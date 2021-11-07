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Аргентина: Лига професьональ 2021

Атлетико Тукуман
0:2
Второй тайм: 85'
Расинг Авельянеда
0'
32' Желтая карточка
Abel Bustos
36' Желтая карточка
Ramiro Carrera
41' Желтая карточка
Fernando Prado
45' Желтая карточка
Matias Rojas II
53' Желтая карточка
Javier Correa
56' Желтая карточка
Бенитес Оскар
0:1
59' Гол
Javier Correa
0:2
63' Гол
Matias Rojas II
85'
1
Cristian
David
Lucchetti
4
Фелипе
Кампос
2
Marcelo
Ortiz
25
Camilo
Albornoz
30
Gabriel
Risso
23
Ramiro
Carrera
8
Guillermo
Acosta
5
Abel
Bustos
10
Leonardo
Heredia
11
Cristian
Menendez
26
Бенитес
Оскар
21
Ариас
Габриэль
30
Сигали
Леонардо
23
Nery
Dominguez
12
Fernando
Prado
4
Пильюд
Иван
10
Matias
Rojas
II
16
Мартинес
Маурисио
5
Мена
Эухенио
27
Javier
Correa
9
Enzo
Copetti
15
Лисандро
Лопес
III
Атлетико Тукуман
4-4-2
Расинг Авельянеда
3-4-1-2

История личных встреч

Атлетико Тукуман
Расинг Авельянеда

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

10 матчей

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

КДМЗ1
2:0
КДМЗ1
1:4
С
1:1
С
2:2
С
3:1
П
4:3
ТМК
1:1
П
2:1
ПА
0:1
ПА
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ramiro Carrera 6 0.3
Augusto Lotti 3 0.15
Муссис Франко 2 0.1
Leonardo Heredia 2 0.1
Guillermo Acosta 1 0.05
Ramiro Ruiz 1 0.05
Joaquin Pereyra1 1 0.05
Marcelo Ortiz 1 0.05
Renzo Tesuri 1 0.05
Cristian Menendez 0 0
Gabriel Risso 0 0
Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Enzo Copetti 4 (1) 0.2
Чанкалай Томас 2 0.1
Javier Correa 2 0.1
Лисандро Лопес III 2 (1) 0.1
Цвитанич Дарио 1 0.05
Matias Rojas II 1 0.05
Морено Анибал 1 0.05
Пиатти Игнасио 1 0.05
Nery Dominguez 1 0.05
Гарре Бенжамин 1 0.05
Fabricio Dominguez 1 0.05
Leonel Ariel Miranda 0 0
Carlos Alcaraz 0 0
Juan Caceres 0 0
Gaston Agustin Viera 0 0

Карточки

Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муссис Франко 6 1
Эрбес Кристиан 5 0
Ramiro Carrera 5 0
Фелипе Кампос 4 0
Guillermo Acosta 4 0
Matias Orihuela 2 1
Nicolas Lamendola 2 1
Jonathan Cabral 3 0
Marcelo Ortiz 3 0
Abel Bustos 3 0
Marcos Valor 1 1
Бенитес Оскар 2 0
Renzo Tesuri 2 0
Cristian Menendez 1 0
Вергини Сантьяго 1 0
Augusto Lotti 1 0
Leonardo Heredia 1 0
Mauro Osores 1 0
Ramiro Ruiz 1 0
Augustin Lagos 1 0
Joaquin Pereyra1 1 0
Camilo Albornoz 1 0
Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Matias Rojas II 5 0
Carlos Alcaraz 5 0
Сигали Леонардо 4 0
Мартинес Маурисио 4 0
Juan Caceres 4 0
Морено Анибал 3 0
Javier Correa 2 0
Ловера Максимилиано 2 0
Чанкалай Томас 2 0
Fernando Prado 2 0
Enzo Copetti 0 1
Пиатти Игнасио 1 0
Leonel Ariel Miranda 1 0
Nery Dominguez 1 0
Ариас Габриэль 1 0
Лисандро Лопес III 1 0
Fabricio Dominguez 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
10
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
14 Не забивали 13
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
3
27%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
36%
4
40%
76-90

Пропущено

10
8
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
10%
2
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
4
40%
1
13%
76-90

Забито

7
5
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
15 Не забивали 14
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
2
29%
2
40%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Пропущено

22
7
6 В 1-м тайме 1
16 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 5
2
9%
1
14%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
3
14%
3
43%
46-60
6
27%
1
14%
61-75
7
32%
2
29%
76-90

Забито

18
15
6 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
2
11%
0
0%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
5
28%
4
27%
46-60
2
11%
4
27%
61-75
5
28%
5
33%
76-90

Пропущено

32
15
10 В 1-м тайме 3
22 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 11
3
9%
3
20%
1-15
3
9%
0
0%
16-30
4
13%
0
0%
31-45
5
16%
5
33%
46-60
6
19%
4
27%
61-75
11
34%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Тукуман
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 4:3
Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 1:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Сармиенто - Атлетико Тукуман 3:0 Атлетико Тукуман - Альдосиви 2:2 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Атлетико Тукуман 1:2 Атлетико Тукуман - Уракан 1:0 Ланус - Атлетико Тукуман 4:2 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 5:0
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:2 Росарио Сентраль - Расинг Авельянеда 2:1 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Платенсе 0:1
Патронато Парана - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 2:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 3:3 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:2 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Расинг Авельянеда - Сан-Паулу 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 19 13 4 2 38 - 13 43
2. Тальерес Кордоба 20 12 3 5 30 - 19 39
3. Ланус 20 10 5 5 35 - 30 35
4. Дефенса и Хустисия 20 9 7 4 30 - 18 34
5. Колон 20 9 5 6 19 - 22 32
6. Индепендьенте Авельянеда 20 8 7 5 22 - 17 31
7. Велес Сарсфилд 19 8 7 4 27 - 15 31
8. Бока Хуниорс 19 8 6 5 21 - 16 30
9. Эстудиантес Ла Плата 20 7 8 5 29 - 22 29
10. Уракан 19 7 7 5 18 - 15 28
11. Химнасия Ла-Плата 19 7 7 5 17 - 18 28
12. Годой Крус 20 7 5 8 28 - 26 26
13. Расинг Авельянеда 2:0 20 6 8 6 18 - 14 26
14. Унион Санта-Фе 19 7 4 8 23 - 26 25
15. Аргентинос Хуниорс 19 6 6 7 18 - 19 24
16. Росарио Сентраль 20 7 3 10 27 - 31 24
17. Сармиенто 19 6 5 8 21 - 23 23
18. Атлетико Платенсе 20 5 8 7 24 - 26 23
19. Альдосиви 19 6 3 10 19 - 30 21
20. Атлетико Тукуман 0:2 20 5 6 9 20 - 32 21
21. Ньюэллс Олд Бойз 19 5 5 9 19 - 26 20
22. Сан-Лоренсо 19 5 5 9 17 - 25 20
23. Патронато Парана 19 4 8 7 20 - 24 20
24. Банфилд 19 3 9 7 15 - 22 18
25. Арсенал Саранди 20 3 7 10 8 - 26 16
26. Сентраль Кордоба Росарио 19 2 8 9 18 - 26 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 10 7 2 1 20 - 6 23
2. Дефенса и Хустисия 10 7 2 1 21 - 9 23
3. Тальерес Кордоба 9 7 1 1 15 - 4 22
4. Колон 10 6 3 1 12 - 7 21
5. Индепендьенте Авельянеда 11 5 4 2 13 - 7 19
6. Велес Сарсфилд 10 5 4 1 20 - 7 19
7. Ланус 11 4 5 2 19 - 16 17
8. Химнасия Ла-Плата 10 4 5 1 9 - 6 17
9. Сармиенто 10 5 1 4 14 - 11 16
10. Годой Крус 11 4 4 3 16 - 13 16
11. Бока Хуниорс 9 4 3 2 9 - 7 15
12. Росарио Сентраль 9 5 0 4 14 - 10 15
13. Уракан 10 4 3 3 9 - 9 15
14. Эстудиантес Ла Плата 9 3 5 1 13 - 7 14
15. Унион Санта-Фе 10 4 2 4 14 - 10 14
16. Аргентинос Хуниорс 9 4 2 3 11 - 8 14
17. Сан-Лоренсо 9 4 2 3 11 - 9 14
18. Атлетико Тукуман 0:2 10 3 5 2 12 - 11 14
19. Ньюэллс Олд Бойз 10 4 2 4 13 - 14 14
20. Арсенал Саранди 10 3 5 2 6 - 7 14
21. Патронато Парана 9 3 4 2 11 - 8 13
22. Альдосиви 10 4 0 6 12 - 17 12
23. Атлетико Платенсе 9 2 5 2 10 - 9 11
24. Расинг Авельянеда 2:0 9 2 4 3 6 - 6 10
25. Сентраль Кордоба Росарио 10 2 3 5 13 - 17 9
26. Банфилд 9 2 2 5 9 - 14 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 9 6 2 1 18 - 7 20
2. Ланус 9 6 0 3 16 - 14 18
3. Тальерес Кордоба 11 5 2 4 15 - 15 17
4. Расинг Авельянеда 2:0 11 4 4 3 12 - 8 16
5. Эстудиантес Ла Плата 11 4 3 4 16 - 15 15
6. Бока Хуниорс 10 4 3 3 12 - 9 15
7. Уракан 9 3 4 2 9 - 6 13
8. Индепендьенте Авельянеда 9 3 3 3 9 - 10 12
9. Велес Сарсфилд 9 3 3 3 7 - 8 12
10. Атлетико Платенсе 11 3 3 5 14 - 17 12
11. Химнасия Ла-Плата 9 3 2 4 8 - 12 11
12. Унион Санта-Фе 9 3 2 4 9 - 16 11
13. Колон 10 3 2 5 7 - 15 11
14. Дефенса и Хустисия 10 2 5 3 9 - 9 11
15. Годой Крус 9 3 1 5 12 - 13 10
16. Аргентинос Хуниорс 10 2 4 4 7 - 11 10
17. Банфилд 10 1 7 2 6 - 8 10
18. Альдосиви 9 2 3 4 7 - 13 9
19. Росарио Сентраль 11 2 3 6 13 - 21 9
20. Патронато Парана 10 1 4 5 9 - 16 7
21. Сармиенто 9 1 4 4 7 - 12 7
22. Атлетико Тукуман 0:2 10 2 1 7 8 - 21 7
23. Ньюэллс Олд Бойз 9 1 3 5 6 - 12 6
24. Сан-Лоренсо 10 1 3 6 6 - 16 6
25. Сентраль Кордоба Росарио 9 0 5 4 5 - 9 5
26. Арсенал Саранди 10 0 2 8 2 - 19 2
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Матиас Рохас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Фернандо Прадо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Рамиро Каррера получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Абель Бустос получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Тукуман
Ничья
Расинг Авельянеда
51.00
3.38
3.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Атлетико Тукуман 0:2 Расинг Авельянеда онлайн


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