Аргентина: Лига професьональ 2021
3:0
Конец матча
1:0
17' ГолAlan Sonora
2:0
37' ГолРомеро Сильвио
43' Желтая карточкаEmiliano Mendez
3:0
56' ГолAlan Velasco
57' Желтая карточкаAlan Velasco
11
Gaston
Togni
15
Alan
Sonora
10
Alan
Velasco
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Gaston TogniЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Alan SonoraПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Alan VelascoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 David Sayago
-
-
26 Zarza
-
-
-
35 Tomas Pozzo
-
-
Главный тренер: Julio Falcioni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Leonel PiccoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
40 E. Viveros
-
-
-
-
-
-
18 Julian Navas
-
Главный тренер: Israel Damonte
Ход матча
17'
1:0
37'
2:0
43'
56'
3:0
57'
История личных встреч
Индепендьенте Авельянеда
Арсенал Саранди
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
12 матчей
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромеро Сильвио
|8
|0.4
|Alan Sonora
|4
|0.2
|Роа Андрес Фелипе
|3
|0.15
|Alan Velasco
|1
|0.05
|Бустос Фабрисио
|1
|0.05
|Инсаурральде Хуан
|1
|0.05
|Lucas Daniel Romero
|1
|0.05
|Ayrton Costa
|1
|0.05
|Rodrigo Marquez
|1
|0.05
|Braian Martinez
|1
|0.05
|Паласиос Себастьян
|0
|0
|Lucas Gonzalez
|0
|0
|Gaston Togni
|0
|0
|Thomas Ortega
|0
|0
Арсенал Саранди
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bruno Christian Sepulveda
|3
|0.15
|Руис Алан
|1
|0.05
|Alejo Antilef
|1
|0.05
|Brian Farioli
|1 (1)
|0.05
|Mateo Carabajal
|1
|0.05
|Leonel Picco
|1
|0.05
|Массола Николас
|0
|0
|Lucas Albertengo
|0
|0
Карточки
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бланко Доминго
|5
|2
|Sergio Barreto
|5
|1
|Инсаурральде Хуан
|6
|0
|Alan Velasco
|6
|0
|Lucas Daniel Romero
|4
|0
|Соса Себастьян
|3
|0
|Thomas Ortega
|3
|0
|Ayrton Costa
|3
|0
|Роа Андрес Фелипе
|2
|0
|Ромеро Сильвио
|1
|0
|Паласиос Себастьян
|1
|0
|Joaquin Laso
|1
|0
|Бустос Фабрисио
|1
|0
|Tomas Pozzo
|1
|0
|Javier Ostachuk
|1
|0
Арсенал Саранди
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emiliano Mendez
|7
|0
|Julian Navas
|5
|0
|Эмилиано Папа
|3
|0
|Gaston Suso
|3
|0
|Gonzalo Goni
|3
|0
|Jorge Ortiz IV
|1
|1
|Mateo Carabajal
|1
|1
|Dardo Federico Miloc
|2
|0
|Руис Алан
|2
|0
|Lucas Albertengo
|2
|0
|Brian Farioli
|2
|0
|Массола Николас
|1
|0
|Alejandro Medina I
|1
|0
|Bruno Christian Sepulveda
|1
|0
|Juan Andrada
|1
|0
|Gaston Americo Benavidez
|1
|0
|Leonel Picco
|1
|0
|Nicolas Castro1
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
3
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 1
12 Не забивали 17
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
4
29%
1
33%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
6
18
3 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 7
0
0%
4
22%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
3
50%
3
17%
31-45
2
33%
1
6%
46-60
1
17%
3
17%
61-75
0
0%
3
17%
76-90
Забито
9
6
8 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
2
22%
1
17%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
11%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
10
7
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
6
60%
1
14%
76-90
Забито
23
9
15 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 5
6 Не забивали 12
3
13%
1
11%
1-15
4
17%
1
11%
16-30
8
35%
1
11%
31-45
4
17%
1
11%
46-60
4
17%
3
33%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
16
25
6 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
2
13%
4
16%
1-15
1
6%
5
20%
16-30
3
19%
5
20%
31-45
2
13%
2
8%
46-60
2
13%
5
20%
61-75
6
38%
4
16%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Индепендьенте Авельянеда 1:0
Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:4 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 0:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 3:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:0 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Атлетико Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Патронато Парана 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Сантос 1:1
Арсенал Саранди
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Арсенал Саранди - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 0:0
Арсенал Саранди - Годой Крус 0:0 Уракан - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Ланус 1:0 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Колон 0:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 4:0 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Атлетико Платенсе - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Патронато Парана 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Арсенал Саранди 4:0 Арсенал Саранди - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 2:0 Арсенал Саранди - Спортинг Кристал 1:1 Арсенал Саранди - Сан-Лоренсо 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|19
|13
|4
|2
|38 - 13
|43
|2.
|Тальерес Кордоба
|20
|12
|3
|5
|30 - 19
|39
|3.
|Ланус
|20
|10
|5
|5
|35 - 30
|35
|4.
|Дефенса и Хустисия
|20
|9
|7
|4
|30 - 18
|34
|5.
|Колон
|20
|9
|5
|6
|19 - 22
|32
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|20
|8
|7
|5
|22 - 17
|31
|7.
|Велес Сарсфилд
|19
|8
|7
|4
|27 - 15
|31
|8.
|Бока Хуниорс
|19
|8
|6
|5
|21 - 16
|30
|9.
|Эстудиантес Ла Плата
|20
|7
|8
|5
|29 - 22
|29
|10.
|Уракан
|19
|7
|7
|5
|18 - 15
|28
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|19
|7
|7
|5
|17 - 18
|28
|12.
|Годой Крус
|20
|7
|5
|8
|28 - 26
|26
|13.
|Расинг Авельянеда
|2:0
|20
|6
|8
|6
|18 - 14
|26
|14.
|Унион Санта-Фе
|19
|7
|4
|8
|23 - 26
|25
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|19
|6
|6
|7
|18 - 19
|24
|16.
|Росарио Сентраль
|20
|7
|3
|10
|27 - 31
|24
|17.
|Сармиенто
|19
|6
|5
|8
|21 - 23
|23
|18.
|Атлетико Платенсе
|20
|5
|8
|7
|24 - 26
|23
|19.
|Альдосиви
|19
|6
|3
|10
|19 - 30
|21
|20.
|Атлетико Тукуман
|0:2
|20
|5
|6
|9
|20 - 32
|21
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|19
|5
|5
|9
|19 - 26
|20
|22.
|Сан-Лоренсо
|19
|5
|5
|9
|17 - 25
|20
|23.
|Патронато Парана
|19
|4
|8
|7
|20 - 24
|20
|24.
|Банфилд
|19
|3
|9
|7
|15 - 22
|18
|25.
|Арсенал Саранди
|20
|3
|7
|10
|8 - 26
|16
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|19
|2
|8
|9
|18 - 26
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|10
|7
|2
|1
|20 - 6
|23
|2.
|Дефенса и Хустисия
|10
|7
|2
|1
|21 - 9
|23
|3.
|Тальерес Кордоба
|9
|7
|1
|1
|15 - 4
|22
|4.
|Колон
|10
|6
|3
|1
|12 - 7
|21
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|5
|4
|2
|13 - 7
|19
|6.
|Велес Сарсфилд
|10
|5
|4
|1
|20 - 7
|19
|7.
|Ланус
|11
|4
|5
|2
|19 - 16
|17
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|4
|5
|1
|9 - 6
|17
|9.
|Сармиенто
|10
|5
|1
|4
|14 - 11
|16
|10.
|Годой Крус
|11
|4
|4
|3
|16 - 13
|16
|11.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|3
|2
|9 - 7
|15
|12.
|Росарио Сентраль
|9
|5
|0
|4
|14 - 10
|15
|13.
|Уракан
|10
|4
|3
|3
|9 - 9
|15
|14.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|3
|5
|1
|13 - 7
|14
|15.
|Унион Санта-Фе
|10
|4
|2
|4
|14 - 10
|14
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|4
|2
|3
|11 - 8
|14
|17.
|Сан-Лоренсо
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|18.
|Атлетико Тукуман
|0:2
|10
|3
|5
|2
|12 - 11
|14
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|4
|2
|4
|13 - 14
|14
|20.
|Арсенал Саранди
|10
|3
|5
|2
|6 - 7
|14
|21.
|Патронато Парана
|9
|3
|4
|2
|11 - 8
|13
|22.
|Альдосиви
|10
|4
|0
|6
|12 - 17
|12
|23.
|Атлетико Платенсе
|9
|2
|5
|2
|10 - 9
|11
|24.
|Расинг Авельянеда
|2:0
|9
|2
|4
|3
|6 - 6
|10
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|2
|3
|5
|13 - 17
|9
|26.
|Банфилд
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|9
|6
|2
|1
|18 - 7
|20
|2.
|Ланус
|9
|6
|0
|3
|16 - 14
|18
|3.
|Тальерес Кордоба
|11
|5
|2
|4
|15 - 15
|17
|4.
|Расинг Авельянеда
|2:0
|11
|4
|4
|3
|12 - 8
|16
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|4
|3
|4
|16 - 15
|15
|6.
|Бока Хуниорс
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|7.
|Уракан
|9
|3
|4
|2
|9 - 6
|13
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|9.
|Велес Сарсфилд
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|10.
|Атлетико Платенсе
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|12
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|3
|2
|4
|8 - 12
|11
|12.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|2
|4
|9 - 16
|11
|13.
|Колон
|10
|3
|2
|5
|7 - 15
|11
|14.
|Дефенса и Хустисия
|10
|2
|5
|3
|9 - 9
|11
|15.
|Годой Крус
|9
|3
|1
|5
|12 - 13
|10
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|2
|4
|4
|7 - 11
|10
|17.
|Банфилд
|10
|1
|7
|2
|6 - 8
|10
|18.
|Альдосиви
|9
|2
|3
|4
|7 - 13
|9
|19.
|Росарио Сентраль
|11
|2
|3
|6
|13 - 21
|9
|20.
|Патронато Парана
|10
|1
|4
|5
|9 - 16
|7
|21.
|Сармиенто
|9
|1
|4
|4
|7 - 12
|7
|22.
|Атлетико Тукуман
|0:2
|10
|2
|1
|7
|8 - 21
|7
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|1
|3
|5
|6 - 12
|6
|24.
|Сан-Лоренсо
|10
|1
|3
|6
|6 - 16
|6
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|0
|5
|4
|5 - 9
|5
|26.
|Арсенал Саранди
|10
|0
|2
|8
|2 - 19
|2