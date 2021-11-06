Бразилия: Серия A 2021
0:0
Первый тайм: 18'
20
Moises
VII
19
Rodrigo
I
10
Тайсон
Фреда
88
Patrick
I
11
Yuri
Alberto
12
Кортез
Бруно
10
Коста
Дуглас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мендес БруноЗащитник
- Защитник
-
20 Moises VIIЗащитник
-
19 Rodrigo IПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тайсон ФредаПолузащитник
-
88 Patrick IПолузащитник
-
11 Yuri AlbertoНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 ПаулиньоПолузащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Матеус ЛейтеНападающий
-
-
35 Jose Gabriel
-
-
-
Главный тренер: Diego Aguirre
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Кортез БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Коста ДугласНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 БренноВратарь
- Защитник
-
26 TonhaoЗащитник
- Полузащитник
-
29 Соуза ДиегоНападающий
-
44 Ruan Neto
-
32 Diogo VII
-
49 Sarara
-
-
88 Jean Pyerre
-
23 Alisson II
-
18 Elias Manoel
-
Главный тренер: Vagner Mancini
История личных встреч
Интернасьонал Порту Алегре
Гремио
15 матчей
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
100%
6 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
60%
9 побед 9 ничьих 0 побед
31 матч
45.2%
54.8%
0 побед 14 ничьих 17 побед
Первый тайм
51.6%
48.4%
0 побед 16 ничьих 9 побед
Второй тайм
41.9%
58.1%
0 побед 13 ничьих 15 побед
46 матчей
19.6%
43.5%
36.9%
9 побед 20 ничьих 17 побед
Первый тайм
13%
67.4%
19.6%
6 побед 31 ничья 9 побед
Второй тайм
19.6%
47.8%
32.6%
9 побед 22 ничьи 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yuri Alberto
|11
|0.38
|Эденилсон дос Сантос
|9 (6)
|0.31
|Patrick I
|3
|0.1
|Дурадо Родриго
|2
|0.07
|Тайсон Фреда
|2
|0.07
|Rodrigo I
|2
|0.07
|Bruno Praxedes
|2
|0.07
|José Maurisio3
|1
|0.03
|Герреро Паоло
|1
|0.03
|Матеус Лейте
|1
|0.03
|Кайо Ранхел
|1
|0.03
|Тьяго Гальярдо
|1
|0.03
|Меркадо Габриэль
|1
|0.03
|Gustavo Maia
|1
|0.03
|Куэста Виктор
|0
|0
|Moises VII
|0
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|0
|0
|Паласиос Карлос
|0
|0
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуза Диего
|5
|0.18
|Борха Мигель
|4 (2)
|0.14
|Скардовелли Вандерсон
|3
|0.11
|Alisson II
|3
|0.11
|Коста Дуглас
|2
|0.07
|Феррейра Факундо
|1
|0.04
|Рикардиньо Феррейра
|1
|0.04
|Тьяго Сантос
|1
|0.04
|Лео Перейра
|1
|0.04
|Вильясанти Матиас
|1
|0.04
|Кампас Хаминтон
|1
|0.04
|Guilherme Guedes
|1
|0.04
|Пинарес Сесар
|1 (1)
|0.04
|Рафинья Марсио
|0
|0
|Энрике Матеус
|0
|0
|Lucas Silva IV
|0
|0
|Darlan Mendes
|0
|0
|Leo Chu
|0
|0
|Victor Bobsin
|0
|0
Карточки
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куэста Виктор
|8
|0
|Moises VII
|5
|1
|Дурадо Родриго
|6
|0
|Кайо Ранхел
|4
|1
|Эденилсон дос Сантос
|4
|1
|Yuri Alberto
|5
|0
|Рибейро Лукас
|3
|1
|Саравия Ренсо
|2
|1
|Тьяго Гальярдо
|3
|0
|Меркадо Габриэль
|3
|0
|Паласиос Карлос
|3
|0
|Rodrigo I
|3
|0
|Паулиньо Виктор
|3
|0
|Мендес Бруно II
|3
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|3
|0
|Энрике Педро
|1
|1
|Danilo XVI
|1
|1
|Patrick I
|1
|1
|Леонардо Родригес
|2
|0
|Тайсон Фреда
|2
|0
|Бошилья Габриэл
|2
|0
|Jose Gabriel
|2
|0
|José Maurisio3
|2
|0
|Уго Витор
|0
|1
|Матеус Лейте
|1
|0
|Daniel Fusato1
|1
|0
|Роша Кайке
|1
|0
|Bruno Praxedes
|1
|0
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рафинья Марсио
|8
|0
|Тьяго Сантос
|8
|0
|Каннеманн Вальтер
|6
|1
|Скардовелли Вандерсон
|4
|0
|Джеромел Педро
|4
|0
|Коста Дуглас
|4
|0
|Борха Мигель
|4
|0
|Lucas Silva IV
|4
|0
|Энрике Матеус
|3
|0
|Феррейра Факундо
|3
|0
|Jean Pyerre
|3
|0
|Ruan Neto
|3
|0
|Миранда Пауло
|1
|1
|Майкон Тьяго
|1
|1
|Соуза Диего
|2
|0
|Fernando Henrique
|2
|0
|Фернандо Луис IV
|2
|0
|Tonhao
|2
|0
|Darlan Mendes
|2
|0
|Victor Bobsin
|2
|0
|Sarara
|2
|0
|Diego Churin
|1
|0
|Кортез Бруно
|1
|0
|Ewerthon VI
|1
|0
|Diogo VII
|1
|0
|Alisson II
|1
|0
|Вильясанти Матиас
|1
|0
|Кампас Хаминтон
|1
|0
|Jhonata Robert
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
9
12 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 3
18 Не забивали 21
6
26%
0
0%
1-15
1
4%
2
22%
16-30
5
22%
2
22%
31-45
3
13%
3
33%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
5
22%
2
22%
76-90
Пропущено
16
21
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 11
3
19%
3
14%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
2
13%
6
29%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
4
25%
4
19%
61-75
5
31%
5
24%
76-90
Забито
15
16
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
20 Не забивали 19
3
20%
3
19%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
4
27%
4
25%
31-45
2
13%
3
19%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
2
13%
3
19%
76-90
Пропущено
14
16
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
7%
1
6%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
5
36%
4
25%
31-45
3
21%
3
19%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
21%
5
31%
76-90
Забито
38
25
20 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 11
16 Забивали первыми 9
9 Не забивали 12
9
24%
3
12%
1-15
2
5%
5
20%
16-30
9
24%
6
24%
31-45
5
13%
6
24%
46-60
6
16%
0
0%
61-75
7
18%
5
20%
76-90
Пропущено
30
37
14 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 21
4
13%
4
11%
1-15
3
10%
4
11%
16-30
7
23%
10
27%
31-45
4
13%
4
11%
46-60
4
13%
5
14%
61-75
8
27%
10
27%
76-90
Результаты последних матчей
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0
Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Шапекоэнсе 5:2 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 1:0 Спорт Ресифи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 4:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:4 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Олимпия Асунсьон 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:0 Олимпия Асунсьон - Интернасьонал Порту Алегре 0:0
Гремио
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Атлетико Минейро - Гремио 2:1 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Атлетико Гойяненсе - Гремио 2:0 Гремио - Жувентуде 3:2
Форталеза - Гремио 1:0 Сантос - Гремио 1:0 Гремио - Куяба 2:2 Гремио - Спорт Ресифи 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 4:2 Фламенго - Гремио 0:1 Фламенго - Гремио 2:0 Гремио - Сеара 2:0 Гремио - Коринтианс 0:1 Гремио - Фламенго 0:4 Гремио - Байя 2:0 Куяба - Гремио 0:1 Сан-Паулу - Гремио 2:1 Гремио - Шапекоэнсе 2:1 Гремио - Витория 1:0 Брагантино - Гремио 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|29
|19
|5
|5
|46 - 22
|62
|2.
|Фламенго
|28
|16
|5
|7
|52 - 26
|53
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|29
|16
|4
|9
|45 - 35
|52
|4.
|Брагантино
|30
|12
|13
|5
|47 - 33
|49
|5.
|Форталеза
|30
|14
|6
|10
|39 - 33
|48
|6.
|Коринтианс
|30
|12
|11
|7
|32 - 26
|47
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|30
|10
|12
|8
|37 - 31
|42
|8.
|Флуминенсе
|29
|10
|9
|10
|28 - 31
|39
|9.
|Куяба
|30
|8
|15
|7
|28 - 28
|39
|10.
|Америка Минейро
|29
|9
|11
|9
|29 - 30
|38
|11.
|Атлетико Гойяненсе
|29
|9
|10
|10
|24 - 28
|37
|12.
|Сан-Паулу
|29
|8
|13
|8
|23 - 27
|37
|13.
|Сеара
|29
|7
|15
|7
|27 - 30
|36
|14.
|Сантос
|29
|8
|11
|10
|26 - 34
|35
|15.
|Атлетико Паранаэнсе
|29
|10
|5
|14
|34 - 39
|35
|16.
|Байя
|29
|8
|9
|12
|32 - 39
|33
|17.
|Спорт Ресифи
|30
|7
|9
|14
|17 - 27
|30
|18.
|Жувентуде
|29
|6
|12
|11
|27 - 36
|30
|19.
|Гремио
|0:0
|29
|7
|6
|16
|25 - 37
|27
|20.
|Шапекоэнсе
|30
|1
|11
|18
|24 - 50
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|14
|12
|1
|1
|30 - 9
|37
|2.
|Фламенго
|15
|10
|1
|4
|25 - 13
|31
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|15
|9
|2
|4
|26 - 22
|29
|4.
|Сеара
|15
|7
|6
|2
|19 - 12
|27
|5.
|Форталеза
|14
|8
|3
|3
|21 - 13
|27
|6.
|Коринтианс
|15
|7
|4
|4
|19 - 15
|25
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|15
|6
|6
|3
|23 - 16
|24
|8.
|Америка Минейро
|15
|6
|5
|4
|14 - 10
|23
|9.
|Сантос
|14
|6
|5
|3
|14 - 11
|23
|10.
|Флуминенсе
|14
|6
|5
|3
|15 - 13
|23
|11.
|Брагантино
|15
|5
|8
|2
|23 - 17
|23
|12.
|Сан-Паулу
|15
|5
|8
|2
|13 - 10
|23
|13.
|Атлетико Паранаэнсе
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|14.
|Куяба
|16
|5
|6
|5
|15 - 17
|21
|15.
|Жувентуде
|15
|5
|6
|4
|14 - 14
|21
|16.
|Атлетико Гойяненсе
|14
|4
|7
|3
|11 - 11
|19
|17.
|Байя
|14
|5
|4
|5
|19 - 18
|19
|18.
|Спорт Ресифи
|15
|4
|5
|6
|8 - 8
|17
|19.
|Гремио
|0:0
|14
|4
|5
|5
|16 - 16
|17
|20.
|Шапекоэнсе
|14
|0
|5
|9
|10 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брагантино
|15
|7
|5
|3
|24 - 16
|26
|2.
|Атлетико Минейро
|15
|7
|4
|4
|16 - 13
|25
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|14
|7
|2
|5
|19 - 13
|23
|4.
|Фламенго
|13
|6
|4
|3
|27 - 13
|22
|5.
|Коринтианс
|15
|5
|7
|3
|13 - 11
|22
|6.
|Форталеза
|16
|6
|3
|7
|18 - 20
|21
|7.
|Куяба
|14
|3
|9
|2
|13 - 11
|18
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|15
|5
|3
|7
|13 - 17
|18
|9.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|15
|4
|6
|5
|14 - 15
|18
|10.
|Флуминенсе
|15
|4
|4
|7
|13 - 18
|16
|11.
|Америка Минейро
|14
|3
|6
|5
|15 - 20
|15
|12.
|Сан-Паулу
|14
|3
|5
|6
|10 - 17
|14
|13.
|Байя
|15
|3
|5
|7
|13 - 21
|14
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|14
|4
|1
|9
|14 - 20
|13
|15.
|Спорт Ресифи
|15
|3
|4
|8
|9 - 19
|13
|16.
|Сантос
|15
|2
|6
|7
|12 - 23
|12
|17.
|Гремио
|0:0
|15
|3
|1
|11
|9 - 21
|10
|18.
|Сеара
|14
|0
|9
|5
|8 - 18
|9
|19.
|Жувентуде
|14
|1
|6
|7
|13 - 22
|9
|20.
|Шапекоэнсе
|16
|1
|6
|9
|14 - 27
|9