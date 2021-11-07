  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2021-2022

Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Волос
1:2
Второй тайм: 57'

Стадион:
Арис Салоники
0'
23' Красная карточка
Бертолио Факундо
23' Красная карточка
Баррьентос Жан
23' Красная карточка
Грильо Фаусто
0:1
35' Гол
Н'Диайе Папа
0:2
46' Гол
Матео Гарсия
1:2
48' Гол
Nicolas Oroz
49' Желтая карточка
Нинис Сотирис
57'
12
Котник
Матиц
27
Franco
Romero1
5
Ринер
Жан-Пьер
37
Грильо
Фаусто
26
Феррари
Франко
20
Nicolas
Oroz
6
Цоканис
Тасос
8
Нинис
Сотирис
10
Фернандес
Пауло
9
Ван
Веерт
Том
73
Бартоло
Хулиан
23
Хулиан
Диас
21
Сундгрен
Даниэль
4
Фабиано
Лейсманн
14
Брабец
Якуб
22
Ганя
Кристиан
6
Джегго
Джеймс
17
Н'Диайе
Папа
10
Матео
Гарсия
18
Бертолио
Факундо
7
Мансини
Даниэль
47
Камара
Абубакар
Волос
4-3-3
Арис Салоники
4-2-3-1

Ход матча

23'
 
Бертолио Факундо
23'
Баррьентос Жан
 
23'
Грильо Фаусто
 
35'
0:1
Н'Диайе Папа
(Матео Гарсия)
46'
0:2
Матео Гарсия
48'
Nicolas Oroz
1:2
49'
Нинис Сотирис
 
54'
Регаттен Адриен
Нинис Сотирис
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 7
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 5
  • 47 Владение мячом, % 53

История личных встреч

Волос
Арис Салоники

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
2:0
С
0:1
ТМС
0:0
С
4:0
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Веерт Том 5 (2) 0.56
Бартоло Хулиан 3 0.33
Ринер Жан-Пьер 2 0.22
Kevin Rosero 2 0.22
Феррари Франко 1 0.11
Фернандес Пауло 1 0.11
Гюлен Левент 1 0.11
Nicolas Oroz 1 0.11
Терезиу Александрос 1 0.11
Баррьентос Жан 0 0
Регаттен Адриен 0 0
Emiliano Purita 0 0
Franco Romero1 0 0
Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Абубакар 2 (1) 0.22
Бруну Гама 2 (2) 0.22
Н'Диайе Папа 2 0.22
Матео Гарсия 2 0.22
Сундгрен Даниэль 1 0.11
Бертолио Факундо 1 0.11
Брабец Якуб 1 0.11
Мансини Даниэль 1 0.11
Фабиано Лейсманн 0 0

Карточки

Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррари Франко 5 0
Грильо Фаусто 3 1
Клейман Борис 3 0
Фернандес Пауло 3 0
Баррьентос Жан 1 1
Нинис Сотирис 2 0
Алекс Соареш 2 0
Franco Romero1 2 0
Цоканис Тасос 1 0
Ринер Жан-Пьер 1 0
Emiliano Purita 1 0
Бартоло Хулиан 1 0
Терезиу Александрос 1 0
Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Абубакар 3 0
Н'Диайе Папа 3 0
Бертолио Факундо 1 1
Матилья Хавьер 2 0
Саша Лукас 2 0
Итурбе Хуан 2 0
Джегго Джеймс 2 0
Фабиано Лейсманн 2 0
Мансини Даниэль 2 0
Сундгрен Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
13%
1
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
40%
2
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Забито

10
6
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
2
20%
1
17%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

10
1
7 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

18
11
6 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 3
3
17%
2
18%
1-15
2
11%
1
9%
16-30
1
6%
3
27%
31-45
4
22%
3
27%
46-60
2
11%
2
18%
61-75
6
33%
0
0%
76-90

Пропущено

15
5
9 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
1
20%
16-30
6
40%
2
40%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
1
20%
61-75
2
13%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Волос
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ионикос - Волос 1:1 Пансерраикос - Волос 1:3 Волос - АЕК 1:3 ПАОК - Волос 4:4
Волос - Астерас 2:1 Панатинаикос - Волос 5:1 Волос - Атромитос 3:0 Аполлон Смирнис - Волос 1:3 Волос - Ламия 2:1 Утрехт - Волос 6:2 Мехелен - Волос 2:1 Атромитос - Волос 1:0 Волос - Лариса 3:1 Аполлон Смирнис - Волос 0:0 Волос - ПАС Янина 1:1 Волос - Панетоликос 3:1 Ламия - Волос 1:1 Волос - ОФИ 0:0 Волос - АЕК 1:0 Панетоликос - Волос 1:0
Арис Салоники
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
АЕК - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Панетоликос 5:1 Ламия - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0
Атромитос - Арис Салоники 1:3 Арис Салоники - Панатинаикос 1:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - ОФИ 0:0 Арис Салоники - Астана 2:1 Астана - Арис Салоники 2:0 Локомотив Москва - Арис Салоники 1:2 АЕК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 ПАОК - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 1:1 Астерас - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - ПАОК 0:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:2 Арис Салоники - АЕК 1:3 Арис Салоники - Астерас 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 0:0 9 6 3 0 14 - 5 21
2. АЕК 9 6 2 1 20 - 10 20
3. ПАОК 0:0 9 5 2 2 17 - 10 17
4. Арис Салоники 2:1 9 5 2 2 13 - 6 17
5. Волос 1:2 9 4 2 3 18 - 18 14
6. ПАС Янина 9 3 4 2 9 - 6 13
7. Панатинаикос 0:0 9 3 3 3 14 - 6 12
8. ОФИ 9 2 6 1 9 - 8 12
9. Ионикос 0:0 9 2 4 3 6 - 10 10
10. Ламия 9 2 3 4 9 - 11 9
11. Астерас 9 2 3 4 5 - 8 9
12. Аполлон Смирнис 9 1 3 5 6 - 18 6
13. Панетоликос 9 1 2 6 9 - 20 5
14. Атромитос 9 0 3 6 5 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 4 4 0 0 9 - 1 12
2. Панатинаикос 0:0 5 3 2 0 13 - 2 11
3. Волос 1:2 5 3 0 2 9 - 7 9
4. Олимпиакос 0:0 5 2 3 0 6 - 2 9
5. Арис Салоники 2:1 4 2 2 0 6 - 1 8
6. ПАС Янина 5 2 2 1 7 - 4 8
7. ПАОК 0:0 4 2 1 1 10 - 6 7
8. ОФИ 5 1 3 1 6 - 6 6
9. Ионикос 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
10. Аполлон Смирнис 5 1 2 2 4 - 6 5
11. Астерас 4 1 0 3 2 - 5 3
12. Ламия 4 0 2 2 5 - 7 2
13. Панетоликос 5 0 1 4 4 - 9 1
14. Атромитос 4 0 1 3 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 0:0 4 4 0 0 8 - 3 12
2. ПАОК 0:0 5 3 1 1 7 - 4 10
3. Арис Салоники 2:1 5 3 0 2 7 - 5 9
4. АЕК 5 2 2 1 11 - 9 8
5. Ламия 5 2 1 2 4 - 4 7
6. ОФИ 4 1 3 0 3 - 2 6
7. Астерас 5 1 3 1 3 - 3 6
8. ПАС Янина 4 1 2 1 2 - 2 5
9. Волос 1:2 4 1 2 1 9 - 11 5
10. Ионикос 0:0 5 1 2 2 3 - 7 5
11. Панетоликос 4 1 1 2 5 - 11 4
12. Атромитос 5 0 2 3 2 - 10 2
13. Панатинаикос 0:0 4 0 1 3 1 - 4 1
14. Аполлон Смирнис 4 0 1 3 2 - 12 1
  • Первый тайм
  • 58'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Н'Диайе Папа бьет в цель!
  • 23'
    УДАЛЕНИЕ! - Грильо Фаусто увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 23'
    УДАЛЕНИЕ! - Баррьентос Жан увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 23'
    УДАЛЕНИЕ! - Бертолио Факундо увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Волос
Ничья
Арис Салоники
3.35
4.80
2.19
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Волос 1:2 Арис Салоники онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 