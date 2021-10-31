Греция: Суперлига 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
7' Желтая карточкаРота Лазарос
1:0
16' ГолМитоглу Герасимос
21' Желтая карточкаФабиано Лейсманн
2:0
37' ПенальтиМанталос Петрос
41' Желтая карточкаДжегго Джеймс
54' Желтая карточкаМанталос Петрос
71' Красная карточкаМитоглу Герасимос
2:1
73' ГолМатео Гарсия
85' Желтая карточкаСимоэш Андре
90' Желтая карточкаКамара Абубакар
90' Желтая карточкаЦавелас Георгиос
90' Желтая карточкаИтурбе Хуан
90' Желтая карточкаВраньеш Огнен
12
Рота
Лазарос
17
Цубер
Стивен
23
Хулиан
Диас
14
Брабец
Якуб
17
Н'Диайе
Папа
10
Матео
Гарсия
16
Бруну
Гама
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Цубер СтивенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Argirios Giannikis
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
-
17 Н'Диайе ПапаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Матео ГарсияПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
46 СашаПолузащитник
-
15 Итурбе ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
Ход матча
7'
16'
21'
37'
2:0
41'
54'
60'
73'
2:1
85'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 9
-
0 Угловые 13
-
1 Офсайды 0
-
21 Нарушения правил 14
-
40 Владение мячом, % 60
История личных встреч
АЕК
Арис Салоники
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
37.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
27 матчей
40.7%
37%
22.3%
11 побед 10 ничьих 6 побед
Первый тайм
25.9%
48.1%
26%
7 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
40.7%
37%
22.3%
11 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цубер Стивен
|5 (1)
|0.63
|Араужо Серхио
|3
|0.38
|Враньеш Огнен
|2
|0.25
|Ансарифард Карим
|2
|0.25
|Манталос Петрос
|1 (1)
|0.13
|Гарсия Леви
|1
|0.13
|Амрабат Нордин
|1 (1)
|0.13
|Ле Таллек Дамьен
|1
|0.13
|Хаджсафи Эсхан
|1
|0.13
|Митоглу Герасимос
|1
|0.13
|Шахов Евгений
|0
|0
|Танкович Муамер
|0
|0
|Шимански Дамиан
|0
|0
|Мохаммади Милад
|0
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Абубакар
|2 (1)
|0.25
|Бруну Гама
|2 (2)
|0.25
|Матео Гарсия
|2
|0.25
|Сундгрен Даниэль
|1
|0.13
|Бертолио Факундо
|1
|0.13
|Брабец Якуб
|1
|0.13
|Н'Диайе Папа
|1
|0.13
|Мансини Даниэль
|1
|0.13
|Фабиано Лейсманн
|0
|0
Карточки
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Таллек Дамьен
|4
|0
|Манталос Петрос
|3
|0
|Враньеш Огнен
|2
|0
|Ансарифард Карим
|2
|0
|Симоэш Андре
|2
|0
|Гарсия Леви
|0
|1
|Митоглу Герасимос
|0
|1
|Шахов Евгений
|1
|0
|Цавелас Георгиос
|1
|0
|Шимански Дамиан
|1
|0
|Рота Лазарос
|1
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Абубакар
|3
|0
|Н'Диайе Папа
|3
|0
|Матилья Хавьер
|2
|0
|Саша Лукас
|2
|0
|Джегго Джеймс
|2
|0
|Фабиано Лейсманн
|2
|0
|Мансини Даниэль
|2
|0
|Бертолио Факундо
|1
|0
|Сундгрен Даниэль
|1
|0
|Итурбе Хуан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
3
43%
1
25%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
9
6
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
22%
1
17%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
3
33%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
7
1
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
5
71%
0
0%
76-90
Забито
16
10
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
3
19%
2
20%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
3
19%
3
30%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
4
25%
1
10%
61-75
4
25%
0
0%
76-90
Пропущено
7
3
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
5
71%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Волос - АЕК 1:3 АЕК - Атромитос 3:0 Панетоликос - АЕК 1:3 ПАОК - АЕК 2:0
АЕК - Ламия 1:0 ОФИ - АЕК 3:3 АЕК - Ионикос 3:0 АЕК - Вележ 1:0 Вележ - АЕК 2:1 Брюгге - АЕК 2:1 Антверпен - АЕК 0:2 Фейеноорд - АЕК 3:1 Витесс - АЕК 1:3 АЕК - Арис Салоники 0:0 Астерас - АЕК 1:1 Панатинаикос - АЕК 0:1 АЕК - ПАОК 1:2 ПАОК - АЕК 2:1 Олимпиакос - АЕК 2:0 АЕК - Панатинаикос 1:1
Арис Салоники
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Арис Салоники - Панетоликос 5:1 Ламия - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0 Атромитос - Арис Салоники 1:3
Арис Салоники - Панатинаикос 1:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - ОФИ 0:0 Арис Салоники - Астана 2:1 Астана - Арис Салоники 2:0 Локомотив Москва - Арис Салоники 1:2 АЕК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 ПАОК - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 1:1 Астерас - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - ПАОК 0:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:2 Арис Салоники - АЕК 1:3 Арис Салоники - Астерас 2:0 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|8
|6
|2
|0
|14 - 5
|20
|2.
|АЕК
|8
|6
|1
|1
|18 - 8
|19
|3.
|ПАОК
|8
|5
|1
|2
|17 - 10
|16
|4.
|Арис Салоники
|8
|4
|2
|2
|11 - 5
|14
|5.
|Волос
|7
|4
|1
|2
|16 - 15
|13
|6.
|Панатинаикос
|8
|3
|2
|3
|14 - 6
|11
|7.
|ПАС Янина
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|8.
|Астерас
|8
|2
|3
|3
|5 - 7
|9
|9.
|ОФИ
|8
|1
|6
|1
|7 - 8
|9
|10.
|Ионикос
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|11.
|Ламия
|8
|1
|3
|4
|8 - 11
|6
|12.
|Панетоликос
|8
|1
|2
|5
|9 - 17
|5
|13.
|Аполлон Смирнис
|8
|1
|2
|5
|4 - 16
|5
|14.
|Атромитос
|8
|0
|3
|5
|5 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|Панатинаикос
|4
|3
|1
|0
|13 - 2
|10
|3.
|Волос
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|4.
|Арис Салоники
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|5.
|Олимпиакос
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|6.
|ПАОК
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|7.
|ПАС Янина
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|8.
|Ионикос
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Аполлон Смирнис
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|10.
|Астерас
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|11.
|ОФИ
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|12.
|Ламия
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|13.
|Панетоликос
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|14.
|Атромитос
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|4
|4
|0
|0
|8 - 3
|12
|2.
|ПАОК
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|3.
|АЕК
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|4.
|Арис Салоники
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|5.
|ОФИ
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|6.
|Астерас
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|7.
|ПАС Янина
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|8.
|Волос
|3
|1
|1
|1
|8 - 10
|4
|9.
|Панетоликос
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|10.
|Ламия
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|Ионикос
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|12.
|Атромитос
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|13.
|Панатинаикос
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|14.
|Аполлон Смирнис
|4
|0
|1
|3
|2 - 12
|1