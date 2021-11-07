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  3. Финляндия: Вейккауслига. Квалификация: Финал
Оулу
2:0
Конец матча

Стадион:
РоПС
0'
1' Желтая карточка
Нурмос Ласси
19' Желтая карточка
Ачимпонг Джеффри
28' Вторая желтая карточка
Ачимпонг Джеффри
28' Желтая карточка
Magnus Breitenmoser
1:0
45' Гол
Опара Лаки
2:0
50' Гол
Сайра Николас
71' Желтая карточка
Сайра Николас
71' Желтая карточка
Муюнен Мийкка
86' Желтая карточка
Адамс Мохаммед
90'+4
Оулу
РоПС

История личных встреч

Оулу
РоПС

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

400%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

История матчей

ВК
2:1
ТМС
0:0
К
1:1
К
1:2
И
3:2
И
0:0
И
1:0
КЛ
0:1
ТМС
1:2

Результаты последних матчей

Оулу
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
РоПС - Оулу 2:1 Оулу - КТП 2:1 Хонка - Оулу 6:1 Лахти - Оулу 0:0
Оулу - Мариехамн 1:2 Хака - Оулу 0:0 Оулу - Хака 0:1 Интер Турку - Оулу 4:0 Лахти - Оулу 0:0 ХИФК - Оулу 3:1 Оулу - Лахти 1:1 Хака - Оулу 0:1 Оулу - Интер Турку 2:0 Оулу - Мариехамн 1:0 Ильвес - Оулу 1:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 3:2 Оулу - ХИК 2:1 Хонка - Оулу 1:0 Оулу - КТП 1:1 КуПС - Оулу 2:0
РоПС
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
РоПС - Оулу 2:1 РоПС - ТПС 1:0 Яро - РоПС 3:6 РоПС - ЕИФ Экенас 1:2
ВПС - РоПС 2:0 РоПС - Гнистан 3:4 РоПС - КПВ Кокола 3:3 Яро - РоПС 0:1 Клуби-04 - РоПС 0:1 РоПС - ВПС 3:2 ТПС - РоПС 2:3 РоПС - Клуби-04 4:1 ЕИФ Экенас - РоПС 3:2 Гнистан - РоПС 1:2 РоПС - МуСа 2:0 ПК-35 Хельсинки - РоПС 1:3 РоПС - ЙИППО 2:0 Миккелин Паллоильят - РоПС 0:0 РоПС - Яро 3:1 КПВ Кокола - РоПС 1:1
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Опара Лаки бьет в цель!
  • Желтая карточка
    28'
    Magnus Breitenmoser получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 28'
    Ачимпонг Джеффри получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    19'
    Ачимпонг Джеффри получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    1'
    Нурмос Ласси получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Оулу 2:0 РоПС онлайн


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