0
С
1:0
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цубер Стивен 5 (1) 0.63
Араужо Серхио 3 0.38
Враньеш Огнен 2 0.25
Ансарифард Карим 2 0.25
Гарсия Леви 1 0.13
Амрабат Нордин 1 (1) 0.13
Ле Таллек Дамьен 1 0.13
Хаджсафи Эсхан 1 0.13
Митоглу Герасимос 1 0.13
Манталос Петрос 0 0
Шахов Евгений 0 0
Танкович Муамер 0 0
Шимански Дамиан 0 0
Мохаммади Милад 0 0
Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Абубакар 2 (1) 0.25
Бруну Гама 2 (2) 0.25
Бертолио Факундо 1 0.13
Сундгрен Даниэль 1 0.13
Брабец Якуб 1 0.13
Н'Диайе Папа 1 0.13
Мансини Даниэль 1 0.13
Матео Гарсия 1 0.13
Фабиано Лейсманн 0 0

Карточки

АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Таллек Дамьен 4 0
Враньеш Огнен 2 0
Манталос Петрос 2 0
Ансарифард Карим 2 0
Гарсия Леви 0 1
Шахов Евгений 1 0
Симоэш Андре 1 0
Шимански Дамиан 1 0
Рота Лазарос 1 0
Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Н'Диайе Папа 3 0
Матилья Хавьер 2 0
Саша Лукас 2 0
Камара Абубакар 2 0
Фабиано Лейсманн 2 0
Мансини Даниэль 2 0
Бертолио Факундо 1 0
Сундгрен Даниэль 1 0
Итурбе Хуан 1 0
Джегго Джеймс 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
3
43%
1
25%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

9
6
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
22%
1
17%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
3
33%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

7
1
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
5
71%
0
0%
76-90

Забито

16
10
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
3
19%
2
20%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
3
19%
3
30%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
4
25%
1
10%
61-75
4
25%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
5
71%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Волос - АЕК 1:3 АЕК - Атромитос 3:0 Панетоликос - АЕК 1:3 ПАОК - АЕК 2:0
АЕК - Ламия 1:0 ОФИ - АЕК 3:3 АЕК - Ионикос 3:0 АЕК - Вележ 1:0 Вележ - АЕК 2:1 Брюгге - АЕК 2:1 Антверпен - АЕК 0:2 Фейеноорд - АЕК 3:1 Витесс - АЕК 1:3 АЕК - Арис Салоники 0:0 Астерас - АЕК 1:1 Панатинаикос - АЕК 0:1 АЕК - ПАОК 1:2 ПАОК - АЕК 2:1 Олимпиакос - АЕК 2:0 АЕК - Панатинаикос 1:1
Арис Салоники
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Арис Салоники - Панетоликос 5:1 Ламия - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0 Атромитос - Арис Салоники 1:3
Арис Салоники - Панатинаикос 1:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - ОФИ 0:0 Арис Салоники - Астана 2:1 Астана - Арис Салоники 2:0 Локомотив Москва - Арис Салоники 1:2 АЕК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 ПАОК - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 1:1 Астерас - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - ПАОК 0:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:2 Арис Салоники - АЕК 1:3 Арис Салоники - Астерас 2:0 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 8 6 2 0 14 - 5 20
2. АЕК 1:0 8 6 1 1 17 - 7 19
3. ПАОК 8 5 1 2 17 - 10 16
4. Арис Салоники 0:1 8 4 2 2 10 - 4 14
5. Волос 7 4 1 2 16 - 15 13
6. Астерас 1:0 8 3 2 3 5 - 6 11
7. Панатинаикос 8 3 2 3 14 - 6 11
8. ОФИ 8 1 6 1 7 - 8 9
9. ПАС Янина 0:1 8 2 3 3 5 - 6 9
10. Ионикос 7 2 2 3 5 - 9 8
11. Ламия 8 1 3 4 8 - 11 6
12. Панетоликос 8 1 2 5 9 - 17 5
13. Аполлон Смирнис 8 1 2 5 4 - 16 5
14. Атромитос 8 0 3 5 5 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 1:0 4 4 0 0 8 - 0 12
2. Панатинаикос 4 3 1 0 13 - 2 10
3. Волос 4 3 0 1 8 - 5 9
4. Арис Салоники 0:1 4 2 2 0 6 - 1 8
5. Олимпиакос 4 2 2 0 6 - 2 8
6. ПАОК 4 2 1 1 10 - 6 7
7. Ионикос 3 1 1 1 2 - 2 4
8. Аполлон Смирнис 4 1 1 2 2 - 4 4
9. ПАС Янина 0:1 4 1 1 2 3 - 4 4
10. Астерас 1:0 3 1 0 2 2 - 4 3
11. ОФИ 4 0 3 1 4 - 6 3
12. Ламия 4 0 2 2 5 - 7 2
13. Панетоликос 5 0 1 4 4 - 9 1
14. Атромитос 4 0 1 3 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 4 4 0 0 8 - 3 12
2. ПАОК 4 3 0 1 7 - 4 9
3. Астерас 1:0 5 2 2 1 3 - 2 8
4. АЕК 1:0 4 2 1 1 9 - 7 7
5. Арис Салоники 0:1 4 2 0 2 4 - 3 6
6. ОФИ 4 1 3 0 3 - 2 6
7. ПАС Янина 0:1 4 1 2 1 2 - 2 5
8. Волос 3 1 1 1 8 - 10 4
9. Панетоликос 3 1 1 1 5 - 8 4
10. Ламия 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Ионикос 4 1 1 2 3 - 7 4
12. Атромитос 4 0 2 2 2 - 8 2
13. Панатинаикос 4 0 1 3 1 - 4 1
14. Аполлон Смирнис 4 0 1 3 2 - 12 1
Лучшие коэффициенты
АЕК
Ничья
Арис Салоники
1.93
4.96
4.77
Все Коэффициенты
Где смотреть матч АЕК 1:0 Арис Салоники онлайн




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