Аргентина: Лига професьональ 2021
0:2
Конец матча
32' Желтая карточкаAbel Bustos
36' Желтая карточкаRamiro Carrera
41' Желтая карточкаFernando Prado
45' Желтая карточкаMatias Rojas II
53' Желтая карточкаJavier Correa
56' Желтая карточкаБенитес Оскар
0:1
59' ГолJavier Correa
0:2
62' ГолMatias Rojas II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
-
24 Renzo TesuriПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Ramiro Ruiz
-
-
-
-
33 Marcos Valor
-
-
Главный тренер: Pablo Guinazi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
25 Gaston Gomez
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
Ход матча
32'
36'
41'
45'
53'
56'
59'
0:1
62'
0:2
История личных встреч
Атлетико Тукуман
Расинг Авельянеда
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
10 матчей
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ramiro Carrera
|6
|0.3
|Augusto Lotti
|3
|0.15
|Муссис Франко
|2
|0.1
|Leonardo Heredia
|2
|0.1
|Guillermo Acosta
|1
|0.05
|Ramiro Ruiz
|1
|0.05
|Joaquin Pereyra1
|1
|0.05
|Marcelo Ortiz
|1
|0.05
|Renzo Tesuri
|1
|0.05
|Cristian Menendez
|0
|0
|Gabriel Risso
|0
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Enzo Copetti
|4 (1)
|0.2
|Чанкалай Томас
|2
|0.1
|Javier Correa
|2
|0.1
|Лисандро Лопес III
|2 (1)
|0.1
|Цвитанич Дарио
|1
|0.05
|Matias Rojas II
|1
|0.05
|Морено Анибал
|1
|0.05
|Пиатти Игнасио
|1
|0.05
|Nery Dominguez
|1
|0.05
|Гарре Бенжамин
|1
|0.05
|Fabricio Dominguez
|1
|0.05
|Мена Эухенио
|0
|0
|Leonel Ariel Miranda
|0
|0
|Carlos Alcaraz
|0
|0
|Juan Caceres
|0
|0
|Gaston Agustin Viera
|0
|0
Карточки
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муссис Франко
|6
|1
|Эрбес Кристиан
|5
|0
|Ramiro Carrera
|5
|0
|Фелипе Кампос
|4
|0
|Guillermo Acosta
|4
|0
|Matias Orihuela
|2
|1
|Nicolas Lamendola
|2
|1
|Jonathan Cabral
|3
|0
|Marcelo Ortiz
|3
|0
|Abel Bustos
|3
|0
|Marcos Valor
|1
|1
|Бенитес Оскар
|2
|0
|Renzo Tesuri
|2
|0
|Cristian Menendez
|1
|0
|Вергини Сантьяго
|1
|0
|Augusto Lotti
|1
|0
|Leonardo Heredia
|1
|0
|Mauro Osores
|1
|0
|Ramiro Ruiz
|1
|0
|Augustin Lagos
|1
|0
|Joaquin Pereyra1
|1
|0
|Camilo Albornoz
|1
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Matias Rojas II
|5
|0
|Carlos Alcaraz
|5
|0
|Сигали Леонардо
|4
|0
|Мартинес Маурисио
|4
|0
|Juan Caceres
|4
|0
|Морено Анибал
|3
|0
|Javier Correa
|2
|0
|Ловера Максимилиано
|2
|0
|Чанкалай Томас
|2
|0
|Fernando Prado
|2
|0
|Enzo Copetti
|0
|1
|Пиатти Игнасио
|1
|0
|Leonel Ariel Miranda
|1
|0
|Nery Dominguez
|1
|0
|Ариас Габриэль
|1
|0
|Лисандро Лопес III
|1
|0
|Fabricio Dominguez
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
12
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 13
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
27%
4
33%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
4
36%
4
33%
76-90
Пропущено
12
8
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
8%
2
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
2
25%
46-60
1
8%
3
38%
61-75
4
33%
1
13%
76-90
Забито
7
5
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
16 Не забивали 15
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
2
29%
2
40%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Пропущено
22
7
6 В 1-м тайме 1
16 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 5
2
9%
1
14%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
3
14%
3
43%
46-60
6
27%
1
14%
61-75
7
32%
2
29%
76-90
Забито
18
17
6 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 6
11 Не забивали 8
2
11%
0
0%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
1
6%
2
12%
31-45
5
28%
5
29%
29%
46-60
2
11%
5
29%
29%
61-75
5
28%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
34
15
10 В 1-м тайме 3
24 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 11
3
9%
3
20%
1-15
3
9%
0
0%
16-30
4
12%
0
0%
31-45
6
18%
5
33%
46-60
7
21%
4
27%
61-75
11
32%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 4:3
Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 1:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Сармиенто - Атлетико Тукуман 3:0 Атлетико Тукуман - Альдосиви 2:2 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Атлетико Тукуман 1:2 Атлетико Тукуман - Уракан 1:0 Ланус - Атлетико Тукуман 4:2 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 5:0
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:2 Росарио Сентраль - Расинг Авельянеда 2:1 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Платенсе 0:1
Патронато Парана - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 2:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 3:3 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:2 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Расинг Авельянеда - Сан-Паулу 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|19
|13
|4
|2
|38 - 13
|43
|2.
|Тальерес Кордоба
|20
|12
|3
|5
|30 - 19
|39
|3.
|Ланус
|20
|10
|5
|5
|35 - 30
|35
|4.
|Дефенса и Хустисия
|20
|9
|7
|4
|30 - 18
|34
|5.
|Колон
|20
|9
|5
|6
|19 - 22
|32
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|20
|8
|7
|5
|22 - 17
|31
|7.
|Велес Сарсфилд
|19
|8
|7
|4
|27 - 15
|31
|8.
|Бока Хуниорс
|19
|8
|6
|5
|21 - 16
|30
|9.
|Эстудиантес Ла Плата
|20
|7
|8
|5
|29 - 22
|29
|10.
|Уракан
|19
|7
|7
|5
|18 - 15
|28
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|19
|7
|7
|5
|17 - 18
|28
|12.
|Годой Крус
|20
|7
|5
|8
|28 - 26
|26
|13.
|Расинг Авельянеда
|20
|6
|8
|6
|18 - 14
|26
|14.
|Унион Санта-Фе
|19
|7
|4
|8
|23 - 26
|25
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|19
|6
|6
|7
|18 - 19
|24
|16.
|Росарио Сентраль
|20
|7
|3
|10
|27 - 31
|24
|17.
|Сармиенто
|19
|6
|5
|8
|21 - 23
|23
|18.
|Атлетико Платенсе
|20
|5
|8
|7
|24 - 26
|23
|19.
|Альдосиви
|19
|6
|3
|10
|19 - 30
|21
|20.
|Атлетико Тукуман
|20
|5
|6
|9
|20 - 32
|21
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|19
|5
|5
|9
|19 - 26
|20
|22.
|Сан-Лоренсо
|19
|5
|5
|9
|17 - 25
|20
|23.
|Патронато Парана
|19
|4
|8
|7
|20 - 24
|20
|24.
|Банфилд
|19
|3
|9
|7
|15 - 22
|18
|25.
|Арсенал Саранди
|20
|3
|7
|10
|8 - 26
|16
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|19
|2
|8
|9
|18 - 26
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|10
|7
|2
|1
|20 - 6
|23
|2.
|Дефенса и Хустисия
|10
|7
|2
|1
|21 - 9
|23
|3.
|Тальерес Кордоба
|9
|7
|1
|1
|15 - 4
|22
|4.
|Колон
|10
|6
|3
|1
|12 - 7
|21
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|5
|4
|2
|13 - 7
|19
|6.
|Велес Сарсфилд
|10
|5
|4
|1
|20 - 7
|19
|7.
|Ланус
|11
|4
|5
|2
|19 - 16
|17
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|4
|5
|1
|9 - 6
|17
|9.
|Сармиенто
|10
|5
|1
|4
|14 - 11
|16
|10.
|Годой Крус
|11
|4
|4
|3
|16 - 13
|16
|11.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|3
|2
|9 - 7
|15
|12.
|Росарио Сентраль
|9
|5
|0
|4
|14 - 10
|15
|13.
|Уракан
|10
|4
|3
|3
|9 - 9
|15
|14.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|3
|5
|1
|13 - 7
|14
|15.
|Унион Санта-Фе
|10
|4
|2
|4
|14 - 10
|14
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|4
|2
|3
|11 - 8
|14
|17.
|Сан-Лоренсо
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|18.
|Атлетико Тукуман
|10
|3
|5
|2
|12 - 11
|14
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|4
|2
|4
|13 - 14
|14
|20.
|Арсенал Саранди
|10
|3
|5
|2
|6 - 7
|14
|21.
|Патронато Парана
|9
|3
|4
|2
|11 - 8
|13
|22.
|Альдосиви
|10
|4
|0
|6
|12 - 17
|12
|23.
|Атлетико Платенсе
|9
|2
|5
|2
|10 - 9
|11
|24.
|Расинг Авельянеда
|9
|2
|4
|3
|6 - 6
|10
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|2
|3
|5
|13 - 17
|9
|26.
|Банфилд
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|9
|6
|2
|1
|18 - 7
|20
|2.
|Ланус
|9
|6
|0
|3
|16 - 14
|18
|3.
|Тальерес Кордоба
|11
|5
|2
|4
|15 - 15
|17
|4.
|Расинг Авельянеда
|11
|4
|4
|3
|12 - 8
|16
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|4
|3
|4
|16 - 15
|15
|6.
|Бока Хуниорс
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|7.
|Уракан
|9
|3
|4
|2
|9 - 6
|13
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|9.
|Велес Сарсфилд
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|10.
|Атлетико Платенсе
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|12
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|3
|2
|4
|8 - 12
|11
|12.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|2
|4
|9 - 16
|11
|13.
|Колон
|10
|3
|2
|5
|7 - 15
|11
|14.
|Дефенса и Хустисия
|10
|2
|5
|3
|9 - 9
|11
|15.
|Годой Крус
|9
|3
|1
|5
|12 - 13
|10
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|2
|4
|4
|7 - 11
|10
|17.
|Банфилд
|10
|1
|7
|2
|6 - 8
|10
|18.
|Альдосиви
|9
|2
|3
|4
|7 - 13
|9
|19.
|Росарио Сентраль
|11
|2
|3
|6
|13 - 21
|9
|20.
|Патронато Парана
|10
|1
|4
|5
|9 - 16
|7
|21.
|Сармиенто
|9
|1
|4
|4
|7 - 12
|7
|22.
|Атлетико Тукуман
|10
|2
|1
|7
|8 - 21
|7
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|1
|3
|5
|6 - 12
|6
|24.
|Сан-Лоренсо
|10
|1
|3
|6
|6 - 16
|6
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|0
|5
|4
|5 - 9
|5
|26.
|Арсенал Саранди
|10
|0
|2
|8
|2 - 19
|2