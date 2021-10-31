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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
ФКСБ
0:0
Второй тайм: 56'

Стадион:
Арджеш
0'
33' Желтая карточка
Оайдэ Рэзван
56'
99
Влад
Даниэл
6
Харуц
Денис
55
Винисиус
Пауло
17
Кристя
Юлиан
33
Радунович
Ристо
27
Олару
Дариус
26
Оайдэ
Рэзван
10
Тэнасе
Флорин
19
Стойка
Янис
28
Кешерю
Клаудиу
11
Будеску
Константин
12
Греаб
Александру
2
Тофан
Костинел
5
Турда
Григоре
14
Joao
Miguel
30
Мушат
Николае
4
Меца
Давид
71
Райнов
Мартин
11
Alexandru
Isfan
8
Сербан
Ионут
II
3
Латовлевич
Ясмин
90
Фатаи
Кехинде
ФКСБ
Арджеш

Ход матча

33'
Оайдэ Рэзван
 

Владение мячом

История личных встреч

ФКСБ
Арджеш

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ДА
2:2
ДА
2:0

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кешерю Клаудиу 4 (1) 0.31
Тэнасе Флорин 3 (2) 0.23
Попеску Октавиан 3 0.23
Стойка Янис 3 0.23
Кордя Андрей 2 (1) 0.15
Винисиус Пауло 2 0.15
Мирон Джордже 1 0.08
Георге Валентин 1 0.08
Моруцан Олимпиу 1 0.08
Думитер Андрей 1 0.08
Будеску Константин 1 (1) 0.08
Кристя Юлиан 0 0
Олару Дариус 0 0
Оайдэ Рэзван 0 0
Арджеш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тэнасе Кристиан 3 0.21
Виана Диогу 2 0.14
Турда Григоре 2 0.14
Думитру Кристиан 1 0.07
Думитрашку Денис 1 0.07
Палич Антун 1 0.07
Ариас Яфар 1 0.07
Alexandru Isfan 1 0.07
Сед Ахмед 0 0
Joao Miguel 0 0

Карточки

ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радунович Ристо 3 0
Крецу Валентин 3 0
Шербан Сорин 1 1
Будеску Константин 2 0
Коман Флоринел 2 0
Попеску Овидиу 2 0
Моруцан Олимпиу 2 0
Alexandru Marian Musi 2 0
Eduard Iordanescu 2 0
Кешерю Клаудиу 1 0
Попеску Октавиан 1 0
Тэнасе Флорин 1 0
Мирон Джордже 1 0
Кристя Юлиан 1 0
Георге Валентин 1 0
Олару Дариус 1 0
Влад Даниэл 1 0
Оайдэ Рэзван 1 0
Стойка Янис 1 0
Кордя Андрей 1 0
Шут Адриан 1 0
Арджеш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тэнасе Кристиан 3 0
Меца Давид 3 0
Райнов Мартин 3 0
Сербан Ионут II 3 0
Турда Григоре 3 0
Болдор Деян 2 0
Хонциу Георгиан 2 0
Тофан Костинел 2 0
Мушат Николае 1 0
Де Йонге Джимми 1 0
Телес Руан 1 0
Думитру Кристиан 1 0
Думитрашку Денис 1 0
Alexandru Isfan 1 0
Mihaita Ianovschi 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
9
10 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
6 Не забивали 8
4
22%
2
22%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
22%
1
11%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
4
22%
3
33%
61-75
1
6%
3
33%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
50%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

23
12
11 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
1 Не забивали 6
4
17%
2
17%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
5
22%
2
17%
31-45
3
13%
1
8%
46-60
5
22%
4
33%
61-75
4
17%
3
25%
76-90

Пропущено

11
7
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
2
29%
1-15
3
27%
2
29%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
3
27%
1
14%
61-75
1
9%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

ФКСБ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ФКСБ - Конкордия Кьяжна 0:0 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Миовени 3:0 ФКСБ - Астра 1:1
ФКСБ - Дунэря Кэлэраши 3:0 Киндия Тырговиште - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Академика Клинчени 3:2 Брашов Стягул Ренаште - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Виторул Селимбар 0:0 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Динамо Бухарест 6:0 FC Unirea Dej - ФКСБ 2:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 4:1 ФКСБ - Рипенсия Тимишоара 2:0 ФКСБ - Сепси 1:1 Униря Слобозия - ФКСБ 1:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Дачия Униря Брэйла 5:2 Энергетицианал - ФКСБ 0:2 ФКСБ - Газ-Метан Медиаш 2:1
Арджеш
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Волунтари - Арджеш 0:2 Арджеш - Вииторул Констанца 2:1 Миовени - Арджеш 0:0 Арджеш - Киндия Тырговиште 0:0
Академика Клинчени - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест - Арджеш 0:2 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - Арджеш 0:2 Арджеш - Рапид Бухарест 0:1 Газ-Метан Медиаш - Арджеш 2:2 Арджеш - УТА Арад 0:1 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Германнштадт - Арджеш 1:0 Арджеш - Динамо Бухарест 1:2 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Арджеш - Волунтари 3:0 Газ-Метан Медиаш - Арджеш 1:1 Арджеш - УТА Арад 4:1 Астра - Арджеш 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 26 12 4 10 36 - 26 40
2. ЧФР Клуж 14 12 0 2 20 - 8 36
3. ФКСБ 0:0 13 7 4 2 23 - 11 25
4. Ботошани 14 6 6 2 13 - 11 24
5. Волунтари 14 8 0 6 17 - 16 24
6. УТА Арад 13 6 5 2 15 - 8 23
7. Рапид Бухарест 13 6 4 3 16 - 10 22
8. Арджеш 0:0 14 6 4 4 12 - 7 22
9. Вииторул Констанца 13 6 3 4 17 - 8 21
10. Киндия Тырговиште 13 3 5 5 8 - 9 14
11. Сепси 14 2 7 5 14 - 16 13
12. Газ-Метан Медиаш 14 3 3 8 11 - 18 12
13. Миовени 14 3 3 8 9 - 22 12
14. Динамо Бухарест 14 2 2 10 12 - 33 8
15. Академика Клинчени 14 0 4 10 10 - 32 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 14 9 3 2 26 - 9 30
2. ЧФР Клуж 8 8 0 0 15 - 4 24
3. ФКСБ 0:0 7 5 2 0 19 - 5 17
4. Волунтари 7 5 0 2 10 - 5 15
5. Вииторул Констанца 5 5 0 0 13 - 1 15
6. УТА Арад 7 3 3 1 7 - 4 12
7. Рапид Бухарест 7 3 1 3 6 - 5 10
8. Ботошани 7 2 3 2 4 - 6 9
9. Сепси 8 2 3 3 11 - 10 9
10. Газ-Метан Медиаш 8 2 3 3 7 - 8 9
11. Киндия Тырговиште 6 2 2 2 6 - 5 8
12. Динамо Бухарест 7 2 2 3 10 - 11 8
13. Арджеш 0:0 6 2 1 3 3 - 4 7
14. Миовени 6 1 2 3 2 - 5 5
15. Академика Клинчени 6 0 2 4 4 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 7 4 3 0 9 - 5 15
2. Арджеш 0:0 8 4 3 1 9 - 3 15
3. Университатя Крайова 13 4 1 8 10 - 19 13
4. Рапид Бухарест 6 3 3 0 10 - 5 12
5. ЧФР Клуж 6 4 0 2 5 - 4 12
6. УТА Арад 6 3 2 1 8 - 4 11
7. Волунтари 7 3 0 4 7 - 11 9
8. ФКСБ 0:0 6 2 2 2 4 - 6 8
9. Миовени 8 2 1 5 7 - 17 7
10. Киндия Тырговиште 7 1 3 3 2 - 4 6
11. Вииторул Констанца 8 1 3 4 4 - 7 6
12. Сепси 6 0 4 2 3 - 6 4
13. Газ-Метан Медиаш 6 1 0 5 4 - 10 3
14. Академика Клинчени 8 0 2 6 6 - 22 2
15. Динамо Бухарест 7 0 0 7 2 - 22 0
  • Второй тайм
  • 56'
    ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 55'
    Турда Григоре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 55'
    Харуц Денис из команды ФКСБ отправил кросс в штрафную...
  • 55'
    Тэнасе Флорин из команды ФКСБ отправил кросс в штрафную...
  • 55'
    Контроль мяча: ФКСБ: 57%, Арджеш: 43%.
  • 54'
    ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    54'
    Судья сигнализирует, что Олару Дариус из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Меца Давид
  • 54'
    Мушат Николае выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    54'
    Тэнасе Флорин из команды ФКСБ подал угловой справа.
  • 54'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Греаб Александру из команды Арджеш.
  • 54'
    Должен был быть гол! Стойка Янис имел отличный шанс, но Alexandru Greab не дал голу состоятся!
  • 53'
    ШАНС! Стойка Янис вышел один на один с голкипером...
  • 53'
    Кешерю Клаудиу из команды ФКСБ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 53'
    ФКСБ контролирует мяч.
  • 52'
    ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 52'
    Влад Даниэл взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    52'
    Сербан Ионут II из команды Арджеш подал угловой слева.
  • 51'
    Латовлевич Ясмин из команды Арджеш делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 51'
    Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 51'
    ФКСБ выполняет удар от ворот.
  • 51'
    Матч возобновлен
  • 50'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 50'
    Фатаи Кехинде из команды Арджеш сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 50'
    Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
  • 50'
    Контроль мяча: ФКСБ: 56%, Арджеш: 44%.
  • 50'
    Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 49'
    ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 49'
    Харуц Денис из команды ФКСБ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 49'
    Кешерю Клаудиу из команды ФКСБ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 48'
    Харуц Денис из команды ФКСБ отправил кросс в штрафную...
  • 48'
    Мушат Николае выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 48'
    Винисиус Пауло делает длинную передачу вперед
  • 48'
    Радунович Ристо из команды ФКСБ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 47'
    Влад Даниэл взял и забрал мяч на выходе
  • 47'
    Латовлевич Ясмин не смог попасть в створ ударом издали
  • 47'
    Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ФКСБ
Ничья
Арджеш
2.20
3.66
5.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ФКСБ 0:0 Арджеш онлайн




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