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Аргентина: Лига професьональ 2021

Индепендьенте Авельянеда
3:0
Конец матча
Арсенал Саранди
0'
1:0
17' Гол
Alan Sonora
2:0
37' Гол
Ромеро Сильвио
43' Желтая карточка
Emiliano Mendez
3:0
56' Гол
Alan Velasco
57' Желтая карточка
Alan Velasco
90'+4
1
Соса
Себастьян
16
Бустос
Фабрисио
24
Sergio
Barreto
33
Инсаурральде
Хуан
11
Gaston
Togni
23
Бланко
Доминго
29
Lucas
Daniel
Romero
15
Alan
Sonora
7
Роа
Андрес
Фелипе
10
Alan
Velasco
18
Ромеро
Сильвио
23
Alejandro
Medina
I
16
Ignacio
Gariglio
5
Emiliano
Mendez
6
Gaston
Suso
3
Эмилиано
Папа
19
Brian
Farioli
21
Leonel
Picco
2
Juan
Andrada
27
Facundo
Kruspzky
17
Bruno
Christian
Sepulveda
9
Lucas
Albertengo
Индепендьенте Авельянеда
4-2-3-1
Арсенал Саранди
4-4-2

История личных встреч

Индепендьенте Авельянеда
Арсенал Саранди

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

12 матчей

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

КДМЭП
3:4
С
1:1
С
1:2
П
0:2
П
2:0
КС
1:0
КС
1:1
П
4:0
П
1:1
П
1:0
П
0:2
П
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Сильвио 8 0.4
Alan Sonora 4 0.2
Роа Андрес Фелипе 3 0.15
Alan Velasco 1 0.05
Бустос Фабрисио 1 0.05
Инсаурральде Хуан 1 0.05
Lucas Daniel Romero 1 0.05
Ayrton Costa 1 0.05
Rodrigo Marquez 1 0.05
Braian Martinez 1 0.05
Паласиос Себастьян 0 0
Lucas Gonzalez 0 0
Gaston Togni 0 0
Thomas Ortega 0 0
Арсенал Саранди
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bruno Christian Sepulveda 3 0.15
Руис Алан 1 0.05
Alejo Antilef 1 0.05
Brian Farioli 1 (1) 0.05
Mateo Carabajal 1 0.05
Leonel Picco 1 0.05
Массола Николас 0 0
Lucas Albertengo 0 0

Карточки

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бланко Доминго 5 2
Sergio Barreto 5 1
Инсаурральде Хуан 6 0
Alan Velasco 6 0
Lucas Daniel Romero 4 0
Соса Себастьян 3 0
Thomas Ortega 3 0
Ayrton Costa 3 0
Роа Андрес Фелипе 2 0
Ромеро Сильвио 1 0
Паласиос Себастьян 1 0
Joaquin Laso 1 0
Бустос Фабрисио 1 0
Tomas Pozzo 1 0
Javier Ostachuk 1 0
Арсенал Саранди
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emiliano Mendez 7 0
Julian Navas 5 0
Эмилиано Папа 3 0
Gaston Suso 3 0
Gonzalo Goni 3 0
Jorge Ortiz IV 1 1
Mateo Carabajal 1 1
Dardo Federico Miloc 2 0
Руис Алан 2 0
Lucas Albertengo 2 0
Brian Farioli 2 0
Массола Николас 1 0
Alejandro Medina I 1 0
Bruno Christian Sepulveda 1 0
Juan Andrada 1 0
Gaston Americo Benavidez 1 0
Leonel Picco 1 0
Nicolas Castro1 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
3
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 1
12 Не забивали 17
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
4
29%
1
33%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

6
18
3 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 7
0
0%
4
22%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
3
50%
3
17%
31-45
2
33%
1
6%
46-60
1
17%
3
17%
61-75
0
0%
3
17%
76-90

Забито

9
6
8 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
2
22%
1
17%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
11%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
7
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
6
60%
1
14%
76-90

Забито

23
9
15 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 5
6 Не забивали 12
3
13%
1
11%
1-15
4
17%
1
11%
16-30
8
35%
1
11%
31-45
4
17%
1
11%
46-60
4
17%
3
33%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

16
25
6 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
2
13%
4
16%
1-15
1
6%
5
20%
16-30
3
19%
5
20%
31-45
2
13%
2
8%
46-60
2
13%
5
20%
61-75
6
38%
4
16%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Индепендьенте Авельянеда 1:0
Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:4 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 0:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 3:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:0 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Атлетико Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Патронато Парана 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Сантос 1:1
Арсенал Саранди
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Арсенал Саранди - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 0:0
Арсенал Саранди - Годой Крус 0:0 Уракан - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Ланус 1:0 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Колон 0:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 4:0 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Атлетико Платенсе - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Патронато Парана 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Арсенал Саранди 4:0 Арсенал Саранди - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 2:0 Арсенал Саранди - Спортинг Кристал 1:1 Арсенал Саранди - Сан-Лоренсо 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 19 13 4 2 38 - 13 43
2. Тальерес Кордоба 20 12 3 5 30 - 19 39
3. Ланус 20 10 5 5 35 - 30 35
4. Дефенса и Хустисия 20 9 7 4 30 - 18 34
5. Колон 20 9 5 6 19 - 22 32
6. Индепендьенте Авельянеда 20 8 7 5 22 - 17 31
7. Велес Сарсфилд 19 8 7 4 27 - 15 31
8. Бока Хуниорс 19 8 6 5 21 - 16 30
9. Эстудиантес Ла Плата 20 7 8 5 29 - 22 29
10. Уракан 19 7 7 5 18 - 15 28
11. Химнасия Ла-Плата 19 7 7 5 17 - 18 28
12. Годой Крус 20 7 5 8 28 - 26 26
13. Расинг Авельянеда 2:0 20 6 8 6 18 - 14 26
14. Унион Санта-Фе 19 7 4 8 23 - 26 25
15. Аргентинос Хуниорс 19 6 6 7 18 - 19 24
16. Росарио Сентраль 20 7 3 10 27 - 31 24
17. Сармиенто 19 6 5 8 21 - 23 23
18. Атлетико Платенсе 20 5 8 7 24 - 26 23
19. Альдосиви 19 6 3 10 19 - 30 21
20. Атлетико Тукуман 0:2 20 5 6 9 20 - 32 21
21. Ньюэллс Олд Бойз 19 5 5 9 19 - 26 20
22. Сан-Лоренсо 19 5 5 9 17 - 25 20
23. Патронато Парана 19 4 8 7 20 - 24 20
24. Банфилд 19 3 9 7 15 - 22 18
25. Арсенал Саранди 20 3 7 10 8 - 26 16
26. Сентраль Кордоба Росарио 19 2 8 9 18 - 26 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 10 7 2 1 20 - 6 23
2. Дефенса и Хустисия 10 7 2 1 21 - 9 23
3. Тальерес Кордоба 9 7 1 1 15 - 4 22
4. Колон 10 6 3 1 12 - 7 21
5. Индепендьенте Авельянеда 11 5 4 2 13 - 7 19
6. Велес Сарсфилд 10 5 4 1 20 - 7 19
7. Ланус 11 4 5 2 19 - 16 17
8. Химнасия Ла-Плата 10 4 5 1 9 - 6 17
9. Сармиенто 10 5 1 4 14 - 11 16
10. Годой Крус 11 4 4 3 16 - 13 16
11. Бока Хуниорс 9 4 3 2 9 - 7 15
12. Росарио Сентраль 9 5 0 4 14 - 10 15
13. Уракан 10 4 3 3 9 - 9 15
14. Эстудиантес Ла Плата 9 3 5 1 13 - 7 14
15. Унион Санта-Фе 10 4 2 4 14 - 10 14
16. Аргентинос Хуниорс 9 4 2 3 11 - 8 14
17. Сан-Лоренсо 9 4 2 3 11 - 9 14
18. Атлетико Тукуман 0:2 10 3 5 2 12 - 11 14
19. Ньюэллс Олд Бойз 10 4 2 4 13 - 14 14
20. Арсенал Саранди 10 3 5 2 6 - 7 14
21. Патронато Парана 9 3 4 2 11 - 8 13
22. Альдосиви 10 4 0 6 12 - 17 12
23. Атлетико Платенсе 9 2 5 2 10 - 9 11
24. Расинг Авельянеда 2:0 9 2 4 3 6 - 6 10
25. Сентраль Кордоба Росарио 10 2 3 5 13 - 17 9
26. Банфилд 9 2 2 5 9 - 14 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 9 6 2 1 18 - 7 20
2. Ланус 9 6 0 3 16 - 14 18
3. Тальерес Кордоба 11 5 2 4 15 - 15 17
4. Расинг Авельянеда 2:0 11 4 4 3 12 - 8 16
5. Эстудиантес Ла Плата 11 4 3 4 16 - 15 15
6. Бока Хуниорс 10 4 3 3 12 - 9 15
7. Уракан 9 3 4 2 9 - 6 13
8. Индепендьенте Авельянеда 9 3 3 3 9 - 10 12
9. Велес Сарсфилд 9 3 3 3 7 - 8 12
10. Атлетико Платенсе 11 3 3 5 14 - 17 12
11. Химнасия Ла-Плата 9 3 2 4 8 - 12 11
12. Унион Санта-Фе 9 3 2 4 9 - 16 11
13. Колон 10 3 2 5 7 - 15 11
14. Дефенса и Хустисия 10 2 5 3 9 - 9 11
15. Годой Крус 9 3 1 5 12 - 13 10
16. Аргентинос Хуниорс 10 2 4 4 7 - 11 10
17. Банфилд 10 1 7 2 6 - 8 10
18. Альдосиви 9 2 3 4 7 - 13 9
19. Росарио Сентраль 11 2 3 6 13 - 21 9
20. Патронато Парана 10 1 4 5 9 - 16 7
21. Сармиенто 9 1 4 4 7 - 12 7
22. Атлетико Тукуман 0:2 10 2 1 7 8 - 21 7
23. Ньюэллс Олд Бойз 9 1 3 5 6 - 12 6
24. Сан-Лоренсо 10 1 3 6 6 - 16 6
25. Сентраль Кордоба Росарио 9 0 5 4 5 - 9 5
26. Арсенал Саранди 10 0 2 8 2 - 19 2
Где смотреть матч Индепендьенте Авельянеда 3:0 Арсенал Саранди онлайн


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