Второй тайм

95' Octavian Popescu из команды ФКСБ сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но ФКСБ вырывает победу

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Кристя Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Удар от ворот произведет Арджеш

94' Отличные скиллы показывает Octavian Popescu, обводя своих соперников

94' Octavian Popescu из команды ФКСБ идет с мячом вперед на обострение...

93' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Матч возобновлен

92' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

92' Тактическая замена. Тэнасе Флорин уходит с поля и его заменяет Ioan Dumiter

92' Ох, нехорошо это выглядит. Георге Валентин получил травму и медбригада забирает его с поля.

92' Георге Валентин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Рефери не любит споров - именно за это Сербан Ионут II сейчас получил желтую

90' Райнов Мартин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

90' Арджеш выполняет удар от ворот.

90' Георге Валентин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

89' Влад Даниэл взял и забрал мяч на выходе

88' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Тактическая замена. Кешерю Клаудиу уходит с поля и его заменяет Adrian Sut

87' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Удар от ворот произведет ФКСБ

86' Матч возобновлен

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Выглядело как неплохой момент. Тофан Костинел из команды Арджеш закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

85' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Георге Валентин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Радунович Ристо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Кристя Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Матч возобновлен

83' Георге Валентин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Латовлевич Ясмин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

82' Тофан Костинел из команды Арджеш делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

82' Крецу Валентин из команды ФКСБ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

80' Радунович Ристо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Игра в одни ворота сейчас. ФКСБ доминирует и владеет мячом

79' Тактическая замена. Фатаи Кехинде уходит с поля и его заменяет Denis Dumitrascu

78' Влад Даниэл взял и забрал мяч на выходе

77' Радунович Ристо из команды ФКСБ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

76' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Греаб Александру взял и забрал мяч на выходе

75' Octavian Popescu из команды ФКСБ делает пас партнеру.

75' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Кешерю Клаудиу из команды ФКСБ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

70' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

70' Отличный пас сделал Крецу Валентин из команды ФКСБ . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

68' Отличная индивидуальная работа от Octavian Popescu, гол забит с изяществом.

67' Г О О О О Л - Octavian Popescu из команды ФКСБ правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

67' Тофан Костинел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Тэнасе Флорин из команды ФКСБ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

67' Мушат Николае предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

66' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Меца Давид совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

65' Сербан Ионут II не смог попасть в створ ударом издали

64' Удар от ворот произведет Арджеш

63' Отличный пас сделал Кристя Юлиан из команды ФКСБ . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

63' Команда Арджеш забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

62' Г О О О О Л - Райнов Мартин первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

61' Голкипер мог бы сыграть и получше

60' Игра в одни ворота сейчас. ФКСБ доминирует и владеет мячом

60' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Тактическая замена. Стойка Янис уходит с поля и его заменяет Octavian Popescu

57' Влад Даниэл взял и забрал мяч на выходе

57' Латовлевич Ясмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

56' Кешерю Клаудиу из команды ФКСБ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

56' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Турда Григоре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Мушат Николае выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Греаб Александру из команды Арджеш

54' Должен был быть гол! Стойка Янис имел отличный шанс, но Alexandru Greab не дал голу состоятся!

53' ШАНС! Стойка Янис вышел один на один с голкипером...

52' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Влад Даниэл взял и забрал мяч на выходе

51' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' ФКСБ выполняет удар от ворот.

51' Матч возобновлен

50' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

50' Фатаи Кехинде из команды Арджеш сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

50' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

50' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Харуц Денис из команды ФКСБ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

48' Мушат Николае выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Влад Даниэл взял и забрал мяч на выходе

47' Латовлевич Ясмин не смог попасть в створ ударом издали

47' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля