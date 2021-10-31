Греция: Суперлига 2021-2022
1:0
Первый тайм: 35'
Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
7' Желтая карточкаРота Лазарос
1:0
16' ГолМитоглу Герасимос
21' Желтая карточкаФабиано Лейсманн
12
Рота
Лазарос
17
Цубер
Стивен
23
Хулиан
Диас
14
Брабец
Якуб
17
Н'Диайе
Папа
10
Матео
Гарсия
16
Бруну
Гама
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Цубер СтивенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Argirios Giannikis
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
-
17 Н'Диайе ПапаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Матео ГарсияПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
46 СашаПолузащитник
-
15 Итурбе ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
Ход матча
7'
16'
21'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 4
-
0 Угловые 7
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 4
-
42 Владение мячом, % 58
История личных встреч
АЕК
Арис Салоники
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
37.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
27 матчей
40.7%
37%
22.3%
11 побед 10 ничьих 6 побед
Первый тайм
25.9%
48.1%
26%
7 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
40.7%
37%
22.3%
11 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цубер Стивен
|5 (1)
|0.63
|Араужо Серхио
|3
|0.38
|Враньеш Огнен
|2
|0.25
|Ансарифард Карим
|2
|0.25
|Гарсия Леви
|1
|0.13
|Амрабат Нордин
|1 (1)
|0.13
|Ле Таллек Дамьен
|1
|0.13
|Хаджсафи Эсхан
|1
|0.13
|Митоглу Герасимос
|1
|0.13
|Манталос Петрос
|0
|0
|Шахов Евгений
|0
|0
|Танкович Муамер
|0
|0
|Шимански Дамиан
|0
|0
|Мохаммади Милад
|0
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Абубакар
|2 (1)
|0.25
|Бруну Гама
|2 (2)
|0.25
|Бертолио Факундо
|1
|0.13
|Сундгрен Даниэль
|1
|0.13
|Брабец Якуб
|1
|0.13
|Н'Диайе Папа
|1
|0.13
|Мансини Даниэль
|1
|0.13
|Матео Гарсия
|1
|0.13
|Фабиано Лейсманн
|0
|0
Карточки
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Таллек Дамьен
|4
|0
|Враньеш Огнен
|2
|0
|Манталос Петрос
|2
|0
|Ансарифард Карим
|2
|0
|Гарсия Леви
|0
|1
|Шахов Евгений
|1
|0
|Симоэш Андре
|1
|0
|Шимански Дамиан
|1
|0
|Рота Лазарос
|1
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Н'Диайе Папа
|3
|0
|Матилья Хавьер
|2
|0
|Саша Лукас
|2
|0
|Камара Абубакар
|2
|0
|Фабиано Лейсманн
|2
|0
|Мансини Даниэль
|2
|0
|Бертолио Факундо
|1
|0
|Сундгрен Даниэль
|1
|0
|Итурбе Хуан
|1
|0
|Джегго Джеймс
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
3
43%
1
25%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
9
6
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
22%
1
17%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
3
33%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
7
1
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
5
71%
0
0%
76-90
Забито
16
10
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
3
19%
2
20%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
3
19%
3
30%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
4
25%
1
10%
61-75
4
25%
0
0%
76-90
Пропущено
7
3
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
5
71%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Волос - АЕК 1:3 АЕК - Атромитос 3:0 Панетоликос - АЕК 1:3 ПАОК - АЕК 2:0
АЕК - Ламия 1:0 ОФИ - АЕК 3:3 АЕК - Ионикос 3:0 АЕК - Вележ 1:0 Вележ - АЕК 2:1 Брюгге - АЕК 2:1 Антверпен - АЕК 0:2 Фейеноорд - АЕК 3:1 Витесс - АЕК 1:3 АЕК - Арис Салоники 0:0 Астерас - АЕК 1:1 Панатинаикос - АЕК 0:1 АЕК - ПАОК 1:2 ПАОК - АЕК 2:1 Олимпиакос - АЕК 2:0 АЕК - Панатинаикос 1:1
Арис Салоники
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Арис Салоники - Панетоликос 5:1 Ламия - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0 Атромитос - Арис Салоники 1:3
Арис Салоники - Панатинаикос 1:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - ОФИ 0:0 Арис Салоники - Астана 2:1 Астана - Арис Салоники 2:0 Локомотив Москва - Арис Салоники 1:2 АЕК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 ПАОК - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 1:1 Астерас - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - ПАОК 0:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:2 Арис Салоники - АЕК 1:3 Арис Салоники - Астерас 2:0 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|8
|6
|2
|0
|14 - 5
|20
|2.
|АЕК
|1:0
|8
|6
|1
|1
|17 - 7
|19
|3.
|ПАОК
|8
|5
|1
|2
|17 - 10
|16
|4.
|Арис Салоники
|0:1
|8
|4
|2
|2
|10 - 4
|14
|5.
|Волос
|7
|4
|1
|2
|16 - 15
|13
|6.
|Астерас
|1:0
|8
|3
|2
|3
|5 - 6
|11
|7.
|Панатинаикос
|8
|3
|2
|3
|14 - 6
|11
|8.
|ОФИ
|8
|1
|6
|1
|7 - 8
|9
|9.
|ПАС Янина
|0:1
|8
|2
|3
|3
|5 - 6
|9
|10.
|Ионикос
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|11.
|Ламия
|8
|1
|3
|4
|8 - 11
|6
|12.
|Панетоликос
|8
|1
|2
|5
|9 - 17
|5
|13.
|Аполлон Смирнис
|8
|1
|2
|5
|4 - 16
|5
|14.
|Атромитос
|8
|0
|3
|5
|5 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|1:0
|4
|4
|0
|0
|8 - 0
|12
|2.
|Панатинаикос
|4
|3
|1
|0
|13 - 2
|10
|3.
|Волос
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|4.
|Арис Салоники
|0:1
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|5.
|Олимпиакос
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|6.
|ПАОК
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|7.
|Ионикос
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|Аполлон Смирнис
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|9.
|ПАС Янина
|0:1
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|Астерас
|1:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|11.
|ОФИ
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|12.
|Ламия
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|13.
|Панетоликос
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|14.
|Атромитос
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|4
|4
|0
|0
|8 - 3
|12
|2.
|ПАОК
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|3.
|Астерас
|1:0
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|4.
|АЕК
|1:0
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|5.
|Арис Салоники
|0:1
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|6.
|ОФИ
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|7.
|ПАС Янина
|0:1
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|8.
|Волос
|3
|1
|1
|1
|8 - 10
|4
|9.
|Панетоликос
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|10.
|Ламия
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|Ионикос
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|12.
|Атромитос
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|13.
|Панатинаикос
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|14.
|Аполлон Смирнис
|4
|0
|1
|3
|2 - 12
|1