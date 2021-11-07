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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Колос Ковалёвка
1:3
Конец матча

Стадион:
Шахтёр Донецк
0'
0:1
15' Гол
Матвиенко Николай
0:2
25' Гол
Фернандо Педро
32' Желтая карточка
Черноморец Александр
36' Желтая карточка
Бондаренко Артём
1:2
41' Гол
Ильин Олег
45' Желтая карточка
Лысенко Владимир
47' Желтая карточка
Патрик Алан
59' Желтая карточка
Марлос Ромеро
1:3
72' Гол
Мудрик Михаил
79' Желтая карточка
Фернандо Педро
81' Желтая карточка
Новак Евгений
90'+4
25
Волынец
Евгений
35
Золотов
Николай
5
Петров
Кирилл
21
Новак
Евгений
15
Черноморец
Александр
14
Милько
Вадим
20
Чурко
Вячеслав
90
Богданов
Андрей
99
Задоя
Евгений
4
Сакив
Тарас
7
Лысенко
Владимир
81
Трубин
Анатолий
2
Додо
Домилсон
3
Витао
22
Матвиенко
Николай
31
Исмаили
Гонсалвес
15
Бондаренко
Артём
11
Марлос
Ромеро
8
Антонио
Маркос
21
Патрик
Алан
19
Манор
Соломон
99
Фернандо
Педро
Колос Ковалёвка
Шахтёр Донецк

История личных встреч

Колос Ковалёвка
Шахтёр Донецк

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:4
ПЛ
6:0

Бомбардиры внутри турнира

Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лысенко Владимир 2 0.15
Ильин Олег 1 0.08
Ренан Соарес 1 0.08
Чурко Вячеслав 1 0.08
Новак Евгений 1 0.08
Черноморец Александр 1 0.08
Костишин Денис 1 0.08
Сичинава Ника 0 0
Богданов Андрей 0 0
Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тете 6 0.43
Траоре Лассина 6 (1) 0.43
Фернандо Педро 5 0.36
Судаков Георгий 4 0.29
Манор Соломон 3 0.21
Патрик Алан 2 0.14
Мудрик Михаил 2 0.14
Педриньо II 2 0.14
Сикан Даниил 2 0.14
Марлос Ромеро 1 (1) 0.07
Степаненко Тарас 1 0.07
Матвиенко Николай 1 0.07
Корниенко Виктор 1 0.07
Дентиньо 1 0.07
Конопля Ефим 0 0
Додо Домилсон 0 0
Кривцов Сергей 0 0
Исмаили Гонсалвес 0 0
Майкон Барберан 0 0
Бондаренко Артём 0 0

Карточки

Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ром Матия 3 1
Лысенко Владимир 4 0
Кариока Силва 3 0
Богданов Андрей 3 0
Сичинава Ника 3 0
Черноморец Александр 3 0
Нгамба Альваро 3 0
Петров Кирилл 2 0
Золотов Николай 2 0
Павловец Александр 2 0
Костишин Денис 2 0
Данфа Мамаду 2 0
Милько Вадим 1 0
Гавриш Виталий 1 0
Ренан Соарес 1 0
Чурко Вячеслав 1 0
Новак Евгений 1 0
Нуриев Анатолий 1 0
Ильин Олег 1 0
Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марлон 3 1
Кривцов Сергей 3 0
Тете 3 0
Марлос Ромеро 2 0
Фернандо Педро 2 0
Додо Домилсон 0 1
Степаненко Тарас 1 0
Антонио Маркос 1 0
Патрик Алан 1 0
Майкон Барберан 1 0
Сикан Даниил 1 0
Бондарь Валерий 1 0
Корниенко Виктор 1 0
Бондаренко Артём 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
17
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
8 Не забивали 8
1
17%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
17%
3
18%
31-45
1
17%
1
6%
46-60
3
50%
3
18%
61-75
0
0%
6
35%
76-90

Пропущено

11
2
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 2
1
9%
0
0%
1-15
5
45%
0
0%
16-30
1
9%
1
50%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
1
50%
76-90

Забито

2
20
1 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 5
12 Не забивали 7
0
0%
5
25%
1-15
1
50%
2
10%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
1
50%
6
30%
76-90

Пропущено

10
7
9 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
2
20%
1
14%
1-15
2
20%
4
57%
16-30
5
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

8
37
3 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 21
3 Забивали первыми 11
7 Не забивали 1
1
13%
6
16%
1-15
1
13%
5
14%
16-30
1
13%
5
14%
31-45
1
13%
3
8%
46-60
3
38%
6
16%
61-75
1
13%
12
32%
76-90

Пропущено

21
9
16 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
3
14%
1
11%
1-15
7
33%
4
44%
16-30
6
29%
1
11%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
2
10%
1
11%
61-75
2
10%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Колос Ковалёвка
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Колос Ковалёвка - Львов 0:1 Металлист - Колос Ковалёвка 1:0 Заря - Колос Ковалёвка 1:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:0
Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Мариуполь 1:3 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 7:0 Колос Ковалёвка - Александрия 0:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 1:1 Шахтёр Караганда - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Караганда 0:0 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:0 Верес - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 0:3 Александрия - Колос Ковалёвка 0:2 Десна - Колос Ковалёвка 2:2 Колос Ковалёвка - Ворскла 3:0 Колос Ковалёвка - Днепр-1 1:1
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Десна 4:1 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:2
Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5 Шахтёр Донецк - Заря 6:1 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:0 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк - Верес 4:1 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:0 Мариуполь - Шахтёр Донецк 0:5 Шериф - Шахтёр Донецк 2:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Монако 2:2 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Монако - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Генк 2:1 Шахтёр Донецк - Александрия 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 14 11 2 1 38 - 8 35
2. Динамо Киев Заявка 14 11 2 1 35 - 7 35
3. Заря Заявка 14 9 2 3 33 - 16 29
4. Днепр-1 Заявка 14 9 1 4 21 - 14 28
5. Ворскла Заявка 14 8 4 2 23 - 11 28
6. Александрия Заявка 14 6 5 3 14 - 10 23
7. Верес Заявка 14 5 4 5 12 - 15 19
8. Металлист-1925 Заявка 14 6 1 7 16 - 22 19
9. Десна 0:0 Заявка 14 5 4 5 15 - 21 19
10. Рух Львов Заявка 13 3 4 6 13 - 18 13
11. Львов 0:0 Заявка 14 2 5 7 9 - 20 11
12. Колос Ковалёвка Заявка 13 3 2 8 8 - 21 11
13. Черноморец Од Заявка 14 2 5 7 16 - 29 11
14. Ингулец Заявка 13 2 3 8 9 - 23 9
15. Минай Заявка 13 1 5 7 8 - 20 8
16. Мариуполь Заявка 14 2 1 11 17 - 32 7
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 8 6 1 1 21 - 2 19
2. Шахтёр Донецк Заявка 7 6 0 1 21 - 6 18
3. Ворскла Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
4. Заря Заявка 8 5 1 2 12 - 4 16
5. Днепр-1 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
6. Десна 0:0 Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
7. Верес Заявка 6 3 3 0 5 - 1 12
8. Металлист-1925 Заявка 7 4 0 3 12 - 13 12
9. Александрия Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
10. Рух Львов Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
11. Колос Ковалёвка Заявка 8 2 1 5 6 - 11 7
12. Черноморец Од Заявка 7 1 3 3 8 - 14 6
13. Минай Заявка 6 1 3 2 5 - 7 6
14. Ингулец Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
15. Львов 0:0 Заявка 8 0 4 4 4 - 12 4
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 7 0 0 7 9 - 21 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 7 5 2 0 17 - 2 17
2. Динамо Киев Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
3. Александрия Заявка 10 3 5 2 8 - 7 14
4. Заря Заявка 6 4 1 1 21 - 12 13
5. Днепр-1 Заявка 8 4 1 3 10 - 9 13
6. Ворскла Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
7. Львов 0:0 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
8. Металлист-1925 Заявка 7 2 1 4 4 - 9 7
9. Верес Заявка 8 2 1 5 7 - 14 7
10. Мариуполь Заявка 7 2 1 4 8 - 11 7
11. Десна 0:0 Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
12. Черноморец Од Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
13. Рух Львов Заявка 7 1 1 5 7 - 12 4
14. Колос Ковалёвка Заявка 5 1 1 3 2 - 10 4
15. Ингулец Заявка 7 1 1 5 4 - 14 4
16. Минай Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
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Новости матча
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Лысенко Владимир получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Oleh Ilin бьет в цель!
  • Желтая карточка
    36'
    Артем Бондаренко получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Черноморец Александр получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Фернандо Педро бьет в цель!
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Матвиенко Николай бьет в цель!
  • 14'
    Сакив Тарас уходит с поля. Oleh Ilin выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 132
Колос Ковалёвка 0% (0)
X 0.8% (1)
Шахтёр Донецк 99.2% (131)
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Где смотреть матч Колос Ковалёвка 1:3 Шахтёр Донецк онлайн


Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 1:3 Шахтёр Донецк

Исход игры
Колос Ковалёвка
0% (0)
Ничья
0.8% (1)
Шахтёр Донецк
99.2% (131)
Тотал 2.5
Больше
51.15% (67)
Меньше
48.85% (64)
Обе команды забьют
Да
35.88% (47)
Нет
64.12% (84)
Популярный счёт
0:2 Шахтёр Донецк
43.2% (57)
1:3 Шахтёр Донецк
16.7% (22)
1:2 Шахтёр Донецк
15.2% (20)
0:3 Шахтёр Донецк
14.4% (19)
0:1 Шахтёр Донецк
4.5% (6)
1:4 Шахтёр Донецк
3.8% (5)
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