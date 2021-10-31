Румыния: Первая лига 2021-2022
0:0
Второй тайм: 56'
Стадион: Национальный стадион (Бухарест)
33' Желтая карточкаОайдэ Рэзван
99
Влад
Даниэл
17
Кристя
Юлиан
27
Олару
Дариус
26
Оайдэ
Рэзван
19
Стойка
Янис
14
Joao
Miguel
- Основной состав
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Стойка ЯнисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
98 Кордя АндрейНападающий
-
-
Главный тренер: Йордэнеску Эдуард
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Joao MiguelЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Болдор ДеянЗащитник
- Полузащитник
-
16 Телес РуанПолузащитник
-
21 Палич АнтунПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Andrei Prepelita
Ход матча
33'
Владение мячом
История личных встреч
ФКСБ
Арджеш
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кешерю Клаудиу
|4 (1)
|0.31
|Тэнасе Флорин
|3 (2)
|0.23
|Попеску Октавиан
|3
|0.23
|Стойка Янис
|3
|0.23
|Кордя Андрей
|2 (1)
|0.15
|Винисиус Пауло
|2
|0.15
|Мирон Джордже
|1
|0.08
|Георге Валентин
|1
|0.08
|Моруцан Олимпиу
|1
|0.08
|Думитер Андрей
|1
|0.08
|Будеску Константин
|1 (1)
|0.08
|Кристя Юлиан
|0
|0
|Олару Дариус
|0
|0
|Оайдэ Рэзван
|0
|0
Арджеш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тэнасе Кристиан
|3
|0.21
|Виана Диогу
|2
|0.14
|Турда Григоре
|2
|0.14
|Думитру Кристиан
|1
|0.07
|Думитрашку Денис
|1
|0.07
|Палич Антун
|1
|0.07
|Ариас Яфар
|1
|0.07
|Alexandru Isfan
|1
|0.07
|Сед Ахмед
|0
|0
|Joao Miguel
|0
|0
Карточки
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радунович Ристо
|3
|0
|Крецу Валентин
|3
|0
|Шербан Сорин
|1
|1
|Будеску Константин
|2
|0
|Коман Флоринел
|2
|0
|Попеску Овидиу
|2
|0
|Моруцан Олимпиу
|2
|0
|Alexandru Marian Musi
|2
|0
|Eduard Iordanescu
|2
|0
|Кешерю Клаудиу
|1
|0
|Попеску Октавиан
|1
|0
|Тэнасе Флорин
|1
|0
|Мирон Джордже
|1
|0
|Кристя Юлиан
|1
|0
|Георге Валентин
|1
|0
|Олару Дариус
|1
|0
|Влад Даниэл
|1
|0
|Оайдэ Рэзван
|1
|0
|Стойка Янис
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
|Шут Адриан
|1
|0
Арджеш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тэнасе Кристиан
|3
|0
|Меца Давид
|3
|0
|Райнов Мартин
|3
|0
|Сербан Ионут II
|3
|0
|Турда Григоре
|3
|0
|Болдор Деян
|2
|0
|Хонциу Георгиан
|2
|0
|Тофан Костинел
|2
|0
|Мушат Николае
|1
|0
|Де Йонге Джимми
|1
|0
|Телес Руан
|1
|0
|Думитру Кристиан
|1
|0
|Думитрашку Денис
|1
|0
|Alexandru Isfan
|1
|0
|Mihaita Ianovschi
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
9
10 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
6 Не забивали 8
4
22%
2
22%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
22%
1
11%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
4
22%
3
33%
61-75
1
6%
3
33%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
50%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
23
12
11 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
1 Не забивали 6
4
17%
2
17%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
5
22%
2
17%
31-45
3
13%
1
8%
46-60
5
22%
4
33%
61-75
4
17%
3
25%
76-90
Пропущено
11
7
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
2
29%
1-15
3
27%
2
29%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
3
27%
1
14%
61-75
1
9%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
ФКСБ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ФКСБ - Конкордия Кьяжна 0:0 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Миовени 3:0 ФКСБ - Астра 1:1
ФКСБ - Дунэря Кэлэраши 3:0 Киндия Тырговиште - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Академика Клинчени 3:2 Брашов Стягул Ренаште - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Виторул Селимбар 0:0 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Динамо Бухарест 6:0 FC Unirea Dej - ФКСБ 2:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 4:1 ФКСБ - Рипенсия Тимишоара 2:0 ФКСБ - Сепси 1:1 Униря Слобозия - ФКСБ 1:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Дачия Униря Брэйла 5:2 Энергетицианал - ФКСБ 0:2 ФКСБ - Газ-Метан Медиаш 2:1
Арджеш
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Волунтари - Арджеш 0:2 Арджеш - Вииторул Констанца 2:1 Миовени - Арджеш 0:0 Арджеш - Киндия Тырговиште 0:0
Академика Клинчени - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест - Арджеш 0:2 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - Арджеш 0:2 Арджеш - Рапид Бухарест 0:1 Газ-Метан Медиаш - Арджеш 2:2 Арджеш - УТА Арад 0:1 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Германнштадт - Арджеш 1:0 Арджеш - Динамо Бухарест 1:2 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Арджеш - Волунтари 3:0 Газ-Метан Медиаш - Арджеш 1:1 Арджеш - УТА Арад 4:1 Астра - Арджеш 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|26
|12
|4
|10
|36 - 26
|40
|2.
|ЧФР Клуж
|14
|12
|0
|2
|20 - 8
|36
|3.
|ФКСБ
|0:0
|13
|7
|4
|2
|23 - 11
|25
|4.
|Ботошани
|14
|6
|6
|2
|13 - 11
|24
|5.
|Волунтари
|14
|8
|0
|6
|17 - 16
|24
|6.
|УТА Арад
|13
|6
|5
|2
|15 - 8
|23
|7.
|Рапид Бухарест
|13
|6
|4
|3
|16 - 10
|22
|8.
|Арджеш
|0:0
|14
|6
|4
|4
|12 - 7
|22
|9.
|Вииторул Констанца
|13
|6
|3
|4
|17 - 8
|21
|10.
|Киндия Тырговиште
|13
|3
|5
|5
|8 - 9
|14
|11.
|Сепси
|14
|2
|7
|5
|14 - 16
|13
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|14
|3
|3
|8
|11 - 18
|12
|13.
|Миовени
|14
|3
|3
|8
|9 - 22
|12
|14.
|Динамо Бухарест
|14
|2
|2
|10
|12 - 33
|8
|15.
|Академика Клинчени
|14
|0
|4
|10
|10 - 32
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|14
|9
|3
|2
|26 - 9
|30
|2.
|ЧФР Клуж
|8
|8
|0
|0
|15 - 4
|24
|3.
|ФКСБ
|0:0
|7
|5
|2
|0
|19 - 5
|17
|4.
|Волунтари
|7
|5
|0
|2
|10 - 5
|15
|5.
|Вииторул Констанца
|5
|5
|0
|0
|13 - 1
|15
|6.
|УТА Арад
|7
|3
|3
|1
|7 - 4
|12
|7.
|Рапид Бухарест
|7
|3
|1
|3
|6 - 5
|10
|8.
|Ботошани
|7
|2
|3
|2
|4 - 6
|9
|9.
|Сепси
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|11.
|Киндия Тырговиште
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|12.
|Динамо Бухарест
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|13.
|Арджеш
|0:0
|6
|2
|1
|3
|3 - 4
|7
|14.
|Миовени
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|15.
|Академика Клинчени
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|7
|4
|3
|0
|9 - 5
|15
|2.
|Арджеш
|0:0
|8
|4
|3
|1
|9 - 3
|15
|3.
|Университатя Крайова
|13
|4
|1
|8
|10 - 19
|13
|4.
|Рапид Бухарест
|6
|3
|3
|0
|10 - 5
|12
|5.
|ЧФР Клуж
|6
|4
|0
|2
|5 - 4
|12
|6.
|УТА Арад
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|7.
|Волунтари
|7
|3
|0
|4
|7 - 11
|9
|8.
|ФКСБ
|0:0
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|9.
|Миовени
|8
|2
|1
|5
|7 - 17
|7
|10.
|Киндия Тырговиште
|7
|1
|3
|3
|2 - 4
|6
|11.
|Вииторул Констанца
|8
|1
|3
|4
|4 - 7
|6
|12.
|Сепси
|6
|0
|4
|2
|3 - 6
|4
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|6
|1
|0
|5
|4 - 10
|3
|14.
|Академика Клинчени
|8
|0
|2
|6
|6 - 22
|2
|15.
|Динамо Бухарест
|7
|0
|0
|7
|2 - 22
|0