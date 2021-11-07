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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Астерас
0:1
Конец матча

Стадион:
Ламия
0'
0:1
27' Гол в свои ворота
Гарсия Рубен
50' Желтая карточка
Бехарано Данни
56' Желтая карточка
Альварес Федерико
90'+5
99
Цифцис
Антонис
2
Гарсия
Рубен
II
18
Атьенса
Пичу
19
Костаньо
Хосе
29
Альварес
Федерико
14
Daniel
Santafe
6
Вальенте
Хосе
23
Риера
Адриан
27
Сони
Кевен
40
Паскуаль
Андрес
22
Бенито
Асьер
1
Гаравелис
Атанасиос
88
Kyriakos
Mazoulouxis
5
Дзанетпулос
Адам-Кристоф
4
Адежо
Даниэл
2
Провидакис
Константинос
33
Гентсоглу
Савас
16
Бехарано
Данни
12
Мартинес
Анхель
II
10
Тайрон
Густаво
11
Караманос
Тасос
8
Арабули
Бачана
Астерас
4-2-3-1
Ламия
3-4-1-2

История личных встреч

Астерас
Ламия

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

История матчей

С
0:0
С
2:2
С
1:1
С
1:1
С
4:1
С
0:0
С
0:0
С
1:0
С
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Астерас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сони Кевен 2 0.22
Барралес Джеронимо 2 (1) 0.22
Паскуаль Андрес 1 0.11
Альварес Федерико 0 0
Рехис Франсеск 0 0
Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тайрон Густаво 1 0.11
Манусос Йоргос 1 (1) 0.11
Караманос Тасос 1 0.11
Арабули Бачана 1 0.11
Големич Владимир 1 0.11
Kyriakos Mazoulouxis 1 0.11
Cristopher Nunez 1 0.11
Романич Лазар 0 0

Карточки

Астерас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барралес Джеронимо 3 1
Альварес Федерико 2 0
Сони Кевен 2 0
Гарсия Рубен II 2 0
Daniel Santafe 2 0
Цифцис Антонис 2 0
Вальенте Хосе 2 0
Костаньо Хосе 2 0
Мунафо Хуан 1 0
Христос Тасулис 1 0
Кармона Давид 1 0
Иглесиас Матиас 1 0
Бенито Асьер 1 0
Атьенса Пичу 1 0
Рехис Франсеск 1 0
Канеллопулос Гиоргос 1 0
Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехарано Данни 3 0
Манусос Йоргос 2 0
Адежо Даниэл 2 0
Големич Владимир 2 0
Theofanis Tsandaris 2 0
Романич Лазар 2 0
Элефтериадис Христос 0 1
Гентсоглу Савас 1 0
Шаранов Боян 1 0
Караманос Тасос 1 0
Сарамантас Гиоргос 1 0
Цукалос Николаос 1 0
Тайрон Густаво 1 0
Мартинес Анхель II 1 0
Kyriakos Mazoulouxis 1 0
Cristopher Nunez 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
4 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
1
20%
1-15
3
75%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
2
25%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
13%
76-90

Забито

6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Пропущено

7
13
6 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
14%
2
15%
1-15
4
57%
3
23%
16-30
1
14%
4
31%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
14%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Астерас
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
ПАС Янина - Астерас 1:1 Левадиакос - Астерас 1:0 Астерас - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1
Волос - Астерас 2:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 ОФИ - Астерас 0:0 Астерас - ПАОК 0:1 Панетоликос - Астерас 0:0 ПАОК - Астерас 0:1 Астерас - АЕК 1:1 Астерас - Олимпиакос 0:0 Панатинаикос - Астерас 2:2 Астерас - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Астерас 1:0 АЕК - Астерас 3:1 Астерас - ПАОК 1:1 Арис Салоники - Астерас 2:0 Астерас - Панатинаикос 2:2 Астерас - ПАС Янина 0:1
Ламия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ламия - Атромитос 2:2 Ilioupoli GS - Ламия 0:3 ОФИ - Ламия 0:0 Ламия - Арис Салоники 0:1
Ионикос - Ламия 1:2 Ламия - Панетоликос 2:2 АЕК - Ламия 1:0 Ламия - Олимпиакос 1:2 Волос - Ламия 2:1 Аполлон Смирнис - Ламия 0:1 Ламия - ОФИ 0:2 Атромитос - Ламия 0:0 Ламия - Лариса 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:2 Ламия - Волос 1:1 Панетоликос - Ламия 0:3 Ламия - Атромитос 0:0 Ламия - Лариса 2:1 Олимпиакос - Ламия 3:0 Ламия - ПАОК 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 8 6 2 0 14 - 5 20
2. АЕК 9 6 2 1 20 - 10 20
3. ПАОК 8 5 1 2 17 - 10 16
4. Арис Салоники 8 4 2 2 11 - 5 14
5. Волос 8 4 2 2 17 - 16 14
6. ПАС Янина 9 3 4 2 9 - 6 13
7. ОФИ 9 2 6 1 9 - 8 12
8. Панатинаикос 8 3 2 3 14 - 6 11
9. Ламия 9 2 3 4 9 - 11 9
10. Ионикос 8 2 3 3 6 - 10 9
11. Астерас 9 2 3 4 5 - 8 9
12. Аполлон Смирнис 9 1 3 5 6 - 18 6
13. Панетоликос 9 1 2 6 9 - 20 5
14. Атромитос 9 0 3 6 5 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 4 4 0 0 9 - 1 12
2. Панатинаикос 4 3 1 0 13 - 2 10
3. Волос 4 3 0 1 8 - 5 9
4. Арис Салоники 4 2 2 0 6 - 1 8
5. Олимпиакос 4 2 2 0 6 - 2 8
6. ПАС Янина 5 2 2 1 7 - 4 8
7. ПАОК 4 2 1 1 10 - 6 7
8. ОФИ 5 1 3 1 6 - 6 6
9. Ионикос 4 1 2 1 3 - 3 5
10. Аполлон Смирнис 5 1 2 2 4 - 6 5
11. Астерас 4 1 0 3 2 - 5 3
12. Ламия 4 0 2 2 5 - 7 2
13. Панетоликос 5 0 1 4 4 - 9 1
14. Атромитос 4 0 1 3 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 4 4 0 0 8 - 3 12
2. ПАОК 4 3 0 1 7 - 4 9
3. АЕК 5 2 2 1 11 - 9 8
4. Ламия 5 2 1 2 4 - 4 7
5. Арис Салоники 4 2 0 2 5 - 4 6
6. ОФИ 4 1 3 0 3 - 2 6
7. Астерас 5 1 3 1 3 - 3 6
8. ПАС Янина 4 1 2 1 2 - 2 5
9. Волос 4 1 2 1 9 - 11 5
10. Ионикос 4 1 1 2 3 - 7 4
11. Панетоликос 4 1 1 2 5 - 11 4
12. Атромитос 5 0 2 3 2 - 10 2
13. Панатинаикос 4 0 1 3 1 - 4 1
14. Аполлон Смирнис 4 0 1 3 2 - 12 1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Гарсия Рубен II уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Астерас 0:1 Ламия онлайн


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