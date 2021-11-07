Греция: Суперлига 2021-2022
1:2
Второй тайм: 57'
Стадион: Пантессалико
23' Красная карточкаБертолио Факундо
23' Красная карточкаБаррьентос Жан
23' Красная карточкаГрильо Фаусто
0:1
35' ГолН'Диайе Папа
0:2
46' ГолМатео Гарсия
1:2
48' ГолNicolas Oroz
49' Желтая карточкаНинис Сотирис
12
Котник
Матиц
20
Nicolas
Oroz
23
Хулиан
Диас
14
Брабец
Якуб
17
Н'Диайе
Папа
10
Матео
Гарсия
- Основной состав
-
12 Котник МатицВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Nicolas OrozПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Алекс СоарешПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
70 Kevin Rosero
-
Главный тренер: Guillermo Abascal
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Н'Диайе ПапаПолузащитник
-
10 Матео ГарсияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
-
88 СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Итурбе ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
Ход матча
23'
23'
23'
35'
0:1
46'
0:2
48'
1:2
49'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 3
-
2 Угловые 7
-
0 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 5
-
47 Владение мячом, % 53
История личных встреч
Волос
Арис Салоники
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Веерт Том
|5 (2)
|0.56
|Бартоло Хулиан
|3
|0.33
|Ринер Жан-Пьер
|2
|0.22
|Kevin Rosero
|2
|0.22
|Феррари Франко
|1
|0.11
|Фернандес Пауло
|1
|0.11
|Гюлен Левент
|1
|0.11
|Nicolas Oroz
|1
|0.11
|Терезиу Александрос
|1
|0.11
|Баррьентос Жан
|0
|0
|Регаттен Адриен
|0
|0
|Emiliano Purita
|0
|0
|Franco Romero1
|0
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Абубакар
|2 (1)
|0.22
|Бруну Гама
|2 (2)
|0.22
|Н'Диайе Папа
|2
|0.22
|Матео Гарсия
|2
|0.22
|Сундгрен Даниэль
|1
|0.11
|Бертолио Факундо
|1
|0.11
|Брабец Якуб
|1
|0.11
|Мансини Даниэль
|1
|0.11
|Фабиано Лейсманн
|0
|0
Карточки
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррари Франко
|5
|0
|Грильо Фаусто
|3
|1
|Клейман Борис
|3
|0
|Фернандес Пауло
|3
|0
|Баррьентос Жан
|1
|1
|Нинис Сотирис
|2
|0
|Алекс Соареш
|2
|0
|Franco Romero1
|2
|0
|Цоканис Тасос
|1
|0
|Ринер Жан-Пьер
|1
|0
|Emiliano Purita
|1
|0
|Бартоло Хулиан
|1
|0
|Терезиу Александрос
|1
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Абубакар
|3
|0
|Н'Диайе Папа
|3
|0
|Бертолио Факундо
|1
|1
|Матилья Хавьер
|2
|0
|Саша Лукас
|2
|0
|Итурбе Хуан
|2
|0
|Джегго Джеймс
|2
|0
|Фабиано Лейсманн
|2
|0
|Мансини Даниэль
|2
|0
|Сундгрен Даниэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
13%
1
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
40%
2
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Забито
10
6
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
2
20%
1
17%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
10
1
7 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
18
11
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 3
3
17%
2
18%
1-15
2
11%
1
9%
16-30
1
6%
3
27%
31-45
4
22%
3
27%
46-60
2
11%
2
18%
61-75
6
33%
0
0%
76-90
Пропущено
15
5
9 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
1
20%
16-30
6
40%
2
40%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
1
20%
61-75
2
13%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Волос
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ионикос - Волос 1:1 Пансерраикос - Волос 1:3 Волос - АЕК 1:3 ПАОК - Волос 4:4
Волос - Астерас 2:1 Панатинаикос - Волос 5:1 Волос - Атромитос 3:0 Аполлон Смирнис - Волос 1:3 Волос - Ламия 2:1 Утрехт - Волос 6:2 Мехелен - Волос 2:1 Атромитос - Волос 1:0 Волос - Лариса 3:1 Аполлон Смирнис - Волос 0:0 Волос - ПАС Янина 1:1 Волос - Панетоликос 3:1 Ламия - Волос 1:1 Волос - ОФИ 0:0 Волос - АЕК 1:0 Панетоликос - Волос 1:0
Арис Салоники
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
АЕК - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Панетоликос 5:1 Ламия - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0
Атромитос - Арис Салоники 1:3 Арис Салоники - Панатинаикос 1:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - ОФИ 0:0 Арис Салоники - Астана 2:1 Астана - Арис Салоники 2:0 Локомотив Москва - Арис Салоники 1:2 АЕК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 ПАОК - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 1:1 Астерас - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - ПАОК 0:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:2 Арис Салоники - АЕК 1:3 Арис Салоники - Астерас 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|0:0
|9
|6
|3
|0
|14 - 5
|21
|2.
|АЕК
|9
|6
|2
|1
|20 - 10
|20
|3.
|ПАОК
|0:0
|9
|5
|2
|2
|17 - 10
|17
|4.
|Арис Салоники
|2:1
|9
|5
|2
|2
|13 - 6
|17
|5.
|Волос
|1:2
|9
|4
|2
|3
|18 - 18
|14
|6.
|ПАС Янина
|9
|3
|4
|2
|9 - 6
|13
|7.
|Панатинаикос
|0:0
|9
|3
|3
|3
|14 - 6
|12
|8.
|ОФИ
|9
|2
|6
|1
|9 - 8
|12
|9.
|Ионикос
|0:0
|9
|2
|4
|3
|6 - 10
|10
|10.
|Ламия
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|11.
|Астерас
|9
|2
|3
|4
|5 - 8
|9
|12.
|Аполлон Смирнис
|9
|1
|3
|5
|6 - 18
|6
|13.
|Панетоликос
|9
|1
|2
|6
|9 - 20
|5
|14.
|Атромитос
|9
|0
|3
|6
|5 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|Панатинаикос
|0:0
|5
|3
|2
|0
|13 - 2
|11
|3.
|Волос
|1:2
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|4.
|Олимпиакос
|0:0
|5
|2
|3
|0
|6 - 2
|9
|5.
|Арис Салоники
|2:1
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|6.
|ПАС Янина
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|7.
|ПАОК
|0:0
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|8.
|ОФИ
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|9.
|Ионикос
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|10.
|Аполлон Смирнис
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|11.
|Астерас
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|12.
|Ламия
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|13.
|Панетоликос
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|14.
|Атромитос
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|0:0
|4
|4
|0
|0
|8 - 3
|12
|2.
|ПАОК
|0:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|3.
|Арис Салоники
|2:1
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|4.
|АЕК
|5
|2
|2
|1
|11 - 9
|8
|5.
|Ламия
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|6.
|ОФИ
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|7.
|Астерас
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|8.
|ПАС Янина
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|9.
|Волос
|1:2
|4
|1
|2
|1
|9 - 11
|5
|10.
|Ионикос
|0:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|11.
|Панетоликос
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|12.
|Атромитос
|5
|0
|2
|3
|2 - 10
|2
|13.
|Панатинаикос
|0:0
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|14.
|Аполлон Смирнис
|4
|0
|1
|3
|2 - 12
|1