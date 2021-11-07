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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Ракув
0:0
Конец матча

Стадион:
Погонь Щецин
0'
47' Желтая карточка
Петрашек Томаш
66' Желтая карточка
Арсенич Зоран
85' Желтая карточка
Кужава Рафал
89' Желтая карточка
Дрыгас Камил
90'+6
1
Ковачевич
Владан
6
Нивулис
Анджей
2
Петрашек
Томаш
24
Арсенич
Зоран
7
Тудор
Фран
20
Полетанович
Марко
88
Гвилия
Валериане
23
Кун
Патрик
8
Лидерман
Бен
11
Иви
Лопес
9
Мусёлик
Себастьян
1
Стипица
Данте
41
Столярски
Павел
13
Триантафиллопулос
Константинос
23
Цех
Бенедикт
2
Бартковски
Якуб
8
Дабровски
Дамьян
21
Салес
Жеан
Карлос
99
Ленговски
Матеуш
27
Ковальчик
Себастьян
7
Кужава
Рафал
18
Кухарчик
Михал
Ракув
3-4-2-1
Погонь Щецин
4-1-4-1

История личных встреч

Ракув
Погонь Щецин

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

Э
1:3
Э
0:1
Э
0:0
Э
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иви Лопес 7 (3) 0.54
Гутковский Владислав 4 0.31
Цебуля Марчин 3 (1) 0.23
Мусёлик Себастьян 2 0.15
Вдовяк Матеуш 2 0.15
Тудор Фран 1 0.08
Нивулис Анджей 1 0.08
Рундич Милан 1 0.08
Петрашек Томаш 1 0.08
Длугош Виктор 1 0.08
Кун Патрик 0 0
Гедеш Алешандре 0 0
Стургеон Фабиу 0 0
Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захович Лука 3 0.21
Козловски Кацпер 3 0.21
Дрыгас Камил 3 (3) 0.21
Ковальчик Себастьян 2 0.14
Салес Жеан Карлос 2 0.14
Кухарчик Михал 2 0.14
Журавски Мачей 1 0.07
Гросицки Камил 1 0.07
Пажишек Пётр 1 0.07
Кужава Рафал 1 0.07
Триантафиллопулос Константинос 1 0.07
Мата Луиш 0 0
Бартковски Якуб 0 0
Столярски Павел 0 0
Смолиньски Кацпер 0 0

Карточки

Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папаниколау Яннис 3 1
Петрашек Томаш 4 0
Нивулис Анджей 3 0
Тудор Фран 3 0
Стургеон Фабиу 1 1
Полетанович Марко 2 0
Цебуля Марчин 2 0
Гутковский Владислав 2 0
Вдовяк Матеуш 2 0
Гедеш Алешандре 1 0
Рундич Милан 1 0
Иви Лопес 1 0
Мусёлик Себастьян 1 0
Арак Якуб 1 0
Арсенич Зоран 1 0
Сапала Игор 1 0
Кортни-Перкинс Джордан 1 0
Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрыгас Камил 3 0
Кухарчик Михал 3 0
Дабровски Дамьян 3 0
Журавски Мачей 1 1
Кужава Рафал 2 0
Бартковски Якуб 1 0
Пажишек Пётр 1 0
Мата Луиш 1 0
Ковальчик Себастьян 1 0
Бурштын Якуб 1 0
Козловски Кацпер 1 0
Смолиньски Кацпер 1 0
Триантафиллопулос Константинос 1 0
Ленговски Матеуш 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
2
22%
3
50%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
17%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
4
67%
76-90

Забито

14
15
3 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
3
20%
16-30
1
7%
3
20%
31-45
3
21%
4
27%
46-60
5
36%
2
13%
61-75
3
21%
3
20%
76-90

Пропущено

10
5
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
4
40%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

23
21
7 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 10
3 Не забивали 3
2
9%
3
14%
1-15
3
13%
3
14%
16-30
2
9%
4
19%
31-45
5
22%
5
24%
46-60
6
26%
2
10%
61-75
5
22%
4
19%
76-90

Пропущено

17
11
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
2
18%
16-30
4
24%
3
27%
31-45
2
12%
2
18%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
2
12%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Ракув
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Гурник Ленчна - Ракув 0:0 ККС 1925 Калиш - Ракув 1:2 Ракув - Брук-Бет Термалица 3:2 Шлёнск - Ракув 1:2
Ракув - Варта Познань 3:0 Ракув - Радомьяк Радом 2:2 Легия - Ракув 2:3 Сталь Жешув - Ракув 2:4 Сталь Мелец - Ракув 0:3 Ракув - Лех 2:2 Висла Плоцк - Ракув 1:1 Гент - Ракув 3:0 Ракув - Гент 1:0 Рубин - Ракув 0:1 Висла Краков - Ракув 1:2 Ракув - Рубин 0:0 Ягеллония - Ракув 3:0 Ракув - Судува 0:0 Пяст - Ракув 2:3 Судува - Ракув 0:0
Погонь Щецин
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Легия - Погонь Щецин 0:2 Погонь Щецин - Ягеллония 4:1 Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гурник Ленчна 4:1
Висла Краков - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Краковия 1:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:1 Лех - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:1 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Пяст 1:0 Варта Познань - Погонь Щецин 1:1 Осиек - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:0 Погонь Щецин - Осиек 0:0 Погонь Щецин - Ракув 1:3 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Сталь Мелец - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 14 8 5 1 28 - 8 29
2. Лехия Гданьск 14 8 5 1 25 - 11 29
3. Ракув 13 7 5 1 24 - 16 26
4. Погонь Щецин 14 7 5 2 22 - 10 26
5. Радомьяк Радом 14 5 7 2 18 - 13 22
6. Шлёнск 14 5 6 3 25 - 20 21
7. Сталь Мелец 2:1 14 5 5 4 17 - 19 20
8. Пяст 14 5 3 6 21 - 20 18
9. Ягеллония 14 4 6 4 18 - 21 18
10. Краковия 13 4 5 4 20 - 21 17
11. Висла Плоцк 14 5 2 7 22 - 22 17
12. Заглембе Любин 13 5 2 6 15 - 20 17
13. Гурник Забже 13 4 3 6 14 - 17 15
14. Висла Краков 13 4 2 7 14 - 23 14
15. Брук-Бет Термалица 13 2 5 6 17 - 22 11
16. Варта Познань 14 2 5 7 9 - 17 11
17. Легия 1:2 12 3 0 9 12 - 21 9
18. Гурник Ленчна 14 1 5 8 11 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 7 5 2 0 18 - 2 17
2. Лехия Гданьск 7 5 2 0 13 - 5 17
3. Висла Плоцк 7 5 2 0 13 - 2 17
4. Погонь Щецин 6 5 1 0 16 - 4 16
5. Радомьяк Радом 7 4 3 0 11 - 5 15
6. Сталь Мелец 2:1 7 4 1 2 9 - 8 13
7. Ягеллония 8 3 4 1 12 - 9 13
8. Шлёнск 7 2 4 1 10 - 8 10
9. Заглембе Любин 6 3 1 2 9 - 7 10
10. Пяст 8 3 1 4 14 - 14 10
11. Гурник Забже 7 3 1 3 7 - 7 10
12. Ракув 5 2 3 0 10 - 6 9
13. Краковия 6 2 2 2 11 - 10 8
14. Брук-Бет Термалица 7 2 2 3 12 - 14 8
15. Висла Краков 6 2 1 3 7 - 10 7
16. Гурник Ленчна 8 1 4 3 7 - 16 7
17. Легия 1:2 6 2 0 4 7 - 9 6
18. Варта Познань 7 0 4 3 2 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 8 5 2 1 14 - 10 17
2. Лех 7 3 3 1 10 - 6 12
3. Лехия Гданьск 7 3 3 1 12 - 6 12
4. Шлёнск 7 3 2 2 15 - 12 11
5. Погонь Щецин 8 2 4 2 6 - 6 10
6. Краковия 7 2 3 2 9 - 11 9
7. Пяст 6 2 2 2 7 - 6 8
8. Сталь Мелец 2:1 7 1 4 2 8 - 11 7
9. Висла Краков 7 2 1 4 7 - 13 7
10. Заглембе Любин 7 2 1 4 6 - 13 7
11. Радомьяк Радом 7 1 4 2 7 - 8 7
12. Варта Познань 7 2 1 4 7 - 9 7
13. Гурник Забже 6 1 2 3 7 - 10 5
14. Ягеллония 6 1 2 3 6 - 12 5
15. Легия 1:2 6 1 0 5 5 - 12 3
16. Брук-Бет Термалица 6 0 3 3 5 - 8 3
17. Гурник Ленчна 6 0 1 5 4 - 15 1
18. Висла Плоцк 7 0 0 7 9 - 20 0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ракув 0:0 Погонь Щецин онлайн


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