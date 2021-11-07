1:0
Второй тайм: 49'
Стадион: Raatin stadion
1' Желтая карточкаНурмос Ласси
18' Желтая карточкаАчимпонг Джеффри
28' Вторая желтая карточкаАчимпонг Джеффри
1:0
45' ГолОпара Лаки
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Опара ЛакиЗащитник
- Защитник
-
11 РафиньяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ricardo Duarte
- Основной состав
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Simo RoihaНападающий
-
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-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
-
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-
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-
Главный тренер: Mikko Mannila
Ход матча
1'
18'
28'
45'
1:0
История личных встреч
Оулу
РоПС
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
400%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Оулу
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
РоПС - Оулу 2:1 Оулу - КТП 2:1 Хонка - Оулу 6:1 Лахти - Оулу 0:0
Оулу - Мариехамн 1:2 Хака - Оулу 0:0 Оулу - Хака 0:1 Интер Турку - Оулу 4:0 Лахти - Оулу 0:0 ХИФК - Оулу 3:1 Оулу - Лахти 1:1 Хака - Оулу 0:1 Оулу - Интер Турку 2:0 Оулу - Мариехамн 1:0 Ильвес - Оулу 1:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 3:2 Оулу - ХИК 2:1 Хонка - Оулу 1:0 Оулу - КТП 1:1 КуПС - Оулу 2:0
РоПС
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
РоПС - Оулу 2:1 РоПС - ТПС 1:0 Яро - РоПС 3:6 РоПС - ЕИФ Экенас 1:2
ВПС - РоПС 2:0 РоПС - Гнистан 3:4 РоПС - КПВ Кокола 3:3 Яро - РоПС 0:1 Клуби-04 - РоПС 0:1 РоПС - ВПС 3:2 ТПС - РоПС 2:3 РоПС - Клуби-04 4:1 ЕИФ Экенас - РоПС 3:2 Гнистан - РоПС 1:2 РоПС - МуСа 2:0 ПК-35 Хельсинки - РоПС 1:3 РоПС - ЙИППО 2:0 Миккелин Паллоильят - РоПС 0:0 РоПС - Яро 3:1 КПВ Кокола - РоПС 1:1