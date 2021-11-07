Польша: Экстракласса 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Stadion Rakow
47' Желтая карточкаПетрашек Томаш
66' Желтая карточкаАрсенич Зоран
85' Желтая карточкаКужава Рафал
89' Желтая карточкаДрыгас Камил
23
Кун
Патрик
11
Иви
Лопес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Иви ЛопесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Арак ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Папшун Марек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Бурштын ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Малец МариушЗащитник
-
55 Ласицки ИгорЗащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
74 Aron Stasiak
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
Ход матча
47'
66'
85'
89'
История личных встреч
Ракув
Погонь Щецин
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иви Лопес
|7 (3)
|0.54
|Гутковский Владислав
|4
|0.31
|Цебуля Марчин
|3 (1)
|0.23
|Мусёлик Себастьян
|2
|0.15
|Вдовяк Матеуш
|2
|0.15
|Тудор Фран
|1
|0.08
|Нивулис Анджей
|1
|0.08
|Рундич Милан
|1
|0.08
|Петрашек Томаш
|1
|0.08
|Длугош Виктор
|1
|0.08
|Кун Патрик
|0
|0
|Гедеш Алешандре
|0
|0
|Стургеон Фабиу
|0
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Захович Лука
|3
|0.21
|Козловски Кацпер
|3
|0.21
|Дрыгас Камил
|3 (3)
|0.21
|Ковальчик Себастьян
|2
|0.14
|Салес Жеан Карлос
|2
|0.14
|Кухарчик Михал
|2
|0.14
|Журавски Мачей
|1
|0.07
|Гросицки Камил
|1
|0.07
|Пажишек Пётр
|1
|0.07
|Кужава Рафал
|1
|0.07
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0.07
|Мата Луиш
|0
|0
|Бартковски Якуб
|0
|0
|Столярски Павел
|0
|0
|Смолиньски Кацпер
|0
|0
Карточки
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папаниколау Яннис
|3
|1
|Петрашек Томаш
|4
|0
|Нивулис Анджей
|3
|0
|Тудор Фран
|3
|0
|Стургеон Фабиу
|1
|1
|Полетанович Марко
|2
|0
|Цебуля Марчин
|2
|0
|Гутковский Владислав
|2
|0
|Вдовяк Матеуш
|2
|0
|Гедеш Алешандре
|1
|0
|Рундич Милан
|1
|0
|Иви Лопес
|1
|0
|Мусёлик Себастьян
|1
|0
|Арак Якуб
|1
|0
|Арсенич Зоран
|1
|0
|Сапала Игор
|1
|0
|Кортни-Перкинс Джордан
|1
|0
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дрыгас Камил
|3
|0
|Кухарчик Михал
|3
|0
|Дабровски Дамьян
|3
|0
|Журавски Мачей
|1
|1
|Кужава Рафал
|2
|0
|Бартковски Якуб
|1
|0
|Пажишек Пётр
|1
|0
|Мата Луиш
|1
|0
|Ковальчик Себастьян
|1
|0
|Бурштын Якуб
|1
|0
|Козловски Кацпер
|1
|0
|Смолиньски Кацпер
|1
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0
|Ленговски Матеуш
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
2
22%
3
50%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
17%
76-90
Пропущено
7
6
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
4
67%
76-90
Забито
14
15
3 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
3
20%
16-30
1
7%
3
20%
31-45
3
21%
4
27%
46-60
5
36%
2
13%
61-75
3
21%
3
20%
76-90
Пропущено
10
5
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
4
40%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Забито
23
21
7 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 10
3 Не забивали 3
2
9%
3
14%
1-15
3
13%
3
14%
16-30
2
9%
4
19%
31-45
5
22%
5
24%
46-60
6
26%
2
10%
61-75
5
22%
4
19%
76-90
Пропущено
17
11
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
2
18%
16-30
4
24%
3
27%
31-45
2
12%
2
18%
46-60
5
29%
29%
0
0%
61-75
2
12%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Ракув
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Гурник Ленчна - Ракув 0:0 ККС 1925 Калиш - Ракув 1:2 Ракув - Брук-Бет Термалица 3:2 Шлёнск - Ракув 1:2
Ракув - Варта Познань 3:0 Ракув - Радомьяк Радом 2:2 Легия - Ракув 2:3 Сталь Жешув - Ракув 2:4 Сталь Мелец - Ракув 0:3 Ракув - Лех 2:2 Висла Плоцк - Ракув 1:1 Гент - Ракув 3:0 Ракув - Гент 1:0 Рубин - Ракув 0:1 Висла Краков - Ракув 1:2 Ракув - Рубин 0:0 Ягеллония - Ракув 3:0 Ракув - Судува 0:0 Пяст - Ракув 2:3 Судува - Ракув 0:0
Погонь Щецин
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Легия - Погонь Щецин 0:2 Погонь Щецин - Ягеллония 4:1 Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гурник Ленчна 4:1
Висла Краков - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Краковия 1:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:1 Лех - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:1 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Пяст 1:0 Варта Познань - Погонь Щецин 1:1 Осиек - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:0 Погонь Щецин - Осиек 0:0 Погонь Щецин - Ракув 1:3 Заглембе Любин - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Сталь Мелец - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|14
|8
|5
|1
|28 - 8
|29
|2.
|Лехия Гданьск
|14
|8
|5
|1
|25 - 11
|29
|3.
|Ракув
|13
|7
|5
|1
|24 - 16
|26
|4.
|Погонь Щецин
|14
|7
|5
|2
|22 - 10
|26
|5.
|Радомьяк Радом
|14
|5
|7
|2
|18 - 13
|22
|6.
|Шлёнск
|14
|5
|6
|3
|25 - 20
|21
|7.
|Сталь Мелец
|2:1
|14
|5
|5
|4
|17 - 19
|20
|8.
|Пяст
|14
|5
|3
|6
|21 - 20
|18
|9.
|Ягеллония
|14
|4
|6
|4
|18 - 21
|18
|10.
|Краковия
|13
|4
|5
|4
|20 - 21
|17
|11.
|Висла Плоцк
|14
|5
|2
|7
|22 - 22
|17
|12.
|Заглембе Любин
|13
|5
|2
|6
|15 - 20
|17
|13.
|Гурник Забже
|13
|4
|3
|6
|14 - 17
|15
|14.
|Висла Краков
|13
|4
|2
|7
|14 - 23
|14
|15.
|Брук-Бет Термалица
|13
|2
|5
|6
|17 - 22
|11
|16.
|Варта Познань
|14
|2
|5
|7
|9 - 17
|11
|17.
|Легия
|1:2
|12
|3
|0
|9
|12 - 21
|9
|18.
|Гурник Ленчна
|14
|1
|5
|8
|11 - 31
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|7
|5
|2
|0
|18 - 2
|17
|2.
|Лехия Гданьск
|7
|5
|2
|0
|13 - 5
|17
|3.
|Висла Плоцк
|7
|5
|2
|0
|13 - 2
|17
|4.
|Погонь Щецин
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|5.
|Радомьяк Радом
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|6.
|Сталь Мелец
|2:1
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|7.
|Ягеллония
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|8.
|Шлёнск
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|9.
|Заглембе Любин
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|10.
|Пяст
|8
|3
|1
|4
|14 - 14
|10
|11.
|Гурник Забже
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|12.
|Ракув
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|13.
|Краковия
|6
|2
|2
|2
|11 - 10
|8
|14.
|Брук-Бет Термалица
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|15.
|Висла Краков
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|16.
|Гурник Ленчна
|8
|1
|4
|3
|7 - 16
|7
|17.
|Легия
|1:2
|6
|2
|0
|4
|7 - 9
|6
|18.
|Варта Познань
|7
|0
|4
|3
|2 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|8
|5
|2
|1
|14 - 10
|17
|2.
|Лех
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|3.
|Лехия Гданьск
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|4.
|Шлёнск
|7
|3
|2
|2
|15 - 12
|11
|5.
|Погонь Щецин
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|6.
|Краковия
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|7.
|Пяст
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|Сталь Мелец
|2:1
|7
|1
|4
|2
|8 - 11
|7
|9.
|Висла Краков
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|10.
|Заглембе Любин
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|11.
|Радомьяк Радом
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|12.
|Варта Познань
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|13.
|Гурник Забже
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|14.
|Ягеллония
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|15.
|Легия
|1:2
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|6
|0
|3
|3
|5 - 8
|3
|17.
|Гурник Ленчна
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
|18.
|Висла Плоцк
|7
|0
|0
|7
|9 - 20
|0