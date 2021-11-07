Украина: Премьер-лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 25'
Стадион: Звезда (Кропивницкий)
23
Шишка
Михаил
17
Ситало
Артём
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Шишка МихаилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ситало АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лавриненко Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Йовичевич Игор
История личных встреч
Ингулец
Днепр-1
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ингулец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ситало Артём
|2
|0.15
|Шарай Владислав
|2
|0.15
|Гопей Стефен Майкл
|2
|0.15
|Коваленко Илья
|1
|0.08
|Козак Александр
|1
|0.08
|Бартулович Младен
|1 (1)
|0.08
|Опанасенко Евгений
|0
|0
|Асмелаш Хеннос
|0
|0
|Полегенько Павел
|0
|0
|Запорожец Евгений
|0
|0
Днепр-1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|7
|0.5
|Пихалёнок Александр
|2
|0.14
|Назаренко Александр
|2
|0.14
|Чуже Марио
|2 (1)
|0.14
|Гуцуляк Алексей
|2
|0.14
|Игнатенко Даниил
|2
|0.14
|Адамюк Владимир
|1
|0.07
|Русин Назарий
|1
|0.07
|Кравченко Никита
|0
|0
|Лучкевич Валерий
|0
|0
|Джурасек Невен
|0
|0
Карточки
Ингулец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бартулович Младен
|3
|0
|Опанасенко Евгений
|3
|0
|Салем Мохамед
|2
|0
|Ситало Артём
|2
|0
|Запорожец Евгений
|2
|0
|Шарай Владислав
|2
|0
|Ковалёв Максим
|1
|0
|Павлов Виталий
|1
|0
|Шишка Михаил
|1
|0
|Козак Александр
|1
|0
|Коробенко Андрей
|1
|0
|Головкин Иван
|1
|0
|Поспелов Дмитрий
|1
|0
Днепр-1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Франко Франсиско
|4
|1
|Логинов Сергей
|3
|1
|Игнатенко Даниил
|4
|0
|Дубинчак Владислав
|4
|0
|Пихалёнок Александр
|2
|1
|Когут Игорь
|2
|1
|Джурасек Невен
|3
|0
|Сваток Александр
|2
|0
|Кожокару Валентин
|2
|0
|Адамюк Владимир
|2
|0
|Довбик Артём
|2
|0
|Кравченко Никита
|2
|0
|Назаренко Александр
|2
|0
|Батагов Арсений
|2
|0
Голы по времени матча
Забито
6
9
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
1
11%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
2
33%
4
44%
61-75
2
33%
2
22%
76-90
Пропущено
7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
2
29%
2
22%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
43%
2
22%
76-90
Забито
4
11
0 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
18%
76-90
Пропущено
14
5
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 2
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
5
36%
4
80%
76-90
Забито
10
20
1 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 7
6 Не забивали 3
0
0%
4
20%
1-15
1
10%
4
20%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
3
30%
1
5%
46-60
2
20%
4
20%
61-75
4
40%
4
20%
76-90
Пропущено
21
14
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
4
19%
2
14%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
3
14%
1
7%
31-45
3
14%
2
14%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
8
38%
6
43%
76-90
Результаты последних матчей
Ингулец
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ингулец - Верес 0:0 Металлист-1925 - Ингулец 4:0 Ворскла - Ингулец 3:0 Черноморец Од - Ингулец 1:1
Ингулец - Колос Ковалёвка 0:2 Александрия - Ингулец 1:0 Ингулец - Мариуполь 3:0 Львов - Ингулец 1:2 Ингулец - Динамо Киев 1:1 Десна - Ингулец 2:0 Ингулец - Заря 1:5 Шахтёр Донецк - Ингулец 2:1 Шахтёр Донецк - Ингулец 1:0 Ингулец - Львов 1:0 Олимпик Донецк - Ингулец 0:3 Динамо Киев - Ингулец 5:0 Ингулец - Рух Львов 0:0 Заря - Ингулец 2:0 Мариуполь - Ингулец 4:3 Ингулец - Александрия 1:0
Днепр-1
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Днепр-1 - Минай 4:0 Динамо Киев - Днепр-1 2:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:0 Львов - Днепр-1 0:1
Днепр-1 - Заря 0:4 Днепр-1 - Верес 1:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:0 Металлист-1925 - Днепр-1 1:2 Днепр-1 - Рух Львов 2:0 Десна - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Мариуполь 2:1 Черноморец Од - Днепр-1 0:3 Ворскла - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Рух Львов 1:1 Днепр-1 - Заря 0:1 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Минай 3:0 Колос Ковалёвка - Днепр-1 1:1 Динамо Киев - Днепр-1 2:0 Днепр-1 - Львов 5:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|35 - 7
|35
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|35 - 7
|32
|3.
|Ворскла
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|23 - 11
|28
|4.
|Заря
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|30 - 16
|26
|5.
|Днепр-1
|0:0 Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 14
|26
|6.
|Александрия
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|14 - 10
|23
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|16 - 22
|19
|8.
|Верес
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|12 - 12
|19
|9.
|Десна
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 21
|18
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 18
|13
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|7 - 18
|11
|12.
|Черноморец Од
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|16 - 29
|11
|13.
|Ингулец
|0:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 22
|10
|14.
|Львов
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 20
|10
|15.
|Минай
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|8 - 20
|8
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|17 - 32
|7
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 2
|19
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|21 - 6
|18
|3.
|Ворскла
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 7
|18
|4.
|Днепр-1
|0:0 Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 5
|15
|5.
|Заря
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 4
|13
|6.
|Десна
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 13
|12
|8.
|Верес
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|5 - 1
|12
|9.
|Александрия
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 8
|7
|12.
|Черноморец Од
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 14
|6
|13.
|Минай
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|14.
|Ингулец
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|15.
|Львов
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|9 - 21
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|2.
|Александрия
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|8 - 7
|14
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 1
|14
|4.
|Заря
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|21 - 12
|13
|5.
|Днепр-1
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|6.
|Ворскла
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|Верес
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|8.
|Мариуполь
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 11
|7
|9.
|Львов
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|10.
|Металлист-1925
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 9
|7
|11.
|Десна
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 13
|5
|12.
|Черноморец Од
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|14.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 10
|4
|15.
|Ингулец
|0:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|16.
|Минай
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Прогнозы на матч Ингулец 0:0 Днепр-1
Исход игры
Ингулец
10.4% (14)
Ничья
12.7% (17)
Днепр-1
76.9% (103)
Тотал 2.5
Больше
48.12% (64)
Меньше
51.88% (69)
Обе команды забьют
Да
59.4% (79)
Нет
40.6% (54)
Популярный счёт
1:2 Днепр-1
42.5% (57)
0:1 Днепр-1
23.1% (31)
1:1 Ничья
11.2% (15)
0:2 Днепр-1
9% (12)
1:0 Ингулец
6.7% (9)
2:1 Ингулец
2.2% (3)
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