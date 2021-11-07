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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Заря
3:0
Конец матча

Стадион:
Верес
0'
28' Желтая карточка
Солдат Игорь
37' Желтая карточка
Мирошник Роман
45' Желтая карточка
Сайяд Аллахьяр
1:0
47' Гол
Захеди Шахаб
2:0
49' Гол
Захеди Шахаб
78' Желтая карточка
Гечев Михаил
3:0
83' Гол
Захеди Шахаб
90'+3
53
Мацапура
Дмитрий
6
Леовижилду
32
Имереков
Максим
45
Фаворов
Денис
4
Цвек
Ловро
23
Булеца
Сергей
11
Гладкий
Александр
10
Хомченовский
Дмитрий
90
Сайяд
Аллахьяр
8
Лунёв
Максим
9
Захеди
Шахаб
47
Когут
Богдан
4
Солдат
Игорь
33
Мирошник
Роман
23
Немчанинов
Дмитрий
8
Гончаренко
Роман
11
Дахновский
Виталий
17
Пасич
Геннадий
21
Панасенко
Сергей
29
Кучеров
Валерий
7
Сергийчук
Михаил
32
Петько
Сергей
Заря
Верес

История личных встреч

Заря
Верес

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захеди Шахаб 6 0.43
Сайяд Аллахьяр 6 0.43
Гладкий Александр 5 (1) 0.36
Кочергин Владислав 5 0.36
Овусу Раймонд 4 0.29
Булеца Сергей 2 0.14
Громов Артём 1 0.07
Фагундес Кристиан 1 0.07
Назарина Егор 1 0.07
Кабаев Владислав 1 0.07
Алибеков Ахмед 1 0.07
Вернидуб Виталий 0 0
Имереков Максим 0 0
Фаворов Денис 0 0
Хомченовский Дмитрий 0 0
Лунёв Максим 0 0
Леовижилду 0 0
Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шестаков Михаил 3 0.21
Пасич Геннадий 2 0.14
Гегедош Роберт 1 0.07
Немчанинов Дмитрий 1 0.07
Пасич Евгений 1 0.07
Сергийчук Михаил 1 0.07
Солдат Игорь 1 0.07
Кучеров Валерий 1 0.07
Клёц Дмитрий 1 (1) 0.07
Панасенко Сергей 0 0

Карточки

Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хомченовский Дмитрий 6 0
Вернидуб Виталий 5 0
Имереков Максим 3 0
Кабаев Владислав 3 0
Цвек Ловро 3 0
Назарина Егор 3 0
Кочергин Владислав 3 0
Сайяд Аллахьяр 3 0
Гладкий Александр 2 0
Фаворов Денис 2 0
Захеди Шахаб 2 0
Громов Артём 1 0
Лунёв Максим 1 0
Снурницын Игорь 1 0
Мацапура Дмитрий 1 0
Леовижилду 1 0
Овусу Раймонд 1 0
Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кучеров Валерий 4 1
Пасич Геннадий 4 0
Сергийчук Михаил 2 1
Полулях Никита 3 0
Немчанинов Дмитрий 3 0
Дахновский Виталий 1 1
Панасенко Сергей 2 0
Гечев Михаил 2 0
Когут Богдан 1 0
Тимофеенко Виталий 1 0
Мирошник Роман 1 0
Солдат Игорь 1 0
Клёц Дмитрий 1 0
Петько Сергей 1 0
Шестаков Михаил 1 0
Махнев Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
8
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
1
8%
1
13%
1-15
1
8%
4
50%
16-30
2
17%
3
38%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
13
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
4
31%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
8%
31-45
1
25%
3
23%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
5
38%
76-90

Забито

21
5
8 В 1-м тайме 0
13 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
3
14%
3
60%
46-60
3
14%
1
20%
61-75
7
33%
1
20%
76-90

Пропущено

12
1
5 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
1
100%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Забито

33
13
12 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 6
1 Не забивали 6
4
12%
1
8%
1-15
4
12%
4
31%
16-30
4
12%
3
23%
31-45
5
15%
3
23%
46-60
5
15%
1
8%
61-75
11
33%
1
8%
76-90

Пропущено

16
14
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
2
13%
4
29%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
1
7%
31-45
2
13%
4
29%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
31%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Заря
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Заря - ЦСКА София 2:0 Металлист-1925 - Заря 1:6 Рух Львов - Заря 0:2 Заря - Колос Ковалёвка 1:0
ЦСКА София - Заря 0:1 Шахтёр Донецк - Заря 6:1 Заря - Десна 2:0 Заря - Рома 0:3 Днепр-1 - Заря 0:4 Заря - Черноморец Од 3:0 Будё-Глимт - Заря 3:1 Рух Львов - Заря 1:1 Заря - Ворскла 1:0 Заря - Рапид Вена 2:3 Мариуполь - Заря 3:4 Рапид Вена - Заря 3:0 Заря - Минай 1:1 Заря - Динамо Киев 1:2 Ингулец - Заря 1:5 Заря - Александрия 0:1
Верес
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ингулец - Верес 0:0 Верес - Ворскла 1:3 Верес - Мариуполь 2:0 Черноморец Од - Верес 0:1
Верес - Александрия 0:0 Шахтёр Донецк - Верес 4:1 Днепр-1 - Верес 1:0 Верес - Львов 1:0 Десна - Верес 0:4 Верес - Минай 1:0 Верес - Ворскла 1:1 Рух Львов - Верес 2:1 Динамо Киев - Верес 4:0 Верес - Колос Ковалёвка 0:0 Горняк-Спорт - Верес 1:2 Верес - Авангард Краматорск 5:1 Оболонь-Бровар - Верес 0:2 Волынь - Верес 2:1 Верес - Альянс 3:3 Металлист-1925 - Верес 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 14 11 2 1 38 - 8 35
2. Динамо Киев Заявка 14 11 2 1 35 - 7 35
3. Заря Заявка 14 9 2 3 33 - 16 29
4. Днепр-1 Заявка 14 9 1 4 21 - 14 28
5. Ворскла Заявка 14 8 4 2 23 - 11 28
6. Александрия Заявка 14 6 5 3 14 - 10 23
7. Верес Заявка 14 5 4 5 12 - 15 19
8. Металлист-1925 Заявка 14 6 1 7 16 - 22 19
9. Десна 0:0 Заявка 14 5 4 5 15 - 21 19
10. Рух Львов Заявка 13 3 4 6 13 - 18 13
11. Львов 0:0 Заявка 14 2 5 7 9 - 20 11
12. Колос Ковалёвка Заявка 13 3 2 8 8 - 21 11
13. Черноморец Од Заявка 14 2 5 7 16 - 29 11
14. Ингулец Заявка 13 2 3 8 9 - 23 9
15. Минай Заявка 13 1 5 7 8 - 20 8
16. Мариуполь Заявка 14 2 1 11 17 - 32 7
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 8 6 1 1 21 - 2 19
2. Шахтёр Донецк Заявка 7 6 0 1 21 - 6 18
3. Ворскла Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
4. Заря Заявка 8 5 1 2 12 - 4 16
5. Днепр-1 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
6. Десна 0:0 Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
7. Верес Заявка 6 3 3 0 5 - 1 12
8. Металлист-1925 Заявка 7 4 0 3 12 - 13 12
9. Александрия Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
10. Рух Львов Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
11. Колос Ковалёвка Заявка 8 2 1 5 6 - 11 7
12. Черноморец Од Заявка 7 1 3 3 8 - 14 6
13. Минай Заявка 6 1 3 2 5 - 7 6
14. Ингулец Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
15. Львов 0:0 Заявка 8 0 4 4 4 - 12 4
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 7 0 0 7 9 - 21 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 7 5 2 0 17 - 2 17
2. Динамо Киев Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
3. Александрия Заявка 10 3 5 2 8 - 7 14
4. Заря Заявка 6 4 1 1 21 - 12 13
5. Днепр-1 Заявка 8 4 1 3 10 - 9 13
6. Ворскла Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
7. Львов 0:0 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
8. Металлист-1925 Заявка 7 2 1 4 4 - 9 7
9. Верес Заявка 8 2 1 5 7 - 14 7
10. Мариуполь Заявка 7 2 1 4 8 - 11 7
11. Десна 0:0 Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
12. Черноморец Од Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
13. Рух Львов Заявка 7 1 1 5 7 - 12 4
14. Колос Ковалёвка Заявка 5 1 1 3 2 - 10 4
15. Ингулец Заявка 7 1 1 5 4 - 14 4
16. Минай Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Сайяд Аллахьяр получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Мирошник Роман получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Солдат Игорь получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 133
Заря 96.2% (128)
X 3% (4)
Верес 0.8% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Заря 3:0 Верес онлайн


Прогнозы на матч Заря 3:0 Верес

Исход игры
Заря
96.2% (128)
Ничья
3% (4)
Верес
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
40% (52)
Меньше
60% (78)
Обе команды забьют
Да
40% (52)
Нет
60% (78)
Популярный счёт
2:1 Заря
30.8% (41)
1:0 Заря
30.1% (40)
2:0 Заря
25.6% (34)
3:1 Заря
5.3% (7)
3:0 Заря
1.5% (2)
1:1 Ничья
1.5% (2)
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