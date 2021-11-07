Украина: Премьер-лига 2021-2022
1:3
Конец матча
Стадион: Stadion Kolos
0:1
15' ГолМатвиенко Николай
0:2
25' ГолФернандо Педро
32' Желтая карточкаЧерноморец Александр
36' Желтая карточкаБондаренко Артём
1:2
41' ГолИльин Олег
45' Желтая карточкаЛысенко Владимир
47' Желтая карточкаПатрик Алан
59' Желтая карточкаМарлос Ромеро
1:3
72' ГолМудрик Михаил
79' Желтая карточкаФернандо Педро
81' Желтая карточкаНовак Евгений
14
Милько
Вадим
3
Витао
21
Патрик
Алан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
72 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Нападающий
-
19 Ренан СоаресНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Syarhey Kuznyatsow
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Патрик АланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Пятов АндрейВратарь
- Защитник
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ТетеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 ДентиньоНападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
Ход матча
15'
0:1
25'
36'
41'
1:2
45'
47'
59'
67'
67'
72'
1:3
79'
81'
История личных встреч
Колос Ковалёвка
Шахтёр Донецк
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лысенко Владимир
|2
|0.15
|Ильин Олег
|1
|0.08
|Ренан Соарес
|1
|0.08
|Чурко Вячеслав
|1
|0.08
|Новак Евгений
|1
|0.08
|Черноморец Александр
|1
|0.08
|Костишин Денис
|1
|0.08
|Сичинава Ника
|0
|0
|Богданов Андрей
|0
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тете
|6
|0.43
|Траоре Лассина
|6 (1)
|0.43
|Фернандо Педро
|5
|0.36
|Судаков Георгий
|4
|0.29
|Манор Соломон
|3
|0.21
|Патрик Алан
|2
|0.14
|Мудрик Михаил
|2
|0.14
|Педриньо II
|2
|0.14
|Сикан Даниил
|2
|0.14
|Марлос Ромеро
|1 (1)
|0.07
|Степаненко Тарас
|1
|0.07
|Матвиенко Николай
|1
|0.07
|Корниенко Виктор
|1
|0.07
|Дентиньо
|1
|0.07
|Конопля Ефим
|0
|0
|Додо Домилсон
|0
|0
|Кривцов Сергей
|0
|0
|Исмаили Гонсалвес
|0
|0
|Майкон Барберан
|0
|0
|Бондаренко Артём
|0
|0
Карточки
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ром Матия
|3
|1
|Лысенко Владимир
|4
|0
|Кариока Силва
|3
|0
|Богданов Андрей
|3
|0
|Сичинава Ника
|3
|0
|Черноморец Александр
|3
|0
|Нгамба Альваро
|3
|0
|Петров Кирилл
|2
|0
|Золотов Николай
|2
|0
|Павловец Александр
|2
|0
|Костишин Денис
|2
|0
|Данфа Мамаду
|2
|0
|Милько Вадим
|1
|0
|Гавриш Виталий
|1
|0
|Ренан Соарес
|1
|0
|Чурко Вячеслав
|1
|0
|Новак Евгений
|1
|0
|Нуриев Анатолий
|1
|0
|Ильин Олег
|1
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марлон
|3
|1
|Кривцов Сергей
|3
|0
|Тете
|3
|0
|Марлос Ромеро
|2
|0
|Фернандо Педро
|2
|0
|Додо Домилсон
|0
|1
|Степаненко Тарас
|1
|0
|Антонио Маркос
|1
|0
|Патрик Алан
|1
|0
|Майкон Барберан
|1
|0
|Сикан Даниил
|1
|0
|Бондарь Валерий
|1
|0
|Корниенко Виктор
|1
|0
|Бондаренко Артём
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
17
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
8 Не забивали 8
1
17%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
17%
3
18%
31-45
1
17%
1
6%
46-60
3
50%
3
18%
61-75
0
0%
6
35%
76-90
Пропущено
11
2
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 2
1
9%
0
0%
1-15
5
45%
0
0%
16-30
1
9%
1
50%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
1
50%
76-90
Забито
2
20
1 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 5
12 Не забивали 7
0
0%
5
25%
1-15
1
50%
2
10%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
1
50%
6
30%
76-90
Пропущено
10
7
9 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
2
20%
1
14%
1-15
2
20%
4
57%
16-30
5
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
8
37
3 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 21
3 Забивали первыми 11
7 Не забивали 1
1
13%
6
16%
1-15
1
13%
5
14%
16-30
1
13%
5
14%
31-45
1
13%
3
8%
46-60
3
38%
6
16%
61-75
1
13%
12
32%
76-90
Пропущено
21
9
16 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 7
3
14%
1
11%
1-15
7
33%
4
44%
16-30
6
29%
1
11%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
2
10%
1
11%
61-75
2
10%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Колос Ковалёвка - Львов 0:1 Металлист - Колос Ковалёвка 1:0 Заря - Колос Ковалёвка 1:0 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:0
Колос Ковалёвка - Черноморец Од 2:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Мариуполь 1:3 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 7:0 Колос Ковалёвка - Александрия 0:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 1:1 Шахтёр Караганда - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Караганда 0:0 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:0 Верес - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 0:3 Александрия - Колос Ковалёвка 0:2 Десна - Колос Ковалёвка 2:2 Колос Ковалёвка - Ворскла 3:0 Колос Ковалёвка - Днепр-1 1:1
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Десна 4:1 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:2
Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5 Шахтёр Донецк - Заря 6:1 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:0 Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк - Верес 4:1 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 3:0 Мариуполь - Шахтёр Донецк 0:5 Шериф - Шахтёр Донецк 2:0 Шахтёр Донецк - Днепр-1 2:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Монако 2:2 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 0:3 Монако - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Генк 2:1 Шахтёр Донецк - Александрия 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|38 - 8
|35
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|35 - 7
|35
|3.
|Заря
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|33 - 16
|29
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|21 - 14
|28
|5.
|Ворскла
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|23 - 11
|28
|6.
|Александрия
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|14 - 10
|23
|7.
|Верес
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|12 - 15
|19
|8.
|Металлист-1925
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|16 - 22
|19
|9.
|Десна
|0:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 21
|19
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 18
|13
|11.
|Львов
|0:0 Заявка
|14
|2
|5
|7
|9 - 20
|11
|12.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|8 - 21
|11
|13.
|Черноморец Од
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|16 - 29
|11
|14.
|Ингулец
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 23
|9
|15.
|Минай
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|8 - 20
|8
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|17 - 32
|7
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 2
|19
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|21 - 6
|18
|3.
|Ворскла
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 7
|18
|4.
|Заря
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 5
|15
|6.
|Десна
|0:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|7.
|Верес
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|5 - 1
|12
|8.
|Металлист-1925
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 13
|12
|9.
|Александрия
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|12.
|Черноморец Од
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 14
|6
|13.
|Минай
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|14.
|Ингулец
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|15.
|Львов
|0:0 Заявка
|8
|0
|4
|4
|4 - 12
|4
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|9 - 21
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 2
|17
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|3.
|Александрия
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|8 - 7
|14
|4.
|Заря
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|21 - 12
|13
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 9
|13
|6.
|Ворскла
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|Львов
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|8.
|Металлист-1925
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 9
|7
|9.
|Верес
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 14
|7
|10.
|Мариуполь
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 11
|7
|11.
|Десна
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|12.
|Черноморец Од
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|13.
|Рух Львов
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|14.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 10
|4
|15.
|Ингулец
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|16.
|Минай
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 1:3 Шахтёр Донецк
Исход игры
Колос Ковалёвка
0% (0)
Ничья
0.8% (1)
Шахтёр Донецк
99.2% (131)
Тотал 2.5
Больше
51.15% (67)
Меньше
48.85% (64)
Обе команды забьют
Да
35.88% (47)
Нет
64.12% (84)
Популярный счёт
0:2 Шахтёр Донецк
43.2% (57)
1:3 Шахтёр Донецк
16.7% (22)
1:2 Шахтёр Донецк
15.2% (20)
0:3 Шахтёр Донецк
14.4% (19)
0:1 Шахтёр Донецк
4.5% (6)
1:4 Шахтёр Донецк
3.8% (5)
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