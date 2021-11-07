Украина: Премьер-лига 2021-2022
3:0
Конец матча
Стадион: Славутич-Арена
28' Желтая карточкаСолдат Игорь
37' Желтая карточкаМирошник Роман
45' Желтая карточкаСайяд Аллахьяр
1:0
47' ГолЗахеди Шахаб
2:0
49' ГолЗахеди Шахаб
78' Желтая карточкаГечев Михаил
3:0
83' ГолЗахеди Шахаб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
- Основной состав
-
47 Когут БогданВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Кичак АртёмВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Гечев МихаилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вирт Юрий
Ход матча
28'
37'
45'
47'
1:0
49'
2:0
78'
83'
3:0
История личных встреч
Заря
Верес
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Захеди Шахаб
|6
|0.43
|Сайяд Аллахьяр
|6
|0.43
|Гладкий Александр
|5 (1)
|0.36
|Кочергин Владислав
|5
|0.36
|Овусу Раймонд
|4
|0.29
|Булеца Сергей
|2
|0.14
|Громов Артём
|1
|0.07
|Фагундес Кристиан
|1
|0.07
|Назарина Егор
|1
|0.07
|Кабаев Владислав
|1
|0.07
|Алибеков Ахмед
|1
|0.07
|Вернидуб Виталий
|0
|0
|Имереков Максим
|0
|0
|Фаворов Денис
|0
|0
|Хомченовский Дмитрий
|0
|0
|Лунёв Максим
|0
|0
|Леовижилду
|0
|0
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шестаков Михаил
|3
|0.21
|Пасич Геннадий
|2
|0.14
|Гегедош Роберт
|1
|0.07
|Немчанинов Дмитрий
|1
|0.07
|Пасич Евгений
|1
|0.07
|Сергийчук Михаил
|1
|0.07
|Солдат Игорь
|1
|0.07
|Кучеров Валерий
|1
|0.07
|Клёц Дмитрий
|1 (1)
|0.07
|Панасенко Сергей
|0
|0
Карточки
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хомченовский Дмитрий
|6
|0
|Вернидуб Виталий
|5
|0
|Имереков Максим
|3
|0
|Кабаев Владислав
|3
|0
|Цвек Ловро
|3
|0
|Назарина Егор
|3
|0
|Кочергин Владислав
|3
|0
|Сайяд Аллахьяр
|3
|0
|Гладкий Александр
|2
|0
|Фаворов Денис
|2
|0
|Захеди Шахаб
|2
|0
|Громов Артём
|1
|0
|Лунёв Максим
|1
|0
|Снурницын Игорь
|1
|0
|Мацапура Дмитрий
|1
|0
|Леовижилду
|1
|0
|Овусу Раймонд
|1
|0
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кучеров Валерий
|4
|1
|Пасич Геннадий
|4
|0
|Сергийчук Михаил
|2
|1
|Полулях Никита
|3
|0
|Немчанинов Дмитрий
|3
|0
|Дахновский Виталий
|1
|1
|Панасенко Сергей
|2
|0
|Гечев Михаил
|2
|0
|Когут Богдан
|1
|0
|Тимофеенко Виталий
|1
|0
|Мирошник Роман
|1
|0
|Солдат Игорь
|1
|0
|Клёц Дмитрий
|1
|0
|Петько Сергей
|1
|0
|Шестаков Михаил
|1
|0
|Махнев Дмитрий
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
8
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
1
8%
1
13%
1-15
1
8%
4
50%
16-30
2
17%
3
38%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
13
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
4
31%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
8%
31-45
1
25%
3
23%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
5
38%
76-90
Забито
21
5
8 В 1-м тайме 0
13 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
3
14%
3
60%
46-60
3
14%
1
20%
61-75
7
33%
1
20%
76-90
Пропущено
12
1
5 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
1
100%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Забито
33
13
12 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 6
1 Не забивали 6
4
12%
1
8%
1-15
4
12%
4
31%
16-30
4
12%
3
23%
31-45
5
15%
3
23%
46-60
5
15%
1
8%
61-75
11
33%
1
8%
76-90
Пропущено
16
14
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
2
13%
4
29%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
1
7%
31-45
2
13%
4
29%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
31%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Заря
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Заря - ЦСКА София 2:0 Металлист-1925 - Заря 1:6 Рух Львов - Заря 0:2 Заря - Колос Ковалёвка 1:0
ЦСКА София - Заря 0:1 Шахтёр Донецк - Заря 6:1 Заря - Десна 2:0 Заря - Рома 0:3 Днепр-1 - Заря 0:4 Заря - Черноморец Од 3:0 Будё-Глимт - Заря 3:1 Рух Львов - Заря 1:1 Заря - Ворскла 1:0 Заря - Рапид Вена 2:3 Мариуполь - Заря 3:4 Рапид Вена - Заря 3:0 Заря - Минай 1:1 Заря - Динамо Киев 1:2 Ингулец - Заря 1:5 Заря - Александрия 0:1
Верес
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ингулец - Верес 0:0 Верес - Ворскла 1:3 Верес - Мариуполь 2:0 Черноморец Од - Верес 0:1
Верес - Александрия 0:0 Шахтёр Донецк - Верес 4:1 Днепр-1 - Верес 1:0 Верес - Львов 1:0 Десна - Верес 0:4 Верес - Минай 1:0 Верес - Ворскла 1:1 Рух Львов - Верес 2:1 Динамо Киев - Верес 4:0 Верес - Колос Ковалёвка 0:0 Горняк-Спорт - Верес 1:2 Верес - Авангард Краматорск 5:1 Оболонь-Бровар - Верес 0:2 Волынь - Верес 2:1 Верес - Альянс 3:3 Металлист-1925 - Верес 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|38 - 8
|35
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|35 - 7
|35
|3.
|Заря
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|33 - 16
|29
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|21 - 14
|28
|5.
|Ворскла
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|23 - 11
|28
|6.
|Александрия
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|14 - 10
|23
|7.
|Верес
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|12 - 15
|19
|8.
|Металлист-1925
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|16 - 22
|19
|9.
|Десна
|0:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 21
|19
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 18
|13
|11.
|Львов
|0:0 Заявка
|14
|2
|5
|7
|9 - 20
|11
|12.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|8 - 21
|11
|13.
|Черноморец Од
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|16 - 29
|11
|14.
|Ингулец
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 23
|9
|15.
|Минай
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|8 - 20
|8
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|17 - 32
|7
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 2
|19
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|21 - 6
|18
|3.
|Ворскла
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 7
|18
|4.
|Заря
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 5
|15
|6.
|Десна
|0:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|7.
|Верес
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|5 - 1
|12
|8.
|Металлист-1925
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 13
|12
|9.
|Александрия
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|12.
|Черноморец Од
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 14
|6
|13.
|Минай
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|14.
|Ингулец
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|15.
|Львов
|0:0 Заявка
|8
|0
|4
|4
|4 - 12
|4
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|9 - 21
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 2
|17
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|3.
|Александрия
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|8 - 7
|14
|4.
|Заря
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|21 - 12
|13
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|6.
|Ворскла
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|Львов
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|8.
|Металлист-1925
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 9
|7
|9.
|Верес
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|10.
|Мариуполь
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 11
|7
|11.
|Десна
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|12.
|Черноморец Од
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|14.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 10
|4
|15.
|Ингулец
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|16.
|Минай
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Прогнозы на матч Заря 3:0 Верес
Исход игры
Заря
96.2% (128)
Ничья
3% (4)
Верес
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
40% (52)
Меньше
60% (78)
Обе команды забьют
Да
40% (52)
Нет
60% (78)
Популярный счёт
2:1 Заря
30.8% (41)
1:0 Заря
30.1% (40)
2:0 Заря
25.6% (34)
3:1 Заря
5.3% (7)
3:0 Заря
1.5% (2)
1:1 Ничья
1.5% (2)
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