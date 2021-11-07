Греция: Суперлига 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Теодорос Колокотронис
0:1
27' Гол в свои воротаГарсия Рубен
50' Желтая карточкаБехарано Данни
56' Желтая карточкаАльварес Федерико
18
Атьенса
Пичу
23
Риера
Адриан
27
Сони
Кевен
22
Бенито
Асьер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
-
27 Сони КевенПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Бенито АсьерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Milan Rastavac
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Шаранов БоянВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Винтра ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Григориу Михаил
Ход матча
27'
0:1
50'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 1
-
4 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 17
-
60 Владение мячом, % 40
История личных встреч
Астерас
Ламия
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сони Кевен
|2
|0.22
|Барралес Джеронимо
|2 (1)
|0.22
|Паскуаль Андрес
|1
|0.11
|Альварес Федерико
|0
|0
|Рехис Франсеск
|0
|0
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тайрон Густаво
|1
|0.11
|Манусос Йоргос
|1 (1)
|0.11
|Караманос Тасос
|1
|0.11
|Арабули Бачана
|1
|0.11
|Големич Владимир
|1
|0.11
|Kyriakos Mazoulouxis
|1
|0.11
|Cristopher Nunez
|1
|0.11
|Романич Лазар
|0
|0
Карточки
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барралес Джеронимо
|3
|1
|Альварес Федерико
|2
|0
|Сони Кевен
|2
|0
|Гарсия Рубен II
|2
|0
|Daniel Santafe
|2
|0
|Цифцис Антонис
|2
|0
|Вальенте Хосе
|2
|0
|Костаньо Хосе
|2
|0
|Мунафо Хуан
|1
|0
|Христос Тасулис
|1
|0
|Кармона Давид
|1
|0
|Иглесиас Матиас
|1
|0
|Бенито Асьер
|1
|0
|Атьенса Пичу
|1
|0
|Рехис Франсеск
|1
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|1
|0
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бехарано Данни
|3
|0
|Манусос Йоргос
|2
|0
|Адежо Даниэл
|2
|0
|Големич Владимир
|2
|0
|Theofanis Tsandaris
|2
|0
|Романич Лазар
|2
|0
|Элефтериадис Христос
|0
|1
|Гентсоглу Савас
|1
|0
|Шаранов Боян
|1
|0
|Караманос Тасос
|1
|0
|Сарамантас Гиоргос
|1
|0
|Цукалос Николаос
|1
|0
|Тайрон Густаво
|1
|0
|Мартинес Анхель II
|1
|0
|Kyriakos Mazoulouxis
|1
|0
|Cristopher Nunez
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
4 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
1
20%
1-15
3
75%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
3
8
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
2
25%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
13%
76-90
Забито
6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Пропущено
7
13
6 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
14%
2
15%
1-15
4
57%
3
23%
16-30
1
14%
4
31%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
14%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Астерас
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
ПАС Янина - Астерас 1:1 Левадиакос - Астерас 1:0 Астерас - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - Астерас 0:1
Волос - Астерас 2:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 ОФИ - Астерас 0:0 Астерас - ПАОК 0:1 Панетоликос - Астерас 0:0 ПАОК - Астерас 0:1 Астерас - АЕК 1:1 Астерас - Олимпиакос 0:0 Панатинаикос - Астерас 2:2 Астерас - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Астерас 1:0 АЕК - Астерас 3:1 Астерас - ПАОК 1:1 Арис Салоники - Астерас 2:0 Астерас - Панатинаикос 2:2 Астерас - ПАС Янина 0:1
Ламия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ламия - Атромитос 2:2 Ilioupoli GS - Ламия 0:3 ОФИ - Ламия 0:0 Ламия - Арис Салоники 0:1
Ионикос - Ламия 1:2 Ламия - Панетоликос 2:2 АЕК - Ламия 1:0 Ламия - Олимпиакос 1:2 Волос - Ламия 2:1 Аполлон Смирнис - Ламия 0:1 Ламия - ОФИ 0:2 Атромитос - Ламия 0:0 Ламия - Лариса 0:0 ПАС Янина - Ламия 1:2 Ламия - Волос 1:1 Панетоликос - Ламия 0:3 Ламия - Атромитос 0:0 Ламия - Лариса 2:1 Олимпиакос - Ламия 3:0 Ламия - ПАОК 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|8
|6
|2
|0
|14 - 5
|20
|2.
|АЕК
|9
|6
|2
|1
|20 - 10
|20
|3.
|ПАОК
|8
|5
|1
|2
|17 - 10
|16
|4.
|Арис Салоники
|8
|4
|2
|2
|11 - 5
|14
|5.
|Волос
|8
|4
|2
|2
|17 - 16
|14
|6.
|ПАС Янина
|9
|3
|4
|2
|9 - 6
|13
|7.
|ОФИ
|9
|2
|6
|1
|9 - 8
|12
|8.
|Панатинаикос
|8
|3
|2
|3
|14 - 6
|11
|9.
|Ламия
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|10.
|Ионикос
|8
|2
|3
|3
|6 - 10
|9
|11.
|Астерас
|9
|2
|3
|4
|5 - 8
|9
|12.
|Аполлон Смирнис
|9
|1
|3
|5
|6 - 18
|6
|13.
|Панетоликос
|9
|1
|2
|6
|9 - 20
|5
|14.
|Атромитос
|9
|0
|3
|6
|5 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|Панатинаикос
|4
|3
|1
|0
|13 - 2
|10
|3.
|Волос
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|4.
|Арис Салоники
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|5.
|Олимпиакос
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|6.
|ПАС Янина
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|7.
|ПАОК
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|8.
|ОФИ
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|9.
|Ионикос
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|10.
|Аполлон Смирнис
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|11.
|Астерас
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|12.
|Ламия
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|13.
|Панетоликос
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|14.
|Атромитос
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|4
|4
|0
|0
|8 - 3
|12
|2.
|ПАОК
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|3.
|АЕК
|5
|2
|2
|1
|11 - 9
|8
|4.
|Ламия
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|5.
|Арис Салоники
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|6.
|ОФИ
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|7.
|Астерас
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|8.
|ПАС Янина
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|9.
|Волос
|4
|1
|2
|1
|9 - 11
|5
|10.
|Ионикос
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|11.
|Панетоликос
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|12.
|Атромитос
|5
|0
|2
|3
|2 - 10
|2
|13.
|Панатинаикос
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|14.
|Аполлон Смирнис
|4
|0
|1
|3
|2 - 12
|1