Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Гости сейчас реально начинают давить соперника

46' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Joao Miguel выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Турда Григоре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Матч возобновлен

45' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

42' ФКСБ выполняет удар от ворот.

42' Латовлевич Ясмин из команды Арджеш наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

42' Кристя Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Игрок из команды Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

41' Винисиус Пауло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Игрок Фатаи Кехинде из команды Арджеш неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

41' Влад Даниэл взял и забрал мяч на выходе

41' Латовлевич Ясмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Игра в одни ворота сейчас. ФКСБ доминирует и владеет мячом

39' Тэнасе Флорин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Сербан Ионут II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Влад Даниэл взял и забрал мяч на выходе

36' Кристя Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Латовлевич Ясмин решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

35' Матч возобновлен

35' Ох, нехорошо это выглядит. Alexandru Isfan получил травму и медбригада забирает его с поля.

34' Alexandru Isfan на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Оайдэ Рэзван совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

32' Райнов Мартин из команды Арджеш делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

32' Игрок из команды ФКСБ совершает ошибку с игроком соперника и пропускает фол.

31' Alexandru Isfan из команды Арджеш делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

30' Влад Даниэл взял и забрал мяч на выходе

30' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

29' Удар от ворот произведет Арджеш

28' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Кешерю Клаудиу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Матч возобновлен

25' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

24' Joao Miguel выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Турда Григоре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Тэнасе Флорин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Винисиус Пауло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Тофан Костинел из команды Арджеш навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

20' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

20' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Выглядело как неплохой момент. Будеску Константин из команды ФКСБ закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

19' Греаб Александру предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

19' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Мушат Николае выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Удар от ворот произведет ФКСБ

15' Латовлевич Ясмин из команды Арджеш наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

15' Тэнасе Флорин нанес удар головой, но Alexandru Greab спокойно отбил мяч.

13' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' ФКСБ выполняет удар от ворот.

12' Сербан Ионут II не смог попасть в створ ударом издали

12' Турда Григоре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' После рикошета мяч залетел бы в ворота, но Кешерю Клаудиу выбил его с линии ворот

10' ШАНС! Кешерю Клаудиу вышел один на один с голкипером...

10' Будеску Константин разрезает оборону соперника отличным пасом

10' Игра в одни ворота сейчас. ФКСБ доминирует и владеет мячом

8' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Матч возобновлен

7' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

6' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' ФКСБ выполняет удар от ворот.

4' Латовлевич Ясмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

3' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' ФКСБ начинает с центра поля