Румыния: Первая лига 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Stadionul Municipal, Buzau
33' Желтая карточкаОайдэ Рэзван
0:1
62' ГолРайнов Мартин
65' Желтая карточкаМеца Давид
1:1
67' ГолПопеску Октавиан
2:1
71' ГолГеорге Валентин
82' Желтая карточкаЛатовлевич Ясмин
90' Желтая карточкаРайнов Мартин
90' Желтая карточкаСербан Ионут
99
Влад
Даниэл
17
Кристя
Юлиан
27
Олару
Дариус
26
Оайдэ
Рэзван
19
Стойка
Янис
14
Joao
Miguel
- Основной состав
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Стойка ЯнисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
98 Кордя АндрейНападающий
-
-
Главный тренер: Йордэнеску Эдуард
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Joao MiguelЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Болдор ДеянЗащитник
- Полузащитник
-
16 Телес РуанПолузащитник
-
21 Палич АнтунПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Andrei Prepelita
Ход матча
33'
62'
0:1
65'
67'
1:1
71'
82'
90'
90'
Владение мячом
История личных встреч
ФКСБ
Арджеш
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кешерю Клаудиу
|4 (1)
|0.31
|Попеску Октавиан
|4
|0.31
|Тэнасе Флорин
|3 (2)
|0.23
|Стойка Янис
|3
|0.23
|Кордя Андрей
|2 (1)
|0.15
|Винисиус Пауло
|2
|0.15
|Георге Валентин
|2
|0.15
|Мирон Джордже
|1
|0.08
|Моруцан Олимпиу
|1
|0.08
|Думитер Андрей
|1
|0.08
|Будеску Константин
|1 (1)
|0.08
|Кристя Юлиан
|0
|0
|Олару Дариус
|0
|0
|Крецу Валентин
|0
|0
|Оайдэ Рэзван
|0
|0
Арджеш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тэнасе Кристиан
|3
|0.21
|Виана Диогу
|2
|0.14
|Турда Григоре
|2
|0.14
|Думитру Кристиан
|1
|0.07
|Думитрашку Денис
|1
|0.07
|Палич Антун
|1
|0.07
|Райнов Мартин
|1
|0.07
|Ариас Яфар
|1
|0.07
|Alexandru Isfan
|1
|0.07
|Сед Ахмед
|0
|0
|Joao Miguel
|0
|0
Карточки
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радунович Ристо
|3
|0
|Крецу Валентин
|3
|0
|Шербан Сорин
|1
|1
|Будеску Константин
|2
|0
|Коман Флоринел
|2
|0
|Попеску Овидиу
|2
|0
|Моруцан Олимпиу
|2
|0
|Alexandru Marian Musi
|2
|0
|Eduard Iordanescu
|2
|0
|Кешерю Клаудиу
|1
|0
|Попеску Октавиан
|1
|0
|Тэнасе Флорин
|1
|0
|Мирон Джордже
|1
|0
|Кристя Юлиан
|1
|0
|Георге Валентин
|1
|0
|Олару Дариус
|1
|0
|Влад Даниэл
|1
|0
|Оайдэ Рэзван
|1
|0
|Стойка Янис
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
|Шут Адриан
|1
|0
Арджеш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меца Давид
|4
|0
|Райнов Мартин
|4
|0
|Сербан Ионут II
|4
|0
|Тэнасе Кристиан
|3
|0
|Турда Григоре
|3
|0
|Болдор Деян
|2
|0
|Хонциу Георгиан
|2
|0
|Тофан Костинел
|2
|0
|Мушат Николае
|1
|0
|Де Йонге Джимми
|1
|0
|Телес Руан
|1
|0
|Думитру Кристиан
|1
|0
|Думитрашку Денис
|1
|0
|Alexandru Isfan
|1
|0
|Mihaita Ianovschi
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
10
10 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
6 Не забивали 8
4
20%
2
20%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
4
20%
1
10%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
6
30%
4
40%
61-75
1
5%
3
30%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
2
29%
3
60%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
50%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
25
13
11 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 8
1 Не забивали 6
4
16%
2
15%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
5
20%
2
15%
31-45
3
12%
1
8%
46-60
7
28%
5
38%
61-75
4
16%
3
23%
76-90
Пропущено
12
9
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
2
22%
1-15
3
25%
2
22%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
4
33%
3
33%
61-75
1
8%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
ФКСБ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ФКСБ - Конкордия Кьяжна 0:0 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Миовени 3:0 ФКСБ - Астра 1:1
ФКСБ - Дунэря Кэлэраши 3:0 Киндия Тырговиште - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Академика Клинчени 3:2 Брашов Стягул Ренаште - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Виторул Селимбар 0:0 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Динамо Бухарест 6:0 FC Unirea Dej - ФКСБ 2:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 4:1 ФКСБ - Рипенсия Тимишоара 2:0 ФКСБ - Сепси 1:1 Униря Слобозия - ФКСБ 1:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Дачия Униря Брэйла 5:2 Энергетицианал - ФКСБ 0:2 ФКСБ - Газ-Метан Медиаш 2:1
Арджеш
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Волунтари - Арджеш 0:2 Арджеш - Вииторул Констанца 2:1 Миовени - Арджеш 0:0 Арджеш - Киндия Тырговиште 0:0
Академика Клинчени - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест - Арджеш 0:2 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - Арджеш 0:2 Арджеш - Рапид Бухарест 0:1 Газ-Метан Медиаш - Арджеш 2:2 Арджеш - УТА Арад 0:1 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Германнштадт - Арджеш 1:0 Арджеш - Динамо Бухарест 1:2 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Арджеш - Волунтари 3:0 Газ-Метан Медиаш - Арджеш 1:1 Арджеш - УТА Арад 4:1 Астра - Арджеш 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|26
|12
|4
|10
|36 - 26
|40
|2.
|ЧФР Клуж
|14
|12
|0
|2
|20 - 8
|36
|3.
|ФКСБ
|13
|8
|3
|2
|25 - 12
|27
|4.
|Ботошани
|14
|6
|6
|2
|13 - 11
|24
|5.
|Волунтари
|14
|8
|0
|6
|17 - 16
|24
|6.
|УТА Арад
|13
|6
|5
|2
|15 - 8
|23
|7.
|Рапид Бухарест
|13
|6
|4
|3
|16 - 10
|22
|8.
|Арджеш
|14
|6
|3
|5
|13 - 9
|21
|9.
|Вииторул Констанца
|13
|6
|3
|4
|17 - 8
|21
|10.
|Киндия Тырговиште
|13
|3
|5
|5
|8 - 9
|14
|11.
|Сепси
|14
|2
|7
|5
|14 - 16
|13
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|14
|3
|3
|8
|11 - 18
|12
|13.
|Миовени
|14
|3
|3
|8
|9 - 22
|12
|14.
|Динамо Бухарест
|14
|2
|2
|10
|12 - 33
|8
|15.
|Академика Клинчени
|14
|0
|4
|10
|10 - 32
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|14
|9
|3
|2
|26 - 9
|30
|2.
|ЧФР Клуж
|8
|8
|0
|0
|15 - 4
|24
|3.
|ФКСБ
|7
|6
|1
|0
|21 - 6
|19
|4.
|Волунтари
|7
|5
|0
|2
|10 - 5
|15
|5.
|Вииторул Констанца
|5
|5
|0
|0
|13 - 1
|15
|6.
|УТА Арад
|7
|3
|3
|1
|7 - 4
|12
|7.
|Рапид Бухарест
|7
|3
|1
|3
|6 - 5
|10
|8.
|Ботошани
|7
|2
|3
|2
|4 - 6
|9
|9.
|Сепси
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|11.
|Киндия Тырговиште
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|12.
|Динамо Бухарест
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|13.
|Арджеш
|6
|2
|1
|3
|3 - 4
|7
|14.
|Миовени
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|15.
|Академика Клинчени
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|7
|4
|3
|0
|9 - 5
|15
|2.
|Арджеш
|8
|4
|2
|2
|10 - 5
|14
|3.
|Университатя Крайова
|13
|4
|1
|8
|10 - 19
|13
|4.
|Рапид Бухарест
|6
|3
|3
|0
|10 - 5
|12
|5.
|ЧФР Клуж
|6
|4
|0
|2
|5 - 4
|12
|6.
|УТА Арад
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|7.
|Волунтари
|7
|3
|0
|4
|7 - 11
|9
|8.
|ФКСБ
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|9.
|Миовени
|8
|2
|1
|5
|7 - 17
|7
|10.
|Киндия Тырговиште
|7
|1
|3
|3
|2 - 4
|6
|11.
|Вииторул Констанца
|8
|1
|3
|4
|4 - 7
|6
|12.
|Сепси
|6
|0
|4
|2
|3 - 6
|4
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|6
|1
|0
|5
|4 - 10
|3
|14.
|Академика Клинчени
|8
|0
|2
|6
|6 - 22
|2
|15.
|Динамо Бухарест
|7
|0
|0
|7
|2 - 22
|0