  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2021

Бразилия: Серия A 2021

2021
Интернасьонал Порту Алегре
1:0
Конец матча
Гремио
0'
22' Желтая карточка
Вильясанти Матиас
24' Желтая карточка
Саравия Ренсо
29' Желтая карточка
Джеромел Педро
1:0
40' Гол
Тайсон Фреда
75' Желтая карточка
Тьяго Сантос
75' Желтая карточка
Moises VII
90' Красная карточка
Кортез Бруно
90' Красная карточка
Patrick I
90'+5
12
Marcelo
Lomba
26
Саравия
Ренсо
22
Мендес
Бруно
II
15
Куэста
Виктор
20
Moises
VII
19
Rodrigo
I
13
Дурадо
Родриго
8
Эденилсон
дос
Сантос
10
Тайсон
Фреда
88
Patrick
I
11
Yuri
Alberto
34
Gabriel
Chapeco
13
Рафинья
Марсио
3
Джеромел
Педро
4
Каннеманн
Вальтер
12
Кортез
Бруно
21
Вильясанти
Матиас
5
Тьяго
Сантос
16
Lucas
Silva
IV
10
Коста
Дуглас
9
Борха
Мигель
11
Феррейра
Факундо
Интернасьонал Порту Алегре
4-2-3-1
Гремио
4-3-3

История личных встреч

Интернасьонал Порту Алегре
Гремио

15 матчей

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
100%
6 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
60%
9 побед 9 ничьих 0 побед

31 матч

45.2%
54.8%
0 побед 14 ничьих 17 побед

Первый тайм

51.6%
48.4%
0 побед 16 ничьих 9 побед

Второй тайм

41.9%
58.1%
0 побед 13 ничьих 15 побед

46 матчей

19.6%
43.5%
36.9%
9 побед 20 ничьих 17 побед

Первый тайм

13%
67.4%
19.6%
6 побед 31 ничья 9 побед

Второй тайм

19.6%
47.8%
32.6%
9 побед 22 ничьи 15 побед

История матчей

СA
0:0
Г
1:1
Г
1:2
Г
1:0
СA
2:1
СA
1:1
КЛ
0:1
ГВС
2:0
ГВС
0:1
КЛ
0:0
G1GS
0:1
СA
2:0
СA
1:1
Г
0:0
Г
0:0
Г
1:0
СA
1:0
СA
0:0
Г
2:0
Г
3:0
Г
1:2
Г1
2:2
СA
0:0
СA
0:1
Г1ЙД
0:0
КСМР
0:0
СA
1:0
СA
5:0
Г1ЙД
2:1
Г1ЙД
0:0
БСА
4:1
БСА
2:0
БСА
2:2
БСА
1:1
СA
0:0
СA
0:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
4:1
КС
2:2
КС
1:1
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yuri Alberto 11 0.37
Эденилсон дос Сантос 9 (6) 0.3
Patrick I 3 0.1
Тайсон Фреда 3 0.1
Дурадо Родриго 2 0.07
Rodrigo I 2 0.07
Bruno Praxedes 2 0.07
José Maurisio3 1 0.03
Герреро Паоло 1 0.03
Матеус Лейте 1 0.03
Кайо Ранхел 1 0.03
Тьяго Гальярдо 1 0.03
Меркадо Габриэль 1 0.03
Gustavo Maia 1 0.03
Куэста Виктор 0 0
Moises VII 0 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 0 0
Паласиос Карлос 0 0
Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуза Диего 5 0.17
Борха Мигель 4 (2) 0.14
Скардовелли Вандерсон 3 0.1
Alisson II 3 0.1
Коста Дуглас 2 0.07
Феррейра Факундо 1 0.03
Рикардиньо Феррейра 1 0.03
Тьяго Сантос 1 0.03
Лео Перейра 1 0.03
Вильясанти Матиас 1 0.03
Кампас Хаминтон 1 0.03
Guilherme Guedes 1 0.03
Пинарес Сесар 1 (1) 0.03
Рафинья Марсио 0 0
Энрике Матеус 0 0
Lucas Silva IV 0 0
Darlan Mendes 0 0
Leo Chu 0 0
Victor Bobsin 0 0

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куэста Виктор 8 0
Moises VII 6 1
Дурадо Родриго 6 0
Кайо Ранхел 4 1
Эденилсон дос Сантос 4 1
Yuri Alberto 5 0
Саравия Ренсо 3 1
Рибейро Лукас 3 1
Patrick I 1 2
Тьяго Гальярдо 3 0
Меркадо Габриэль 3 0
Паласиос Карлос 3 0
Rodrigo I 3 0
Паулиньо Виктор 3 0
Мендес Бруно II 3 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 3 0
Энрике Педро 1 1
Danilo XVI 1 1
Леонардо Родригес 2 0
Тайсон Фреда 2 0
Бошилья Габриэл 2 0
Jose Gabriel 2 0
José Maurisio3 2 0
Уго Витор 0 1
Матеус Лейте 1 0
Daniel Fusato1 1 0
Роша Кайке 1 0
Bruno Praxedes 1 0
Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тьяго Сантос 9 0
Рафинья Марсио 8 0
Каннеманн Вальтер 6 1
Джеромел Педро 5 0
Скардовелли Вандерсон 4 0
Коста Дуглас 4 0
Борха Мигель 4 0
Lucas Silva IV 4 0
Энрике Матеус 3 0
Феррейра Факундо 3 0
Jean Pyerre 3 0
Ruan Neto 3 0
Миранда Пауло 1 1
Кортез Бруно 1 1
Майкон Тьяго 1 1
Соуза Диего 2 0
Fernando Henrique 2 0
Фернандо Луис IV 2 0
Tonhao 2 0
Вильясанти Матиас 2 0
Darlan Mendes 2 0
Victor Bobsin 2 0
Sarara 2 0
Diego Churin 1 0
Ewerthon VI 1 0
Diogo VII 1 0
Alisson II 1 0
Кампас Хаминтон 1 0
Jhonata Robert 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
9
13 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 3
18 Не забивали 22
6
25%
0
0%
1-15
1
4%
2
22%
16-30
6
25%
2
22%
31-45
3
13%
3
33%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
5
21%
2
22%
76-90

Пропущено

16
22
6 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 12
3
19%
3
14%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
2
13%
7
32%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
4
25%
4
18%
61-75
5
31%
5
23%
76-90

Забито

15
16
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
21 Не забивали 20
3
20%
3
19%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
4
27%
4
25%
31-45
2
13%
3
19%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
2
13%
3
19%
76-90

Пропущено

14
16
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
7%
1
6%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
5
36%
4
25%
31-45
3
21%
3
19%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
21%
5
31%
76-90

Забито

39
25
21 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 11
17 Забивали первыми 9
9 Не забивали 13
9
23%
3
12%
1-15
2
5%
5
20%
16-30
10
26%
6
24%
31-45
5
13%
6
24%
46-60
6
15%
0
0%
61-75
7
18%
5
20%
76-90

Пропущено

30
38
14 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 18
19 Не пропускали 22
4
13%
4
11%
1-15
3
10%
4
11%
16-30
7
23%
11
29%
31-45
4
13%
4
11%
46-60
4
13%
5
13%
61-75
8
27%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0
Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Шапекоэнсе 5:2 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 1:0 Спорт Ресифи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 4:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:4 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Олимпия Асунсьон 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:0 Олимпия Асунсьон - Интернасьонал Порту Алегре 0:0
Гремио
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Атлетико Минейро - Гремио 2:1 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Атлетико Гойяненсе - Гремио 2:0 Гремио - Жувентуде 3:2
Форталеза - Гремио 1:0 Сантос - Гремио 1:0 Гремио - Куяба 2:2 Гремио - Спорт Ресифи 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 4:2 Фламенго - Гремио 0:1 Фламенго - Гремио 2:0 Гремио - Сеара 2:0 Гремио - Коринтианс 0:1 Гремио - Фламенго 0:4 Гремио - Байя 2:0 Куяба - Гремио 0:1 Сан-Паулу - Гремио 2:1 Гремио - Шапекоэнсе 2:1 Гремио - Витория 1:0 Брагантино - Гремио 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 29 19 5 5 46 - 22 62
2. Фламенго 28 16 5 7 52 - 26 53
3. Палмейрас Сан-Паулу 29 16 4 9 45 - 35 52
4. Брагантино 30 12 13 5 47 - 33 49
5. Форталеза 30 14 6 10 39 - 33 48
6. Коринтианс 30 12 11 7 32 - 26 47
7. Интернасьонал Порту Алегре 30 11 11 8 38 - 31 44
8. Флуминенсе 0:0 30 10 10 10 28 - 31 40
9. Куяба 30 8 15 7 28 - 28 39
10. Америка Минейро 29 9 11 9 29 - 30 38
11. Атлетико Гойяненсе 29 9 10 10 24 - 28 37
12. Сан-Паулу 29 8 13 8 23 - 27 37
13. Сеара 29 7 15 7 27 - 30 36
14. Сантос 29 8 11 10 26 - 34 35
15. Атлетико Паранаэнсе 29 10 5 14 34 - 39 35
16. Байя 29 8 9 12 32 - 39 33
17. Спорт Ресифи 0:0 31 7 10 14 17 - 27 31
18. Жувентуде 29 6 12 11 27 - 36 30
19. Гремио 29 7 5 17 25 - 38 26
20. Шапекоэнсе 30 1 11 18 24 - 50 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 14 12 1 1 30 - 9 37
2. Фламенго 15 10 1 4 25 - 13 31
3. Палмейрас Сан-Паулу 15 9 2 4 26 - 22 29
4. Сеара 15 7 6 2 19 - 12 27
5. Форталеза 14 8 3 3 21 - 13 27
6. Интернасьонал Порту Алегре 15 7 5 3 24 - 16 26
7. Коринтианс 15 7 4 4 19 - 15 25
8. Флуминенсе 0:0 15 6 6 3 15 - 13 24
9. Брагантино 15 5 8 2 23 - 17 23
10. Америка Минейро 15 6 5 4 14 - 10 23
11. Сантос 14 6 5 3 14 - 11 23
12. Сан-Паулу 15 5 8 2 13 - 10 23
13. Атлетико Паранаэнсе 15 6 4 5 20 - 19 22
14. Куяба 16 5 6 5 15 - 17 21
15. Жувентуде 15 5 6 4 14 - 14 21
16. Атлетико Гойяненсе 14 4 7 3 11 - 11 19
17. Байя 14 5 4 5 19 - 18 19
18. Спорт Ресифи 0:0 15 4 5 6 8 - 8 17
19. Гремио 14 4 5 5 16 - 16 17
20. Шапекоэнсе 14 0 5 9 10 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брагантино 15 7 5 3 24 - 16 26
2. Атлетико Минейро 15 7 4 4 16 - 13 25
3. Палмейрас Сан-Паулу 14 7 2 5 19 - 13 23
4. Фламенго 13 6 4 3 27 - 13 22
5. Коринтианс 15 5 7 3 13 - 11 22
6. Форталеза 16 6 3 7 18 - 20 21
7. Куяба 14 3 9 2 13 - 11 18
8. Атлетико Гойяненсе 15 5 3 7 13 - 17 18
9. Интернасьонал Порту Алегре 15 4 6 5 14 - 15 18
10. Флуминенсе 0:0 15 4 4 7 13 - 18 16
11. Америка Минейро 14 3 6 5 15 - 20 15
12. Сан-Паулу 14 3 5 6 10 - 17 14
13. Спорт Ресифи 0:0 16 3 5 8 9 - 19 14
14. Байя 15 3 5 7 13 - 21 14
15. Атлетико Паранаэнсе 14 4 1 9 14 - 20 13
16. Сантос 15 2 6 7 12 - 23 12
17. Жувентуде 14 1 6 7 13 - 22 9
18. Гремио 15 3 0 12 9 - 22 9
19. Сеара 14 0 9 5 8 - 18 9
20. Шапекоэнсе 16 1 6 9 14 - 27 9
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Тайсон Фреда бьет в цель!
  • Желтая карточка
    29'
    Джеромел Педро получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Саравия Ренсо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Вильясанти Матиас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Гремио онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 